烏東巴赫姆特恐重演「凡爾登戰役」慘勝卻徒勞；英國宣布數年後才能提供戰機，聯合國籲提供1700億馳援烏克蘭難民

巴赫姆特俄烏對陣重演一戰僵局，慘勝可能徒勞無功

（中央社）俄羅斯侵略烏克蘭以來最曠日持久的巴赫姆特（Bakhmut）戰役彷彿第一次世界大戰經典的「凡爾登戰役」（Battle of Verdun）重演，勝利一方將只會得到軍事和戰略上毫無意義的廢墟，但雙方仍堅持續戰。

烏克蘭東部的巴赫姆特是俄羅斯侵烏以來最長戰役的核心所在，殘酷僵局現在還看不到結束的跡象。在巴赫姆特外圍，運送烏克蘭傷兵的救護車朝檢傷站呼嘯而去。

一條條壕溝把戰場切割得四分五裂，大地因砲擊而千瘡百孔，醫護兵拉出遭到地雷炸斷四肢或因砲擊而受傷的士兵展開救援，此情此景讓人想起第一次世界大戰中的那些惡名昭彰戰役。

在烏東頓內次克州（Donetsk）這個滿目瘡痍工業城鎮外圍一處路旁等待著的救護車駕駛伊凡（Ivan）說：「這裡就像發生過凡爾登戰役一樣。」

曠日持久的巴赫姆特戰役彷彿是1916年法國西部前線那場戰事的重演，至今已進入第7個月，血腥不已卻都徒勞無功。

值去（2022）年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿週年前夕，即使在已經被狂轟爛炸到只剩下廢墟的巴赫姆特取得勝利，也將僅具象徵意義。

陣亡和受傷士兵要不馬上被抬走，要不就這麼被留在戰場上。儘管傷亡慘重，雙方都全力以赴堅持繼續拚戰，並且投入更多士兵想要打破僵局。

為了取得接連數月挫敗後的首場重要勝利，莫斯科早已增強攻勢，基輔也下定決心要堅守陣地。

美國華府政策研究機構戰略暨國際研究中心（CSIS）安全計畫高級顧問坎森（Mark Cancian）說：「這是第一次世界大戰經典困境的重演。」

他說，莫斯科包圍烏軍的第一次嘗試失敗時，俄羅斯就「不斷進行攻擊」。即使他們真的成功，「在軍事行動上和戰略上也將毫無意義」。

「這場戰役象徵意義十足，因此如果他們拿下巴赫姆特，他們會說得彷彿很重要，但其實不然。」

但是他也承認，烏克蘭的選項有限。

「如果俄羅斯要攻下這裡，烏克蘭沒有選擇，只能予以保衛。」

英國情報估計俄方的進展將會止步，但是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的壓力不會因此而緩解。他持續要求西方夥伴提供更多武器。

澤倫斯基本月稍早在首都基輔告訴歐洲聯盟高階領導人，如果長程武器可以加速交付，「我們不僅不會撤出巴赫姆特，而且會開始收復頓巴斯地區（Donbas）」、「我們將竭盡所能為巴赫姆特奮戰」。

但是烏克蘭軍事分析家科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）表示，要撐住局面，讓俄軍陷入困境，烏軍也需要更多標準火砲彈藥，「若非這樣的話，我們在巴赫姆特會有嚴重問題。」

戰壕中的烏軍嚴寒中沒有什麼遮蔽，在下雪的泥地上只能牢牢握緊志工做的蠟燭，緊盯兩軍之間的無人地帶，時常接連幾天幾乎沒有睡覺。

烏軍正在巴赫姆特外圍山頭上開挖新壕溝，為新一波猛烈攻勢作準備。

烏克蘭士兵斯托羅茲（Oleksiy Storozh）在附近的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）指著一個第二次世界大戰紀念碑說：「歷史會重演，但是這一切所為何來？」

英防相：戰鬥機現無法交烏克蘭，須多年以後

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）15日表示，英國戰鬥機若要送交烏克蘭，需要多年時間；他並重申，英國決定代訓烏克蘭飛行員是著眼於培養烏克蘭的「長期韌性」，而非應對眼前的俄軍入侵。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，華勒斯在《英國廣播公司》（BBC）電視頻道中說：「關於戰鬥機，我認為並不是未來數月甚至數年期間就必須要交給烏克蘭。」

他說：「學習駕駛戰機不是一兩個禮拜的事，必須有很長時間。而且實際上必須同時培養一批後勤維修人員，就像一級方程式賽車隊的工作站人員。一共需要數百名工程師和飛行員，不是幾個月就能辦成。同時在作戰時期，我們也不會將200名皇家空軍人員部署到烏克蘭去。」

在烏克蘭總統澤倫斯基上週到訪期間，英國政府曾表示，將以北大西洋公約組織（NATO）標準戰鬥機來著手訓練烏克蘭飛行員。當時首相官邸發表聲明說：「這個訓練將確保飛行員未來能駕駛精密的北約標準戰鬥機。」

華勒斯表示，英國決定開始代訓烏克蘭飛行員是著眼於長期需要。

他說：「我們必須不僅為此刻的戰鬥作計畫，我們會協助烏克蘭直到俄羅斯非法入侵結束為止，但是也必須協助烏克蘭培養長期韌性，以確保在目前戰事結束後，烏克蘭具有長期自衛能力。」

UN：1530萬烏克蘭人亟待救助，籲提供近1700億馳援

聯合國（UN）15日說，針對烏克蘭國內和數以百萬計逃離這個飽受戰亂蹂躪國家的人提供人道主義援助，今年共需經費56億美元（約新台幣1696億元）。

《法新社》報導，在莫斯科發動全面入侵烏克蘭戰爭近1年後，聯合國估計目前有2180萬烏克蘭人需要人道主義援助。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在聲明中說：「戰火每天繼續造成死亡、破壞和流離失所，而且規模驚人。」

他說：「我們必須盡我們所能幫助最難到達的社區，包括那些靠近前線的社區。」

「烏克蘭人民的苦難遠遠沒有結束，他們持續需要國際支援。」

需求如此之大，以至於援助組織無法幫助所有人，但聯合國說，所要求的56億美元將使其能夠幫助今年最急需援助的1530萬人。