烏東巴赫姆特恐重演「凡爾登戰役」慘勝卻徒勞；英國宣布數年後才能提供戰機，聯合國籲提供1700億馳援烏克蘭難民
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在烏東頓內次克州（Donetsk）這個滿目瘡痍工業城鎮外圍一處路旁等待著的救護車駕駛伊凡（Ivan）說：「這裡就像發生過凡爾登戰役一樣。」曠日持久的巴赫姆特戰役彷彿是1916年法國西部前線那場戰事的重演，至今已進入第7個月，血腥不已卻都徒勞無功。
巴赫姆特俄烏對陣重演一戰僵局，慘勝可能徒勞無功
（中央社）俄羅斯侵略烏克蘭以來最曠日持久的巴赫姆特（Bakhmut）戰役彷彿第一次世界大戰經典的「凡爾登戰役」（Battle of Verdun）重演，勝利一方將只會得到軍事和戰略上毫無意義的廢墟，但雙方仍堅持續戰。
烏克蘭東部的巴赫姆特是俄羅斯侵烏以來最長戰役的核心所在，殘酷僵局現在還看不到結束的跡象。在巴赫姆特外圍，運送烏克蘭傷兵的救護車朝檢傷站呼嘯而去。
一條條壕溝把戰場切割得四分五裂，大地因砲擊而千瘡百孔，醫護兵拉出遭到地雷炸斷四肢或因砲擊而受傷的士兵展開救援，此情此景讓人想起第一次世界大戰中的那些惡名昭彰戰役。
在烏東頓內次克州（Donetsk）這個滿目瘡痍工業城鎮外圍一處路旁等待著的救護車駕駛伊凡（Ivan）說：「這裡就像發生過凡爾登戰役一樣。」
曠日持久的巴赫姆特戰役彷彿是1916年法國西部前線那場戰事的重演，至今已進入第7個月，血腥不已卻都徒勞無功。
值去（2022）年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿週年前夕，即使在已經被狂轟爛炸到只剩下廢墟的巴赫姆特取得勝利，也將僅具象徵意義。
陣亡和受傷士兵要不馬上被抬走，要不就這麼被留在戰場上。儘管傷亡慘重，雙方都全力以赴堅持繼續拚戰，並且投入更多士兵想要打破僵局。
為了取得接連數月挫敗後的首場重要勝利，莫斯科早已增強攻勢，基輔也下定決心要堅守陣地。
美國華府政策研究機構戰略暨國際研究中心（CSIS）安全計畫高級顧問坎森（Mark Cancian）說：「這是第一次世界大戰經典困境的重演。」
他說，莫斯科包圍烏軍的第一次嘗試失敗時，俄羅斯就「不斷進行攻擊」。即使他們真的成功，「在軍事行動上和戰略上也將毫無意義」。
「這場戰役象徵意義十足，因此如果他們拿下巴赫姆特，他們會說得彷彿很重要，但其實不然。」
但是他也承認，烏克蘭的選項有限。
「如果俄羅斯要攻下這裡，烏克蘭沒有選擇，只能予以保衛。」
英國情報估計俄方的進展將會止步，但是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的壓力不會因此而緩解。他持續要求西方夥伴提供更多武器。
澤倫斯基本月稍早在首都基輔告訴歐洲聯盟高階領導人，如果長程武器可以加速交付，「我們不僅不會撤出巴赫姆特，而且會開始收復頓巴斯地區（Donbas）」、「我們將竭盡所能為巴赫姆特奮戰」。
但是烏克蘭軍事分析家科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）表示，要撐住局面，讓俄軍陷入困境，烏軍也需要更多標準火砲彈藥，「若非這樣的話，我們在巴赫姆特會有嚴重問題。」
戰壕中的烏軍嚴寒中沒有什麼遮蔽，在下雪的泥地上只能牢牢握緊志工做的蠟燭，緊盯兩軍之間的無人地帶，時常接連幾天幾乎沒有睡覺。
烏軍正在巴赫姆特外圍山頭上開挖新壕溝，為新一波猛烈攻勢作準備。
烏克蘭士兵斯托羅茲（Oleksiy Storozh）在附近的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）指著一個第二次世界大戰紀念碑說：「歷史會重演，但是這一切所為何來？」
英防相：戰鬥機現無法交烏克蘭，須多年以後
英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）15日表示，英國戰鬥機若要送交烏克蘭，需要多年時間；他並重申，英國決定代訓烏克蘭飛行員是著眼於培養烏克蘭的「長期韌性」，而非應對眼前的俄軍入侵。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，華勒斯在《英國廣播公司》（BBC）電視頻道中說：「關於戰鬥機，我認為並不是未來數月甚至數年期間就必須要交給烏克蘭。」
他說：「學習駕駛戰機不是一兩個禮拜的事，必須有很長時間。而且實際上必須同時培養一批後勤維修人員，就像一級方程式賽車隊的工作站人員。一共需要數百名工程師和飛行員，不是幾個月就能辦成。同時在作戰時期，我們也不會將200名皇家空軍人員部署到烏克蘭去。」
在烏克蘭總統澤倫斯基上週到訪期間，英國政府曾表示，將以北大西洋公約組織（NATO）標準戰鬥機來著手訓練烏克蘭飛行員。當時首相官邸發表聲明說：「這個訓練將確保飛行員未來能駕駛精密的北約標準戰鬥機。」
華勒斯表示，英國決定開始代訓烏克蘭飛行員是著眼於長期需要。
他說：「我們必須不僅為此刻的戰鬥作計畫，我們會協助烏克蘭直到俄羅斯非法入侵結束為止，但是也必須協助烏克蘭培養長期韌性，以確保在目前戰事結束後，烏克蘭具有長期自衛能力。」
UN：1530萬烏克蘭人亟待救助，籲提供近1700億馳援
聯合國（UN）15日說，針對烏克蘭國內和數以百萬計逃離這個飽受戰亂蹂躪國家的人提供人道主義援助，今年共需經費56億美元（約新台幣1696億元）。
《法新社》報導，在莫斯科發動全面入侵烏克蘭戰爭近1年後，聯合國估計目前有2180萬烏克蘭人需要人道主義援助。
聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在聲明中說：「戰火每天繼續造成死亡、破壞和流離失所，而且規模驚人。」
他說：「我們必須盡我們所能幫助最難到達的社區，包括那些靠近前線的社區。」
「烏克蘭人民的苦難遠遠沒有結束，他們持續需要國際支援。」
需求如此之大，以至於援助組織無法幫助所有人，但聯合國說，所要求的56億美元將使其能夠幫助今年最急需援助的1530萬人。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
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富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。