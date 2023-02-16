以色列極右政府強推爭議性司法改革，民主體制面臨建國以來最大危機
我們想讓你知道的是
許多以色列法律、財經專家和現任與前任官員都反對這項司法改革，包括納坦雅胡昔日親信和任命的官員，如軍事參謀總長和情報機構摩薩德（Mossad）首長等人。11日晚間，18位前最高法院法官和院長發表一份史無前例聲明，強烈反對改革司法機構提案。
（中央社）以色列建國以來最極右政府推動各界質疑的司法改革，引發以國上下連續6週大規模示威、各界要人公開反對，警告民主恐被專制取代，經濟受損。國際政要與財經專家也呼籲三思。
由新上任司法部長的李文（Yariv Levin）和「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist Party）籍的國會（Knesset）「憲法、法律和司法委員會」主席羅斯曼（Simcha Rothman）發起的改革案，目的在給予以色列國會及多數黨政府對司法系統有更大的控制權。
背後主導的總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲稱需要司法變革，以恢復行政部門、國會和司法機構間的平衡，他的極右聯盟則歸咎現有司法系統的精英主義和干涉政治。
但以色列多數人認為，改革的導因其實是納坦雅胡面臨數項貪腐控訴受審，意欲藉迅速改變司法系統而擺脫官司。批評人士說，這些變化將對以色列的民主造成致命打擊，使最高法院法官的替補程序政治化，破壞司法獨立，可能更容易導致貪腐，危及人權和公民自由。
前檢察總長曼德爾布利特（Avichai Mandelblit）9日接受第12頻道（Channel 12）「事實」（Uvda）節目採訪表示，納坦雅胡政府對司法機構進行全面改革的計畫「不是改革、而是革命及政權體制的推翻。」
他說，這項議案顛覆建國時的「獨立宣言」，如果沒有獨立的司法機構，統治者「將擁有自己的檢察官、法律顧問和法官。」他駁斥李文「改革將加強民主」說法是「空話」。
許多以色列法律、財經專家和現任與前任官員都反對這項司法改革，包括納坦雅胡昔日親信和任命的官員，如軍事參謀總長和情報機構摩薩德（Mossad）首長等人。11日晚間，18位前最高法院法官和院長發表一份史無前例聲明，強烈反對改革司法機構提案。
以色列國家安全委員會12位前主任也致函國會議長歐哈納 （Amir Ohana），呼籲納坦雅胡的聯盟政府和反對派領袖就這項提案進行討論，聲稱改革計畫「已導致以色列陷入威脅國家安全的嚴重危機」。
12日，6位以色列及一位美國籍諾貝爾獎得主致函納坦雅胡、總統赫佐格（Isaac Herzog）和各大學校長，公開警示這項司改計畫將損害以色列的全球學術和科學地位。
許多以色列商業團體和高科技業界也反對改革提案，發起罷工抗議。第12頻道新聞報導，已有科技公司擔心改革影響業務而採取因應措施，如網路安全公司Wiz6日宣布，將把在以色列的資金轉移到世界各地的銀行帳戶。之前以色列薪資平台Papaya Global公司也宣布類似舉措。
除了以色列頂尖經濟學家提出限制司法機構將損害經濟外，以色列的動盪也引起國際財經專家關注。摩根大通集團（JPMorgan）警告，由於司法重組計畫，投資以色列的風險越來越大，這家美國銀行業巨頭的內部備忘錄引用「地緣政治敵對行動」及司法改革因素，稱這可能對以色列的信用評級有不利影響。
另外，前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）10日接受彭博（Bloomberg）電視採訪表示，以色列現任政府企圖限制司法權力的努力似乎「過於迅速」，可能會引發「相關法治嚴重且深切的問題」，並「可能對以色列產生相當不利的經濟影響」。
在國際政治上，《以色列時報》（The Times of Israel）報導納坦雅胡2日訪問巴黎時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在會上「直言不諱地表示」，擬議中的司法改革「有可能破壞最高法院的權力」，而最高法院是「政府體制上唯一制衡力量」，這項司改提案「開啟以色列自1948年建國以來前所未有的危機」。
對這議題保持沉默的美國總統拜登（Joe Biden），11日在發給《紐約時報》專欄作家湯馬斯・佛里曼（Thomas Friedman）的簡短陳述中表示，「美國民主和以色列民主都是建立在強健的制度、制衡和獨立的司法機構之上」，首次對納坦雅胡政府從基礎上削弱以色列司法機構的提案發表評論。
儘管赫佐格於12日晚間在特別發言中呼籲停止立法程序，但「憲法、法律和司法委員會」13日還是在火爆場面下通過提案，納坦雅胡的聯盟政府計劃在20日將這項司法改革提案的第一項第一條款送交全體大會完成一讀表決。雙方有一週時間談判協調。
國會委員會13日處理這項提案時，來自各地的數萬民眾從早上就陸續罷工、罷課，抵達耶路撒冷並在國會廣場前抗議。除了耶路撒冷，特拉維夫、海法、俾什巴（Beer Sheva）以外，以國各地城鎮也發動類似罷工、罷課、示威遊行。
據報導，有10家企業的管理部門發函員工、鼓勵他們參與抗議、可以領薪休假一天。
連續6週，不受頻繁的恐攻事件、火箭警報或寒冷天氣的影響，分散全國的各社會階層和各年齡的男女老幼公民，每週數十萬人走上街頭抗議遊行，不乏攜家帶眷舉著旗幟，吶喊「民主」的場面讓人深感以色列人的危機意識。
新聞來源
延伸閱讀
- 司法改革法案即將一讀，以色列爆發大規模抗議，總統：我們處於憲法和社會崩潰的邊緣
- 以色列連續第5週萬人上街反對司法改革，遊行示威已成民眾每週六固定活動
- 以色列內政部長遭拔官，政府仍愈走愈「右」：民眾上街捍衛岌岌可危的民主
- 以色列10萬人上街抗議極右翼政府控制司法，納坦雅胡表弟也反對「改革法案如當年納粹」
- 納坦雅胡組成以色列史上最右派內閣，盟友挺種族主義、歧視LGBTQ、修法擴權備受爭議
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。