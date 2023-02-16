貝萊德、大摩等投資集團與巴菲特同步出脫台積電持股，法人：產業景氣有疑慮

（中央社）監管機構資料顯示，老虎全球管理公司和資本集團等投資公司，以及貝萊德集團和摩根大通集團與股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司，皆為去（2022）年第4季台積電股票最大賣方。

巴菲特出脫台積電持股

《路透社》報導，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）昨（15）日披露，上季大砍台灣晶圓代工龍頭台積電美國存託憑證（ADR）持股86.2%至829萬個單位，此舉距離先前買進價值41億美元台積電ADR還不到3個月。

台積電股價15日應聲重挫6%，2023年股價累計漲幅減至23.5%。

台積電未立即就此置評。

股票多空對沖基金老虎全球管理（Tiger Global Management）第4季出清台積電130萬持股，以目前股價計算價值達1億1900萬美元。如同波克夏海瑟威，老虎全球管理第3季買進這檔股票。

台積電最大賣方之一、位於美國佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）的GQG Partners，將台積電持有部位縮減63%，仍保留ADR 670萬個單位或價值6億1620萬美元。這家投資公司未立即對此發表評論。

根據監管機構資料，基金管理公司資本集團（Capital Group）賣出台積電950萬股，公司方面也不願對其投資決策置評。

摩根大通（JPMorgan Chase）和貝萊德（BlackRock Inc）各約出脫台積電400萬持股。摩根大通不願評論，貝萊德則未立即回應媒體提問。

波克夏海瑟威的投資人仍想知道巴菲特決定賣出台積電多數持股的原因。波克夏海瑟威董事暨副董事長蒙德（Charles Munder）昨天表示，台積電是「地球上最強的半導體公司」，但未詳述出脫持股原因。

波克夏海瑟威投資者、史密德資本管理公司（Smead Capital Management）投資長史密德（Bill Smead）說：「我有點摸不著頭緒。也許波克夏海瑟威做此決定，是想增加蘋果（Apple）持股，勝過想要持有台積電。」

長期投資波克夏海瑟威的賓州投資管理公司Gardner, Russo & Gardner合夥人魯索（Thomas Russo）臆測，巴菲特可能見到環境出現變化，恐不利於台積電。「波克夏海瑟威根據環境狀況，保留靈活重新配置資金的權利。」

法人：對產業景氣有疑慮

（中央社）股神巴菲特旗下波克夏海瑟威罕見短線買賣台積電ADR，法人表示，不排除是對產業景氣存有疑慮；半導體產業分析師陸行之則認為應是專業經理人的決定，在股神加持光環消失後，投資人應關注台積電客戶需求、庫存變化，以及何時調升股利發放率。

波克夏去年第3季大舉買進6006萬單位台積電ADR，價值超過41億美元，第4季對台積電ADR持股驟降至近830萬單位，減幅達86%，市值僅剩約6.18億美元。

受波克夏大舉減持消息影響，台積電ADR盤後一度大跌逾5%。台積電15日走勢疲弱，盤中一度達523元，重挫22元，市值縮水新台幣5704億元，滑落至13.56兆元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，波克夏這次在台積電ADR的操作邏輯與先前不同，可能是掌握度較低，影響持股信心。

分析師王兆立說，波克夏大舉減持台積電ADR，不排除可能對產業景氣存有疑慮；半導體產業景氣自去年下半年反轉，供應鏈籠罩在庫存過高陰霾下，2023年半導體產值恐轉為負成長。

陸行之在臉書貼文表示，這次短線進出台積電ADR，實在不像巴菲特過去價值股一抱10年的作風，他研判應是專業經理人的決定；可能於去年第3季想開始大幅加碼抄底，結果沒買多少，股價就沒低檔了。

陸行之說，在股神加持的光環消失後，投資人應關注台積電全球設計客戶、下游系統客戶的需求及庫存變化，人工智慧（AI）應用大幅攀升對台積電AI晶片客戶的影響。

此外，資本支出、3奈米製程量產進度、5奈米和7奈米需求何時回升，以及何時調升股利發放率等都是投資人關注重點。陸行之表示，台積電2022年每股純益新台幣39.24元，若2023年還是維持每股配發11元現金股利，發放率僅28%。

當波克夏減持台積電ADR同時，富達與橋水等基金去年第4季則反向操作，加碼台積電ADR；其中，富達基金大舉加碼1184萬單位台積電ADR，持股增加74%，至2778萬單位，市值20.69億美元。文藝復興也加碼755萬單位台積電ADR，持股大增28278%，至757萬單位。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航