貝萊德、大摩等投資集團與巴菲特同步出脫台積電持股，法人：產業景氣有疑慮
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分析師王兆立說，波克夏大舉減持台積電ADR，不排除可能對產業景氣存有疑慮；半導體產業景氣自去年下半年反轉，供應鏈籠罩在庫存過高陰霾下，2023年半導體產值恐轉為負成長。
（中央社）監管機構資料顯示，老虎全球管理公司和資本集團等投資公司，以及貝萊德集團和摩根大通集團與股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司，皆為去（2022）年第4季台積電股票最大賣方。
巴菲特出脫台積電持股
《路透社》報導，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）昨（15）日披露，上季大砍台灣晶圓代工龍頭台積電美國存託憑證（ADR）持股86.2%至829萬個單位，此舉距離先前買進價值41億美元台積電ADR還不到3個月。
台積電股價15日應聲重挫6%，2023年股價累計漲幅減至23.5%。
台積電未立即就此置評。
股票多空對沖基金老虎全球管理（Tiger Global Management）第4季出清台積電130萬持股，以目前股價計算價值達1億1900萬美元。如同波克夏海瑟威，老虎全球管理第3季買進這檔股票。
台積電最大賣方之一、位於美國佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）的GQG Partners，將台積電持有部位縮減63%，仍保留ADR 670萬個單位或價值6億1620萬美元。這家投資公司未立即對此發表評論。
根據監管機構資料，基金管理公司資本集團（Capital Group）賣出台積電950萬股，公司方面也不願對其投資決策置評。
摩根大通（JPMorgan Chase）和貝萊德（BlackRock Inc）各約出脫台積電400萬持股。摩根大通不願評論，貝萊德則未立即回應媒體提問。
波克夏海瑟威的投資人仍想知道巴菲特決定賣出台積電多數持股的原因。波克夏海瑟威董事暨副董事長蒙德（Charles Munder）昨天表示，台積電是「地球上最強的半導體公司」，但未詳述出脫持股原因。
波克夏海瑟威投資者、史密德資本管理公司（Smead Capital Management）投資長史密德（Bill Smead）說：「我有點摸不著頭緒。也許波克夏海瑟威做此決定，是想增加蘋果（Apple）持股，勝過想要持有台積電。」
長期投資波克夏海瑟威的賓州投資管理公司Gardner, Russo & Gardner合夥人魯索（Thomas Russo）臆測，巴菲特可能見到環境出現變化，恐不利於台積電。「波克夏海瑟威根據環境狀況，保留靈活重新配置資金的權利。」
法人：對產業景氣有疑慮
（中央社）股神巴菲特旗下波克夏海瑟威罕見短線買賣台積電ADR，法人表示，不排除是對產業景氣存有疑慮；半導體產業分析師陸行之則認為應是專業經理人的決定，在股神加持光環消失後，投資人應關注台積電客戶需求、庫存變化，以及何時調升股利發放率。
波克夏去年第3季大舉買進6006萬單位台積電ADR，價值超過41億美元，第4季對台積電ADR持股驟降至近830萬單位，減幅達86%，市值僅剩約6.18億美元。
受波克夏大舉減持消息影響，台積電ADR盤後一度大跌逾5%。台積電15日走勢疲弱，盤中一度達523元，重挫22元，市值縮水新台幣5704億元，滑落至13.56兆元。
兆豐國際投顧協理黃國偉表示，波克夏這次在台積電ADR的操作邏輯與先前不同，可能是掌握度較低，影響持股信心。
分析師王兆立說，波克夏大舉減持台積電ADR，不排除可能對產業景氣存有疑慮；半導體產業景氣自去年下半年反轉，供應鏈籠罩在庫存過高陰霾下，2023年半導體產值恐轉為負成長。
陸行之在臉書貼文表示，這次短線進出台積電ADR，實在不像巴菲特過去價值股一抱10年的作風，他研判應是專業經理人的決定；可能於去年第3季想開始大幅加碼抄底，結果沒買多少，股價就沒低檔了。
陸行之說，在股神加持的光環消失後，投資人應關注台積電全球設計客戶、下游系統客戶的需求及庫存變化，人工智慧（AI）應用大幅攀升對台積電AI晶片客戶的影響。
此外，資本支出、3奈米製程量產進度、5奈米和7奈米需求何時回升，以及何時調升股利發放率等都是投資人關注重點。陸行之表示，台積電2022年每股純益新台幣39.24元，若2023年還是維持每股配發11元現金股利，發放率僅28%。
當波克夏減持台積電ADR同時，富達與橋水等基金去年第4季則反向操作，加碼台積電ADR；其中，富達基金大舉加碼1184萬單位台積電ADR，持股增加74%，至2778萬單位，市值20.69億美元。文藝復興也加碼755萬單位台積電ADR，持股大增28278%，至757萬單位。
新聞來源
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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