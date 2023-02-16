2023/02/16,
生活

護照申辦量暴增疫情前3倍，外交部宣布護照申辦延長為10個工作天、可提前60天網路預約

護照申辦量暴增疫情前3倍，外交部宣布護照申辦延長為10個工作天、可提前60天網路預約
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

由於護照申辦量激增，自下週一（20日）起，護照申辦將延長至10個工作天後取件，外交部呼籲有出國規劃的民眾隨時檢查護照效期（出國需有6個月以上的效期），依據規劃出國行程挑選適當的時間前來申辦。另為節省現場民眾等待時間，下週一開始將增加護照申辦的網路預約名額，一天釋出1500個預約名額。

隨著國境解封，出國人數大幅增加，外交部領事事務局局長何震寰今（16）日表示，護照申辦量已經暴增為疫情前的3倍，未來護照申辦天數將延長為10個工作天，請有出國計劃的民眾提前檢視自己護照到期日。另為有效減少民眾排隊時間，領務局也公布幾項最新措施。

何震寰表示，去年底國境開放後到最近幾個假期，護照申辦量大幅增加，昨日申辦數量高達9956件，較疫情前每日平均3000至4000件的申辦件數，成長3倍。

由於護照申辦量激增，申辦天數已自今年1月3日起自4天延長為6天，不過下週一（20日）起，將拉長至10個工作天後取件，何震寰呼籲有出國規劃的民眾隨時檢查護照效期（出國需有6個月以上的效期），依據規劃出國行程挑選適當的時間前來申辦。

護照申辦天數增加，何震寰表示，短時間內有取得護照需求的民眾，仍可繳交速件費（依照提前天數收取300-900元的處理費），並自繳費後1個工作天領取。何震寰強調，這是第一階段的措施，將來會依據實際申辦情況調整，若恢復至疫情前的申辦情況，也會調整相應措施。

另為節省現場民眾等待時間，下週一開始將增加護照申辦的網路預約名額，由一天480個名額提高至1500個預約名額；另外也將開放預約的時間由現行的20個工作天以前，延長可提前60個工作天內申請換發護照，民眾可針對個人行程安排，完成預約民眾只需要依照預約時間到領務局報到抽號碼牌並遞件申請，無須再久候排隊。

何震寰說，第一次辦護照的民眾，可至全國所有的戶政事務所辦理一站式服務；民眾也可委託旅行社代辦，以節省寶貴時間。如果要委託辦理，申請人須先填妥委任書，再交由親屬、同事、或旅行社代為申辦。

何震寰表示，民眾原先申辦護照必須預審才能取得號碼，通常需要等1個小時，昨日開始實施新措施，民眾到現場可直接領取號碼牌，無須再先經排隊等候預審書表後才領取號碼牌。如果對於書表填寫與規定有問題者，領完號碼牌後便可自主至諮詢櫃檯詢問，新措施上路後已經緩減排隊人數。

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核稿編輯：翁世航


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