《關於我和鬼變成家人的那件事》：在娛樂上沒有濫用太多政治正確，反而成為電影正確的選擇

文：陸坡 (LUPO)

男男也能冥婚？直男同志人鬼殊途但仍同道

隨著《海角七號》台灣電影迎來再次的轉折點，也讓許多台灣人在看國片時有著一定的標準值，不管觀眾對國片是高標還是低標，台灣最近幾年隨著同婚通過或LGBT議題，都有不少跟同性戀相關的題材，就連非關同志主軸的戲劇如《華燈初上》、《俗女養成記》都會提到這個議題，也讓同性戀者不在是一個敏感或只是拿來「政確」的元素。

《關於我和鬼變成家人的那件事》是一部以刑偵、鬼神、性別等各種元素的搞笑片，故事講述追查兇嫌的警察吳明翰，收集證物時撿到冥婚紅包，沒想到卻是要跟車禍意外的男同志毛毛冥婚。

百般不願意的直男警察吳明翰勉強答應這婚事，也了解到毛毛的家庭問題，但沒想到毛毛車禍逃逸的兇手，竟然跟他調查的案件有關。

《關於我和鬼變成家人的那件事》是什麼電影？

現在有一些人很排斥所謂的「政治正確」這件事，撇開一些畸形的專制政權下的政確不說，一般的政治正確，是表示避免對社會某些群體造成冒犯，尤其是少數族群或是有重大傷痛的人們，像是過去背後歧視有黑奴歷史的黑人、二戰大屠殺的猶太人、還有就是常常被提到關於同性戀、跨性別、與女權份子。

很多人將影視作品難看常常怪罪於政治正確上，但其實，人們本來對人事物就存在著個人偏見，只要不是過於偏激政確，其實政治正確是讓一些族群被看到，例如以NASA為背景的《關鍵少數》就還原了歷史裡黑人女性對於太空火箭的貢獻、英國同志電影《驕傲大聯盟》則翻拍真人真事，同性戀團體挺小鎮礦工運動，讓兩邊對於性傾向的誤會因運動而化解。

故政治正確並不是作品的絆腳石，而是全看創作者怎麼運用，當你看見一個有少數族群出現又難看的電影，並不是政確惹得禍，它就只是部難看的電影而已，就跟世界上本來就會有好人跟爛人。

台灣喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，講述微恐同的直男警察吳明翰因為一起意外，撿到車禍去世的男同志毛毛的冥婚錢包，迫於讓自己不要因為衰事而喪命，答應同婚一事，變得可以看見他的死GAY老公毛毛。

原本互不願意對彼此抱有偏見的直男與同志，也隨著這人鬼相處越久，逐漸有了默契，還時常拌嘴吵架。

《關於我和鬼變成家人的那件事》雖然是喜劇但裡面有著警匪槍戰、飛車追逐、還有女性和同志原生家庭等議題，並且也以不管是什麼性傾向和先入為主刻板偏見，有時候透過交流與了解一個人的經歷和相處，也許會對他人改觀，也明白其實我們不分性別、性傾向都沒什麼不同，著重在一家人和友情間的刻劃，是一部前期搞笑後期溫馨的台灣電影。

Photo Credit: 金盞花大影業提供 《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照

《關於我和鬼變成家人的那件事》分析與延伸

導演程偉豪過去以短片《保全員之死》而受到注目，之後拍了多部有話題性的長片如：《紅衣小女孩》系列、《目擊者》、《緝魂》都有著不錯的票房成績。但也因電影常常有些許爭議點，故造成討論話題。

程偉豪表示，他在進行創作時，會思考目前的台灣市場缺少哪一類型的電影，並開發這類的題材，並且常邀請部分觀眾先行觀賞，而理解觀影者的想法。

《關於我和鬼變成家人的那件事》是他將台灣冥婚習俗和同志婚姻做結合，而代入黑色幽默來敘述各種台灣社會議題，並且以親情為主軸，讓直男警察深入一位死去同志的家庭，並且有著笑點、動作、懸疑等多種元素，也在這次以飾演主角的許光漢的青春肉體，做為賣點大量曝光在預告片中，達到行銷熱度與話題口碑。

影片有許多插曲和印象歌曲，有男同性戀者所喜愛的天后蔡依林演唱，並且使用經典的〈舞孃〉與〈愛無赦〉歌曲，來呈現台灣男同志夜店文化，雖然只是點到為止，但也呈現出劇組有努力想表達台灣男同文化這塊。

此外，電影也與出版社合作，推出鬼同志毛毛生前故事的改編漫畫《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，而蔡依林的歌曲MV也加深了毛毛與製造冥婚的阿嬤之間的祖孫情。

這部電影原創劇本獲得「野草計畫」及受文化部影視及流行音樂產業局贊助拍攝。上映時，劇組表明這並不是一部BL或同志電影，而是以家人情感為主，主軸是以將誤會化解，從不理解到相互理解的過程是這奇幻故事的主軸，還有冒險展開的開端。

《關於我和鬼變成家人的那件事》值得一看嗎？

這部電影上映三日就達到4000多萬台幣票房，在有同志出現的國片中相當難得，上一部同志電影有那麼好的成績，應該是破億的同志片《刻在你心底的名字》。

以直男厭惡男同，但又不得不深入同志文化去與同志男伴交流，電影裡參雜著刻版、政確，也許是有鬼怪的奇幻元素，整體處理我覺得比程偉豪監製（非導演）的翻拍作《當男人戀愛時》較不會讓人反感。

整體故事內容是搞笑加上溫馨，還有社會議題，在家人議題的營造，和直男警察與男鬼同志毛毛之間的相處中，我覺得是《關於我和鬼變成家人的那件事》比較出色的地方，雖然某些地方明顯是有點到大眾了解的同志文化就好，但作為喜劇故事，本來就會有一點冒犯在裡面，目前多半同志族群都能接受和喜歡這部電影，在市場和客群這塊，電影還是很成功的。

但是這部電影還是有讓人遺憾的部分，雖然在笑點和溫馨家庭情感部分呈現得當，但多半都是以男同志毛毛的家庭為主，這也是本部片很大一塊缺少的部分，就是關於直男警察吳明翰的人格和人物背景的塑造，在整部電影是看不出來的，只能單薄的了解他有點恐同和想破案立大功，並且幫助毛毛，但對於「吳明翰是個怎樣的人？」沒有任何交代，這讓這位主角不是很立體，整體來說，太像戀愛遊戲讓玩家代入無臉主人翁。