《關於我和鬼變成家人的那件事》：在娛樂上沒有濫用太多政治正確，反而成為電影正確的選擇
我們想讓你知道的是
《關於我和鬼變成家人的那件事》因為太多面向，讓故事必須分直男警察和鬼同志兩條線跑，雖然有交集點但做的並不巧妙，如果可以兼顧懸疑感的話會較佳，電影只看到幽默並沒有黑色詼諧的成分。但整體來講也算是不錯的爆米花電影，至少在娛樂上我覺得他沒有濫用太多政確，反而成為電影正確的選擇。
文：陸坡 (LUPO)
男男也能冥婚？直男同志人鬼殊途但仍同道
隨著《海角七號》台灣電影迎來再次的轉折點，也讓許多台灣人在看國片時有著一定的標準值，不管觀眾對國片是高標還是低標，台灣最近幾年隨著同婚通過或LGBT議題，都有不少跟同性戀相關的題材，就連非關同志主軸的戲劇如《華燈初上》、《俗女養成記》都會提到這個議題，也讓同性戀者不在是一個敏感或只是拿來「政確」的元素。
《關於我和鬼變成家人的那件事》是一部以刑偵、鬼神、性別等各種元素的搞笑片，故事講述追查兇嫌的警察吳明翰，收集證物時撿到冥婚紅包，沒想到卻是要跟車禍意外的男同志毛毛冥婚。
百般不願意的直男警察吳明翰勉強答應這婚事，也了解到毛毛的家庭問題，但沒想到毛毛車禍逃逸的兇手，竟然跟他調查的案件有關。
《關於我和鬼變成家人的那件事》是什麼電影？
現在有一些人很排斥所謂的「政治正確」這件事，撇開一些畸形的專制政權下的政確不說，一般的政治正確，是表示避免對社會某些群體造成冒犯，尤其是少數族群或是有重大傷痛的人們，像是過去背後歧視有黑奴歷史的黑人、二戰大屠殺的猶太人、還有就是常常被提到關於同性戀、跨性別、與女權份子。
很多人將影視作品難看常常怪罪於政治正確上，但其實，人們本來對人事物就存在著個人偏見，只要不是過於偏激政確，其實政治正確是讓一些族群被看到，例如以NASA為背景的《關鍵少數》就還原了歷史裡黑人女性對於太空火箭的貢獻、英國同志電影《驕傲大聯盟》則翻拍真人真事，同性戀團體挺小鎮礦工運動，讓兩邊對於性傾向的誤會因運動而化解。
故政治正確並不是作品的絆腳石，而是全看創作者怎麼運用，當你看見一個有少數族群出現又難看的電影，並不是政確惹得禍，它就只是部難看的電影而已，就跟世界上本來就會有好人跟爛人。
台灣喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，講述微恐同的直男警察吳明翰因為一起意外，撿到車禍去世的男同志毛毛的冥婚錢包，迫於讓自己不要因為衰事而喪命，答應同婚一事，變得可以看見他的死GAY老公毛毛。
原本互不願意對彼此抱有偏見的直男與同志，也隨著這人鬼相處越久，逐漸有了默契，還時常拌嘴吵架。
《關於我和鬼變成家人的那件事》雖然是喜劇但裡面有著警匪槍戰、飛車追逐、還有女性和同志原生家庭等議題，並且也以不管是什麼性傾向和先入為主刻板偏見，有時候透過交流與了解一個人的經歷和相處，也許會對他人改觀，也明白其實我們不分性別、性傾向都沒什麼不同，著重在一家人和友情間的刻劃，是一部前期搞笑後期溫馨的台灣電影。
《關於我和鬼變成家人的那件事》分析與延伸
導演程偉豪過去以短片《保全員之死》而受到注目，之後拍了多部有話題性的長片如：《紅衣小女孩》系列、《目擊者》、《緝魂》都有著不錯的票房成績。但也因電影常常有些許爭議點，故造成討論話題。
程偉豪表示，他在進行創作時，會思考目前的台灣市場缺少哪一類型的電影，並開發這類的題材，並且常邀請部分觀眾先行觀賞，而理解觀影者的想法。
《關於我和鬼變成家人的那件事》是他將台灣冥婚習俗和同志婚姻做結合，而代入黑色幽默來敘述各種台灣社會議題，並且以親情為主軸，讓直男警察深入一位死去同志的家庭，並且有著笑點、動作、懸疑等多種元素，也在這次以飾演主角的許光漢的青春肉體，做為賣點大量曝光在預告片中，達到行銷熱度與話題口碑。
影片有許多插曲和印象歌曲，有男同性戀者所喜愛的天后蔡依林演唱，並且使用經典的〈舞孃〉與〈愛無赦〉歌曲，來呈現台灣男同志夜店文化，雖然只是點到為止，但也呈現出劇組有努力想表達台灣男同文化這塊。
此外，電影也與出版社合作，推出鬼同志毛毛生前故事的改編漫畫《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，而蔡依林的歌曲MV也加深了毛毛與製造冥婚的阿嬤之間的祖孫情。
這部電影原創劇本獲得「野草計畫」及受文化部影視及流行音樂產業局贊助拍攝。上映時，劇組表明這並不是一部BL或同志電影，而是以家人情感為主，主軸是以將誤會化解，從不理解到相互理解的過程是這奇幻故事的主軸，還有冒險展開的開端。
《關於我和鬼變成家人的那件事》值得一看嗎？
這部電影上映三日就達到4000多萬台幣票房，在有同志出現的國片中相當難得，上一部同志電影有那麼好的成績，應該是破億的同志片《刻在你心底的名字》。
以直男厭惡男同，但又不得不深入同志文化去與同志男伴交流，電影裡參雜著刻版、政確，也許是有鬼怪的奇幻元素，整體處理我覺得比程偉豪監製（非導演）的翻拍作《當男人戀愛時》較不會讓人反感。
整體故事內容是搞笑加上溫馨，還有社會議題，在家人議題的營造，和直男警察與男鬼同志毛毛之間的相處中，我覺得是《關於我和鬼變成家人的那件事》比較出色的地方，雖然某些地方明顯是有點到大眾了解的同志文化就好，但作為喜劇故事，本來就會有一點冒犯在裡面，目前多半同志族群都能接受和喜歡這部電影，在市場和客群這塊，電影還是很成功的。
但是這部電影還是有讓人遺憾的部分，雖然在笑點和溫馨家庭情感部分呈現得當，但多半都是以男同志毛毛的家庭為主，這也是本部片很大一塊缺少的部分，就是關於直男警察吳明翰的人格和人物背景的塑造，在整部電影是看不出來的，只能單薄的了解他有點恐同和想破案立大功，並且幫助毛毛，但對於「吳明翰是個怎樣的人？」沒有任何交代，這讓這位主角不是很立體，整體來說，太像戀愛遊戲讓玩家代入無臉主人翁。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。