分析：菲中上月建立熱線機制無用，「軍事級雷射」事件後仁愛暗沙恐遭逐步奪取

文：林柏宏

中國和菲律賓關係近期因雷射光照射事件而陷入緊張，菲國總統因此質問中國大使，但北京聲稱其行為合乎國際法。觀察人士分析，這起海上衝突顯示兩國才剛建立的熱線機制作用有限，然而北京在南中國海擴張的腳步恐難停歇，未來可能進一步奪取目前由菲國控制的第二托馬斯礁（台灣官方名稱為仁愛暗沙）。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）召見中國駐菲大使黃溪連，針對中國海警船近期被指控在南中國海對一艘菲律賓巡邏艇使用軍用級雷射光的行為表達「嚴重關切」。菲律賓總統府發言人表示，小馬可仕就「中國對菲律賓海岸警衛隊和我們的菲律賓漁民，採取愈來愈頻繁和激烈的行動」質問黃溪連。此外，菲律賓外交部也於同一天向中國大使館提出抗議，譴責中國海警船的「侵略性」行為。

在小馬可仕召見黃溪連前一天，菲國海岸防衛隊（PCG）指出，中國海警總隊一艘艦艇於2月6日，在距離斯普拉特利群島（Spratly Islands，中國稱南沙群島）的第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，馬尼拉稱之為阿雲錦礁、北京稱之為仁愛礁）近20公里處，兩次使用軍事級雷射光照向菲律賓一艘船隻，船上幾名船員因此「暫時失明」。據菲國海防隊聲明，中國海警船還進行「危險動作」，駛近了距菲國船隻約140公尺的距離。

對此，觀察人士表示，北京和馬尼拉這起在南中國海的最新衝突事件，顯示兩國最高領導人於上個月才同意就爭議海域建立的熱線機制，恐是一場「政治噱頭」，實際作用有限。

中菲熱線機制不管用？

菲律賓大學法學院海事和海洋法研究所教授巴通巴寇（Jay L.Batongbacal）告訴美國之音：「顯而易見，熱線電話的宣布和建立，只不過是中方的一個政治策略，呈現一種親切和穩定的氣氛。但實際上，這些熱線只是在作秀，當衝突真正發生或即將發生時，中國完全不會使用它們。即使我們（指菲方）嘗試使用那條熱線與他們溝通，也毫無意義，因為沒有人會在另一端接聽電話。 因此，中方一直反覆談論的任何熱線，我覺得應該從這個角度來看，即這僅是政治噱頭，設立熱線沒有什麼意義。」

小馬可仕是在今年1月訪問中國期間與中國國家主席習近平會面，並同意在兩國外交部間建立熱線，以避免海事爭端出現「誤傳和誤會」。然而，巴通巴寇直指，馬尼拉和北京早在2017年，就已宣布開通雙方海岸警衛隊之間的熱線，但並未有效緩解兩國近年在南中國海的衝突。

馬尼拉當局表示，受中國海警船雷射光照射的船隻當時正在為守護登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）的士兵執行「輪換和補給任務」。 1999年，菲國將「馬德雷山號」故意擱淺在第二托馬斯礁，至今仍未拖離，以此強化對島礁的主權主張。但中國一直以來稱仁愛礁（第二托馬斯礁）是其南沙群島（斯普拉特利群島）領土的一部分，並要求菲方拖走「非法坐灘」的軍艦。

Photo Credit: 中央社 圖為菲中兩國元首和第一夫 人1月4日在北京會面。 （菲律賓新聞部長辦公室提供）

中國使用雷射光符合國際法嗎？

中國外交部發言人汪文斌於2月13日重申仁愛礁是中國固有領土的說法，並稱中國海警船是根據中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法 「維護了中國主權和海洋秩序」，現場操作「專業、克制」，但未具體說明中方當時採取什麼樣的行動。

中國軍事專家宋忠平也與中國外交部抱持一致看法，認為中國海警船行為合乎中國和國際法律規範，也有其必要性，他對美國之音表示：「仁愛礁（指第二托馬斯礁）是中國的固有領土，在這兒輪換補給、輪換駐留，本身是違反中國的相關法律，中國對此進行攔截，甚至用一些非致命性的武器，完全是符合國際法，更符合我們國內法。國內法就是要保護國家的領土主權，免受其他國家的欺凌和侵略。所以，中國採取必要的手段，用非致命的武器來對待侵入中國領土的這些船隻、人員，也是必須的。」

然而，專長海洋法及南中國海研究的台灣國際法學會副秘書長林廷輝，並不認為中國使用雷射光的行為遵守國際法及符合人道主義精神，他告訴美國之音：「用雷射光束，這是一個非常不好的做法，甚至是一個違反國際法的做法，因為我們一般來講，就是說如果沒有任何的在生命安全受到破壞的情況之下，所有的執法人員是不能採用傷害其他人的生命的方式來採取執法的作為，這種雷射光束有可能會造成對方的眼睛失明，這種做法的確是不人道的做法，也是一個違反海洋法公約的執法行為。」

聯合國於1995年已發布《關於雷射光致盲武器議定書》，要求各國禁止將雷射光致盲武器投入戰爭，中國也於1998年成為締約國，不過據台灣國防部海軍司令部一份報告，此份議定書並未禁止使用具有連帶致盲效應的雷射光武器，但需採取一切可行預防措施來避免其致盲，中共遂據此改變發展方向，「以造成敵方人員短暫失明或干擾敵方裝備為導向，以規避公約規範，避免造成國際輿論壓力。」

華府也表達不苟同北京做法的立場。美國國務院在一份聲明中指出，中國的危險操作「損害了各方依據國際法在南中國海享有的航行自由權利」，並表示根據2016年國際仲裁法庭的裁決，中國不具有對第二托馬斯礁的合法海權主張。

菲美、菲日強化安全合作 引中國報復？

台灣國際法學會副秘書長林廷輝針對這起雷射光事件表示，其實先前中菲兩國已就菲律賓對「馬德雷山號」上的士兵執行補給任務達成共識，若是供應士兵一般所需物資，而非武力相關的槍砲彈藥，中國基本上不會阻止，以避免兩國發生衝突，由此可見，中國海警船此次的行為已打破慣例。