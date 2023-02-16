【未來大人物總召HOW的一封信】嘿，關心未來大人物的你們，要不要出來見個面，好久不見了呢！

首圖的這張照片每次看到我都不勝唏噓。

這是2020年我們重啟未來大人物後，在2021年初時，啟動的計畫：未來巴士的第一場。我們和蔡威德一起合作，邀請大家一起到坪林，實際走到金瓜三號的工作現場。2020年全球疫情開始後，2021年時台灣還算風平浪靜，我們那時覺得台灣應該還能守的住，我們還能有些空間能邀請大家一起走到大人物身邊，種下更多擴散的種子。同時我們也對年底的未來大人物發表活動充滿信心。

然後，風雲變色。我們就這樣口罩戴好戴滿了一年半。這一年半幾乎所有實體活動都處於風雨飄搖的不穩定狀態，規定不斷升級變化，所有的計畫都亂了套。而大家也只敢在現實生活裡保持最低限度的接觸。我們就這樣在很不安的狀態下，辛苦地將2022年的未來大人物發表會與小型座談辦完。

Photo Credit - 未來大人物 2022年未來大人物，評審團、貴賓與當屆大人物們

但2022年的未來大人物，從徵件到活動當晚的同學會，我卻感受到一種強烈的動能。每一年我們都會看到很多很棒的夥伴，但總是苦於組織性的推動。但2021年到2022年，具有完整組織能量的夥伴越來越多，大家的提案到台風都很穩健，表現在同學會時我們完全不需擔心冷場，反而怕太嗨吵到鄰居會有警察先生來關心（笑）。更重要的是，這兩年的時光，讓大家更渴望走出來，更珍惜與人真實見面的機會。

Photo Credit - 未來大人物

Photo Credit - 未來大人物

而我們回頭來看看整個計畫時，我們也覺得可以更聚焦在我們擅長的事情上了。

2023年徵件與評選—2023 5月起跑（預計）

是的，我們還是會組織評審團，還是會徵件，還是會在2023年9月前，找出20組未來大人物。我們不會停止。

一樣是35歲以下，而我們期待看到更多夥伴。請期待我們公佈相關訊息。

2023年未來大人物年度發表會與年度論壇—2023年11月底（預計）

我們一樣會在11月底，舉行我們的年度發表與年度論壇。

我們會讓20組大人物能討論自己在做的事情，我們也會邀請之前的未來大人物，繼續討論更多更多。我們希望能激盪出更多的火花。

Photo Credit - 未來大人物

全新企劃—未來巴士之旅

今年的我們，決定推出未來巴士新的一頁：一個自主的參與旅程。

我們會和不同的大人物討論，邀請各位參與在全台灣各地大人物的活動。每參加一場，我們就會來集個章。我們會在年底年度發表會時，邀請各位到場，和願意一起行動與參與的夥伴相見歡。

或許我們還是擔憂各位害羞，但我們相信這兩年對「見面」的期待，會給予我們彼此更大的動力。走吧，讓我們一起去參與大人物們在做的事情吧！

詳細細節，請期待我們上半年的公佈。我們正緊鑼密鼓的籌備中。

好久不見，讓我們繼續聯絡吧

同時，我們也希望邀請各位繼續成為最棒的倡議者。

2022年，未來大人物也加入關鍵評論網媒體集團的會員系統了。我們更開始持續出刊我們的電子報。在社群媒體中，未來大人物的故事，實在很難在八卦與口水議題中脫穎而出。所以，我們更需要各位成為我們的倡議家，將你認同的故事分享出去。

我們非常希望你能訂閱未來大人物電子報，並且加入未來大人物的Facebook和Instagram，然後，分享給你身邊的人，讓更多大人物的故事能被更多人看見。請相信我，所有的分享哪怕再小，都會帶來真正的改變。我們很需要各位。

而我們在今年的一開始，也在「2222 未來選擇地」這個永續展中，舉辦了四場專場講座【對談2222】，更希望能在現場看到各位。

今年，我們想做的事很簡單：我們想問問大家是不是一切都好，然後好好的和各位見個面。然後把這兩年遲交的、遺憾的、好好的補足。在疫情已經不成為困擾的現在，讓我們再次喚醒我們的期待。

嘿，真的好久不見了呢！

責任編輯：王銘岳

核稿編輯：陳淑玲