【未來大人物總召HOW的一封信】嘿，關心未來大人物的你們，要不要出來見個面，好久不見了呢！
我們想讓你知道的是
沒想到世界會這樣風雲變色。我們就這樣口罩戴好戴竟然已一年半。這一年半幾乎所有實體活動都處於風雨飄搖的不穩定狀態下，我們辛苦地將2022年的未來大人物發表會與小型座談辦完。經過疫情，我們有許多遺憾與未竟之事。我們想問問各位是不是一切都好，想好好在今年和大家面對面。我們希望能在今年的計畫中看到各位的身影，也希望各位能訂閱我們的電子報，讓我們能保持聯絡。 嘿，大家好久不見呢！
首圖的這張照片每次看到我都不勝唏噓。
這是2020年我們重啟未來大人物後，在2021年初時，啟動的計畫：未來巴士的第一場。我們和蔡威德一起合作，邀請大家一起到坪林，實際走到金瓜三號的工作現場。2020年全球疫情開始後，2021年時台灣還算風平浪靜，我們那時覺得台灣應該還能守的住，我們還能有些空間能邀請大家一起走到大人物身邊，種下更多擴散的種子。同時我們也對年底的未來大人物發表活動充滿信心。
然後，風雲變色。我們就這樣口罩戴好戴滿了一年半。這一年半幾乎所有實體活動都處於風雨飄搖的不穩定狀態，規定不斷升級變化，所有的計畫都亂了套。而大家也只敢在現實生活裡保持最低限度的接觸。我們就這樣在很不安的狀態下，辛苦地將2022年的未來大人物發表會與小型座談辦完。
但2022年的未來大人物，從徵件到活動當晚的同學會，我卻感受到一種強烈的動能。每一年我們都會看到很多很棒的夥伴，但總是苦於組織性的推動。但2021年到2022年，具有完整組織能量的夥伴越來越多，大家的提案到台風都很穩健，表現在同學會時我們完全不需擔心冷場，反而怕太嗨吵到鄰居會有警察先生來關心（笑）。更重要的是，這兩年的時光，讓大家更渴望走出來，更珍惜與人真實見面的機會。
而我們回頭來看看整個計畫時，我們也覺得可以更聚焦在我們擅長的事情上了。
2023年徵件與評選—2023 5月起跑（預計）
是的，我們還是會組織評審團，還是會徵件，還是會在2023年9月前，找出20組未來大人物。我們不會停止。
一樣是35歲以下，而我們期待看到更多夥伴。請期待我們公佈相關訊息。
2023年未來大人物年度發表會與年度論壇—2023年11月底（預計）
我們一樣會在11月底，舉行我們的年度發表與年度論壇。
我們會讓20組大人物能討論自己在做的事情，我們也會邀請之前的未來大人物，繼續討論更多更多。我們希望能激盪出更多的火花。
全新企劃—未來巴士之旅
今年的我們，決定推出未來巴士新的一頁：一個自主的參與旅程。
我們會和不同的大人物討論，邀請各位參與在全台灣各地大人物的活動。每參加一場，我們就會來集個章。我們會在年底年度發表會時，邀請各位到場，和願意一起行動與參與的夥伴相見歡。
或許我們還是擔憂各位害羞，但我們相信這兩年對「見面」的期待，會給予我們彼此更大的動力。走吧，讓我們一起去參與大人物們在做的事情吧！
詳細細節，請期待我們上半年的公佈。我們正緊鑼密鼓的籌備中。
好久不見，讓我們繼續聯絡吧
同時，我們也希望邀請各位繼續成為最棒的倡議者。
2022年，未來大人物也加入關鍵評論網媒體集團的會員系統了。我們更開始持續出刊我們的電子報。在社群媒體中，未來大人物的故事，實在很難在八卦與口水議題中脫穎而出。所以，我們更需要各位成為我們的倡議家，將你認同的故事分享出去。
我們非常希望你能訂閱未來大人物電子報，並且加入未來大人物的Facebook和Instagram，然後，分享給你身邊的人，讓更多大人物的故事能被更多人看見。請相信我，所有的分享哪怕再小，都會帶來真正的改變。我們很需要各位。
而我們在今年的一開始，也在「2222 未來選擇地」這個永續展中，舉辦了四場專場講座【對談2222】，更希望能在現場看到各位。
- 【對談2222】黃珊珊、沈方正、柯金源、賴青松與未來大人物對談：關於未來，我們有更多選擇
- 【對談2222-居住篇】200年後居住正義為何？能夠活得任性又韌性嗎？
- 【對談2222-家鄉篇】在未來將打破居所概念，沈方正：心之所向的地方，即為家鄉
2222選擇地展覽【對談2222】講座報名中
1. 前往【2222未來選擇地】展覽購票頁
2. 點選立即報名購買「2/18 或 3/11」專屬講座票
3. 收到通知信確認報名成功
＊現場加碼：於活動現場出示「加入未來大人物會員」成功畫面，即贈驚喜小禮
今年，我們想做的事很簡單：我們想問問大家是不是一切都好，然後好好的和各位見個面。然後把這兩年遲交的、遺憾的、好好的補足。在疫情已經不成為困擾的現在，讓我們再次喚醒我們的期待。
嘿，真的好久不見了呢！
責任編輯：王銘岳
核稿編輯：陳淑玲
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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