全教總呼籲：五一勞動節讓公教人員也放假，健全軍公教調薪機制跟上物價指數

立法院明（17）日開議，新任行政院長陳建仁將到國會做施政報告，對此，全教總召開記者會對接下來的施政提出建議，呼籲五一勞動節應將公教納入、一併放假，且軍公教的調薪應跟上物價，不能再黑箱運作。

全教總理事長侯俊良指出，全教總與其他國家的團體交流時，發現到台灣的一個特殊現象。五一勞動節是象徵世界各國勞動者團結、彰顯勞動神聖價值的節日，在台灣，受僱者卻分成2個族群，符合《勞動基本法》的勞工會放假，非《勞基法》的公私立學校老師、公務機構工作者和約聘僱人員、公立醫院護理師、非私立醫院住院醫師，雖然是受僱者卻沒有放假，不能一起慶祝節日。

侯俊良強調，這是台灣獨創、放諸四海皆無的制度，且分化受僱者，歧視同樣付出勞力換取工資，卻不適用《勞基法》的員工。

侯俊良認為，五一勞動節是普世價值，公教人員對國家整體貢獻與付出和所有受僱者一樣，如果陳建仁的「溫暖內閣」要讓這群人感到溫暖，應把五一列為國定假日，所有受僱者在這天都要放假。

全教總呼籲健全調薪機制、跟上物價

除此之外，全國教師會副秘書長張旭正呼籲，新內閣應健全軍公教調薪機制，全教總認為，軍公教的調薪一直以來都是黑箱運作，沒有健全的機制，導致軍公教薪資調整不僅落後民今企業薪資漲幅，連物價指數也跟不上。

歷經多年爭取，近期各縣市陸續通過讓代理教師有完整1年聘期，但張旭正表示，苛扣薪水、壓榨勞力不是只有對代理教師而已，對所有軍公教的態度都是一樣的。他以「滷肉飯」的價格和薪水之間的關係為例，民國90年的新進教師一日的薪資，可以買到53碗滷肉飯；隨著物價指數上漲、教師薪資調整，今（2023）年的新進教師一日的薪資卻只能買到33碗滷肉飯。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 新進教師一日薪資從民國90年的1318元調漲到112年的1496元，但滷肉飯價格卻從25元漲到45元。

張旭正批評，這代表軍公教薪資的調整嚴重落後民生物價指數，處於實質減薪的狀態，因此呼籲調整薪資發放應該由政府帶頭做。

在記者會中，全教總也提出其他訴求，例如《疫後特別條例》撥補公教退撫基金，並正視雙語政策亂象、提升英語力回到英語科教學，校園路口的安全應回歸事權單位、讓教師退出交通導護，幼教的部分應限縮準公幼擴張，回歸公共化幼兒園，且齊一課後留園補助。

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核稿編輯：翁世航