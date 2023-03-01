《我在計程車上看到的財富風景》：不要把金錢妖魔化，這是資本主義最重要的一課

文：畢德歐夫Bidoffer

為孩子兼差開車，積極而踏實的平凡台北二代

昨天從市區結束大班分享會，準備回家的時候，在路旁跟一位IC設計業的讀者同學聊天。

他提到景氣好不好，看他們的獎金增加還減少最簡單。

二○二○年之後，真的讓台灣這些科技業人員賺了不少。缺點是，這些竹科菁英們也都把時間賣給了公司。

聊著聊著，叫的Uber車也來了。

天氣實在太炎熱，趕緊上了車。

運將大哥看起來應該超過三十五歲。

我笑著說：

「大哥您好，週日還出來跑車，辛苦了。您以前做哪一行的呀？」

運將大哥也微笑著說：

「我兼職的！本業是傳產業，做個小主管。想說假日在家也沒幹嘛，還不是打電動而已，乾脆出來多賺一點。早上還帶兩個小孩去看電影，下午剛出來不久。」

我誇讚大哥說：

「您真的是時間管理做得非常好。兩個孩子多大了？」

「一男一女，老大國中，小的才念國小。現在還不是最燒錢的階段，大學、碩士燒錢比較猛，如果還要念個博士，你說怎麼辦？我們當爸爸的不賺多一點行嗎？」

運將大哥講話的感覺是個很幹練的人，很有自己的想法，也許當主管的本來就要有兩把刷子。

「大哥您台北人嗎？」

看著窗外的陽光，盛夏的季節，到了傍晚還是很熱。話說這天氣還要持續一個月以上。

「是呀，我住萬芳醫院那，從小就在那邊長大。」

運將大哥又說：

「住家裡的房子。家中有些婆媳問題，好在家裡有多一間房子，大家分開住就不會吵，要不然這種事情還真的很煩。」

「大哥您有打算以後再自己買房搬出去住嗎？還是沒差，反正家裡已經有了。」

我隨口問問，畢竟這樣的原生家庭，通常孩子也不太需要真的拚到底。

「我是打算這兩、三年內存到頭期款，自己買一間，畢竟現在住的地方是媽媽的。一樣會選在文山區吧！」

運將大哥真的是滿積極的人。

我苦笑說：

「很多人應該會想說那就算了，太辛苦，反正媽媽有就好，您也真是不簡單。」

「不是啊！我才七十年次，媽媽也沒多老，老婆不想一直看婆婆臉色，畢竟關係都很緊繃了，那我就要靠自己，不然以後更難做人。」

原來運將大哥也四十出頭了，講話聲音就是「很正義」的那種。我如果是他部屬的話，感覺就是不能在他面前偷懶。

就我的經驗，這樣的人往往都會過得不錯，因為自律性非常高，而且要求自己有時高過於要求別人。

我問說：

「那大哥是要挑電梯大樓還是老公寓？」

想了大概有五秒，運將大哥是真的有在思考這個問題，他說：

「我想還是只能買老公寓，預算到哪就買哪，以後有錢再換就好，反正現在也是爬樓梯。」

我試著問：

「您太太有在工作嗎？光靠您一個人養全家，雖然不用房貸、房租，可是要存一筆頭期，還是很有難度。想請教您怎麼做到的，我想要學習看看。」

運將大哥說：

「之前有投資一些股票，像是台股的銀行股，買了玉山金、兆豐金，放了好幾年，成本也算低。另外還有買0050，這筆曾經賺到三十幾趴，現在剩十趴，覺得好可惜，但也就是放著，帳面數字怎麼跳我不管，也沒打算要賣。」

這位運將大哥觀念倒是滿正確，反正買的就是整個大盤股市，帳面的損益還真的不太重要，關鍵還是在本身工作收入是否穩定成長。

大哥繼續說著：

「錢這種東西，留剛好生活要用的就好，放太多在銀行沒用，不會增值。銀行借給別人，去賺更高的利息。我們要想辦法投資理財，要不然哪可能存到錢。」

不過，運將大哥是因為家中在台北文山區就有房子，光這項優勢就差很多，省了每個月至少兩萬的租金。

如果省下這筆錢，沒有花光，假日還出來跑計程車，本身也已經是主管職，收入應該不會太差，那存錢速度自然就滿快的。

想起以前看過一段話：

「條件比我們更好的人，比我們更努力，這才是最可怕的。」

是的，人們喜歡看家境較好的子弟衰敗，例如某富二代酒駕或賭博，甚至吸毒之類，一定是因為家中有錢，所以才怎樣怎樣。

但其實認真思考就通了，普通人酗酒或者賭博、吸毒，沒有新聞價值，可是社會上這樣的人反而是比較多的。

原生家庭貧窮，不見得孩子就更積極向上，展現企圖心，更多的反而是選擇平庸，甚至是自暴自棄。

不要把金錢妖魔化，

把財富的累積當作是罪惡感，

這是資本主義最重要的一課。

初始的觀念有誤，後面滿盤皆輸。

這位運將大哥當然不是什麼富二代，但原生家庭本來就在都會區，累積的財富也會有一些。

看過一部分年輕人有這樣的條件會選擇直接躺平，反正家中有一些，用爸媽的就好。

但也有像運將大哥這樣的，未來肯定會更好。

最後也到目的地了，我跟運將大哥說聲謝謝，也問了最後一個問題，想說測試他觀念到哪。

「大哥那您覺得，六十歲或六十五歲退休，我們多少錢才比較夠？想說您理財很有一套，請教您的意見。」

大哥很果斷的回答，也許常常都在腦海中思考這些算式，他說：

「有自己的一間房子，沒有房貸，然後至少要有個三、五千萬，因為以後東西又更貴，這樣應該會比較OK。」

「謝謝大哥，再見。」

關車門時跟他點了兩次頭。

不知道是因為原生家庭的教育，還是靠他自己學習，但真的不容易。

在公司當主管要管八、九個人，然後假日還出來兼差跑車，投資理財也算得當。

也許，這就是所謂的階級複製吧！

相信未來他兩個孩子也會有更好的基礎，繼續往上創造更多人生體驗。