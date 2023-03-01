2023/03/01,
理財

《我在計程車上看到的財富風景》：不要把金錢妖魔化，這是資本主義最重要的一課

《我在計程車上看到的財富風景》：不要把金錢妖魔化，這是資本主義最重要的一課
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

許多人總以為大都市的小孩應該受惠於房價上漲，不太需要努力什麼，就可以過舒舒服服的人生。其實，沒有達到富二代的基礎之前，台北有更多的平凡二代，他們也同樣為了下一代而奮鬥。

文：畢德歐夫Bidoffer

為孩子兼差開車，積極而踏實的平凡台北二代

昨天從市區結束大班分享會，準備回家的時候，在路旁跟一位IC設計業的讀者同學聊天。

他提到景氣好不好，看他們的獎金增加還減少最簡單。

二○二○年之後，真的讓台灣這些科技業人員賺了不少。缺點是，這些竹科菁英們也都把時間賣給了公司。

聊著聊著，叫的Uber車也來了。

天氣實在太炎熱，趕緊上了車。

運將大哥看起來應該超過三十五歲。

我笑著說：

「大哥您好，週日還出來跑車，辛苦了。您以前做哪一行的呀？」

運將大哥也微笑著說：

「我兼職的！本業是傳產業，做個小主管。想說假日在家也沒幹嘛，還不是打電動而已，乾脆出來多賺一點。早上還帶兩個小孩去看電影，下午剛出來不久。」

我誇讚大哥說：

「您真的是時間管理做得非常好。兩個孩子多大了？」

「一男一女，老大國中，小的才念國小。現在還不是最燒錢的階段，大學、碩士燒錢比較猛，如果還要念個博士，你說怎麼辦？我們當爸爸的不賺多一點行嗎？」

運將大哥講話的感覺是個很幹練的人，很有自己的想法，也許當主管的本來就要有兩把刷子。

「大哥您台北人嗎？」

看著窗外的陽光，盛夏的季節，到了傍晚還是很熱。話說這天氣還要持續一個月以上。

「是呀，我住萬芳醫院那，從小就在那邊長大。」

運將大哥又說：

「住家裡的房子。家中有些婆媳問題，好在家裡有多一間房子，大家分開住就不會吵，要不然這種事情還真的很煩。」

「大哥您有打算以後再自己買房搬出去住嗎？還是沒差，反正家裡已經有了。」

我隨口問問，畢竟這樣的原生家庭，通常孩子也不太需要真的拚到底。

「我是打算這兩、三年內存到頭期款，自己買一間，畢竟現在住的地方是媽媽的。一樣會選在文山區吧！」

運將大哥真的是滿積極的人。

我苦笑說：

「很多人應該會想說那就算了，太辛苦，反正媽媽有就好，您也真是不簡單。」

「不是啊！我才七十年次，媽媽也沒多老，老婆不想一直看婆婆臉色，畢竟關係都很緊繃了，那我就要靠自己，不然以後更難做人。」

原來運將大哥也四十出頭了，講話聲音就是「很正義」的那種。我如果是他部屬的話，感覺就是不能在他面前偷懶。

就我的經驗，這樣的人往往都會過得不錯，因為自律性非常高，而且要求自己有時高過於要求別人。

我問說：

「那大哥是要挑電梯大樓還是老公寓？」

想了大概有五秒，運將大哥是真的有在思考這個問題，他說：

「我想還是只能買老公寓，預算到哪就買哪，以後有錢再換就好，反正現在也是爬樓梯。」

我試著問：

「您太太有在工作嗎？光靠您一個人養全家，雖然不用房貸、房租，可是要存一筆頭期，還是很有難度。想請教您怎麼做到的，我想要學習看看。」

運將大哥說：

「之前有投資一些股票，像是台股的銀行股，買了玉山金、兆豐金，放了好幾年，成本也算低。另外還有買0050，這筆曾經賺到三十幾趴，現在剩十趴，覺得好可惜，但也就是放著，帳面數字怎麼跳我不管，也沒打算要賣。」

這位運將大哥觀念倒是滿正確，反正買的就是整個大盤股市，帳面的損益還真的不太重要，關鍵還是在本身工作收入是否穩定成長。

大哥繼續說著：

「錢這種東西，留剛好生活要用的就好，放太多在銀行沒用，不會增值。銀行借給別人，去賺更高的利息。我們要想辦法投資理財，要不然哪可能存到錢。」

不過，運將大哥是因為家中在台北文山區就有房子，光這項優勢就差很多，省了每個月至少兩萬的租金。

如果省下這筆錢，沒有花光，假日還出來跑計程車，本身也已經是主管職，收入應該不會太差，那存錢速度自然就滿快的。

想起以前看過一段話：

「條件比我們更好的人，比我們更努力，這才是最可怕的。」

是的，人們喜歡看家境較好的子弟衰敗，例如某富二代酒駕或賭博，甚至吸毒之類，一定是因為家中有錢，所以才怎樣怎樣。

但其實認真思考就通了，普通人酗酒或者賭博、吸毒，沒有新聞價值，可是社會上這樣的人反而是比較多的。

原生家庭貧窮，不見得孩子就更積極向上，展現企圖心，更多的反而是選擇平庸，甚至是自暴自棄。

不要把金錢妖魔化，

把財富的累積當作是罪惡感，

這是資本主義最重要的一課。

初始的觀念有誤，後面滿盤皆輸。

這位運將大哥當然不是什麼富二代，但原生家庭本來就在都會區，累積的財富也會有一些。

看過一部分年輕人有這樣的條件會選擇直接躺平，反正家中有一些，用爸媽的就好。

但也有像運將大哥這樣的，未來肯定會更好。

最後也到目的地了，我跟運將大哥說聲謝謝，也問了最後一個問題，想說測試他觀念到哪。

「大哥那您覺得，六十歲或六十五歲退休，我們多少錢才比較夠？想說您理財很有一套，請教您的意見。」

大哥很果斷的回答，也許常常都在腦海中思考這些算式，他說：

「有自己的一間房子，沒有房貸，然後至少要有個三、五千萬，因為以後東西又更貴，這樣應該會比較OK。」

「謝謝大哥，再見。」

關車門時跟他點了兩次頭。

不知道是因為原生家庭的教育，還是靠他自己學習，但真的不容易。

在公司當主管要管八、九個人，然後假日還出來兼差跑車，投資理財也算得當。

也許，這就是所謂的階級複製吧！

相信未來他兩個孩子也會有更好的基礎，繼續往上創造更多人生體驗。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。