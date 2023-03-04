馮勃棣《劇本的多重宇宙》：都怪那個該死的錯！——《寄生上流》故事中的「錯誤決定」
我們想讓你知道的是
特別強調，這裡的錯誤，不見得是道德上的瑕疵，當然在《寄生上流》中是。所謂的錯只是造成一切混亂根源的「因」，可能是動機或心態有問題，或是手段有點似是而非。故，也可詮釋為「有問題的決定」即可。
文：馮勃棣（Birdy）
都怪那個該死的錯！——《寄生上流》故事中的「錯誤決定」
沒有犯錯，就沒有故事。聽起來很諷刺，但人生就是如此。若我們已經同意前面幾篇所述，故事的靈魂是角色的成長，那沒有犯錯，人又何須成長？若沒犯錯，穩固的世界又怎會歪斜？在如《鳥人》這種不寫成長的負面角色中，若沒犯錯，人又怎會一路殞落，直到墜毀？
犯下的錯還必須源自角色自身主動且積極的選擇。混亂不能源自他人的決定，也不要來自純然的意外巧合，否則即便故事再曲折離奇也不是主角的生命啟示。正所謂個人造孽個人擔，覆水難收的水必須是主角自己潑的。自己做決定，自己上路，自己得意忘形，自己傷痛欲絕，自己浴火重生。
必要的關鍵時刻——錯誤決定
《寄生上流》在第92屆奧斯卡金像獎囊括了最佳影片、最佳導演、最佳劇本等大獎。劇本堪稱一絕，無論是高概念與貧富差距議題之間的連結，到一家四口的角色刻畫與情節的峰迴路轉，兼顧藝術性、批判性、懸疑性與娛樂性。本文，將探討無論是三幕劇或希臘悲劇等故事結構都必須要有的一個關鍵時刻——錯誤決定。
故事描述貧困的一家四口潛入上流家庭中的欺騙故事。住在韓國半地下室的一家人，整天仰望地上的世界，毫無尊嚴。一次偶然的機會，家中的哥哥以偽造文憑的方式混入了上流家庭當家教，發現在那可賺進大把鈔票。接著引薦妹妹進入成為美術老師。又接著，爸爸與媽媽也耍些小手段鬥走原本的司機與管家，兩人取而代之。一家四口佯裝成不是一家人，進駐上流之家各司其職。
一開始，他們享受到做此決定的紅利，登堂入室後吃香喝辣，假裝過著有錢人的乾癮。但在紅利過後，麻煩漸漸產生。在一次上流之家出遊的夜晚，過往的管家回來尋找藏在地窖中的老公。不堪的真相開始揭露，主角一家人的欺騙行徑也快被揭發，慌張之下，爸爸將管家與地下室的窮人綑綁。為了賺取錢財行騙的一家人，成為限制他人自由的罪犯。
起先的謊言，激起因果效應下更大的漣漪。劇中的爸爸為了擺平麻煩，在在體會到窮人與富人之間的社會階級落差，一句被嫌棄的窮人臭味徹底燃起他的憤怒。故事後段峰迴路轉，情節讓人瞠目結舌，他們因說謊捅下的婁子越滾越大。一個暴風雨的夜晚，他們逃出上流之家，但自家已經淹水，一家人狼狽地到一個廣場與窮人們一同避難。
他們起先擁有的說謊紅利已不復存焉，假象被打回血淋淋的現實。面對幾乎無法挽回的困境，啟動這一場騙局的哥哥對爸爸說了一句，對不起。這句「對不起」，揭示了他承認自己「有錯」。末了，父親從說謊、限制他人自由，到成了殺人犯，躲進永無天日的地窖，為錯誤付上極大代價。
從「錯誤」通往「悔悟」
在前一篇文章中，我們講到了觸發事件導致平凡世界的平衡狀態被打破，此時，主角必須做一個決定來回應觸發事件，意在重新找到新的平衡。這個決定往往極有問題，在此稱為「錯誤決定」或「有問題的決定」，以下列出兩點來倒推出此時刻為何如此必須。
第一，故事要有衝突，衝突會逐漸升級，小火種在連鎖反應下釀成燎原大火。將一切的因果回推，那第一個推倒骨牌、導致混亂的便是角色有問題的決定。該決定指涉一切混亂的根源與第一因，並非一定是道德意義上的錯，該點後文會詳談。
第二，成長，意謂著頓悟、悔悟，故事後段也時常有「認錯說抱歉」的橋段，而三幕劇的第三幕精神也正是挽回所有的錯。既然要認錯，既然要挽回，就代表角色必須犯錯在先。
那我們看看錯誤可以通往何方，以下歸類為兩種路線。第一種，角色從「錯誤」通往「悔悟」，故事的第一個切分點便是角色的錯誤決定，並於最後意識到自己的錯並試圖反轉，這類結構屬於三幕劇；第二種路線，角色做了錯誤決定，卻執迷不悟，到了最後依然不覺有錯，於是成為悲劇的源頭，這類結構屬於希臘悲劇。關於三幕劇與希臘悲劇，都會於本書的後面章節詳述。
都怪那個該死的錯
以下試舉幾例，呈現出錯誤決定的多樣性與無窮可能。
《王牌冤家》中的金凱瑞為了跨越內心的憂傷，做了一個錯誤決定——刪除一切記憶。這導致他在被刪除記憶的過程中發現根本不想忘，原來想記得，於是展開一場逃亡，最後頓悟到人在每一個瞬間能做的不過是享受當下的幸福與疼痛。
《腦筋急轉彎》中的樂樂認為憂傷對人類有害，她做了一個錯誤決定——把憂憂趕走。是這個決定導致腦內城市的崩塌，使樂樂必須在一片混亂中收拾殘局，並在最後認知到憂傷的情感也是精神意識中寶貴的一塊。
特別強調，這裡的錯誤，不見得是道德上的瑕疵，當然在《寄生上流》中是。所謂的錯只是造成一切混亂根源的「因」，可能是動機或心態有問題，或是手段有點似是而非。故，也可詮釋為「有問題的決定」即可。
在《斷背山》中，傑克與艾尼斯做了一個有問題的決定——跨越千山萬水來幽會偷情。這錯誤始於兩人第一次謊稱要去斷背山釣魚，並持續長達20年。我們並不會說兩人相愛是道德上的錯，但一切剪不斷的牽扯、牽掛、家庭的離異、內心痛苦等連鎖反應，都是從這個決定開始的。
所謂的有問題的決定也不一定是負面的，有時候導致一切混亂的源頭，甚至是想要正向與勇敢，這種案例會顯得格外諷刺哀傷。
在《海邊的曼徹斯特》中，失去親人而悲傷欲絕的男主角退縮至自己的世界，他做出了一個有問題的決定——想要擔起責任、照顧姪子、開始約會。這是憂傷者想振作的心志，是多麼棒的一個決定。但故事末了的他，被自己的決定擊垮。他只是想走出傷痛，卻發現根本還沒準備好。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！