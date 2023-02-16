金正恩強迫所有與女兒「金朱愛」撞名的女性改名，還將女兒印在郵票上

據《自由亞洲電台》報導，北韓平安北道一位消息人士在2月9日時表示：「昨天，全州市安全部將名字登記為『Ju Ae』的女性召集到安全部，要求她們更改姓名。」

該消息人士還說，當局之所以強制所有叫做「Ju Ae」的女性改名，是因為「Ju Ae」這個名字只屬於「尊貴的千金」。一些北韓居民抱怨當局強迫改名的行為，並戲謔地說：「誰能想到『Ju Ae』只屬於尊貴的千金並給她的女兒取名『Ju Ae』？我做到了。」

「Ju Ae」是金正恩女兒的名字？

北韓當局目前尚未正式公佈北韓最高領導人金正恩女兒的姓名。然而，自去（2022）年11月18日，金正恩女兒與金正恩在新型洲際彈道導彈（ICBM）試射場公開牽手亮相、並首次以「親愛的千金」身份被介紹後，就有媒體開始稱金正恩女兒為金朱愛（韓文音譯為「Ju Ae」）。

據韓國國家情報院去年11月的消息，目前備受關注的金朱愛是金正恩的的次女，確切年齡未知，但估計在10至12歲之間。

本月8日，為慶祝北韓建軍節75週年，金正恩帶著金朱愛參觀人民軍將軍官邸，北韓媒體再次報導，並將金朱愛的稱號從「親愛的千金」改稱「尊貴的千金」。

據《INSIDER》報導，金朱愛是金正恩的3個孩子中唯一一個公開亮相的。本月11日，金正恩甚至帶她出席一場重要的國宴，並與北韓高級將領合影留念。

北韓推出印有金正恩女兒圖案的郵票

據《FRANCE 24》報導，北韓國營的郵票公司於本週二（14）推出了一系列新郵票，以紀念11月18日的導彈發射，推出的新郵票上印有金正恩和他的女兒。而該系列郵票將於明天發行。

在描述郵票的說明文字中，也將金朱愛描寫為金正恩「親愛的千金」。

據《KBS WORLD》報導，新郵票系列共有8款設計，其中就有5款印有金朱愛的圖像，內容包括金朱愛與金正恩牽手並行、金朱愛與金正恩挽手合影留念，或兩人與部隊合影的圖像。

金正恩接班人？

這種種舉動不禁令人們猜測金朱愛可能會被培養成為接替她父親的接班人。

據《FRANCE 24》報導，北韓製作印有金朱愛圖像郵票的舉動，進一步鞏固了金朱愛在金氏家族中的個人崇拜地位：「這看起來像是金朱愛成為她父親繼任者的正式開端。」世界朝鮮研究所的負責人安燦一（Ahn Chan-il）說。

《KBS WORLD》也說：「這是平壤一系試圖令人崇拜領導人女兒的最新一次嘗試。」

但據《FRANCE 24》報導，現在下定論或許為時過早，因為金正恩才30多歲，且他女兒的名字從未被正式提及：「縱觀北韓歷史，每當國家繼承人被正式任命時，他們會確保每個人都知道此人的名字。」首爾朝鮮研究大學教授楊文俊（Yang Moo jin，音譯）說。

楊文俊還表示：「金朱愛很有可能只是被用來宣傳的工具，因為金正恩的長子正在被秘密培養為繼任者。」

前中央情報局分析師、現任美國蘭德智庫公司政策分析師的蘇金（Soo Kim，音譯）也告訴《INSIDER》：「現在說金正恩的女兒未來會怎樣還太快，這些舉動只能說是因為金正恩希望我們看到他的孩子。」

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航