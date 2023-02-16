金正恩強迫所有與女兒「金朱愛」撞名的女性改名，還將女兒印在郵票上
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北韓政府強制所有叫做「Ju Ae」的女性改名，只因為「Ju Ae」和北韓領導人金正恩的女兒金朱愛的名字同音。且北韓政府甚至將金正恩和女兒一起視察洲際彈道導彈的照片製成郵票發行，種種舉動不禁令人猜測金朱愛可能會成為北韓接班人。但有專家表示，金朱愛很有可能只是被用來宣傳的障眼法，因為金正恩的長子才是真正的繼任者。
據《自由亞洲電台》報導，北韓平安北道一位消息人士在2月9日時表示：「昨天，全州市安全部將名字登記為『Ju Ae』的女性召集到安全部，要求她們更改姓名。」
該消息人士還說，當局之所以強制所有叫做「Ju Ae」的女性改名，是因為「Ju Ae」這個名字只屬於「尊貴的千金」。一些北韓居民抱怨當局強迫改名的行為，並戲謔地說：「誰能想到『Ju Ae』只屬於尊貴的千金並給她的女兒取名『Ju Ae』？我做到了。」
「Ju Ae」是金正恩女兒的名字？
北韓當局目前尚未正式公佈北韓最高領導人金正恩女兒的姓名。然而，自去（2022）年11月18日，金正恩女兒與金正恩在新型洲際彈道導彈（ICBM）試射場公開牽手亮相、並首次以「親愛的千金」身份被介紹後，就有媒體開始稱金正恩女兒為金朱愛（韓文音譯為「Ju Ae」）。
據韓國國家情報院去年11月的消息，目前備受關注的金朱愛是金正恩的的次女，確切年齡未知，但估計在10至12歲之間。
本月8日，為慶祝北韓建軍節75週年，金正恩帶著金朱愛參觀人民軍將軍官邸，北韓媒體再次報導，並將金朱愛的稱號從「親愛的千金」改稱「尊貴的千金」。
據《INSIDER》報導，金朱愛是金正恩的3個孩子中唯一一個公開亮相的。本月11日，金正恩甚至帶她出席一場重要的國宴，並與北韓高級將領合影留念。
北韓推出印有金正恩女兒圖案的郵票
據《FRANCE 24》報導，北韓國營的郵票公司於本週二（14）推出了一系列新郵票，以紀念11月18日的導彈發射，推出的新郵票上印有金正恩和他的女兒。而該系列郵票將於明天發行。
在描述郵票的說明文字中，也將金朱愛描寫為金正恩「親愛的千金」。
據《KBS WORLD》報導，新郵票系列共有8款設計，其中就有5款印有金朱愛的圖像，內容包括金朱愛與金正恩牽手並行、金朱愛與金正恩挽手合影留念，或兩人與部隊合影的圖像。
金正恩接班人？
這種種舉動不禁令人們猜測金朱愛可能會被培養成為接替她父親的接班人。
據《FRANCE 24》報導，北韓製作印有金朱愛圖像郵票的舉動，進一步鞏固了金朱愛在金氏家族中的個人崇拜地位：「這看起來像是金朱愛成為她父親繼任者的正式開端。」世界朝鮮研究所的負責人安燦一（Ahn Chan-il）說。
《KBS WORLD》也說：「這是平壤一系試圖令人崇拜領導人女兒的最新一次嘗試。」
但據《FRANCE 24》報導，現在下定論或許為時過早，因為金正恩才30多歲，且他女兒的名字從未被正式提及：「縱觀北韓歷史，每當國家繼承人被正式任命時，他們會確保每個人都知道此人的名字。」首爾朝鮮研究大學教授楊文俊（Yang Moo jin，音譯）說。
楊文俊還表示：「金朱愛很有可能只是被用來宣傳的工具，因為金正恩的長子正在被秘密培養為繼任者。」
前中央情報局分析師、現任美國蘭德智庫公司政策分析師的蘇金（Soo Kim，音譯）也告訴《INSIDER》：「現在說金正恩的女兒未來會怎樣還太快，這些舉動只能說是因為金正恩希望我們看到他的孩子。」
新聞來源
- “‘주애’ 이름 바꿔라” 북, 대 이은 개명 강요（rfa）
- North Korea bans girls from having same name as Kim Jong-un’s daughter（INSIDER）
- North Korea unveils stamps featuring Kim Jong Un's daughter（FRANCE 24）
- N. Korea Releases Stamp Designs Depicting Leader and Daughter（KBS WORLD）
延伸閱讀
- 金正恩偕妻女出席建軍節活動，提醒世界「北韓無意主動交出核武」
- 金正恩頻頻公開「曬女兒」，北韓未來將出現女性領導人？還是父女同框另有用意？
- 金正恩首度與女兒同框現身官方照片，專家：宣告北韓正在進入第4代傳承
- 金正恩女兒金朱愛再亮相，官媒改稱「尊貴的千金」，專家：成為正式接班人可能性高
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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