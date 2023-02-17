另外三個「不明飛行物」從何而來？白宮：可能是商用，未必是監控氣球
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氣球仍然是中美論戰焦點，美國稱中國擁有氣球艦隊，中國反批美國曾派氣球飛越新疆和西藏上空。另外，美國參院15日通過兩項決議案譴責中國，對此，中國全國人大外事委員會要求美國國會「停止汙蔑抹黑」。雙方持續攻防，「氣球事件」最後將如何收場？
文：德國之聲中文網（綜合報導）
中國外交部發言人汪文斌先前指控，美國曾派氣球「十餘次非法飛越中國領空」；週三（2月15日）他進一步說，從去年5月起，「美方在美國本土放飛大量高空氣球，持續進行全球環行」，且未經中國准許，「飛越新疆、西藏等省份」。
白宮先前已否認美國有派任何監控氣球進入中國領空。美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）15日出席智庫活動時亦重申：「沒有任何的美國政府氣球飛越中國上空。」
美國參議院則於15日跟進眾院，通過兩項決議案譴責中國。其中一項決議案由共和黨議員霍利（Josh Hawley）起草，譴責中國共產黨「入侵」美國空域；另一項決議案由民主黨的泰斯塔（Jon Tester）和共和黨的柯琳絲（Susan Collins）共同提出，批評中國「明目張膽」侵犯美國主權。
對此，中國全國人大外事委員會16日發聲明反擊，稱美國「刻意渲染『中國威脅』，純屬惡意炒作和政治操弄」，並要求美國國會應停止「對華汙蔑抹黑的錯誤做法，不要採取導致事態升級的舉動」。
中國氣球持續引發關注
15日，路透社引述不具名的美國官員說法，稱中國氣球原本預計往關島與夏威夷方向前進，卻被風吹到了美國本土。《華盛頓郵報》14日亦曾揭露，早在1月底中國氣球飄入美國領空前一週左右，美軍便在追蹤其動向；美國研判，中國有可能並非刻意使氣球飛入美國本土，但它的原始用途仍是用於監控，目標可能是美國在太平洋的軍事設施。
日本政府也表達對中國氣球的疑慮，14日稱「高度懷疑」自2019年以來至少三度有中國監控氣球飛入日本。針對媒體提問日本上空曾出現中國氣球，汪文斌回應：「希望日方秉持客觀公正立場，不追隨美方進行炒作。」
汪文斌14日批評，美國擊落中國氣球的做法是「用高射炮打蚊子」，「提醒美方小心用力過猛閃了腰」。
美擊落「不明飛行物」時曾射偏
美軍先是擊落中國的高空氣球，接下來8天內又三度派戰機，發射飛彈擊落「不明飛行物」。一連串事件持續發酵，拜登政府遭質疑第一次太晚採取行動，後來三次卻又「反應過度」。
對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）14日替政府辯護，稱中國「監控氣球」的狀況跟後來三個飛行物「非常不同」：對於前者，美國得以在保障人民安全的前提下，收集氣球飄行時的相關資訊；後者的飛行高度則更低，因此政府採取行動「保護民航空域」。
此前，有媒體揭露美軍擊落不明飛行物時曾經射偏，引發爭議。福斯新聞記者湯姆林森（Lucas Tomlinson）13日在推特上發文指出，美國空軍F-16戰機12日在密西根州休倫湖區擊落飛行物時，第一次沒射中，第二次才擊中目標。該記者稱，每一枚AIM-9X響尾蛇飛彈價值超過40萬美元。
美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）14日證實射偏一事，並稱飛彈「無害地」落入休倫湖中。麥利稱，軍方計劃擊落的過程「非常謹慎」，務必確保每次發射都是安全的，並儘可能減少附帶損害。
「不明飛行物」未必是監控氣球
至於近期擊落的三個「不明飛行物」究竟從哪裡來，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）14日表示，美國政府仍無法徹底掌握；目前研判，這些物體可能是商用，或者是其他「良性」用途。
上述主張，跟白宮先前的說法存在些許落差；13日柯比曾稱，美國雖仍無理由懷疑這些物體是用於監控，卻也「不排除」這種可能性。
14日，柯比表示從目前已知的跡象看來，這3個飛行物不太可能是用來在美國收集情資，也沒有證據指向它們跟中國的「監控氣球」計畫有關。先前美國官員曾多次表示，軍方是出於謹慎而擊落不明飛行物。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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