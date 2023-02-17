另外三個「不明飛行物」從何而來？白宮：可能是商用，未必是監控氣球

文：德國之聲中文網（綜合報導）

中國外交部發言人汪文斌先前指控，美國曾派氣球「十餘次非法飛越中國領空」；週三（2月15日）他進一步說，從去年5月起，「美方在美國本土放飛大量高空氣球，持續進行全球環行」，且未經中國准許，「飛越新疆、西藏等省份」。

白宮先前已否認美國有派任何監控氣球進入中國領空。美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）15日出席智庫活動時亦重申：「沒有任何的美國政府氣球飛越中國上空。」

美國參議院則於15日跟進眾院，通過兩項決議案譴責中國。其中一項決議案由共和黨議員霍利（Josh Hawley）起草，譴責中國共產黨「入侵」美國空域；另一項決議案由民主黨的泰斯塔（Jon Tester）和共和黨的柯琳絲（Susan Collins）共同提出，批評中國「明目張膽」侵犯美國主權。

對此，中國全國人大外事委員會16日發聲明反擊，稱美國「刻意渲染『中國威脅』，純屬惡意炒作和政治操弄」，並要求美國國會應停止「對華汙蔑抹黑的錯誤做法，不要採取導致事態升級的舉動」。

中國氣球持續引發關注

15日，路透社引述不具名的美國官員說法，稱中國氣球原本預計往關島與夏威夷方向前進，卻被風吹到了美國本土。《華盛頓郵報》14日亦曾揭露，早在1月底中國氣球飄入美國領空前一週左右，美軍便在追蹤其動向；美國研判，中國有可能並非刻意使氣球飛入美國本土，但它的原始用途仍是用於監控，目標可能是美國在太平洋的軍事設施。

日本政府也表達對中國氣球的疑慮，14日稱「高度懷疑」自2019年以來至少三度有中國監控氣球飛入日本。針對媒體提問日本上空曾出現中國氣球，汪文斌回應：「希望日方秉持客觀公正立場，不追隨美方進行炒作。」

汪文斌14日批評，美國擊落中國氣球的做法是「用高射炮打蚊子」，「提醒美方小心用力過猛閃了腰」。

美擊落「不明飛行物」時曾射偏

美軍先是擊落中國的高空氣球，接下來8天內又三度派戰機，發射飛彈擊落「不明飛行物」。一連串事件持續發酵，拜登政府遭質疑第一次太晚採取行動，後來三次卻又「反應過度」。

對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）14日替政府辯護，稱中國「監控氣球」的狀況跟後來三個飛行物「非常不同」：對於前者，美國得以在保障人民安全的前提下，收集氣球飄行時的相關資訊；後者的飛行高度則更低，因此政府採取行動「保護民航空域」。

此前，有媒體揭露美軍擊落不明飛行物時曾經射偏，引發爭議。福斯新聞記者湯姆林森（Lucas Tomlinson）13日在推特上發文指出，美國空軍F-16戰機12日在密西根州休倫湖區擊落飛行物時，第一次沒射中，第二次才擊中目標。該記者稱，每一枚AIM-9X響尾蛇飛彈價值超過40萬美元。

美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）14日證實射偏一事，並稱飛彈「無害地」落入休倫湖中。麥利稱，軍方計劃擊落的過程「非常謹慎」，務必確保每次發射都是安全的，並儘可能減少附帶損害。

「不明飛行物」未必是監控氣球

至於近期擊落的三個「不明飛行物」究竟從哪裡來，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）14日表示，美國政府仍無法徹底掌握；目前研判，這些物體可能是商用，或者是其他「良性」用途。

上述主張，跟白宮先前的說法存在些許落差；13日柯比曾稱，美國雖仍無理由懷疑這些物體是用於監控，卻也「不排除」這種可能性。

14日，柯比表示從目前已知的跡象看來，這3個飛行物不太可能是用來在美國收集情資，也沒有證據指向它們跟中國的「監控氣球」計畫有關。先前美國官員曾多次表示，軍方是出於謹慎而擊落不明飛行物。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航