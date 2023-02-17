台灣沒有神學只有造神：如果信仰的是宗教明星而非教義，與追星族何異？
我們想讓你知道的是
有些只懂譁眾取寵的台灣媒體，更成為宗教團體造神、製造祥瑞的免費傳聲筒。而星雲遺囑明言「我沒有舍利子」的覺醒之言，在其遺體火化後，佛光山卻主動發佈新聞稿，聲稱燒出多顆舍利子，造神意味昭然若揭。
文：陳文瀾（學生時代，醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究）
星雲圓寂，台灣藍綠陣營難得同聲一氣，平日立場南轅北轍的媒體、政治人物，紛紛哀悼星雲辭世，用辭頗多溢美。不過，中國政府欲派團弔唁星雲，台灣政府拒絕該團「偷渡」中國統戰官員來台，引發中國國民黨與中國共產黨齊聲批評，反倒彰顯星雲不足以被高度頌揚。
星雲創辦資產足以與跨國企業抗衡的佛光山集團，除了早年依賴中國國民黨獨裁體制庇蔭、扶植，善用媒體行銷、企業化經營，並轉投資經營媒體、學校，更是其茁壯的關鍵，其策略也被其他競爭的佛教團體仿效。
「人死為大」既非中國傳統，更不優良
每當台灣有名人辭世，總有人高舉「人死為大」大旗，阻擋他人實誠臧否死者生平事蹟。若干泛藍陣營史盲、理盲更宣揚，「人死為大」為中國「傳統優良美德」，生者應為死者隱惡揚善，不必「死後算帳」；只要略為涉獵中國歷史，就知中國壓根沒有「人死為大」傳統，對死者的評價，不是過度堆砌讚美，就是全盤否定，其生前功過、善惡皆已失真。
佛光山體系雖仰仗中國國民黨獨裁體制起家，星雲也曾任中國國民黨中常委、中評委，但他並非劉秉忠、姚廣孝之流的「黑衣宰相」，參政目的是為壯大佛光山體系。當台灣正式進入民主化階段後，星雲藉著慈眉善目、珠璣佛語，快速褪去中國國民黨要員的色彩，連許多泛綠陣營支持者，也成為其信徒。
然而，2011年中國海協會會長陳雲林來台，佛光山展露真實政治立場，動員上千名出家眾、信徒，與旗下所屬學校學生，舉旗、奏樂、跳舞迎賓，陣仗如迎上國貴使，許多女學生還穿著公主裝，引發輿論非議。
揚棄偽善的「人死為大」口號，台灣才能邁向真正的文明國家。正信宗教的起點，多是為了對抗不義，佛教、基督教皆如此；從日治時代到中國國民黨獨裁統治時代，有許多宗教人士為反抗殖民、獨裁政權，犧牲家庭、青春與生命，但星雲先躋身中國國民黨權力核心，後與中國共產黨親善，長期與不義政權為伍，實與佛教立教初衷背離。
宗教凌駕法律實非現代國家樣貌
台灣內政、外交問題眾多，宗教團體問題總是被執政黨存而不論；無論民進黨或中國國民黨執政，皆畏懼得罪宗教團體。在台灣，宗教團體擁有多種實質特權，宗廟違法侵佔國有山林地案例多不勝數，而富可敵上市櫃企業的宗教團體，竟可合法減稅、免稅，實不合理。
於是，不知多少罪惡，假宗教之名以行；規模愈宏大的宗教團體，無論外在形象如何脫塵出世，隱藏的不可告人祕密便愈多。且因選舉時，大多數台灣政治人物幾乎無廟不拜，佛寺、教會亦不錯過，各級政府執法時遭遇宗教團體，總變成睜眼瞎、軟腳蝦，更助長宗教團體凌駕法律的氣焰。
沒有神學只有造神的台灣
台灣沒有神學，只有宗教，神學試圖解答其他學科無法回答的人類大問，宗教忙著造神、製造祥瑞。佛陀主張眾生平等，但諸多佛教團體階級分明，階級流動幾近於零，各大山門的領導人生前、死後，排場皆有如僧皇；套用喬治．歐威爾（George Orwell）的名言，「眾生平等，但有些人比其他人更平等」。
更可悲的是，只懂譁眾取寵、懶得辨析訊息真偽的台灣媒體，更成為宗教團體造神、製造祥瑞的免費傳聲筒。星雲圓寂後，媒體只見歌功頌德之聲，極盡美化其生平，不見任何省思，包括最應持平的公視在內。
然而，星雲遺囑明言，「我沒有舍利子」，實為覺醒之言，但其遺體火化後，佛光山卻主動發布新聞稿，聲稱燒出多顆舍利子，造神意味昭然若揭。佛光山之心，路人皆知，深怕在星雲身故後，信徒數量銳減，影響力式微；可預見的是，未來勢必還有更多光怪陸離的造神運動。
不過，畢竟民智漸開，愈來愈多民眾相信醫師觀點，不再相信舍利子神話。佛光山此舉固然深化了忠實信徒的信仰，卻也是其形象反轉的開端，反倒不利於永續經營；在佛光山發布舍利子新聞稿後，指責其違背星雲遺願之聲湧現，譏諷的輿論已與讚嘆的聲量分庭抗禮。
中國政府欲派官員弔唁星雲，統戰企圖亦無人不知，但仍有若干泛藍陣營政治人物，甘願為虎作倀。在習近平獨掌中國大權後，致力推動無神論、中國化，中國宗教自由快速倒退，佛教、基督教、伊斯蘭教等外來宗教與本土的法輪功皆遭迫害，甚至禁止人民「過洋節」，包括聖誕節。如今，中國已是全球各宗教信徒的公敵，取消弔唁星雲行程，足見其原無誠意。
虔信於教義才可長可久
星雲已逝，所有宗教的信徒應思索的是，他們信仰的是某個宗教明星，還是該宗教的教義？如果信仰的是宗教明星，與追星族何異？宗教明星的舉止、作為，是否與其闡揚的教義相符，是否口中勸諭信徒清心寡慾，自己出入卻搭乘名車，旗下宗廟金碧輝煌？宗教明星創辦的宗教團體標榜平等，為何卻視信徒奉獻多寡，給予差別頭銜與待遇？
宗教信徒也應省思，宗教明星宣揚普世價值，為何一遇到中國，就採雙重標準，對中國的宗教迫害視而不見，甚至還為中國政府找理由開脫？宗教明星自述是肉體凡胎，為何其所創辦的宗教團體，為何不斷造神？宗教明星是生是死，於己有何差異？
宗教信徒理應不盲信、不盲從，尊重其他人的宗教信仰，信仰教義而非信仰宗教明星，領悟宗教明星是人不是神，也會犯錯、也有偏愛與偏執、也有不懂的事物，在教義見解與宗教明星有所不同，並非自己誤入魔道。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。