台灣沒有神學只有造神：如果信仰的是宗教明星而非教義，與追星族何異？

文：陳文瀾（學生時代，醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究）

星雲圓寂，台灣藍綠陣營難得同聲一氣，平日立場南轅北轍的媒體、政治人物，紛紛哀悼星雲辭世，用辭頗多溢美。不過，中國政府欲派團弔唁星雲，台灣政府拒絕該團「偷渡」中國統戰官員來台，引發中國國民黨與中國共產黨齊聲批評，反倒彰顯星雲不足以被高度頌揚。

星雲創辦資產足以與跨國企業抗衡的佛光山集團，除了早年依賴中國國民黨獨裁體制庇蔭、扶植，善用媒體行銷、企業化經營，並轉投資經營媒體、學校，更是其茁壯的關鍵，其策略也被其他競爭的佛教團體仿效。

「人死為大」既非中國傳統，更不優良

每當台灣有名人辭世，總有人高舉「人死為大」大旗，阻擋他人實誠臧否死者生平事蹟。若干泛藍陣營史盲、理盲更宣揚，「人死為大」為中國「傳統優良美德」，生者應為死者隱惡揚善，不必「死後算帳」；只要略為涉獵中國歷史，就知中國壓根沒有「人死為大」傳統，對死者的評價，不是過度堆砌讚美，就是全盤否定，其生前功過、善惡皆已失真。

佛光山體系雖仰仗中國國民黨獨裁體制起家，星雲也曾任中國國民黨中常委、中評委，但他並非劉秉忠、姚廣孝之流的「黑衣宰相」，參政目的是為壯大佛光山體系。當台灣正式進入民主化階段後，星雲藉著慈眉善目、珠璣佛語，快速褪去中國國民黨要員的色彩，連許多泛綠陣營支持者，也成為其信徒。

然而，2011年中國海協會會長陳雲林來台，佛光山展露真實政治立場，動員上千名出家眾、信徒，與旗下所屬學校學生，舉旗、奏樂、跳舞迎賓，陣仗如迎上國貴使，許多女學生還穿著公主裝，引發輿論非議。

揚棄偽善的「人死為大」口號，台灣才能邁向真正的文明國家。正信宗教的起點，多是為了對抗不義，佛教、基督教皆如此；從日治時代到中國國民黨獨裁統治時代，有許多宗教人士為反抗殖民、獨裁政權，犧牲家庭、青春與生命，但星雲先躋身中國國民黨權力核心，後與中國共產黨親善，長期與不義政權為伍，實與佛教立教初衷背離。

宗教凌駕法律實非現代國家樣貌

台灣內政、外交問題眾多，宗教團體問題總是被執政黨存而不論；無論民進黨或中國國民黨執政，皆畏懼得罪宗教團體。在台灣，宗教團體擁有多種實質特權，宗廟違法侵佔國有山林地案例多不勝數，而富可敵上市櫃企業的宗教團體，竟可合法減稅、免稅，實不合理。

於是，不知多少罪惡，假宗教之名以行；規模愈宏大的宗教團體，無論外在形象如何脫塵出世，隱藏的不可告人祕密便愈多。且因選舉時，大多數台灣政治人物幾乎無廟不拜，佛寺、教會亦不錯過，各級政府執法時遭遇宗教團體，總變成睜眼瞎、軟腳蝦，更助長宗教團體凌駕法律的氣焰。

Photo Credit: 中央社 via 佛光山 佛光山表示，星雲法師火化後燒出舍利子。

沒有神學只有造神的台灣

台灣沒有神學，只有宗教，神學試圖解答其他學科無法回答的人類大問，宗教忙著造神、製造祥瑞。佛陀主張眾生平等，但諸多佛教團體階級分明，階級流動幾近於零，各大山門的領導人生前、死後，排場皆有如僧皇；套用喬治．歐威爾（George Orwell）的名言，「眾生平等，但有些人比其他人更平等」。

更可悲的是，只懂譁眾取寵、懶得辨析訊息真偽的台灣媒體，更成為宗教團體造神、製造祥瑞的免費傳聲筒。星雲圓寂後，媒體只見歌功頌德之聲，極盡美化其生平，不見任何省思，包括最應持平的公視在內。

然而，星雲遺囑明言，「我沒有舍利子」，實為覺醒之言，但其遺體火化後，佛光山卻主動發布新聞稿，聲稱燒出多顆舍利子，造神意味昭然若揭。佛光山之心，路人皆知，深怕在星雲身故後，信徒數量銳減，影響力式微；可預見的是，未來勢必還有更多光怪陸離的造神運動。

不過，畢竟民智漸開，愈來愈多民眾相信醫師觀點，不再相信舍利子神話。佛光山此舉固然深化了忠實信徒的信仰，卻也是其形象反轉的開端，反倒不利於永續經營；在佛光山發布舍利子新聞稿後，指責其違背星雲遺願之聲湧現，譏諷的輿論已與讚嘆的聲量分庭抗禮。

中國政府欲派官員弔唁星雲，統戰企圖亦無人不知，但仍有若干泛藍陣營政治人物，甘願為虎作倀。在習近平獨掌中國大權後，致力推動無神論、中國化，中國宗教自由快速倒退，佛教、基督教、伊斯蘭教等外來宗教與本土的法輪功皆遭迫害，甚至禁止人民「過洋節」，包括聖誕節。如今，中國已是全球各宗教信徒的公敵，取消弔唁星雲行程，足見其原無誠意。

Photo Credit: 中央社 前中國大陸宗教事務局長葉小文（中）出席弔唁星雲法師的活動

虔信於教義才可長可久

星雲已逝，所有宗教的信徒應思索的是，他們信仰的是某個宗教明星，還是該宗教的教義？如果信仰的是宗教明星，與追星族何異？宗教明星的舉止、作為，是否與其闡揚的教義相符，是否口中勸諭信徒清心寡慾，自己出入卻搭乘名車，旗下宗廟金碧輝煌？宗教明星創辦的宗教團體標榜平等，為何卻視信徒奉獻多寡，給予差別頭銜與待遇？

宗教信徒也應省思，宗教明星宣揚普世價值，為何一遇到中國，就採雙重標準，對中國的宗教迫害視而不見，甚至還為中國政府找理由開脫？宗教明星自述是肉體凡胎，為何其所創辦的宗教團體，為何不斷造神？宗教明星是生是死，於己有何差異？

宗教信徒理應不盲信、不盲從，尊重其他人的宗教信仰，信仰教義而非信仰宗教明星，領悟宗教明星是人不是神，也會犯錯、也有偏愛與偏執、也有不懂的事物，在教義見解與宗教明星有所不同，並非自己誤入魔道。