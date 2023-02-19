夏立言訪中行的安排，反映國民黨的親共思惟與世界嚴重脫節

文：賴怡忠

夏立言訪中行凸顯國民黨對中政策未與時俱進

國民黨副主席夏立言率團在2月8日展開10天訪問中國的行程，跨越包含北京、南京、上海、武漢、重慶、成都等六個城市，也有會見國台辦主任宋濤，準政協主席王滬寧等高度政治化的行程。

夏立言副主席這個行程，基本上是國民黨主席朱立倫欽點的行程。朱主席特別為此表示國民黨對中政策是交流對話，而這個為了交流對話所展開的行程，也與朱立倫宣稱國民黨雙D戰略「防衛（defense）與對話（dialogue）」相符。認為台灣不僅要強化國防捍衛自己，也要與中國交流對話，才是負責任的表現。

針對此行的政治性行程，朱立倫主席也說這是與對岸新任涉台事務官員對話交流，絕無政治目的。

在夏立言在與國台辦主任宋濤見面時，有提及三大訴求和關切。第一、是呼籲兩岸過去已經達成的民生協議，一定要想辦法落實和維護；第二、要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本；第三、兩岸應該要盡量緩和緊張情勢，盡最大努力追求和平穩定。

同行的亞太和平基金會顧問趙春山也在事後轉述宋濤說法，表示「歡迎綠營人士來大陸談談，走走看看，只要認同『九二共識』、反『台獨』的，大陸都歡迎。」

而準政協主席王滬寧在與夏立言會見時則提到，「中國大陸將全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面貫徹落實習近平關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神，團結廣大台灣同胞，『共創祖國統一、民族復興的歷史偉業』」。

雖然訪團形成共計10天，要等到2月18日才回來，但基本上是這兩個政治行程總體定義了整個夏立言訪中的基調。而國民黨在這些行程的主張與作為，也告訴大家國民黨現在的對中政策是採取何種立場。特別明年總統選舉即將開跑，國民黨此舉，以及中國對此的作為等，與明年總統大選的佈局有絕對關係。自然國內外都在高度關注這趟訪中行。

從國民黨此行至今的作為來看，可以發現國民黨的立場，特別是朱立倫擔任黨主席後的作為，與2016年國民黨敗選時的主張並無二致。一切彷彿回到七、八年前自認可以用「九二共識」作為解開兩岸關係通關密語般的天真，更無視於這7年來歐美與印太區域在中國政策的巨大變化。導致這場大戲反而凸顯國民黨的外交思惟與世界呈現嚴重脫節，對中國政策也沒有與時俱進的根本問題。

兩岸交流頻率在後疫情時代必然會增加

姑不論國民黨此趟訪中行的緣由，根據國民黨內部釋出的訊息，是北京主動邀請國民黨過去，不是國民黨主動提出訪問，而北京被動予以配合。一般預期步入後疫情時代，逐漸解封的結果，就是兩岸交流頻率必然會增加。新任國台辦主任宋濤也在1月2日發表新年寄語，提到願在「『一個中國原則』和『九二共識』基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開廣泛深入協商」。

此舉顯示中國已經磨槍霍霍，預計在今年會積極邀請台灣各界人士訪問中國。先前陸委會與國台辦針對直航航點開放數量的你來我往，也與預期解封後會陸續增加的交流有關。

交流頻率的增加意味著過去因疫情而無法實體交流的諸多活動，也跟著蠢蠢欲動。有些已經開跑，例如去年12月下旬在廈門召開「兩岸企業家峰會」。而其他形形色色具高度統戰色彩的活動，例如每年6、7月在廈門舉行的「海峽論壇」、預計在北京要舉行的「兩岸中華文化峰會」、「兩岸媒體人北京峰會」、與「兩岸青年峰會」等大概都準備要啟動。

而研究兩岸關係的學者也正在預期暑假的「兩岸關係研討會」之實體召開。台北與上海的「雙城論壇」在今年也預期會有實體會議。因此國民黨此趟訪中行，也與這個大背景有關。

只是過去國民黨訪中多與舉辦「國共論壇」相聯繫，但這次夏立言訪中卻與「國共論壇」無關。顯然是為了訪中而訪中。當然相對於去年8月夏立言同樣為了訪中而訪中的行程，只去到上海，見到的是海協會會長張志軍，與國台辦副主任陳元豐等人，但夏立言此行見到的官方層級就很不一樣。

因此我們可以預見，今年的兩岸互動會隨著疫情下探而開始變得密切。只是中國從2019年切斷不論是團客或是自由行的陸客來台，以及2020年4月以疫情為由不再讓陸生台來就讀等政策，目前都沒看到解除跡象。而這幾年中國對台灣發動的經濟制裁，可能也會將其當作統戰訪中的台灣政黨或是人民團體的伴手禮，而一步步解消。

換句話說，今年兩岸關係的互動之頻率與力道會與過去三年非常不同。但是中國對台的外交與軍事施壓力道還是會持續加大。也因此對於此次國民黨訪中之行，就不能單純視其為增進兩岸的溝通與交流之旅。

要和平但不敢抗議中國軍機擾台，要關注經貿但不敢批評中國經濟制裁

國民黨副主席夏立言在與準政協主席王滬寧見面時重申「三大訴求和關切」，強調兩岸應該關注民生經貿、和緩緊張關係、努力追求和平。但是這幾天中國軍機擾台行為持續。

更重要的是，今天兩岸會不和平，就是中國持續派軍機軍艦對台騷擾造成的，中國飛機船艦不過來，台海就不會那麼緊張。但我們沒看到夏立言利用在其與中國第四號人物見面的機會，直接將這個問題點出。

更嚴重的問題是，國民黨本身不少有公職身分者是「疑美論」的傳播者。對於台海緊張，除了指控是蔡政府不公開承認「九二共識」讓北京不開心才導致台海緊張外，也認為是美國協防台灣的姿態日益清晰導致中國反彈，讓台灣成為夾心餅乾而蒙受其害。