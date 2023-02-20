兩岸議題 vs. 經濟成長：2024總統大選的結構是一場框架大戰，40%中間選民是關鍵
我們想讓你知道的是
這場總統大選的大結構就會是一場框架大戰（Framing）。民進黨會希望積極地讓選舉形塑於對中國議題的看法，較少著墨經濟表現，而國民黨則會盡力淡化統獨議題，把所有重心擺在經濟成長的解方（而讓中國成為解方之一）。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
明年總統大選只剩下不到一年，雖然各政黨都尚未提名，但是選戰結構已經逐漸明朗，而各政黨也需要因應這結構做出對應的政策。
2023的總體經濟表現不會太好
首先，各個總體經濟前期指標都顯示，因為訂單週期以及貨運等因素，未來一年台灣出口的經濟表現，可能不會再比前幾年好了。而根據大多數政治科學的研究，國家總體經濟表現是民眾評價執政黨的重要投票依據。但因為人民是健忘的，所以大多數的選民只依據選舉年、或者選舉前幾個月的經濟表現來投票，而非根據執政四年或八年的平均來投票。這個研究結果對於正在執政的民進黨，或即將代表民進黨參選的賴清德來說，自然不是個好消息。
在這個景氣會變差的大結構下，國民黨與中國趁著這個議題合作，提出經濟誘因來吸引訂單在今年減少的企業跟選民，提出一個中國特許之下的解方。這也是為何在現在國民黨就開始急著訪中，即使中國軍機仍不斷繞台、即使國台辦跟王滬寧又開始推動兩岸統一。中國經濟雖然變差，在一年內在台灣多花點錢也不是大問題。當然，這個策略能夠吸引到的產業也比較特定，但更多能顯現的是短期的承諾與執行印象。
台美自由貿易協定「遠水難救近火」
而對於民進黨來說，除了提振內需之外，就是透過與美國的自由貿易協定。然而，就算立刻簽定自由貿易協定，其經濟效果是否能夠在不到11個月內顯現出來，也是個疑問。畢竟自由貿易協定不是像當初韓國瑜去到處簽MOU，而是在制度上更鼓勵企業合作來往，而輸美的產品也與輸中的產品類型不盡相同。
當初2014年馬政府企圖通過服貿協議，至少有兩年的窗口來試著讓協議產生經濟影響，現在的台美貿易協定則沒有那麼多時間。當然，台美貿易協定對於民進黨政府來說，也是信任問題。畢竟已經公投案過關、也開放其他美國農產品，即使這些都只是進一步自由貿易的前提，但假如在四年或八年內仍然沒有推動成功，民眾自然會質疑給更多時間是否仍無法成功。
民進黨大概仍著力於兩岸議題
在經濟前景可能看淡、又沒有比較好的對應方式的情況下，民進黨可能較佳的策略自然是回到兩岸關係，畢竟大多數民調仍然顯示台灣民眾警覺到中國的威脅、也不希望跟中國統一。對於地方施政的意見、以及對於當初防疫政策執行面的討論，大多已經在2022年地方選舉中發洩完畢，防疫指揮官也淡出。在兩岸關係這個議題上，民進黨的立場跟較多數選民是比較接近的。
因此，這場總統大選的大結構就會是一場框架大戰（Framing）。民進黨會希望積極地讓選舉形塑於對中國議題的看法，較少著墨經濟表現，而國民黨則會盡力淡化統獨議題，把所有重心擺在經濟成長的解方（而讓中國成為解方之一）。誰可以讓議題成為民眾在大選中主要關心的議題，就可以拿到比較多的選票。
當然，2022年地方選舉的結果也顯示，雖然許多民眾關心兩岸議題也反對統一，但同時也在意國內政策執行面及其效果，例如交通安全、房價、公共建設品質等。這對於目前的民進黨以及賴清德來說，是一個額外困難的議題。
無論賴清德在選戰時提議要做任何新的政策，民眾會質疑為何已經掌握多數的民進黨立法院不立刻通過就好了？同時，假如賴清德要抨擊任何當下政府做不夠好的地方，他仍然是執政黨的一員、也是副總統，會被質疑說那幹嘛不去把那個政策當下做好就好了？
假如賴清德最後的政策主張，大多是企圖延續現有政府的政策，那就要合理地跟民眾解釋為何這些政策值得繼續留著、為何其他政黨輪替後不能繼續幫忙執行這些政策、還要多久才能完全落實某些新政策。而一旦選擇延續，就代表要同時繼承現任政府的聲望資產與聲望負債。
賴清德在社群網站上的部署仍顯不足
這每一步都並非容易的事，尤其在跟選民溝通的階段上。蔡英文總統在各個社群網站的追蹤人數都是賴清德的10倍以上，而蔡英文總統在選前也有盡量與各社群網站的新一代網紅合作，但最後18歲公民權仍然推動失敗。
目前賴清德雖然也開始主動在各個議題上發聲、民進黨內也改組，但是如同我上一篇文章所說，大多數民眾現在並不是直接看政治人物的網站，而有更多人透過新聞、透過網紅或名嘴的二次傳播（與詮釋）才知道政策或政見。在這種結構下，賴清德要跟民眾溝通或主打政策，效果恐怕會比2022年的蔡英文更不容易顯現。
當然，相較於2008與2016，賴清德仍享有一些優勢。首先，當前蔡政府的施政滿意度仍比同期的扁政府或馬政府來得高，因此賴有較好的起跑點以及潛在支持者。第二，過去我對總統及行政院長滿意度的連帶關係研究指出，蔡英文時期的所有行政院長滿意度都跟總統緊密相連，唯一的例外就是賴清德——賴清德院長的滿意度永遠比同時期的蔡英文總統高一點點。
這可能來自民進黨內部對賴清德的額外支持、也可能是賴清德的男性、醫生背景讓某些選民願意額外替賴清德背書。這些優勢也可能避免2020年選舉變成一個票選理工科還是文組的無聊框架。
最後，無論是民進黨、國民黨、或是其他政黨的參選人，目前各政黨認同者都沒有超過25%，而整個選戰大概仍有40%的無黨派。假如用簡單的數學估計，無論是哪一位候選人或者總共有幾位候選人，都大概需要從這40%無黨派裡面取得20%，才能獲得最後的勝利。因此在上述結構之下，如何爭取到這最後這20%選民的支持，就是剩下11個月該做的事了。
Tags：
要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。