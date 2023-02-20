2023/02/20,
政治

兩岸議題 vs. 經濟成長：2024總統大選的結構是一場框架大戰，40%中間選民是關鍵

兩岸議題 vs. 經濟成長：2024總統大選的結構是一場框架大戰，40%中間選民是關鍵
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我們想讓你知道的是

這場總統大選的大結構就會是一場框架大戰（Framing）。民進黨會希望積極地讓選舉形塑於對中國議題的看法，較少著墨經濟表現，而國民黨則會盡力淡化統獨議題，把所有重心擺在經濟成長的解方（而讓中國成為解方之一）。

文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

明年總統大選只剩下不到一年，雖然各政黨都尚未提名，但是選戰結構已經逐漸明朗，而各政黨也需要因應這結構做出對應的政策。

2023的總體經濟表現不會太好

首先，各個總體經濟前期指標都顯示，因為訂單週期以及貨運等因素，未來一年台灣出口的經濟表現，可能不會再比前幾年好了。而根據大多數政治科學的研究，國家總體經濟表現是民眾評價執政黨的重要投票依據。但因為人民是健忘的，所以大多數的選民只依據選舉年、或者選舉前幾個月的經濟表現來投票，而非根據執政四年或八年的平均來投票。這個研究結果對於正在執政的民進黨，或即將代表民進黨參選的賴清德來說，自然不是個好消息。

在這個景氣會變差的大結構下，國民黨與中國趁著這個議題合作，提出經濟誘因來吸引訂單在今年減少的企業跟選民，提出一個中國特許之下的解方。這也是為何在現在國民黨就開始急著訪中，即使中國軍機仍不斷繞台、即使國台辦跟王滬寧又開始推動兩岸統一。中國經濟雖然變差，在一年內在台灣多花點錢也不是大問題。當然，這個策略能夠吸引到的產業也比較特定，但更多能顯現的是短期的承諾與執行印象。

台美自由貿易協定「遠水難救近火」

而對於民進黨來說，除了提振內需之外，就是透過與美國的自由貿易協定。然而，就算立刻簽定自由貿易協定，其經濟效果是否能夠在不到11個月內顯現出來，也是個疑問。畢竟自由貿易協定不是像當初韓國瑜去到處簽MOU，而是在制度上更鼓勵企業合作來往，而輸美的產品也與輸中的產品類型不盡相同。

當初2014年馬政府企圖通過服貿協議，至少有兩年的窗口來試著讓協議產生經濟影響，現在的台美貿易協定則沒有那麼多時間。當然，台美貿易協定對於民進黨政府來說，也是信任問題。畢竟已經公投案過關、也開放其他美國農產品，即使這些都只是進一步自由貿易的前提，但假如在四年或八年內仍然沒有推動成功，民眾自然會質疑給更多時間是否仍無法成功。

朱立倫主持國民黨中常會（1）
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民進黨大概仍著力於兩岸議題

在經濟前景可能看淡、又沒有比較好的對應方式的情況下，民進黨可能較佳的策略自然是回到兩岸關係，畢竟大多數民調仍然顯示台灣民眾警覺到中國的威脅、也不希望跟中國統一。對於地方施政的意見、以及對於當初防疫政策執行面的討論，大多已經在2022年地方選舉中發洩完畢，防疫指揮官也淡出。在兩岸關係這個議題上，民進黨的立場跟較多數選民是比較接近的。

因此，這場總統大選的大結構就會是一場框架大戰（Framing）。民進黨會希望積極地讓選舉形塑於對中國議題的看法，較少著墨經濟表現，而國民黨則會盡力淡化統獨議題，把所有重心擺在經濟成長的解方（而讓中國成為解方之一）。誰可以讓議題成為民眾在大選中主要關心的議題，就可以拿到比較多的選票。

當然，2022年地方選舉的結果也顯示，雖然許多民眾關心兩岸議題也反對統一，但同時也在意國內政策執行面及其效果，例如交通安全、房價、公共建設品質等。這對於目前的民進黨以及賴清德來說，是一個額外困難的議題。

無論賴清德在選戰時提議要做任何新的政策，民眾會質疑為何已經掌握多數的民進黨立法院不立刻通過就好了？同時，假如賴清德要抨擊任何當下政府做不夠好的地方，他仍然是執政黨的一員、也是副總統，會被質疑說那幹嘛不去把那個政策當下做好就好了？

假如賴清德最後的政策主張，大多是企圖延續現有政府的政策，那就要合理地跟民眾解釋為何這些政策值得繼續留著、為何其他政黨輪替後不能繼續幫忙執行這些政策、還要多久才能完全落實某些新政策。而一旦選擇延續，就代表要同時繼承現任政府的聲望資產與聲望負債。

賴副總統出席世界母語日活動致詞
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賴清德在社群網站上的部署仍顯不足

這每一步都並非容易的事，尤其在跟選民溝通的階段上。蔡英文總統在各個社群網站的追蹤人數都是賴清德的10倍以上，而蔡英文總統在選前也有盡量與各社群網站的新一代網紅合作，但最後18歲公民權仍然推動失敗。

目前賴清德雖然也開始主動在各個議題上發聲、民進黨內也改組，但是如同我上一篇文章所說，大多數民眾現在並不是直接看政治人物的網站，而有更多人透過新聞、透過網紅或名嘴的二次傳播（與詮釋）才知道政策或政見。在這種結構下，賴清德要跟民眾溝通或主打政策，效果恐怕會比2022年的蔡英文更不容易顯現。

當然，相較於2008與2016，賴清德仍享有一些優勢。首先，當前蔡政府的施政滿意度仍比同期的扁政府或馬政府來得高，因此賴有較好的起跑點以及潛在支持者。第二，過去我對總統及行政院長滿意度的連帶關係研究指出，蔡英文時期的所有行政院長滿意度都跟總統緊密相連，唯一的例外就是賴清德——賴清德院長的滿意度永遠比同時期的蔡英文總統高一點點。

這可能來自民進黨內部對賴清德的額外支持、也可能是賴清德的男性、醫生背景讓某些選民願意額外替賴清德背書。這些優勢也可能避免2020年選舉變成一個票選理工科還是文組的無聊框架。

最後，無論是民進黨、國民黨、或是其他政黨的參選人，目前各政黨認同者都沒有超過25%，而整個選戰大概仍有40%的無黨派。假如用簡單的數學估計，無論是哪一位候選人或者總共有幾位候選人，都大概需要從這40%無黨派裡面取得20%，才能獲得最後的勝利。因此在上述結構之下，如何爭取到這最後這20%選民的支持，就是剩下11個月該做的事了。


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