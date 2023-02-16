2023/02/16,
經濟

香港1月入境旅客人次較前月激增3倍，旅遊業人手不足錯過3000人陸客團

香港1月入境旅客人次較前月激增3倍，旅遊業人手不足錯過3000人陸客團
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我們想讓你知道的是

一家在港上市的大陸企業為了獎勵員工及回饋投資者，今天安排了3000人到香港參加分享會。主辦單位原先希望安排團友順道在港遊覽觀光，停留時間較長，但由於在安排導遊及旅遊巴士方面遇到困難，最終取消觀光行程。

（中央社）在香港取消各種防疫限制及與中國大陸恢復正常通關後，1月訪港旅客激增到約50萬人次，是2022年12月的3倍。

香港旅遊發展局昨日（15日）公布，1月訪港中國大陸旅客約有28萬人次，其餘為非陸客。2022年12月訪港陸客只有6萬7000餘人次，非陸客則有9萬3000多人次。

1月初，香港與中國大陸初步恢復通關，港府此後推動「你好香港」活動，向全球推廣香港旅遊、貿易和文化重點等，同時向全球旅客派發50萬張機票，以及與本地商店合作，給予旅客購物打折優惠。

旅遊業人手未回流

（中央社）據報導，香港旅遊業由於人手不足，因疫困影響而流失的員工尚未回流，以致近日未能接待中國大陸一個3000人的龐大旅行團。

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香港恢復全面通關後，尖沙咀不少名店外都大排長龍。

根據香港《文匯報》昨日的報導，在香港與中國大陸恢復正常通關後，一家在港上市的大陸企業為了獎勵員工及回饋投資者，今日安排了3000人到香港機場亞洲國際博覽館參加分享會。

報導引述立法會旅遊界議員姚柏良表示，主辦單位原先希望安排團友順道在港遊覽觀光，停留時間較長，但由於在安排導遊及旅遊巴士方面遇到困難，最終取消觀光行程。

因此，這個龐大訪港團今日搭乘大巴從深圳抵港後，只能參加亞博館的發布會，與嘉賓分享對元宇宙發展及市場生態的看法，期間有香港歌星獻唱助興，當晚隨即搭乘直通巴士返回深圳，沒有觀光行程。

姚柏良對此表示可惜，因為3000人來港觀光，也有利消費行業。

他指出，雖然香港和大陸已恢復通關，但香港旅遊業仍未完全恢復接待力，導遊及旅遊巴士司機嚴重不足，一些旅遊巴士並未恢復行駛。

姚柏良促請港府加強支援旅遊業復常，包括提供免息貸款，讓旅行社擁有足夠資金重新聘請相關員工。據指出，不少旅行社無法支付昂貴的驗車費，復常困難。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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