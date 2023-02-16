潘文忠：超徵稅收將補助學貸族，預計54.6萬人受惠，直接勾稽銀行資料免申請
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教育部高教司司長朱俊彰表示，以43萬還款學生平均貸款30萬為例，一個月還款的本金加利息約為3300元，其中2950元是本金、350元是利息。如果符合月收入低於4萬元的標準，政府就每個月幫忙還掉3300元，累積起來一年可以補助到大約4萬元。
行政院今（16）日在院會中討論，要在稅收超徵的特別條例中補助學貸族。教育部長潘文忠表示，在學學生將補助一學期的貸款本金、畢業學生補助一年貸款本金加利息，兩者補助標準一致，預計有54.6萬人受惠。
政府去（2022）年稅收超徵3800億元，政院制定《疫後強化經濟與社會靭性及全民共享經濟成果特別條例》，除了普發現金6000元以外，有1000億用於強化經濟及社會韌性，其中也將補助學貸族。
行政院發言人陳宗彥表示，總統蔡英文上任後多次調降就學貸款利率，現在針對在疫情期間生活辛苦的學生，運用特別預算規劃就學貸款補助方案。教育部長潘文忠也稱，蔡英文一直對學貸採取階段性措施，包含降低利率、提出各項寬限，希望讓負擔較重的年輕族群能兼顧學貸償還與生活支持。
近期立法院朝野各黨團對於疫後協助方案，希望能考量辦就學貸款學生的負擔，潘文忠表示，目前高中以上在學學生畢業生貸款總人數為73萬人，有93%在學的貸款人在學期間由政府來補貼利息，總共每年負擔20億元。
在行政院長陳建仁的指示下， 教育部考量到照顧弱勢在學學生，也支持有育兒負擔的青年，所以這次補貼以有經濟負擔的就學貸款畢業生或學生為主要對象。
畢業生、在學學生都獲一次性補貼
潘文忠表示，目前規劃為一次協助還一年本息，符合條件的在學學生以及畢業學生總計有將近54.6萬人。其中，畢業學生的部分，有撫育12歲以下孩童、或是111年平均月收入低於4萬的貸款人，將補助1年的還款本金加上利息。
針對目前仍在學的貸款人，或即將在112學年度第一學期入學的大一學生到高一學生，只要是低收、中低收、特殊境遇、身障，及獲原住民學雜費減免、大專弱勢計畫助學金的學生，將補助一學期的貸款本金。
潘文忠表示，在學與畢業學生的補助標準是一致的，因為在學期間不用還利息，所以用本金來做補助標準。
潘文忠指出，這次教育部在規劃過程也與幾個相關部會協調，透過系統資料的勾稽並和銀行連結，學生不用提出申請、也沒有所謂的審核方式，只要經資料比對銀行就會直接扣抵，並把金額告知貸款人，用最簡便的方式減輕行政上的作業。今日獲得院會通過後，會提出預算編列送請立法院審議。
將成立「客服專線」，貸款人不怕被漏掉
至於學生可能會得到多少補助，教育部高教司司長朱俊彰表示，以43萬還款學生平均貸款30萬為例，一個月還款的本金加利息約為3300元，其中2950元是本金、350元是利息。如果符合月收入低於4萬元的標準，政府就每個月幫忙還掉3300元，累積起來一年可以補助到大約4萬元。
教育部政務次長劉孟奇進一步指出，由於私立學校學費比國立更高，學生貸款金額也會比較高，補助的金額就會更多，朱俊彰表示，會根據學生實際貸款情形做試算。
針對實施的細節以及如何避免「漏掉」補助學生，朱俊彰受訪時指出，會以2種方式進行，首先是與承貸銀行索取所有承貸學生的資料，來與內政部戶政系統、健保局的健保資料庫及財政部、勞動部相關資料進行勾稽，盡量不要漏掉可以接受補助的學生。另外會有一套類似客服專線的機制，萬一有學生發現自己被漏掉，會用專案方式即時幫學生處理。
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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