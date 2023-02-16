潘文忠：超徵稅收將補助學貸族，預計54.6萬人受惠，直接勾稽銀行資料免申請

行政院今（16）日在院會中討論，要在稅收超徵的特別條例中補助學貸族。教育部長潘文忠表示，在學學生將補助一學期的貸款本金、畢業學生補助一年貸款本金加利息，兩者補助標準一致，預計有54.6萬人受惠。

政府去（2022）年稅收超徵3800億元，政院制定《疫後強化經濟與社會靭性及全民共享經濟成果特別條例》，除了普發現金6000元以外，有1000億用於強化經濟及社會韌性，其中也將補助學貸族。

行政院發言人陳宗彥表示，總統蔡英文上任後多次調降就學貸款利率，現在針對在疫情期間生活辛苦的學生，運用特別預算規劃就學貸款補助方案。教育部長潘文忠也稱，蔡英文一直對學貸採取階段性措施，包含降低利率、提出各項寬限，希望讓負擔較重的年輕族群能兼顧學貸償還與生活支持。

近期立法院朝野各黨團對於疫後協助方案，希望能考量辦就學貸款學生的負擔，潘文忠表示，目前高中以上在學學生畢業生貸款總人數為73萬人，有93%在學的貸款人在學期間由政府來補貼利息，總共每年負擔20億元。

在行政院長陳建仁的指示下， 教育部考量到照顧弱勢在學學生，也支持有育兒負擔的青年，所以這次補貼以有經濟負擔的就學貸款畢業生或學生為主要對象。

畢業生、在學學生都獲一次性補貼

潘文忠表示，目前規劃為一次協助還一年本息，符合條件的在學學生以及畢業學生總計有將近54.6萬人。其中，畢業學生的部分，有撫育12歲以下孩童、或是111年平均月收入低於4萬的貸款人，將補助1年的還款本金加上利息。

針對目前仍在學的貸款人，或即將在112學年度第一學期入學的大一學生到高一學生，只要是低收、中低收、特殊境遇、身障，及獲原住民學雜費減免、大專弱勢計畫助學金的學生，將補助一學期的貸款本金。

潘文忠表示，在學與畢業學生的補助標準是一致的，因為在學期間不用還利息，所以用本金來做補助標準。

潘文忠指出，這次教育部在規劃過程也與幾個相關部會協調，透過系統資料的勾稽並和銀行連結，學生不用提出申請、也沒有所謂的審核方式，只要經資料比對銀行就會直接扣抵，並把金額告知貸款人，用最簡便的方式減輕行政上的作業。今日獲得院會通過後，會提出預算編列送請立法院審議。

將成立「客服專線」，貸款人不怕被漏掉

至於學生可能會得到多少補助，教育部高教司司長朱俊彰表示，以43萬還款學生平均貸款30萬為例，一個月還款的本金加利息約為3300元，其中2950元是本金、350元是利息。如果符合月收入低於4萬元的標準，政府就每個月幫忙還掉3300元，累積起來一年可以補助到大約4萬元。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 教育部政務次長劉孟奇（圖右）指出，由於私立學校學費比國立更高，學生貸款金額比較高，補助的金額也會更多；高教司司長朱俊彰表示，會根據學生實際貸款情形做試算。

教育部政務次長劉孟奇進一步指出，由於私立學校學費比國立更高，學生貸款金額也會比較高，補助的金額就會更多，朱俊彰表示，會根據學生實際貸款情形做試算。

針對實施的細節以及如何避免「漏掉」補助學生，朱俊彰受訪時指出，會以2種方式進行，首先是與承貸銀行索取所有承貸學生的資料，來與內政部戶政系統、健保局的健保資料庫及財政部、勞動部相關資料進行勾稽，盡量不要漏掉可以接受補助的學生。另外會有一套類似客服專線的機制，萬一有學生發現自己被漏掉，會用專案方式即時幫學生處理。

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核稿編輯：翁世航