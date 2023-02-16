2023/02/16,
商業

拜登政府提供聯邦補貼，特斯拉同意開放全美充電座供他牌電動車使用

拜登政府提供聯邦補貼，特斯拉同意開放全美充電座供他牌電動車使用
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

特斯拉（Tesla）加入分享電網，2024年結束前，在全美提供至少7500個充電座給其他廠牌電動車使用，最終目標是要在2030年結束前，新增50萬個充電座。

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）政府15日宣布，經白宮和特斯拉公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）協商後，特斯拉在全美的充電網將首次提供給其他廠牌的電動車使用。

《法新社》報導，根據白宮簡報，特斯拉同意，2024年結束前，在全美提供至少7500個充電座給其他廠牌電動車使用。簡報中並詳細說明白宮最新努力，要在2030年結束前，新增50萬個充電座。

超越特斯拉 比亞迪的成功與隱憂
Photo Credit: 中央社

中國比亞迪（BYD）汽車2022年賣出186萬輛車，超越特斯拉躍為全球新能源車霸主。中國媒體分析，比亞迪的成功在於掌握全產業鏈，未來預料將成為特斯拉強勁的敵人。（中新社提供）中央社2023年1月29日。

白宮經常與馬斯克關係緊張，但拜登政府的幕僚昨天說，當官員接觸各大電動車商以求擴大充電網時，馬斯克作出了積極回應。

缺乏足夠充電量能是美國過渡到電動車的一大阻力，駕駛人擔心可用的充電座不足，也就是所謂的「里程焦慮」（range anxiety）。

目前特斯拉車主可購買轉接器來為愛車在非特斯拉的充電站充電，但其他廠牌電動車無法在特斯拉的充電站如法炮製。

普遍認為，特斯拉「超級充電站」（Supercharger）構成的快速充電網，領先其他車商建造中的充電網。

美國兩黨2021年通過法案獲得拜登支持，其中包括將75億美元列入電動車充電站經費。拜登政府官員昨天表示，如今特斯拉轉而允許其他廠牌電動車以轉接器在特斯拉充電站充電，將可因此獲得聯邦補貼。

馬斯克與特斯拉股東訴訟案將開庭
Photo Credit: 中央社

除了在特斯拉面臨困境以外，其股東還控訴馬斯克推特推文不實引發股價動盪，馬斯克律師團憂舊金山陪審團有偏見要求訴訟案移至德州，日前遭聯邦地區法官駁回。全案17日將於舊金山的聯邦地區法院審理。中央社記者張欣瑜舊金山攝於2023年1月14日。

特斯拉2個月4度調整美國售價 業界罕見

（中央社）日前據官方網站公告，電動車大廠特斯拉將休旅車Model Y的Performance版在美國的售價調高，另將房車Model 3後輪驅動版售價調降。這已是特斯拉2023年來第4度在美國調整價格。

《路透社》報導，特斯拉官網顯示，Model Y Performance售價已調高1000美元至5萬8990美元；而在特斯拉所有車款中最低價的Model 3後輪驅動版，售價則再砍500美元至4萬2990美元。這兩款車都符合申請美國聯邦政府7500美元稅額抵免資格。

特斯拉1月大規模在所有主要市場調降旗下各車款售價，但此後短時間內又數度在官網發布價格調整。如此調價頻率在汽車產業並不常見，汽車的行情價格仍多以庫存車窗上貼的「標價」為基準。

不過，Model Y Performance在美國調漲後最新價格，仍比1月初便宜了約16%；Model 3後輪驅動版則便宜約9%。

特斯拉本月稍早調高了Model Y Long Range版在美國售價，因為美國政府先前將符合稅額抵免資格的電動休旅車上限售價調升。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）1月表示，第一輪降價宣布後，特斯拉的訂單大約達到1月產量的2倍，需求旺盛促使特斯拉首次對Model Y進行小幅漲價。

但馬斯克同時表示，由於他認為經濟將朝衰退方向發展，特斯拉將把注意力放在以價格拉抬需求。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。