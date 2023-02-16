拜登政府提供聯邦補貼，特斯拉同意開放全美充電座供他牌電動車使用

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）政府15日宣布，經白宮和特斯拉公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）協商後，特斯拉在全美的充電網將首次提供給其他廠牌的電動車使用。

《法新社》報導，根據白宮簡報，特斯拉同意，2024年結束前，在全美提供至少7500個充電座給其他廠牌電動車使用。簡報中並詳細說明白宮最新努力，要在2030年結束前，新增50萬個充電座。

Photo Credit: 中央社 中國比亞迪（BYD）汽車2022年賣出186萬輛車，超越特斯拉躍為全球新能源車霸主。中國媒體分析，比亞迪的成功在於掌握全產業鏈，未來預料將成為特斯拉強勁的敵人。（中新社提供）中央社2023年1月29日。

白宮經常與馬斯克關係緊張，但拜登政府的幕僚昨天說，當官員接觸各大電動車商以求擴大充電網時，馬斯克作出了積極回應。

缺乏足夠充電量能是美國過渡到電動車的一大阻力，駕駛人擔心可用的充電座不足，也就是所謂的「里程焦慮」（range anxiety）。

目前特斯拉車主可購買轉接器來為愛車在非特斯拉的充電站充電，但其他廠牌電動車無法在特斯拉的充電站如法炮製。

普遍認為，特斯拉「超級充電站」（Supercharger）構成的快速充電網，領先其他車商建造中的充電網。

美國兩黨2021年通過法案獲得拜登支持，其中包括將75億美元列入電動車充電站經費。拜登政府官員昨天表示，如今特斯拉轉而允許其他廠牌電動車以轉接器在特斯拉充電站充電，將可因此獲得聯邦補貼。

Photo Credit: 中央社 除了在特斯拉面臨困境以外，其股東還控訴馬斯克推特推文不實引發股價動盪，馬斯克律師團憂舊金山陪審團有偏見要求訴訟案移至德州，日前遭聯邦地區法官駁回。全案17日將於舊金山的聯邦地區法院審理。中央社記者張欣瑜舊金山攝於2023年1月14日。

特斯拉2個月4度調整美國售價 業界罕見

（中央社）日前據官方網站公告，電動車大廠特斯拉將休旅車Model Y的Performance版在美國的售價調高，另將房車Model 3後輪驅動版售價調降。這已是特斯拉2023年來第4度在美國調整價格。

《路透社》報導，特斯拉官網顯示，Model Y Performance售價已調高1000美元至5萬8990美元；而在特斯拉所有車款中最低價的Model 3後輪驅動版，售價則再砍500美元至4萬2990美元。這兩款車都符合申請美國聯邦政府7500美元稅額抵免資格。

特斯拉1月大規模在所有主要市場調降旗下各車款售價，但此後短時間內又數度在官網發布價格調整。如此調價頻率在汽車產業並不常見，汽車的行情價格仍多以庫存車窗上貼的「標價」為基準。

不過，Model Y Performance在美國調漲後最新價格，仍比1月初便宜了約16%；Model 3後輪驅動版則便宜約9%。

特斯拉本月稍早調高了Model Y Long Range版在美國售價，因為美國政府先前將符合稅額抵免資格的電動休旅車上限售價調升。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）1月表示，第一輪降價宣布後，特斯拉的訂單大約達到1月產量的2倍，需求旺盛促使特斯拉首次對Model Y進行小幅漲價。

但馬斯克同時表示，由於他認為經濟將朝衰退方向發展，特斯拉將把注意力放在以價格拉抬需求。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航