植田和男爆冷接任日本央行總裁：師承聯準會前副主席費雪，非鷹非鴿將續挺貨幣寬鬆？

文：孫蓉萍

日本銀行總裁黑田東彥在位長達10年，距離4月8日卸任時間愈來愈近，各界紛紛猜測接班的人選。日本多家媒體2月10日同時報導，政府已經決定由東京大學名譽教授、日銀前審議委員植田和男接任。這項任命跌破大家眼鏡，連自民黨幹部和多位議員也在問：「植田是誰？」

不過，日本媒體2月6日也曾報導政府屬意日銀副總裁雨宮正佳接任，消息傳出後，還因為他被認為是鴿派，造成日圓走貶；其他被討論的人選，包括日銀前副總裁中曾宏與山口廣秀。結果大爆冷，不曾出現在猜測名單中的植田出線。政府2月14日將向國會提出這項人事案，預料2月24日參眾兩院將聽取正副總裁候選人的金融政策施政方針，同意後就正式任命。

Profile 植田和男

出生：1951年

現職： 共立女子大學教授、東京大學名譽教授

經歷： 日銀審議委員、日本政府退休金投資基金運用委員長等

學歷： 美國麻省理工學院博士，東京大學碩士、學士

具國際觀，全球央行人脈廣

現年71歲的植田畢業於東大，念完理學部數學科後，再花1年念經濟學碩士，之後赴美取得麻省理工學院博士；1993年起擔任東大教授，1998年開始擔任日銀政策委員會審議委員7年，2017年起在共立女子大學執教，是知名的金融政策研究專家。

植田這次一直沒被點名的原因之一，是日本不曾出現學者出身的日銀總裁。翻開近80年來的日銀歷史，除了1964至1969年的宇佐美洵，來自當時的三菱銀行外，所有的總裁不是日銀、就是前大藏省或財務省出身。但國外這樣的例子並不少。例如美國聯準會前主席柏南克，甚至得過諾貝爾經濟學獎，葉倫也是知名經濟學家；印度央行前總裁拉詹、韓國現任央行總裁李昌鏞，也都曾是大學教授。

值得一提的是，《日本經濟新聞》報導，植田在麻省理工學院留學時，博士論文的指導教授是美國聯準會前副主席費雪，而柏南克及歐洲央行前總裁德拉吉，都是費雪的學生，因此植田在全球央行有不錯的人脈。日本首相岸田文雄8日在眾議院預算委員會表示，下一屆日銀總裁必須「和主要國家央行總裁緊密合作，對國內外市場相關人士釋放並且接收優質訊息」，從這一點來看，植田完全符合了岸田的標準。

植田並非是關在象牙塔裡的研究型學者，他重視溝通過程，把複雜的事情簡單扼要地說清楚，在審議委員時代就受到市場人士推崇，從他的著作也可以看出這一點。除了《世界金融和經濟危機全貌》這樣嚴肅主題的書之外，他也寫了1本《花10小時就能學會大學4年的金融學》，用淺顯易懂的語言，讓一般讀者也能了解銀行的功能、企業為什麼會破產、日銀金融政策、債券和股市定價機制等話題。

他還不定期投稿《日本經濟新聞》的《經濟教室》專欄，陳述他對總體經濟、金融情勢的想法。

彭博也報導，植田2010年起擔任日本政府退休金投資基金（GPIF）運用委員長，當時一起共事的人透露，植田不會個人主導會議，而是認真聽各委員的意見後，再歸納出結論。另一位共事者也說，植田提供建議時，不會用艱澀的用語，而是使用門外漢也能懂的語言。外界對他普遍的評語，都是理論與實務兩者兼顧，而且具有國際觀。

非鷹非鴿，金融政策不躁進

市場人士指出，植田並沒有強烈的鴿派或鷹派色彩，大家期待他會採取必要的正確政策。由於利率急升會衝擊總體經濟，分析師認為植田會審慎地花時間來改變，而且會視美國等全球狀況，保有彈性。

6日傳出雨宮為總裁人選時日圓急貶至132日圓，相形之下，10日植田的總裁人選消息傳出後，日圓急速升值，1美元甚至達到129日圓左右。但他之後對記者說：「現在日銀的政策適當，而且在現況之下，也需要繼續實施寬鬆貨幣政策。」日圓又回貶至131日圓左右。

因為植田沒有特別的立場，金融政策短期內應該也不會大幅更動，這樣的人選，讓自民黨內希望維持安倍經濟學的議員放心，預料會同意任命。市場現在最關注的是他到國會時，會提出怎樣的施政方針。

面對黑田的「異次元寬鬆政策」，植田要設法提升長期過低的利率、與政府討論出新的金融政策方針等，同時又要避免引發景氣惡化風險、日銀中立性受到質疑等副作用，困難重重。未來他的一舉一動，都將受到全世界關注。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航