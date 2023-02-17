植田和男爆冷接任日本央行總裁：師承聯準會前副主席費雪，非鷹非鴿將續挺貨幣寬鬆？
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日本銀行總裁黑田東彥4月卸任，政府選定的接班人為曾擔任日銀審議委員的植田和男；如獲國會通過，他將是首位學者出身的日銀總裁，而這項跌破大家眼鏡的任命，連自民黨幹部和多位議員也在問：「植田是誰？」
文：孫蓉萍
日本銀行總裁黑田東彥在位長達10年，距離4月8日卸任時間愈來愈近，各界紛紛猜測接班的人選。日本多家媒體2月10日同時報導，政府已經決定由東京大學名譽教授、日銀前審議委員植田和男接任。這項任命跌破大家眼鏡，連自民黨幹部和多位議員也在問：「植田是誰？」
不過，日本媒體2月6日也曾報導政府屬意日銀副總裁雨宮正佳接任，消息傳出後，還因為他被認為是鴿派，造成日圓走貶；其他被討論的人選，包括日銀前副總裁中曾宏與山口廣秀。結果大爆冷，不曾出現在猜測名單中的植田出線。政府2月14日將向國會提出這項人事案，預料2月24日參眾兩院將聽取正副總裁候選人的金融政策施政方針，同意後就正式任命。
Profile 植田和男
出生：1951年
現職： 共立女子大學教授、東京大學名譽教授
經歷： 日銀審議委員、日本政府退休金投資基金運用委員長等
學歷： 美國麻省理工學院博士，東京大學碩士、學士
具國際觀，全球央行人脈廣
現年71歲的植田畢業於東大，念完理學部數學科後，再花1年念經濟學碩士，之後赴美取得麻省理工學院博士；1993年起擔任東大教授，1998年開始擔任日銀政策委員會審議委員7年，2017年起在共立女子大學執教，是知名的金融政策研究專家。
植田這次一直沒被點名的原因之一，是日本不曾出現學者出身的日銀總裁。翻開近80年來的日銀歷史，除了1964至1969年的宇佐美洵，來自當時的三菱銀行外，所有的總裁不是日銀、就是前大藏省或財務省出身。但國外這樣的例子並不少。例如美國聯準會前主席柏南克，甚至得過諾貝爾經濟學獎，葉倫也是知名經濟學家；印度央行前總裁拉詹、韓國現任央行總裁李昌鏞，也都曾是大學教授。
值得一提的是，《日本經濟新聞》報導，植田在麻省理工學院留學時，博士論文的指導教授是美國聯準會前副主席費雪，而柏南克及歐洲央行前總裁德拉吉，都是費雪的學生，因此植田在全球央行有不錯的人脈。日本首相岸田文雄8日在眾議院預算委員會表示，下一屆日銀總裁必須「和主要國家央行總裁緊密合作，對國內外市場相關人士釋放並且接收優質訊息」，從這一點來看，植田完全符合了岸田的標準。
植田並非是關在象牙塔裡的研究型學者，他重視溝通過程，把複雜的事情簡單扼要地說清楚，在審議委員時代就受到市場人士推崇，從他的著作也可以看出這一點。除了《世界金融和經濟危機全貌》這樣嚴肅主題的書之外，他也寫了1本《花10小時就能學會大學4年的金融學》，用淺顯易懂的語言，讓一般讀者也能了解銀行的功能、企業為什麼會破產、日銀金融政策、債券和股市定價機制等話題。
他還不定期投稿《日本經濟新聞》的《經濟教室》專欄，陳述他對總體經濟、金融情勢的想法。
彭博也報導，植田2010年起擔任日本政府退休金投資基金（GPIF）運用委員長，當時一起共事的人透露，植田不會個人主導會議，而是認真聽各委員的意見後，再歸納出結論。另一位共事者也說，植田提供建議時，不會用艱澀的用語，而是使用門外漢也能懂的語言。外界對他普遍的評語，都是理論與實務兩者兼顧，而且具有國際觀。
非鷹非鴿，金融政策不躁進
市場人士指出，植田並沒有強烈的鴿派或鷹派色彩，大家期待他會採取必要的正確政策。由於利率急升會衝擊總體經濟，分析師認為植田會審慎地花時間來改變，而且會視美國等全球狀況，保有彈性。
6日傳出雨宮為總裁人選時日圓急貶至132日圓，相形之下，10日植田的總裁人選消息傳出後，日圓急速升值，1美元甚至達到129日圓左右。但他之後對記者說：「現在日銀的政策適當，而且在現況之下，也需要繼續實施寬鬆貨幣政策。」日圓又回貶至131日圓左右。
因為植田沒有特別的立場，金融政策短期內應該也不會大幅更動，這樣的人選，讓自民黨內希望維持安倍經濟學的議員放心，預料會同意任命。市場現在最關注的是他到國會時，會提出怎樣的施政方針。
面對黑田的「異次元寬鬆政策」，植田要設法提升長期過低的利率、與政府討論出新的金融政策方針等，同時又要避免引發景氣惡化風險、日銀中立性受到質疑等副作用，困難重重。未來他的一舉一動，都將受到全世界關注。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。