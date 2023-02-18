TNL+ 2023/02/18,
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番茄兩三事：是蔬菜還是水果？南台灣沾醬油膏的「番茄切盤」，讓我一吃成主顧

番茄兩三事：是蔬菜還是水果？南台灣沾醬油膏的「番茄切盤」，讓我一吃成主顧
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

現任新境界智庫副董事長的邱義仁落魄那陣子，搬到內門山區和前農委會副主委戴振耀一起種番茄，種的就是橙蜜。邱義仁是很照顧大家的賢拜，因此我等後輩冬天都會和他買些番茄，那番茄縱然沒有雲嘉的小番茄甜，但彼此展現的誠意自也甜在人心。

番茄當蔬菜還是水果都好

小兒有繪本名為《番茄是蔬菜還是水果》，睡覺前常翻看。看完也問我一樣的問題，說它是蔬菜，菜場的盒裝小番茄明明就是當水果吃；說它是水果，拿來燉牛肉煮義大利麵紅醬時，又比較像是烹調用的蔬菜。有時說那是因為番茄品種不同，牛番茄、黑柿番茄應該是蔬菜，小番茄是水果，偏偏生菜沙拉上常有小番茄，而你若人到南台灣，就能吃到黑柿番茄切片沾醬油膏的「番茄切盤」。

番茄本就不是特別吸引人的水果，更何況作為蔬菜的番茄卻要當作水果切盤來吃，還要沾醬油膏，對從來沒看過這種食物的我來說簡直難以想像，絕對敬謝不敏。

惟有一回到旗津，媽祖廟旁邊的攤位每一攤都寫「番茄切盤」，看見晶亮的綠番茄成堆擺放，本想速速通過，同行的高雄友人卻勸我務必一吃。高雄人好客，也一向勇於嘗試，跟高雄人一同，自己好像也變得勇氣百倍，於是就勉為其難的試了。

結果一吃成主顧。說是醬油膏的那碗沾醬，放入了砂糖、薑粉調味，口味有點像是南部人喜歡的甜味油膏，沾上切片的番茄張口咬下，酸甜的果汁沖淡了油膏，味道竟頗為爽口，讓人一口又一口。在旗津克服番茄切盤的障礙後，我帶了太太在對岸的鹽埕「婆婆冰」試過，太太也是北部人，初聞也是相當驚嚇，但她畢竟有比我更勇於嘗試的個性，於是也跟著成為主顧，後來每每南下，都要去找個番茄切盤吃吃看。

高雄之外，台南也有不少冰果店賣番茄切盤，其中頗有名氣的就是「莉莉冰果室」。比起旗津的重口味，莉莉的醬汁調的比較清淡，油膏的顏色比較淺，甜沒那麼甜、鹹也不那麼鹹，喜歡清爽口味的人相信都會喜歡。在冬天草莓牛奶冰、夏天芒果牛奶冰之外，番茄切盤這道小碟，無論對荷包或者身體，都會是比較清簡的選擇。

除了做成切盤外，黑柿番茄其實也是烹調時不可或缺的重要材料，比如紅燒牛肉，少了番茄就少了一味。為了鍋內的食物美，紅燒牛肉時番茄務必要去皮，去皮的方法很簡單，在番茄的屁股上畫個十字，丟進水裡滾，水滾後撈起以冰水沖洗，冰火二重天之下番茄就掉皮了。如果沒有這道工，燉煮的番茄皮會自行掉落，湯裡面就難免有些難看的雜質。這道菜用常見的紅色牛番茄做也行，當然，紅燒牛肉如果成色要美，是可以偷加一點番茄醬，味道也會更加大眾。

相比於作為蔬菜的牛番茄和黑柿番茄，作為水果的番茄近二十年來倒是有一番革命。我輩中人不喜番茄，多半是因為從小吃過的番茄皆不甜故，是以夜市裡把番茄變成糖葫蘆，或者是中間切開夾蜜餞，大家倒是可以接受，也是受歡迎的零嘴，雖然小時候也幹過把蜜餞吃掉、卻把番茄偷偷丟掉的行徑。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
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