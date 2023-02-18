番茄兩三事：是蔬菜還是水果？南台灣沾醬油膏的「番茄切盤」，讓我一吃成主顧
我們想讓你知道的是
現任新境界智庫副董事長的邱義仁落魄那陣子，搬到內門山區和前農委會副主委戴振耀一起種番茄，種的就是橙蜜。邱義仁是很照顧大家的賢拜，因此我等後輩冬天都會和他買些番茄，那番茄縱然沒有雲嘉的小番茄甜，但彼此展現的誠意自也甜在人心。
番茄當蔬菜還是水果都好
小兒有繪本名為《番茄是蔬菜還是水果》，睡覺前常翻看。看完也問我一樣的問題，說它是蔬菜，菜場的盒裝小番茄明明就是當水果吃；說它是水果，拿來燉牛肉煮義大利麵紅醬時，又比較像是烹調用的蔬菜。有時說那是因為番茄品種不同，牛番茄、黑柿番茄應該是蔬菜，小番茄是水果，偏偏生菜沙拉上常有小番茄，而你若人到南台灣，就能吃到黑柿番茄切片沾醬油膏的「番茄切盤」。
番茄本就不是特別吸引人的水果，更何況作為蔬菜的番茄卻要當作水果切盤來吃，還要沾醬油膏，對從來沒看過這種食物的我來說簡直難以想像，絕對敬謝不敏。
惟有一回到旗津，媽祖廟旁邊的攤位每一攤都寫「番茄切盤」，看見晶亮的綠番茄成堆擺放，本想速速通過，同行的高雄友人卻勸我務必一吃。高雄人好客，也一向勇於嘗試，跟高雄人一同，自己好像也變得勇氣百倍，於是就勉為其難的試了。
結果一吃成主顧。說是醬油膏的那碗沾醬，放入了砂糖、薑粉調味，口味有點像是南部人喜歡的甜味油膏，沾上切片的番茄張口咬下，酸甜的果汁沖淡了油膏，味道竟頗為爽口，讓人一口又一口。在旗津克服番茄切盤的障礙後，我帶了太太在對岸的鹽埕「婆婆冰」試過，太太也是北部人，初聞也是相當驚嚇，但她畢竟有比我更勇於嘗試的個性，於是也跟著成為主顧，後來每每南下，都要去找個番茄切盤吃吃看。
高雄之外，台南也有不少冰果店賣番茄切盤，其中頗有名氣的就是「莉莉冰果室」。比起旗津的重口味，莉莉的醬汁調的比較清淡，油膏的顏色比較淺，甜沒那麼甜、鹹也不那麼鹹，喜歡清爽口味的人相信都會喜歡。在冬天草莓牛奶冰、夏天芒果牛奶冰之外，番茄切盤這道小碟，無論對荷包或者身體，都會是比較清簡的選擇。
除了做成切盤外，黑柿番茄其實也是烹調時不可或缺的重要材料，比如紅燒牛肉，少了番茄就少了一味。為了鍋內的食物美，紅燒牛肉時番茄務必要去皮，去皮的方法很簡單，在番茄的屁股上畫個十字，丟進水裡滾，水滾後撈起以冰水沖洗，冰火二重天之下番茄就掉皮了。如果沒有這道工，燉煮的番茄皮會自行掉落，湯裡面就難免有些難看的雜質。這道菜用常見的紅色牛番茄做也行，當然，紅燒牛肉如果成色要美，是可以偷加一點番茄醬，味道也會更加大眾。
相比於作為蔬菜的牛番茄和黑柿番茄，作為水果的番茄近二十年來倒是有一番革命。我輩中人不喜番茄，多半是因為從小吃過的番茄皆不甜故，是以夜市裡把番茄變成糖葫蘆，或者是中間切開夾蜜餞，大家倒是可以接受，也是受歡迎的零嘴，雖然小時候也幹過把蜜餞吃掉、卻把番茄偷偷丟掉的行徑。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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