亞運龍舟金牌選手陳俞安騎車墜工程坑身亡，家屬質疑安全防護不足且延誤送醫將提告

我們想讓你知道的是
據了解，工作井有14公尺深，且積水深達數公尺，直至上午10時許工程人員開工進行抽水作業時，才發現沉在水底的陳俞安。
桃園市一名28歲陳姓男子16日清晨騎機車時，連人帶車摔進污水下水道工程的工作井內，5小時後才被發現，送醫不治。經運動界證實，死者是曾獲得2018年亞運金牌的龍舟隊隊員陳俞安。家屬提出警示燈光不足、防護不完全等質疑，盼求真相。桃園市政府水務局表示，維護機制都有正常運作。
《中央社》報導，檢警調查，陳俞安凌晨5時許為參加活動外出，騎機車行經桃園區國際路二段和文中路交叉口時，因不明原因發生事故，連人帶車撞破圍籬護欄、摔進污水下水道工程工作井內。據了解，工作井有14公尺深，且積水深達數公尺，直至上午10時許工程人員開工進行抽水作業時，才發現沉在水底的陳俞安。
家屬質疑現場施工安全不足，且延誤送醫將提告
《中央社》報導，陳俞安的父母在殯儀館接受媒體聯訪時質疑，現場爆閃燈的燈光不足，他們看監視器畫面，事發後半小時只有右側小燈在閃爍，根本看不到施工處。家屬也質疑，施工地點柵欄防護不完全、涵洞完全沒有被蓋住，且工人昨天上午8時就發現護欄被撞，卻到上午10時許才報警，有延誤就醫的可能。
《自由時報》報導，陳的父母質疑，工人在昨天上午8點上班已經看到護欄被撞過，應該知道事情嚴重性，第一時間要先抽水、報警，而不是想說要怎麼處理，直到上午10點多才報警請打撈的人來。說不定一開始就通報，那時候兒子也還沒斷氣，且據她所知，工人一上班就要先抽水，但昨天完全不是，所以這一點要再釐清。
陳的女友表示，陳男每週有3天要到台北教龍舟，事發路段他已經走了很多次，希望檢調可以給家屬一個真相，是否因為有任何工程疏忽才導致意外發生，盼能查出真相給陳男一個交代。
水務局：防護措施正常運作，將配合調查
《中央社》報導，桃園市政府水務局表示，現場工程防護措施有3層，包括第1層最外圍的施工圍籬、第2層工作井周園用防墜鐵質護欄保護，以及第3層在工作井下1公尺處吊掛防墜網，並以四角固定在地面。
水務局表示，根據目前掌握的監視器畫面，該工地安全維護機制包括警示燈、爆閃燈、箱形警示標語及安全圍籬等皆正常運作；先前發生過車禍的地點，並非此次事故位置；後續將全力配合檢警調查及行政支援。
《中央社》報導，桃園警方表示，陳俞安家屬已在下午至交通中隊觀看最新調閱到的案發影像，畫質較原先的民間監視器清楚，針對案發相關8支監視器畫面，警方也逐一向家屬說明。警方表示，家屬已表達了解案發經過，後續偵查訴求會直接向檢察官反映，相關監視器及證物，也將一併送至桃園地檢署偵辦；警方也轉述家屬說法，將針對施工單位提出刑事告訴及求償。
《TVBS》報導，桃園地檢署檢察官今天會同法醫相驗，並找來工地現場的黃姓負責人說明，訊後依過失致死罪嫌諭知黃姓負責人新台幣7萬元交保。
曾被稱為「龍舟天菜」，體育署將發20萬慰問金
《中時新聞網》報導，陳俞安曾在2018年亞運龍舟賽拿下2金1銀佳績，可以說是金牌選手，因長相帥氣被喻為「龍舟天菜」；陳的女友表示，陳俞安平時每周都會有3天，從桃園去台北，無償為原住民小朋友教學，陳對龍舟、輕艇運動十分熱愛，甚至去年還去運動競技節目《全明星運動會》擔任教練。該條路線平時已走過很多次，豈料會發生事故。
《中央社》報導，體育署代理署長林騰蛟表示，將依「教育部體育署辦理體育從業人員急難濟助作業要點」，儘速核給慰問金新台幣20萬元給家屬，表達慰問之意。此外，體育署已請國訓中心聯絡協會及教練給予關心，並提供必要協助。
《壹蘋新聞網》報導，陳俞安生前擔任今年3月舉辦的原住民運動會龍舟比賽桃園市代表隊的教練，昨天就是在前往淡水與集訓選手們會合途中發生意外。張善政也提到，將會檢討桃園的訓練場地問題，讓選手可就近在桃園練習，不用這麼辛苦到外地去；同時將儘速代覓適合的教練人選，帶領選手們訓練，並贏得比賽，讓陳俞安沒有遺憾。
陳俞安目前擔任健身教練的健身房也發文表達哀悼，肯定陳用專長在台灣的體育界發光，讓大家知道原來龍舟不是個只會出現在端午節的競技項目，謝謝陳俞安對教學的熱忱，成為選手及學弟妹們的燈塔。
新聞來源
- 亞運龍舟金牌國手陳俞安騎機車墜坑亡 家屬將提告求償（中央社）
- 亞運龍舟金牌選手陳俞安騎車墜坑亡 體育署發20萬慰問金（中央社）
- 亞運龍舟金牌國手陳俞安騎車墜坑亡 家屬提質疑求真相（中央社）
- 亞運金牌龍舟國手陳俞安墜坑身亡 得年28歲（中央社）
- 「龍舟天菜」陳俞安墜14米深坑洞亡 父母悲慟提3點質疑求真相（自由時報）
- 涉嫌過失！龍舟金牌國手陳俞安墜坑亡 工地負責人7萬元交保（TVBS）
- 龍舟天菜集訓途中意外身故 張善政慰問家屬！決定這樣做讓陳俞安沒遺憾（壹蘋新聞網）
- 龍舟天菜墜涵洞亡！女友倒親友懷中痛哭 悲曝熱愛龍舟過往（中時新聞網）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。