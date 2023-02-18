2023/02/18,
社會

亞運龍舟金牌選手陳俞安騎車墜工程坑身亡，家屬質疑安全防護不足且延誤送醫將提告

亞運龍舟金牌選手陳俞安騎車墜工程坑身亡，家屬質疑安全防護不足且延誤送醫將提告
Photo Credit: 陳俞安臉書

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據了解，工作井有14公尺深，且積水深達數公尺，直至上午10時許工程人員開工進行抽水作業時，才發現沉在水底的陳俞安。

桃園市一名28歲陳姓男子16日清晨騎機車時，連人帶車摔進污水下水道工程的工作井內，5小時後才被發現，送醫不治。經運動界證實，死者是曾獲得2018年亞運金牌的龍舟隊隊員陳俞安。家屬提出警示燈光不足、防護不完全等質疑，盼求真相。桃園市政府水務局表示，維護機制都有正常運作。

《中央社》報導，檢警調查，陳俞安凌晨5時許為參加活動外出，騎機車行經桃園區國際路二段和文中路交叉口時，因不明原因發生事故，連人帶車撞破圍籬護欄、摔進污水下水道工程工作井內。據了解，工作井有14公尺深，且積水深達數公尺，直至上午10時許工程人員開工進行抽水作業時，才發現沉在水底的陳俞安。

家屬質疑現場施工安全不足，且延誤送醫將提告

《中央社》報導，陳俞安的父母在殯儀館接受媒體聯訪時質疑，現場爆閃燈的燈光不足，他們看監視器畫面，事發後半小時只有右側小燈在閃爍，根本看不到施工處。家屬也質疑，施工地點柵欄防護不完全、涵洞完全沒有被蓋住，且工人昨天上午8時就發現護欄被撞，卻到上午10時許才報警，有延誤就醫的可能。

《自由時報》報導，陳的父母質疑，工人在昨天上午8點上班已經看到護欄被撞過，應該知道事情嚴重性，第一時間要先抽水、報警，而不是想說要怎麼處理，直到上午10點多才報警請打撈的人來。說不定一開始就通報，那時候兒子也還沒斷氣，且據她所知，工人一上班就要先抽水，但昨天完全不是，所以這一點要再釐清。

陳的女友表示，陳男每週有3天要到台北教龍舟，事發路段他已經走了很多次，希望檢調可以給家屬一個真相，是否因為有任何工程疏忽才導致意外發生，盼能查出真相給陳男一個交代。

水務局：防護措施正常運作，將配合調查

《中央社》報導，桃園市政府水務局表示，現場工程防護措施有3層，包括第1層最外圍的施工圍籬、第2層工作井周園用防墜鐵質護欄保護，以及第3層在工作井下1公尺處吊掛防墜網，並以四角固定在地面。

水務局表示，根據目前掌握的監視器畫面，該工地安全維護機制包括警示燈、爆閃燈、箱形警示標語及安全圍籬等皆正常運作；先前發生過車禍的地點，並非此次事故位置；後續將全力配合檢警調查及行政支援。

亞運龍舟金牌國手墜坑亡 工程加強防護（2）
Photo Credit: 中央社
亞運龍舟金牌國手陳俞安16日騎車時意外摔進污水下 水道工程工作井身亡，桃園市水務局在工程迎車面增 設紐澤西護欄，加強防護，避免憾事重演。 （桃園市水務局提供） 中央社記者葉臻傳真 112年2月17日

《中央社》報導，桃園警方表示，陳俞安家屬已在下午至交通中隊觀看最新調閱到的案發影像，畫質較原先的民間監視器清楚，針對案發相關8支監視器畫面，警方也逐一向家屬說明。警方表示，家屬已表達了解案發經過，後續偵查訴求會直接向檢察官反映，相關監視器及證物，也將一併送至桃園地檢署偵辦；警方也轉述家屬說法，將針對施工單位提出刑事告訴及求償。

《TVBS》報導，桃園地檢署檢察官今天會同法醫相驗，並找來工地現場的黃姓負責人說明，訊後依過失致死罪嫌諭知黃姓負責人新台幣7萬元交保。

曾被稱為「龍舟天菜」，體育署將發20萬慰問金

《中時新聞網》報導，陳俞安曾在2018年亞運龍舟賽拿下2金1銀佳績，可以說是金牌選手，因長相帥氣被喻為「龍舟天菜」；陳的女友表示，陳俞安平時每周都會有3天，從桃園去台北，無償為原住民小朋友教學，陳對龍舟、輕艇運動十分熱愛，甚至去年還去運動競技節目《全明星運動會》擔任教練。該條路線平時已走過很多次，豈料會發生事故。

《中央社》報導，體育署代理署長林騰蛟表示，將依「教育部體育署辦理體育從業人員急難濟助作業要點」，儘速核給慰問金新台幣20萬元給家屬，表達慰問之意。此外，體育署已請國訓中心聯絡協會及教練給予關心，並提供必要協助。

《壹蘋新聞網》報導，陳俞安生前擔任今年3月舉辦的原住民運動會龍舟比賽桃園市代表隊的教練，昨天就是在前往淡水與集訓選手們會合途中發生意外。張善政也提到，將會檢討桃園的訓練場地問題，讓選手可就近在桃園練習，不用這麼辛苦到外地去；同時將儘速代覓適合的教練人選，帶領選手們訓練，並贏得比賽，讓陳俞安沒有遺憾。

陳俞安目前擔任健身教練的健身房也發文表達哀悼，肯定陳用專長在台灣的體育界發光，讓大家知道原來龍舟不是個只會出現在端午節的競技項目，謝謝陳俞安對教學的熱忱，成為選手及學弟妹們的燈塔。

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核稿編輯：翁世航


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