亞運龍舟金牌選手陳俞安騎車墜工程坑身亡，家屬質疑安全防護不足且延誤送醫將提告

從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。

在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料

冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 JR冰見站徒步10分鐘距離的『川喜』也是冰見壽司組合加盟店之一

冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。

無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。

Photo Credit：關鍵評論網日本站

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Photo Credit：關鍵評論網日本站 在高級日本料理風格的『川喜』能品嘗到富山的鄉土料理。

Info

川喜；富山縣冰見市本町2-1

0766-74-5555

以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂

2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 鋪滿寒鰤魚的「天然鰤魚散壽司」。

最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 定食套餐裡含店舖自製的魚丸湯，也能單獨點此項餐點。

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Info

冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內

0766-78-3321

品嚐產量稀少的冰見牛的美味

冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。

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Photo Credit：關鍵評論網日本站 受當地居民喜愛的「冰見牛燒肉午餐」。

燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 在口中融化的鮮美味道「冰見牛炙烤握壽司」。

Info

冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41

0766-72-0029

參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標

難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 大量的鮮魚接二連三被拍賣購買的實況非常壯觀。

參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。

Info

冰見漁港；富山縣冰見市比美町435

0766-74-0170（冰見漁業協同組合）

尋找適合魚壽司的醬油

明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。

Photo Credit：關鍵評論網日本站

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原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 將喜歡的食材放進瓶中，注入醬油。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 符合個人口味的自製專屬醬油就完成了

Info

本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18

0766-72-0256

本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。

※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。

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