生成式AI應用即將落地！產業革新前夕，企業如何搶占先機？AWS「AI/ML人工智慧及機器學習解決方案日」免費研習熱烈報名中

隨著數據科技不斷進步，人工智慧（AI）技術已逐漸成熟，無論是生產線、企業管理，甚至分析決策等方面都有所應用。到了2022年，人工智慧與機器學習（AI／ML）技術再次迎來巨大突破──機器被賦予了類似人類的思維模式，能夠自然對話、產出的「生成式人工智慧（Generative AI）」橫空出世。這不只代表機器能夠像大腦般運作，也意味著未來AI能夠幫助企業梳理資訊、分析數據，甚至有如真人般貢獻需要「創意」的生產力──無庸置疑，AI／ML正在醞釀下一波業務創新、驅動企業變革。換而言之，在這劃時代的關鍵時刻中，越快讓AI技術落地到企業的DNA，就越能掌握下個世代的營運先機！

生產力革命前夕：構建AI基礎設施，開啟人機合作想像

眼看AI技術成熟、即將跨入主流市場，仍在擔憂組織內部還沒準備好迎接企業運作革新嗎？別擔心，Amazon Web Services（AWS）台灣團隊將於3月16日（四）舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，透過AWS專家群的分享與展示，帶您了解AI／ML趨勢脈動及技術概念，搭配精心挑選的客戶案例解析，打造最符合用戶需求的專屬模型。

Photo Credit：AWS AI／ML 人工智慧及機器學習解決方案日，活動議程。

深度解析AI趨勢、企業應用案例等精彩內容，量身打造專屬解決方案 高效能地進行產業創新與大幅節省營運成本

AWS深知，降低技術的使用門檻，是迎接每次生產力革命的一大前提，因此AWS致力將繁瑣的科技技術降維，打造協助企業的客製化工具，以強大的技術服務作為客戶的堅實後盾──即便企業缺乏AI／ML的專業人才，依然能夠藉由啟用AWS的AI／ML服務，大規模、高效能地進行產業創新、大幅節省營運成本。

在本次「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」中，AWS將舉辦多場的AI／ML主題講座，深度探討生成式AI (AIGC)發展、AI技術應用、務實產業解決方案、AI／ML創新技術等面向──其中，AWS也將邀請科技財經媒體-數位時代、1111 人力銀行、KKLab 等多家AWS知名企業客戶，分享AWS AI／ML技術如何幫助產業進行創新、優化業務的實際經驗，期待透過拆解技術、應用場景、決策等思考層面，協助與會者了解不同產業的AI／ML落地應用經驗，以及AI／ML技術服務解決方案如何優化業務營運效率、大幅降低數位轉型成本，及早實現創新的營運成果。

AI／ML技術應用範圍甚廣，無論您屬於哪一個行業類別，AWS的服務應用幾乎都能提供相對應的專業服務。例如透過ML技術支援的個人化服務，能客製化推薦，並提升電商、行銷領域客戶體驗的Amazon Personalize；或是預先裝載訓練完畢的機器學習模型，使用者只要選擇合適方案、導入數據，即可啟用客製化ML服務的Amazon SageMaker JumpStart等。相信無論科技業、媒體、製造業，還是服務業、零售業的從業者，都能在AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日中，瞭解機器學習的商業價值、掌握營運突破的商機、找到最佳數位轉型解決方案。

除此之外，AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日不但免費參與，凡完整參與並填寫會後問卷的參與者即可獲得AWS客製隨身杯 。

Photo Credit：AWS

AI／ML人工智慧及機器學習 解決方案日－活動資訊

● 活動時間：2023年3月16日 | 8:30 AM - 5:00 PM

● 活動地點：台北國際會議中心－TICC（信義路五段1號）

● 參與方式：實體參與 (AWS將於一週前寄發活動通知)。

● 報名連結：https://tnlbs.pse.is/awsevent

● 課前準備：活動中，AWS講師將會分享如何透過AWS帳戶使用多種AI／ML免費方案，讓您於活動後直接應用到您的業務場景。為更好的參與效果，建議您活動前完成AWS帳號註冊，讓您在活動中可同步操作體驗、亦可現場與AWS專家諮詢 。

※ 若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。