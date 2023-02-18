高檢署強調陳宗彥性招待疑雲「沒吃案」，當年查無具體貪污事證，已另外分案調查

行政院前發言人陳宗彥多年前擔任台南市政府新聞及國際關係處長時，疑捲入接受酒店性招待的貪污案，被台南地檢署簽分貪污他字案調查，在2015年「查無事證」簽結，事隔11年再有媒體和立委爆料事件細節，並且質疑南檢將陳宗彥案「不了了之」，高檢署今（18）日下午召開記者會強調，沒有吃案，當年此案因為查無具體事證已經簽結，針對媒體爆料的內容，目前已經有調查小組立案調查。

高檢署：沒有吃案，貪污案事證不足已簽結

高檢署說明，檢察長張斗輝今日已指派主任檢察官賴哲雄南下，偕同高等檢察署台南檢察分署檢察官組成調查小組，至南檢調取該案相關卷宗及簿冊。

高檢署表示，經初步了解，該案是南檢「圓股」檢察官偵辦其他一個妨害風化相關案件時，發覺南市府民政局陳姓前局長等人涉有違反《貪污治罪條例》的嫌疑，於2014年4月14日簽請另分他案，翌日經檢察長核章，以「103年度他字第1852號案件」偵辦，媒體報導所附的分案簽呈影本並不完整，以致社會產生誤解。

該案分案後，圓股檢察官與接辦的義股檢察官（同年9月3日因職務異動原因接辦）均有持續採取相關偵查作為，經年餘調查，認為尚乏積極事證，足以確認被告等人有何違反《貪污治罪條例》犯行，於2015年8月31日簽請報結，經檢察長於同年9月2日核章，全案並於同年11月11日歸檔。

不過高檢署也表示，台南地檢署於今早就是否有媒體報導所載未查明的違反《貪污治罪條例》等犯嫌，目前已經另行分案調查。

《三立新聞網》報導，台南地檢署襄閱主任許嘉龍今天稍早時也表示，另外發現業者涉嫌行賄，103年4月14日簽分他案偵辦經過調查後認為業者所涉嫌貪污治罪條例案件，因查無不法具體事證於104年8月31日予以簽結。當時上簽呈請示分他案調查，最後是查無證據，不是不了了之；但爆料一樁接一樁，台南地檢署將另分他案調查，以釐清真相。

有媒體詢問，為何當時的監聽譯文會流出到立委的手上？高等檢察署回應，這點目前也在查明當中。

《風傳媒》調查，陳琬惠所指的「圓股」檢察官是林仲斌，林10多年前為台南地檢署檢察官，後升任主任檢察官及襄閱主任檢察官，2022年表現優異升上台灣高檢署擔任檢察官。17日下午，林並不在高檢署檢察官辦公室，無從查知他當年調查這起妨害風化案的情形，及為何判決書有「陳宗彥」的名字，為何上簽呈續追陳宗彥；而當時的台南地檢署檢察長費玲玲目前是高雄高分檢檢察長。

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核稿編輯：翁世航