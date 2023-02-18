高檢署強調陳宗彥性招待疑雲「沒吃案」，當年查無具體貪污事證，已另外分案調查
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該案是南檢檢察官偵辦其他一個妨害風化相關案件時，發覺南市府民政局陳姓前局長等人涉有違反《貪污治罪條例》的嫌疑，不過經年餘調查，認為尚乏積極事證，因此案件簽結。
行政院前發言人陳宗彥多年前擔任台南市政府新聞及國際關係處長時，疑捲入接受酒店性招待的貪污案，被台南地檢署簽分貪污他字案調查，在2015年「查無事證」簽結，事隔11年再有媒體和立委爆料事件細節，並且質疑南檢將陳宗彥案「不了了之」，高檢署今（18）日下午召開記者會強調，沒有吃案，當年此案因為查無具體事證已經簽結，針對媒體爆料的內容，目前已經有調查小組立案調查。
高檢署：沒有吃案，貪污案事證不足已簽結
高檢署說明，檢察長張斗輝今日已指派主任檢察官賴哲雄南下，偕同高等檢察署台南檢察分署檢察官組成調查小組，至南檢調取該案相關卷宗及簿冊。
高檢署表示，經初步了解，該案是南檢「圓股」檢察官偵辦其他一個妨害風化相關案件時，發覺南市府民政局陳姓前局長等人涉有違反《貪污治罪條例》的嫌疑，於2014年4月14日簽請另分他案，翌日經檢察長核章，以「103年度他字第1852號案件」偵辦，媒體報導所附的分案簽呈影本並不完整，以致社會產生誤解。
該案分案後，圓股檢察官與接辦的義股檢察官（同年9月3日因職務異動原因接辦）均有持續採取相關偵查作為，經年餘調查，認為尚乏積極事證，足以確認被告等人有何違反《貪污治罪條例》犯行，於2015年8月31日簽請報結，經檢察長於同年9月2日核章，全案並於同年11月11日歸檔。
不過高檢署也表示，台南地檢署於今早就是否有媒體報導所載未查明的違反《貪污治罪條例》等犯嫌，目前已經另行分案調查。
《三立新聞網》報導，台南地檢署襄閱主任許嘉龍今天稍早時也表示，另外發現業者涉嫌行賄，103年4月14日簽分他案偵辦經過調查後認為業者所涉嫌貪污治罪條例案件，因查無不法具體事證於104年8月31日予以簽結。當時上簽呈請示分他案調查，最後是查無證據，不是不了了之；但爆料一樁接一樁，台南地檢署將另分他案調查，以釐清真相。
有媒體詢問，為何當時的監聽譯文會流出到立委的手上？高等檢察署回應，這點目前也在查明當中。
《風傳媒》調查，陳琬惠所指的「圓股」檢察官是林仲斌，林10多年前為台南地檢署檢察官，後升任主任檢察官及襄閱主任檢察官，2022年表現優異升上台灣高檢署擔任檢察官。17日下午，林並不在高檢署檢察官辦公室，無從查知他當年調查這起妨害風化案的情形，及為何判決書有「陳宗彥」的名字，為何上簽呈續追陳宗彥；而當時的台南地檢署檢察長費玲玲目前是高雄高分檢檢察長。
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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