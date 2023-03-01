《免疫》：關於扁桃腺你真正需要知道的是——它們是免疫基地

文：菲利普・德特默（Philipp Dettmer）

14 高速公路和超級城市（Superhighways and Megacities）

再回頭想一下肉體大陸，以細胞的角度來看人類龐大的規模。對於一個細胞而言，你是一座巨大的肉山，是珠穆朗瑪峰高度的十幾倍。然而，你不只是堆疊整齊的肉體，而是被組織成許多不同的國家，去執行多樣化的工作。除了是可以傳輸大腦思路國家的命令和指令的高壓電線網絡，還有胃的酸海和腸道聯合國，可以將原始資源處理並轉化成整齊的包裝食品，然後藉由充滿液體與送貨泳者的海洋散發到四處。

所有的系統和國家中，都有免疫系統的超級城市和高速公路網絡——淋巴系統。它在教科書中並沒有得到很多的關注，因為它的用途不像有血管的心臟，或有電路的大腦那樣清楚和明顯，也不像肝臟一樣具有巨大的中央器官，而是擁有數百個微小的器官。但就像心血管系統一樣，它有廣闊蔓延的管路網絡和自身特殊的液體。如果沒有淋巴系統，我們就會像沒有心臟一樣地死亡。讓我們快速探索一下。

淋巴管網絡長達數英里，並且遍布在整個身體。它很像是血管和血液的一種夥伴系統。血液的主要工作是將氧氣等資源運送到身體的每一個細胞。要做到這一點，一部分血液實際上需要離開血管，流入組織和器官中，將貨物直接輸送到細胞（如果思考一下，就會知道這完全合理，但還是會覺得有點奇怪）。接著，大部分的血液會被血管重新吸收，但其中有部分的液體仍會留在細胞間的組織中，並且必需被輸送回循環系統。

淋巴系統就是負責這項工作。它會不斷地排出身體和組織中多餘的液體，並將這些液體輸送回血液。在那裡，這些液體可以再次進入血液循環中——如果沒有這樣，隨著時間推移，你會像氣球一樣膨脹。

淋巴系統是從一個緊密而複雜的毛細管網絡開始，遍布在組織中。這些管路的體積龐大但不規則。它們像一系列的單向閥——水可以從組織中進入但不能倒流，只有單一方向。小淋巴管逐步合併成大的淋巴管，然後繼續合併成更大的淋巴管。由於淋巴系統沒有真正的心臟，水流速度非常緩慢。如果一個細胞有人類那麼大，血液就像是湍急的溪流，移動速度比音速快上好幾倍。相反地，在淋巴管流動就像是悠閒地乘坐觀光遊輪，一點也不趕時間。

心臟每一天把接近二千加侖（大約九公升）的血液打出並輸送到身體各處，而淋巴系統只從組織中將大約三夸脫（大約二．八公升）的體液運送到血液中。這種緩慢的動作是透過負壓和圍繞在淋巴管絡周圍一層非常薄的肌肉完成的。可以把它想像成一個延展開來、像幫浦一樣並且非常薄的假心臟，覆蓋著整個身體，每四到六分鐘只跳動一次。

淋巴系統運輸的液體稱為淋巴液（lymph）。如果你覺得血液有點噁心，那你也不會喜歡淋巴液。它大部分的時候是清晰的，但在某些地方，比如腸道區域，它可能是黃白色而且看起來像是過期的噁心牛奶。它會呈現這種顏色是因為它不只是運輸水分，同時也是廢物管理系統和警報系統。當淋巴系統排除細胞之間多餘的液體時，也會吸收各種碎屑和垃圾——受損和被破壞的身體細胞、死的或甚至有時是活的細菌或其他入侵者，以及各種化學信號和在四周遊蕩的東西。

這一點對於被感染的你尤其重要，因為淋巴液在戰場四周擷取了漂浮的化學物質樣本，並將它們直接運送到淋巴結——免疫系統的情報中心，進而在那裡進行過濾和分析。

但是，雖然淋巴液攜帶了許多不同的東西，它最重要的工作可能是充當免疫細胞的高速公路。生命中的每一秒，數十億的淋巴球穿梭在淋巴液中找尋著工作。這些工作是被分配在免疫系統的超級城市中，而淋巴液必須通過這些城市才能再次成為血液的一部分——豆子形狀的淋巴結超級城市是免疫系統的器官。大約有六百多個淋巴結遍布於全身。

淋巴結大多數分布在腸道周圍，或在腋窩、頸部和頭部的區域，腹股溝附近也有。現在可以嘗試觸摸它們一下。將頭小心地往後仰，仔細感受存在下巴角落下方柔軟區域的淋巴結。若是它們太小而無法感覺到，當你喉嚨痛或感冒時，就絕對可以感覺到這些腫脹而且感覺奇怪的硬塊。淋巴結超級城市就像巨大的約會平台，是後天免疫系統與先天免疫系統火熱約會的地方。或者是更好的，淋巴結像是後天免疫細胞尋找理想伴侶的地方。經過一天放鬆的旅程，移動中的樹突細胞會從戰場上來到這裡。

Photo Credit: 鷹出版

旁白：脾臟和扁桃腺——超級淋巴結好朋友

淋巴系統的基礎設施中，有一個特別的小器官儘管非常重要，卻是大多數人沒有真正意識到的部分——脾臟像是某種大淋巴結，大約是一顆桃子大小，但形狀像是一顆豆子。脾臟和淋巴結一樣，是個過濾器，但規模更大一些。在一方面，脾臟將身體裡90%生命已經結束的老血球細胞加以過濾並且回收。

但更重要的是，脾臟儲存了大約一杯份量的緊急儲備血液，如果發生了不好的事情讓身體亟需使用一些額外的血液，這個儲備是非常寶貴的。這還不是全部。25至30%的紅血球細胞和25%的血小板（還記得嗎？可以閉合傷口的細胞碎片）被存放在此，以備不時之需。

但脾臟不僅是受傷時的緊急儲血器，也是士兵細胞的聚集中心，是有如軍營的存在。這是另一種之前尚未提到（儘管它在割傷過程中確實提供了協助）的免疫細胞——單核球（monocytes）的家。單核球基本上是可以轉化為巨噬細胞和樹突狀細胞的後援細胞。