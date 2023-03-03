《感動全場的演說之道》：你覺得TED Talks百大講者18分鐘演講裡會舉幾個例子呢？答案是一分鐘一個

文：高傑里（Trevor Currie）

使用範例：三個字和三個圓圈，你能換得多少影響力？

快問快答，當代廣告人的名字你能說出幾個？我說的不是奧格威（David Ogilvy，奧美廣告創辦人）或麥肯（Harrison McCann，麥肯廣告創辦人）這種已經作古的傳奇，也不是，喔拜託一下好不好，唐．德雷柏〔Don Draper，美劇《廣告狂人》（Mad Man）裡的故事主人翁〕哪能算。我要的是還活得好好的、真正在工作的廣告人。

我這邊有個名字你應該聽過，但你知道他恐怕不是因為他的廣告作品。他之所以出名，是因為西雅圖普吉特海灣（Puget Sound）一場他在掛圖上畫了三個圓圈和寫了三個字的簡報。這場名為《卓越的領袖如何激勵行動》（How Great Leaders Inspire Action）的演說被錄了下來，並上傳到網路上，累計有5000多萬人次看過，還被翻譯成47種語言。這人何德何能？答案是他結合了有用且不複雜的架構和具體且貼切的勵志實例。

在居於中間圓心的圓圈裡，他寫下了「為什麼」（Why），意思是「你這麼做是為什麼」；再外面一圈則寫著「如何」（How），意思是「你要怎麼做到你正在做的事情」；最外層則寫著「什麼」（What），意思是「你究竟在做什麼」。為了具體釐清這三個圓圈形成的同心圓分別代表什麼，他舉了一個大家都能理解的實例：蘋果公司。

這個人，叫作賽門．西奈克（Simon Sinek）。西奈克後來一躍成為一系列書籍的暢銷作者，每年聽他講述領導藝術的聽眾不下數萬人，而且每場演講都可以進帳數萬美元。但其實拿掉實例，你也就拿掉了他的TED Talks的影響力——他對全球千百萬人，包含軍事將領、國際級品牌經理人、一線智庫在內的無遠弗屆的感染力。

縮小你和百大講者的落差

你可能在想，「沒錯，我懂。我知道要多用範例。」但你知道嗎？如果你跟我大部分聰明且功成名就的講者沒兩樣，那你恐怕不怎麼舉例。真正會舉例的，是最最優秀的講者。

你覺得TED Talks百大講者在標準的18分鐘演講裡，會舉幾個例子呢？我拿這個問題請教過無數人，而他們的回覆通常是落在三到五個之間。錯。正確的答案比三到五個多一大截：18個，一分鐘一個。

某些百大講者會花好幾分鐘去解釋一個例子，也有些講者會一分鐘不到就丟出三個例子。要是你問我的話，我會說這點差別並不重要——每個例子都有其重要性，講者解釋多久不是重點。質是質，量是量，兩者不應混為一談——我只是想設定一條基準線來評比我平日看到的專家，一旦有機會演講，他們會舉出多少例子。

你覺得我指導的學員會在18分鐘的時間框架中使用多少個實例呢？別忘了他們可都是聰明過人且事業有成的策略顧問和企業領袖。就我觀察初稿階段的結果，答案是趨近於零。在你現行的做法和最佳的做法之間，多半存在著一個落差。為什麼大家不多舉實例呢？因為大家太忙於把事情交代得鉅細靡遺，而忘記要縮小牆壁。你應該先把牆縮小，再想辦法用實例賦予生氣給被挑出的重點。

話說到這你可能會有些活要幹，所以為了替你激發一些靈感，並讓你欣賞一些額外的好處，我們不妨先一起來觀察一些演講實例的實例——這說法有點繞，有點後設，我知道。

讓你的公司攀附上一顆星星

這兒有一個有趣的挑戰。首先，請你設想一個你的同事或客戶會覺得有幫助的概念性架構，並把它畫成草圖。那可以是一個2×2的矩陣，其中的Y軸是市占率的高低，X軸則是市場成長性的高低。如果提示到這裡你還是沒概念的話，那讓我告訴你，這就是波士頓顧問公司（BCG）著名的「星星與狗」成長性／市占率矩陣（又稱波士頓矩陣，四個象限中，星星代表高市占高成長的明星業務，狗狗代表低市占低增長的瘦狗型業務）。

接著請你準備好既親切又有啟發性，能讓概念活起來的具體實例。下一個挑戰：在不靠實例的情況下把概念解釋給某人瞭解，並於過程中注意聽眾的反應。這之後再加入準備好的實例重新解釋一次，比較一下兩次的聽眾反應有什麼差異。

找12名企業領袖，問他們知不知道BCG的星星與狗矩陣。很多人都知道。然後再問他們知不知道其他大型顧問公司的任何一個思考架構，應該很多人回答不出來。BCG的星星與狗矩陣經過時間考驗，證明了自已是區分產品地位的強大工具，同時也讓它的母公司在市場上有了響亮的名號。

透過舉例去突顯演講的結構和框架。

鴉雀無聲：放空還是忘我？

艾倫作為一家市值140億美元的全國性零售商老闆，我在一間午餐俱樂部裡見證了他的某場演講。這場演講辦在一處有著古希臘圓柱，美輪美奐的大廳裡，曾在這演說過的人物不乏國家元首、科技巨擘和皇室成員。

在一一介紹過第一排的貴賓且依傳統敬完酒後，一身鮮藍西裝的艾倫便帶著大男孩般的幹勁站起身來，解釋起他們公司是如何透過資料蒐集去認識真正的加拿大人，並藉此在當地提供合適的商品。乾巴巴地介紹資料分析，照理說不是典型能讓人聽到入神的演講內容。

所以艾倫多問了一句：「你們覺得加拿大有多少比例的人打冰球時是用左手射門，多少比例是用右手射門？許多年來，我們都直覺地認為那條界線應該落在差不多中間。但現在我們知道左撇子和右撇子的比例應該是56：44，而且也不是全加拿大都一個樣。東邊在大西洋側的四個省只有25%的人用左手射門，西邊太平洋側卑詩省（英屬哥倫比亞）則正好反過來。所謂產品策略正確的內涵包括產品的組成比例要對、產品的庫存量要對，產品放置的店面也要對。我們的分析確保了我們在加拿大全國各地的冰上曲棍球球棍都處於正確的左右手比例。」