2023/02/17,
藝文

非如此不可？辛波絲卡致給所有人的〈一見鍾情〉

非如此不可？辛波絲卡致給所有人的〈一見鍾情〉
辛波絲卡｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

我們談起一見鍾情，總會有兩種反應，認為那是欺騙大眾的話術，俗套難耐；又或戀人深信的唯一 ，soulmates的相遇。辛波絲卡卻形容為：無數次的擦肩而過。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

愛情，變幻多端，最讓人措手不及，而不同戀情的面貌，都比不上一見鍾情。古曰「目成心許」，眼睛閃動的諾言；love at first sight，萬人叢中只選擇你。

米蘭昆德拉《生命中不能承受之輕》中，男女主角不斷強調「非如此不可！」（Muss es sein）；電影《500 Days of Summer》的一廂情願，激情的魔法咒語，譜出無數情人劇目。

詩人辛波絲卡（Wisława Szymborska）詩歌重解何謂「一見鍾情」。此詩傳誦極廣，啟發台灣繪本家幾米創作《向左走，向右走》，城中迷情，一對男女遇見、錯失彼此的浪漫故事。

我們談起一見鍾情，總會有兩種反應，認為那是欺騙大眾的話術，俗套難耐；又或戀人深信的唯一 ，soulmates的相遇。辛波絲卡卻形容為：無數次的擦肩而過。

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圖片由作者提供

一見鍾情 辛波絲卡（譯：陳黎、張芬齡）

他們兩人都相信
是一股突發的熱情讓他倆交會。
這樣的篤定是美麗的，
但變化無常更是美麗。

既然從未見過面，所以他們確定
彼此並無任何瓜葛。
但是聽聽自街道、樓梯、走廊傳出的話語 — —

他倆或許擦肩而過一百萬次了吧？

我想問他們
是否記不得了 — —
在旋轉門
面對面那一刻？
或者在人群中喃喃說出的「對不起」？
或者在聽筒截獲的唐突的「打錯了」？
然而我早知他們的答案。
是的，他們記不得了。

他們會感到詫異，倘若得知
緣分已玩弄他們
多年。

尚未完全做好
成爲他們命運的準備，
緣分將他們推近，驅離，
憋住笑聲
阻擋他們的去路，
然後閃到一邊。
有一些跡象和信號存在，
即使他們尚無法解讀。

也許在三年前
或者就在上個星期二
有某片葉子飄舞於
肩與肩之間？
有東西掉了又撿了起來？
天曉得，也許是那個
消失於童年灌木叢中的球？

還有事前已被觸摸
層層覆蓋的
門把和門鈴。
檢查完畢後並排放置的手提箱。
有一晚，也許同樣的夢，
到了早晨變得模糊。

每個開始
畢竟都只是續篇，
而充滿情節的書本
總是從一半開始看起。

〈一見鍾情〉是有劇情描述的情詩，可以想像，詩人與其剛熱戀的朋友會晤。她祝賀友人相戀，問及他們如何相遇，兩人都篤定地回答：一見鍾情。偏偏，詩人卻用上帝全知視角重演，篤定的、命定的美麗全是虛幻。他們自以為未曾相遇，從不認識，但街道、樓梯、走廊的聲音早已道出真相。

唯獨辛波絲卡聽見城市的密集相遇，如同幾米繪畫，精準捕捉現代都市特質。看似陌生、冷漠的背後，充斥無數可能，固定的生活路線，命定之人或已在附近。因此，辛波絲卡這首詩不止獻給情侶，更是為千千萬萬單身的朋友書寫。我們都在尋覓或停止的過程，一直擦肩而過，旋轉門、人群、聽筒，緣分慢慢構建。

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Photo Credit: 500 Days of Summer，來源: IMDb

幾米《向左走，向右走》：
迷宮般的城市，讓人習慣看相同的景物，走相同的路線，到同樣的目的地；習慣讓人的生活不再變。習慣讓人有種莫名的安全感，卻又有種莫名的寂寞。而你永遠不知道，你的習慣會讓你錯過什麼。

有些人習慣向左走，有些則喜歡向右走。緣分在生活之間遊戲，甜蜜前的痛苦，一見鍾情前，「成爲他們命運的準備」，看似平淡的習慣，早已潛伏了秘密。

詩人說，那不是「一股突發的熱情」，因為不留神、不記得，甚至無從解讀命運與緣分的「跡象和信號」，是許多我們從未意識的日常小事。

〈一見鍾情〉的結句，極其浪漫，正如人世間沒有發明，只有重新發現。可能是由父母輩，可能是從夢境起，每一個開始，每一次相遇都是永恆的緣分延續。

辛波絲卡重新詮釋陳舊的一見鍾情，篤定的，比不上變化無常的美麗。好看的書「總是從一半開始看起」，讓人驚訝，讓人重看，原來如此。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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