2023/03/03,
環境

《水的價值》：「步行去取水」就是這些女孩的責任，這件要事使她們無法上學或賺錢分擔家計

《水的價值》：「步行去取水」就是這些女孩的責任，這件要事使她們無法上學或賺錢分擔家計
示意圖，非當事人。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

電影演員麥特・戴蒙和水資源專家暨工程師蓋瑞・懷特蓋瑞和麥特在《水的價值》中，聽他們述說故事的同時，一邊看著他們揭開洞見、試驗新構想，進出於他們服務的社區以及做出決策的權力廳堂之間。兩位作者以幽默和謙遜的筆調，描繪他們如何推動攸關世界各地人們的身體健康和幸福繁榮的全新解決途徑，以及過程中所面臨的艱鉅挑戰。

文：麥特・戴蒙（Matt Damon）

我人生大半時間都是在螢幕上演故事，而非寫故事，所以我在思考這本書該怎麼開頭時，便想像如果這是一部電影的話，我會如何做開場。鏡頭淡入帶到2006年我到尚比亞鄉下拜訪過的一間小屋，那間小屋的土磚牆、泥土地面和茅草屋頂，至今仍鮮明地浮現在我腦海裡。小屋周遭通常都是乾巴巴的景色，不過當時是4月，正值雨季尾聲，因此有一部分地面長出了稀疏的綠草。我坐在屋外等一位女孩放學回家。

我會去尚比亞都是拜波諾（Bono）所賜，這位只要一有空閒便致力於終結赤貧（extreme poverty）的搖滾歌手，一直死纏爛打要我到那裡走一趟。「死纏爛打」就是波諾的正字標記，他把這種特質當作榮譽勳章一樣戴在身上。波諾十分自豪能夠說服別人——尤其是政治人物，不過當然也包括其他人，去做一些如果不糾纏到底他們就不會去做的事情；這個傢伙真的非常擅長此道！

波諾堅信，近身接觸過貧窮的經驗，可以讓一個人的人生優先順序跟著改變，可以迫使一個人跨出去想辦法對付貧窮，也因此他和DATA（Debt, AIDS, Trade, Africa）的同僚——他發起的慈善組織DATA後來變成「ONE反貧運動」（ONE Campaign）非營利組織——才會催我和他們去一趟非洲。波諾拿出電話行銷的那股熱情不斷逼我，拒絕不是他會接受的答案。

我其實沒有要拒絕的意思，只是我的人生有很多事要忙。我的妻子有孕在身，按照預訂時程去非洲的話，那時肚子裡的孩子已經七個月了，而我在下一部電影開拍前又只有很短的空檔。於是我告訴波諾眼下真的不是去非洲的好時機，他望著我說：「永遠都不會有所謂的好時機。」他這樣說自然也沒有錯。我對這次非洲行的重點並未抱著崇高幻想，不曾有過自己會在這趟行程中改變某個人的人生之類的想法。

波諾總愛說做善事的搖滾巨星最討人厭，第二討厭的莫過於做善事的演員了。光是在心裡想像自己滿臉憂心地走過一片荒野或是都市裡的貧民窟，然後又飛回家、重新回到溫暖舒適的生活那個畫面，我就覺得彆扭。但是我接著又想，這個理由比用「我很忙」當作不去非洲的藉口還要蠢。我考慮得愈多，就愈是明白自己其實很想走一趟，去認識住在這世上一些最貧窮地區的人，親眼看看他們碰到的困境，設法找出是否有我可以效勞的地方，於是乎，我跟波諾說我會去，我哥哥凱爾（Kyle）也答應同行。

這趟大約兩個星期左右的行程，我們去了南非和尚比亞的貧民窟與鄉間村落。DATA把行程規劃得好像在上迷你大學課程似的，我們每天都要研習一個讓這些居民難以破除貧窮的難題，包括財力不足的醫療體系、貧民窟的種種生活困境、愛滋病毒與愛滋病的危機等等。除此之外，我們還要研讀各個議題的懶人包手冊，參訪致力於解決這些問題的組織，以及最重要的一件事，那就是必須和居民交談。

我們待在尚比亞的最後幾日，「水」是其中某一天的主題。為什麼要瞭解這個議題我不是很明白。我清楚我們之所以聚焦愛滋病毒、愛滋病以及教育的緣由，畢竟這些都是新聞裡會看到的議題，是大家會去探討的議題，抑或願意在請願書上署名或捐款支持的議題。然而，那天我聽到要討論的主題是「水資源」時，其實對這個問題感到十分困惑，我猜大概是水受到汙染之類的事情吧。

後來我看了這個議題的簡報，報告上說的和我猜想的一樣，水被汙染了，嚴重到每20秒就有一位兒童因染上經水傳播的疾病而喪命。不過還有另外一個問題，那就是用水難以取得。這些村莊沒有鋪設供水管線，居民家中也沒有水龍頭，所以必須有人去取水帶回家，而這個角色幾乎都是由婦女或女孩擔任。她們的責任就是，有必要的話必須步行到很遠的水源處，把容量19公升左右的塑膠桶裝滿，接著再扛著裝滿水後重達將近20公斤的桶子走回家。隔天起床後，又重複同樣的工作，日復一日。

為了瞭解整個取水過程，我們從尚比亞首都路沙卡（Lusaka）開了四個小時的車程來到一座村莊，那裡有一口井是DATA某個合作夥伴協助興建的。工作人員認識一戶住在取水路線附近的人家，這戶人家有一個14歲女兒，名叫威瑪（Wema，我們用化名保護她的隱私），她每天放學後都會步行到這口井幫家裡取水。威瑪願意讓我們跟著她一起去取水，可是我們抵達時，她家一個人也沒有。其實不只她家，整個區域都空蕩蕩的。放眼望去看不到村里活動中心，一間間小房子散落各處；這裡寂靜無聲，彷彿靜止一般，我們坐下來等了好一會兒。

終於我們看到威瑪從小路上朝我們走來。她手裡抱著書本，一身樸素的藍色洋裝，看起來很像學校的制服。她害羞地向我們打招呼，把書本放下後，便走去拿家裡的水桶。

我們和威瑪動身往水井走去的時候，一開始彼此的對話顯得十分彆扭，這倒也不意外，畢竟威瑪之前每天都是獨自步行去水井，如今身邊突然多了行程安排人員和村里幹事陪同，外加一名過分熱血的電影演員。我和她語言不通，所以必須透過翻譯來交談。儘管如此，大家走著走著便刻意落後一點，讓我和威瑪有空間可以談話。對於我的提問，她的回答非常簡短，但是過了一會兒我們兩個都比較放鬆之後，就算冷場也不會覺得尷尬了。走在鄉間小路上，令人感到十分平靜。


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