《水的價值》：「步行去取水」就是這些女孩的責任，這件要事使她們無法上學或賺錢分擔家計

文：麥特・戴蒙（Matt Damon）

我人生大半時間都是在螢幕上演故事，而非寫故事，所以我在思考這本書該怎麼開頭時，便想像如果這是一部電影的話，我會如何做開場。鏡頭淡入帶到2006年我到尚比亞鄉下拜訪過的一間小屋，那間小屋的土磚牆、泥土地面和茅草屋頂，至今仍鮮明地浮現在我腦海裡。小屋周遭通常都是乾巴巴的景色，不過當時是4月，正值雨季尾聲，因此有一部分地面長出了稀疏的綠草。我坐在屋外等一位女孩放學回家。

我會去尚比亞都是拜波諾（Bono）所賜，這位只要一有空閒便致力於終結赤貧（extreme poverty）的搖滾歌手，一直死纏爛打要我到那裡走一趟。「死纏爛打」就是波諾的正字標記，他把這種特質當作榮譽勳章一樣戴在身上。波諾十分自豪能夠說服別人——尤其是政治人物，不過當然也包括其他人，去做一些如果不糾纏到底他們就不會去做的事情；這個傢伙真的非常擅長此道！

波諾堅信，近身接觸過貧窮的經驗，可以讓一個人的人生優先順序跟著改變，可以迫使一個人跨出去想辦法對付貧窮，也因此他和DATA（Debt, AIDS, Trade, Africa）的同僚——他發起的慈善組織DATA後來變成「ONE反貧運動」（ONE Campaign）非營利組織——才會催我和他們去一趟非洲。波諾拿出電話行銷的那股熱情不斷逼我，拒絕不是他會接受的答案。

我其實沒有要拒絕的意思，只是我的人生有很多事要忙。我的妻子有孕在身，按照預訂時程去非洲的話，那時肚子裡的孩子已經七個月了，而我在下一部電影開拍前又只有很短的空檔。於是我告訴波諾眼下真的不是去非洲的好時機，他望著我說：「永遠都不會有所謂的好時機。」他這樣說自然也沒有錯。我對這次非洲行的重點並未抱著崇高幻想，不曾有過自己會在這趟行程中改變某個人的人生之類的想法。

波諾總愛說做善事的搖滾巨星最討人厭，第二討厭的莫過於做善事的演員了。光是在心裡想像自己滿臉憂心地走過一片荒野或是都市裡的貧民窟，然後又飛回家、重新回到溫暖舒適的生活那個畫面，我就覺得彆扭。但是我接著又想，這個理由比用「我很忙」當作不去非洲的藉口還要蠢。我考慮得愈多，就愈是明白自己其實很想走一趟，去認識住在這世上一些最貧窮地區的人，親眼看看他們碰到的困境，設法找出是否有我可以效勞的地方，於是乎，我跟波諾說我會去，我哥哥凱爾（Kyle）也答應同行。

這趟大約兩個星期左右的行程，我們去了南非和尚比亞的貧民窟與鄉間村落。DATA把行程規劃得好像在上迷你大學課程似的，我們每天都要研習一個讓這些居民難以破除貧窮的難題，包括財力不足的醫療體系、貧民窟的種種生活困境、愛滋病毒與愛滋病的危機等等。除此之外，我們還要研讀各個議題的懶人包手冊，參訪致力於解決這些問題的組織，以及最重要的一件事，那就是必須和居民交談。

我們待在尚比亞的最後幾日，「水」是其中某一天的主題。為什麼要瞭解這個議題我不是很明白。我清楚我們之所以聚焦愛滋病毒、愛滋病以及教育的緣由，畢竟這些都是新聞裡會看到的議題，是大家會去探討的議題，抑或願意在請願書上署名或捐款支持的議題。然而，那天我聽到要討論的主題是「水資源」時，其實對這個問題感到十分困惑，我猜大概是水受到汙染之類的事情吧。

後來我看了這個議題的簡報，報告上說的和我猜想的一樣，水被汙染了，嚴重到每20秒就有一位兒童因染上經水傳播的疾病而喪命。不過還有另外一個問題，那就是用水難以取得。這些村莊沒有鋪設供水管線，居民家中也沒有水龍頭，所以必須有人去取水帶回家，而這個角色幾乎都是由婦女或女孩擔任。她們的責任就是，有必要的話必須步行到很遠的水源處，把容量19公升左右的塑膠桶裝滿，接著再扛著裝滿水後重達將近20公斤的桶子走回家。隔天起床後，又重複同樣的工作，日復一日。

為了瞭解整個取水過程，我們從尚比亞首都路沙卡（Lusaka）開了四個小時的車程來到一座村莊，那裡有一口井是DATA某個合作夥伴協助興建的。工作人員認識一戶住在取水路線附近的人家，這戶人家有一個14歲女兒，名叫威瑪（Wema，我們用化名保護她的隱私），她每天放學後都會步行到這口井幫家裡取水。威瑪願意讓我們跟著她一起去取水，可是我們抵達時，她家一個人也沒有。其實不只她家，整個區域都空蕩蕩的。放眼望去看不到村里活動中心，一間間小房子散落各處；這裡寂靜無聲，彷彿靜止一般，我們坐下來等了好一會兒。

終於我們看到威瑪從小路上朝我們走來。她手裡抱著書本，一身樸素的藍色洋裝，看起來很像學校的制服。她害羞地向我們打招呼，把書本放下後，便走去拿家裡的水桶。

我們和威瑪動身往水井走去的時候，一開始彼此的對話顯得十分彆扭，這倒也不意外，畢竟威瑪之前每天都是獨自步行去水井，如今身邊突然多了行程安排人員和村里幹事陪同，外加一名過分熱血的電影演員。我和她語言不通，所以必須透過翻譯來交談。儘管如此，大家走著走著便刻意落後一點，讓我和威瑪有空間可以談話。對於我的提問，她的回答非常簡短，但是過了一會兒我們兩個都比較放鬆之後，就算冷場也不會覺得尷尬了。走在鄉間小路上，令人感到十分平靜。