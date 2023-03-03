《超強記憶學習法》：「費曼學習法」是一種自我解釋的具體應用方式，它包含四個步驟
我們想讓你知道的是
超級學習（Superlearning）就意味著好好運用每個人都已經擁有、與生俱來的內建機制。當我們與大腦合作、而不是唱反調的時候，就能夠從自己的學習經驗中，得到最多收穫，也得以享受更豐富的學習。
文：彼得・霍林斯（Peter Hollins）
詳盡詢問
多年來，許多傑出的思想家，都表達出一個共同的觀點：如果你無法向一個五歲小孩簡單地解釋某個想法，就代表你並沒有真的理解它的概念。學者內斯托濟科等人（Nestojko et. al.）在2014年的《記憶與認知》（Memory and Cognition）期刊中所發表的一篇論文，解釋了「為教學做準備」（expecting to teach）的心態，能夠如何提升一個人的記憶力及組織新資訊的能力。
試圖向一個真人或想像的聽眾，解釋你所學到的內容，的確是有幫助的；但實際上，這可能是因為你預期將來必須教學，所以才迫使你的大腦，採用一種特別善於接收與專注的知覺狀態。
學者的研究很簡單：被要求為了之後要完成測驗而學習一段文章的學生，他們的表現會比因為要教給別人才這麼做的學生差很多。後者更能夠回憶重點和細節，而且他們所記得的訊息也更有條理。
訣竅可能在於對你正在吸收的內容，採取更積極主動的態度。你有多少次在讀一段文章的時候，是眼神呆滯地掃視著頁面上的字句，但並沒有真正了解它們的任何意義？為教學做準備可能可以為大腦暖身，讓你更主動地閱讀，尋找和關鍵訊息相關的重點和線索。在你閱讀的時候，你的大腦已經主動在腦海中開設一堂迷你課程了。
這個法則有一些其他的版本。「詳盡詢問」是對某特定事實的成因，進行徹底解釋的行為。90年代中期以來，教育心理學家麥可．普雷斯利（Michael Pressley）對此技巧進行了研究調查。它作為學習細節和事實的方式，是大有可為的——即便是再令人困惑的內容都適用。你不只要學習正確的內容，還要學會解釋它為何正確。藉由放慢速度並要求你的大腦確實理解，你就可以不需理會死背的需求，並且在一個更深的層次上記得這個概念。
重要的是，這不僅意味著存取和記憶一段說明而已，而是必須靠你自己創造；就是這個過程，讓理解變得更容易。這個方法的好處在於若你擁有的先備知識愈多，它的效果就愈卓越，因為當你在學習新事物時，就會有更多的「支柱」可以作為基礎。
此技巧的複雜程度，可能就只和習慣性地追問「為什麼？」一樣而已。有時我們認為自己理解某些事物，但當被要求清楚地概述它的內容的時候（也就是名符其實地大聲說出來，如果可能的話），就會暴露我們的了解還是漏洞百出。如果你答對某個問題了，說明一下你是怎麼得出這個答案的，或是思考一下你會怎麼概略地向同學解釋過程。透過了解這些知識和方法，當你在將來碰上一個類似的問題得解決的時候，你也讓自己更有機會可以重複地應用它們。
「自我解釋」也是一個相關技巧，而且它也有賴於你手邊最容易取得的資源：也就是你已經知道的事物。自我解釋會使用先備知識，來說明並理解新的知識。與其從零開始著手處理任何新資料，不如試著先為它找尋定位，放置於你已經理解的情境脈絡中。
我們當中有許多人甚至在還不知情的情況下，就已經在使用這個技巧了，但我們當然可以把它利用得更完整。這種方式的效率，在很大程度上取決於你先備知識的內容與程度；它在和其他技巧及方法並用的時候，效果最好。
使用既有知識來建構新知識的一個簡單方式，就是進行類比。如果你是個專業廚師，想要學習複雜的實驗室技巧，也許可以在兩者之間進行類比，把實驗室流程想像成一道「食譜」。
即便整理摘要所藉助的也可以說是相同的學習方式——但前提是，你在撰寫摘要的時候，所抱持的精神是為了要和其他人分享（也就是要教他們），所以才萃取出某個概念的精華。有些人發現在他們學習時，想像是「自己在教自己」這樣的想法是很有幫助的；這可以和提問或創意筆記一起並用。
當一個人在學習用某樂器彈奏新樂曲時，可能會發現自己卡在某個特定的段落。他們會放慢速度，分析樂譜並且更仔細地觀察，會想像自己在向其他人解釋為何這首歌這麼難彈。藉由這樣的詳細說明，他們會知道需要學習的是什麼——可能是新的指法、或是手部的位置需要改變⋯⋯等等。
這個人可能會接著在進行的過程中為自己心理輔導：「嗯⋯⋯似乎沒有那麼順利⋯⋯你覺得原因會是什麼？看一下你無名指的位置。從你上次學的那首曲子裡，你已經知道在用這種技巧的時候，無名指有時可能會礙事了⋯⋯好吧，坐直再試一次，深呼吸，在第三拍的時候把無名指拉開，像這樣⋯⋯。」他們反覆試驗新的方式，對自身的學習有動態的投入和回應，而不是心不在焉地不斷重複相同的行為模式，卻一點進步都沒有。
讓你的自我解釋進步的另外一個方式，是在嘗試學習的時候，使用具體的例子。當我們在學習如何有效率地寫筆記的時候，可以用這個經典例子——把一塊蛋糕分給三個小孩——來說明我們所學到的法則。義務論者會根據某種先入為主的法則來平分，例如「每個人拿到的蛋糕大小要相等」；然而，功利主義者會說，我們分配蛋糕的方式，應該是要將分蛋糕這件事所產生的幸福感最大化。所以，如果其中有個小孩肚子餓，但另一個小孩卻已經吃飽的話，前者得到的蛋糕應該要比後者更大塊。
這只是一個範例，但你可以用幾個不同的例子，來協助自己對自己解釋不同的概念。如果可以，拿你的例子和別人討論，來取得意見和有建設性的評論。或者如果你有老師能問，可以請他們幫忙驗證你的舉例，來確認你對這些法則的應用，的確就是它們原本要傳達的意思。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料