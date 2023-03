《超強記憶學習法》：「費曼學習法」是一種自我解釋的具體應用方式，它包含四個步驟

文:彼得・霍林斯(Peter Hollins)

詳盡詢問

多年來,許多傑出的思想家,都表達出一個共同的觀點:如果你無法向一個五歲小孩簡單地解釋某個想法,就代表你並沒有真的理解它的概念。學者內斯托濟科等人(Nestojko et. al.)在2014年的《記憶與認知》(Memory and Cognition)期刊中所發表的一篇論文,解釋了「為教學做準備」(expecting to teach)的心態,能夠如何提升一個人的記憶力及組織新資訊的能力。

試圖向一個真人或想像的聽眾,解釋你所學到的內容,的確是有幫助的;但實際上,這可能是因為你預期將來必須教學,所以才迫使你的大腦,採用一種特別善於接收與專注的知覺狀態。

學者的研究很簡單:被要求為了之後要完成測驗而學習一段文章的學生,他們的表現會比因為要教給別人才這麼做的學生差很多。後者更能夠回憶重點和細節,而且他們所記得的訊息也更有條理。

訣竅可能在於對你正在吸收的內容,採取更積極主動的態度。你有多少次在讀一段文章的時候,是眼神呆滯地掃視著頁面上的字句,但並沒有真正了解它們的任何意義?為教學做準備可能可以為大腦暖身,讓你更主動地閱讀,尋找和關鍵訊息相關的重點和線索。在你閱讀的時候,你的大腦已經主動在腦海中開設一堂迷你課程了。

這個法則有一些其他的版本。「詳盡詢問」是對某特定事實的成因,進行徹底解釋的行為。90年代中期以來,教育心理學家麥可.普雷斯利(Michael Pressley)對此技巧進行了研究調查。它作為學習細節和事實的方式,是大有可為的——即便是再令人困惑的內容都適用。你不只要學習正確的內容,還要學會解釋它為何正確。藉由放慢速度並要求你的大腦確實理解,你就可以不需理會死背的需求,並且在一個更深的層次上記得這個概念。

重要的是,這不僅意味著存取和記憶一段說明而已,而是必須靠你自己創造;就是這個過程,讓理解變得更容易。這個方法的好處在於若你擁有的先備知識愈多,它的效果就愈卓越,因為當你在學習新事物時,就會有更多的「支柱」可以作為基礎。

此技巧的複雜程度,可能就只和習慣性地追問「為什麼?」一樣而已。有時我們認為自己理解某些事物,但當被要求清楚地概述它的內容的時候(也就是名符其實地大聲說出來,如果可能的話),就會暴露我們的了解還是漏洞百出。如果你答對某個問題了,說明一下你是怎麼得出這個答案的,或是思考一下你會怎麼概略地向同學解釋過程。透過了解這些知識和方法,當你在將來碰上一個類似的問題得解決的時候,你也讓自己更有機會可以重複地應用它們。

「自我解釋」也是一個相關技巧,而且它也有賴於你手邊最容易取得的資源:也就是你已經知道的事物。自我解釋會使用先備知識,來說明並理解新的知識。與其從零開始著手處理任何新資料,不如試著先為它找尋定位,放置於你已經理解的情境脈絡中。

我們當中有許多人甚至在還不知情的情況下,就已經在使用這個技巧了,但我們當然可以把它利用得更完整。這種方式的效率,在很大程度上取決於你先備知識的內容與程度;它在和其他技巧及方法並用的時候,效果最好。

使用既有知識來建構新知識的一個簡單方式,就是進行類比。如果你是個專業廚師,想要學習複雜的實驗室技巧,也許可以在兩者之間進行類比,把實驗室流程想像成一道「食譜」。

即便整理摘要所藉助的也可以說是相同的學習方式——但前提是,你在撰寫摘要的時候,所抱持的精神是為了要和其他人分享(也就是要教他們),所以才萃取出某個概念的精華。有些人發現在他們學習時,想像是「自己在教自己」這樣的想法是很有幫助的;這可以和提問或創意筆記一起並用。

當一個人在學習用某樂器彈奏新樂曲時,可能會發現自己卡在某個特定的段落。他們會放慢速度,分析樂譜並且更仔細地觀察,會想像自己在向其他人解釋為何這首歌這麼難彈。藉由這樣的詳細說明,他們會知道需要學習的是什麼——可能是新的指法、或是手部的位置需要改變⋯⋯等等。

這個人可能會接著在進行的過程中為自己心理輔導:「嗯⋯⋯似乎沒有那麼順利⋯⋯你覺得原因會是什麼?看一下你無名指的位置。從你上次學的那首曲子裡,你已經知道在用這種技巧的時候,無名指有時可能會礙事了⋯⋯好吧,坐直再試一次,深呼吸,在第三拍的時候把無名指拉開,像這樣⋯⋯。」他們反覆試驗新的方式,對自身的學習有動態的投入和回應,而不是心不在焉地不斷重複相同的行為模式,卻一點進步都沒有。

讓你的自我解釋進步的另外一個方式,是在嘗試學習的時候,使用具體的例子。當我們在學習如何有效率地寫筆記的時候,可以用這個經典例子——把一塊蛋糕分給三個小孩——來說明我們所學到的法則。義務論者會根據某種先入為主的法則來平分,例如「每個人拿到的蛋糕大小要相等」;然而,功利主義者會說,我們分配蛋糕的方式,應該是要將分蛋糕這件事所產生的幸福感最大化。所以,如果其中有個小孩肚子餓,但另一個小孩卻已經吃飽的話,前者得到的蛋糕應該要比後者更大塊。

這只是一個範例,但你可以用幾個不同的例子,來協助自己對自己解釋不同的概念。如果可以,拿你的例子和別人討論,來取得意見和有建設性的評論。或者如果你有老師能問,可以請他們幫忙驗證你的舉例,來確認你對這些法則的應用,的確就是它們原本要傳達的意思。