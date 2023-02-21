《所有的樣子都是美的，那什麼是不美的？》：關於政治正確現象的一些想法

文：曾友俞

所謂的政治正確，在意義上原先是中性的，也就是在政治價值上符合某種標準的主張，就可以稱作政治正確。然而，政治正確現在確實具有貶意，即於矯枉過正之後，使得價值的主張已經成為對於真實、道德、美感的顛覆。

舉例來說，《玩具總動員》的蛋頭先生不可以稱作「先生」，加拿大總理Justin Trudeau在2018年2月7日糾正了一位女性使用了「mankind」一詞，應該使用「peoplekind」。今日，不能使用他／她（he／she），只能使用「they」。

這些語詞被禁用，只因為不夠「包容性（inclusive）」。甚至，我們提出我們的評價，若說美醜是相對的概念，現在這對概念間的相對關係也被消解，然而失去其一如何能維持原先「美」的概念的存在？換句話說：所有的樣子都是美的，那什麼是不美的？

每個領域中都有標準存在，舉例來說道德上說謊是錯的，誠實是對的；法律上偷竊是錯的，不偷竊是對的；知識上房內有張椅子我們說有張椅子這句陳述就會是的，但若說有一張以上的椅子或是不是椅子的任何陳述，都將會是錯的。

所以，我們是否能想像「所有行為都是對的」如此的命題？應該十分困難。如果所有行為都是對的，那麼殺人也是對的，幫助人也會是對的，白話來說：那還有什麼是非可言？

迷因上有基努李維（Keanu Reeves）說2+2=5你也是對的，引起共鳴並不是這句陳述對邏輯真理否定的肯認，卻是一種與勢不爭的氣度，實際上沒有人會同意2+2不是等於4。但為何在我們能說瘦的人瘦、美的人美的時候，卻不能說胖的人胖、醜的人醜？

這裡倒也未必需要爭執「誰來定義胖、醜」的問題，因為只要「瘦、美」是個概念，其對反就必然是另一者，而這價值標準多半來自於社會主流價值，這裡並沒有去討論社會主流價值所認定的美是否就是藝術上的美，只因題旨故聚焦於美與不美的相對關係。

關於前述問題的解答不脫於這是種「冒犯（offense）」，但對於小粉紅來說任何言行都可能是種「辱華」的冒犯。從後見之明我們可以知道，這種任意入罪的行徑是荒謬的，回過頭來就能確認「冒犯」與否不止是從受者的對象一方以觀，否則心若是玻璃做的，那反倒使其像穿了金鐘罩一般橫著走。亦即，「冒犯」與否，應要同時從受者一方以及施者一方同時予以判定，粗略來說至少要言行將被一般地認定為是「錯的」。

只不過這裡有趣的地方是，若此「一般地」是以主流而言，主流又是以人數取勝的話，反將使如小粉紅數量極多（炎黃子孫十數億人），而將再度證成任何言行都是種辱華。

所以，對於「言行的判斷」將也不是以多數決的方式為之，這個一般地——generally的意思，更多地是在是否在行為的對錯上能予證成其錯誤，也就是經由論證（argument）。到此說遠了些，不過重點在於我們不能單憑受者一方感受不好就說他方是錯的，否則就太過片面了些。

然而，在一般而言以和平為氣氛的生活狀態中，即便一個人是胖的我們也不能說他是胖的，並不是來自於受者的感受要求，而是一般人會以從受者的感受要求出發，來提出一個「說他是胖的不好」是錯誤的論斷，假設實際上該受者的體重確實是不健康地超重，這仍然是不能說的禁語。於是爭議就會成為：我們到底能不能「是什麼，就說什麼？」

應該要是可以的，因為言語若與實際有所符應，何以不得言說？但恰正為目前的實際卻是以「所有的樣子都是美的」為主流價值，所以確實有很多是不得言、不得行的舉止。根柢上這與民主有很大的干係，即其中一特質：「多元性」。

從君王到貴族再到民主，權力的稀釋讓原先的單元成為多元，原先只有一個人有話語權，到今日所有人都有話語權，絕對的權威在主權在民的思維中，讓每個人與每個人間的權力都是對等的，你不大於我，我也不大於你。

從大的格局來說，在國家層面上這種主權與主權間的對等均勢形成在「國」「際」沒有判準的結局——固然有國際法，但國際法的機構並沒有如同國家於領土中權威之——換句話說，國際之間是無序的，是永恆處在潛在戰爭的狀態中。

同樣的，人與人之間的關係就近似於——甚至等同——國與國間的關係，在自由主義國家中立性所限制國家權力未及的個人私領域中，人與人之間也不互相對他方擁有權威，那就會變成憑什麼的你說的是對？他說的也對，你說的也對，大家都對。問題又成為：那什麼是錯？這樣的結果也可以說是相對主義的惡害。

回到政治正確。女性主義是值得支持的，但當女性主義成為「政治正確」時，就像拜登（Biden）去年簽署反歧視的行政命令，其內容包括允許「跨性別者」參與「女性」運動。

允許跨性別者參與女性運動可以在MMA的賽事中見及，有一選手Fallon以跨性別的身分參加比賽，但卻把（生理）女性對手打到眼框跟頭骨爆裂。或是，反種族主義是值得支持的，但當反種族主義成為「政治正確」的時候，「所有人的命都是命（All lives matter）」成為「黑人的命也是命（Black lives matter）」所反對的主張。

平等的主張原先應是使得等者等之，然而實際卻形成了特權轉移，「政治正確」不只是一種標準，更成為一種教規，使得政治宗教群體得持此以勒令他人服從的規章。