TNL+ 2023/04/04,
中國

《中共百年間諜活動》：半部中共黨史，就是造反者與特務兩大集團鬥爭史

《中共百年間諜活動》：半部中共黨史，就是造反者與特務兩大集團鬥爭史
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

文革期間，毛澤東將周恩來的黑材料提供給紅衛兵，挑唆紅衛兵包圍國務院，將周圍困一天一夜。據周後來親口告訴美國記者史諾（Edgar Snow），軍隊中有人聽說他在中南海被圍困，就帶兵保護周，不惜與紅衛兵發生武裝衝突。毛看到周難以撼動，就翻手將反周的紅衛兵組織「聯動」的頭頭抓起來，背後都是毛周鬥法。

哪個特務頭子不是心狠手辣？

二○一一年冬季最冷的一天，一名被揭發是美國中央情報局間諜的中國國安部員工及其懷孕的妻子，在該部中庭遭到槍決。行刑過程通過閉路電視播放出來，該部所有人員必須全程觀看。統治中國的共產黨不會寬待叛徒，對叛徒的妻子及其腹中未出生的嬰孩也要趕盡殺絕。

美國學者彼得・馬提斯（Peter Mattis）與馬修・布拉席爾（Matthew Brazil）合著的《中共百年間諜活動》一書，以這一慘絕人寰的場景開幕，旨在「介紹中國共產黨與當代黨國體制的情報歷史，系統性地描繪關鍵數據、組織和間諜系列」，並以此「去除神秘的面紗，對中共歷史和治理較為黑暗一面做出批判性分析。」

中共特務頭子無不心狠手辣、殺戮深重。被形容為「龍爪」的康生在延安整風時期，幫助毛澤東整肅政敵和異見知識分子，將延安變成鬼哭狼嚎的地獄。中共建政後的首任公安部部長羅瑞卿，仿照蘇聯的古拉格建立了關押和奴役數百萬人的勞改系統，策劃了對印度的邊境戰爭和協助越南對美國的游擊戰爭，一度權傾天下。

被宣傳機構塑造為「人民的好總理」的周恩來，是中共「最後一個紙牌坊」，不少中國人知道毛是罪惡滔天的暴君，卻認為周是心慈手軟的賢相，不知道周是是共產黨的「情報之父」。

本書指出，一九二七年，周恩來開啟了中共的情報工作，他早年便是情報領袖，直到離世為止。周建立了第一批間諜祕密行動組織，執行過某些早期行動，比如顧順章滅門事件及長征前夕殺害大批不被信任的人員，中共建政後長期維持對情報系統的政治監督。

「在實務上，楊尚昆、鄧小平與中調部部長李克農及其繼任者孔原掌管著日常議題。羅青長坐鎮總理辦公室，為情報事務的直接聯絡窗口。」一個耐人尋味的歷史細節是：周恩來去世前夕，召見的最後一名心腹是羅青長，叮囑後者捍衛其政治遺產及政治聲譽。

學者吳洪森在《揭開周恩來之謎》一文中梳理了周恩來崛起的軌跡：第一次國共合作期間，沒有帶過一天兵的周恩來空降黃埔軍校，擔任政治部主任，完全是蘇聯的安排。周恩來旅歐期間，除了成為共產國際情報局主席季米特洛夫（Georgi Dimitrov）的親信之外，還利用旅歐支部建立了以他為首的幫派體系。

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