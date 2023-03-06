《大自然治癒力》：也許缺乏由於規模引起的敬畏感，正是虛擬大自然永遠無法媲美真正大自然的原因之一

文：佛羅倫絲．威廉斯（Florence Williams）

達爾文認為同理心或同情心是人類最強的本能，推動人類的蓬勃發展。藉由互相照顧，我們走過漫長的童年，熬過病痛和食物短缺。[1] 柏克萊的克特納認為，我們確實擁有一個字面意義上的同理心，那就是身體的迷走神經。它始於脊髓頂部，觸角延伸到臉部肌肉、心臟、肺臟和消化器官。

迷走神經是副交感神經系統的關鍵開關，會在受到驚嚇後減緩我們的心跳，把我們帶回一個調停而不是侵略的地方。它似乎與我們的催產素受體有關，催產素受體調節神經遞質，有時被簡單稱為「愛的荷爾蒙」，因為它會在性愛和哺乳時流動。在催產素的釋放過程中，迷走神經可能會在上背部觸發一種嗡嗡嗡的觸電感覺，這就像被愛電擊一樣。

克特納認為，迷走神經對愛有反應，對敬畏也會有反應。為了進一步掌握其中的原理，克特納和他在柏克萊的研究生克雷格・安德森（Craig Anderson）邀請我（和一大堆研究對象）坐下來，觀看他們能找到最令人敬畏的影片——從外太空拍攝的地球。太空人如果見到這幅景象，心中會對他們在蒼穹中小彈珠般的家和上面所有的人類充滿了柔情，這種感覺可能近似於佛教徒所描述的物我合一涅槃狀態，一種超然的幸福，特點是向外的熱愛和欲望的消卻。

可惜，在托爾曼大樓一間實用的實驗室，用小螢幕觀賞從太空拍攝的地球畫面，我並沒有接近涅槃境界。安德森讓我戴上心率監測器，把我的手指接上傳感器，測量皮膚電導率（出汗，另一種測量自主神經系統的方法），然後開始播放那段影片，接著又讓我看了一段雄偉山峰的片子，十分鐘左右後，他帶著我的結果回來了。根據他的總體研究數據，我的心率在看著螢幕時確實下降了，皮膚電導沒有什麼改變，安德森用隱藏鏡頭偷偷監測的臉部肌肉也沒有什麼變化。

至於為什麼在觀看壯闊景色時心率會減慢，安德森有一個推論。他說：「讓人感到敬畏的事物往往資訊豐富，非常龐大，而且是我們難以理解的事物。因此，身體基本上會稍微安靜下來，以便吸收環境中的訊息。」

我的迷走神經似乎沒有收到這個照會通知，我甚至沒有體驗到明顯的敬畏跡象之一：豎毛（piloerection，這肯定是科學中最美妙的詞之一），也就是起雞皮疙瘩。坐在一個隔間裡，手指接著電極，我不覺得自己好像在太空飛馳，觀看大自然的影片時，也不像史崔爾在猶他州所說的那樣，彷彿站在寬闊的視野中，感受著生物圈的感官饋禮。也許缺乏由於規模引起的敬畏感，正是虛擬大自然可能永遠無法媲美真正大自然的原因之一。雖然約翰・威廉斯（John Williams）的背景音樂有助於營造氣氛，但伯克的「浩瀚無垠」要素很難在螢幕上模擬。

安德森解釋說，敬畏會激發一些包括好奇心的情緒，因為我們的經歷超出了我們的正常參考框架，我們無法輕易歸納或理解。感到好奇時，我們被拉出了自我，我們從他處尋求資訊，由於恐懼、美麗和神祕交織，這些經歷往往會烙印在記憶中。我可能永遠忘不了第一次看到兒子的臉蛋，或者小時候凝視大峽谷，或者看著北極光在阿拉斯加的天空盤旋，或者在德州開車穿過一場超現實的閃電風暴。

在有非凡個人魅力的人面前，我們也會感到敬畏，如邪教領袖、名流、國王和法西斯獨裁者，他們展露出強大的實力或威力，並且聰明地利用地位排場，在自己身邊營造出一種難以接近的氣氛。敬畏替力量開路。

梅蘭妮・魯德（Melanie Rudd）在休斯頓大學研究消費者心理學，她好奇如果將注意力集中在當下，敬畏是否可能擴大我們對於時間的感知，任何能夠擴大時間感知的事都可能是一個偉大的發現，「因為世上許多社會存在著嚴重的時間饑荒，對身心健康、生活滿意度、憂鬱症、頭痛和高血壓有巨大的影響。」魯德這麼解釋。近半數的美國人認為他們每天的時間都不夠用。[2]

魯德誘導實驗對象產生敬畏或快樂的感覺，只有敬畏會讓他們覺得時間壓力減少，報告說自己沒那麼不耐煩，自願花更多時間幫助別人。[3] 這些情緒都是在快速干預後發生的，比如看鯨魚和瀑布的影片，顯示影像確實至少能夠引起一些敬畏感。她的研究成果對消費者廣告有很大的影響，看過最近的新車廣告嗎？車子應該正在穿越壯麗的風景，而非被塞在環城公路上。她說：「我們很多消費行為都可以放到體驗的框架中，我們發現身處大自然的效果最大。」

很少有研究關注敬畏和在這個方面的行為，除了皮夫盯著大樹看一分鐘的研究。但如果我們看看手機（不要告訴史崔爾），很明顯人會想要分享敬畏的經驗，所以我們在Instagram上曬出日落的照片，對成群椋鳥的影片按讚，同時品味著又一個很棒的詞：椋鳥群飛（murmuration）。

現在我們每天都會透過訂閱的消息和螢幕保護程式來體驗令人敬畏的片刻。與大自然強烈龐大的聯繫，我們曾經體驗過，但也已經失去了，倘若我們花更多的時間在戶外，這些「微休息」也許有助於彌補失去的聯繫，但爾灣的皮夫說：「社交媒體在多大程度上塑造我們的日常幸福感，目前尚未有定論。」

關於敬畏的討論，如同很多討論一樣，其實終究會兜一圈回到我們的科技上，這讓我在沙漠的三天不連線感覺更加重要。我們起了敬畏之心！我們就在這裡現場直播，古老的手印，無數的星星，還有一群書呆子學生，他們將跟著新交的朋友回到城市，以嶄新的方式看待過去與現在。