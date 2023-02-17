不由自主的的移民，陰差陽錯來到新土地的人與狗
我們想讓你知道的是
移居曼城的人，有多少是像這頭狗般，陰差陽錯地來到這片新的陸地？他們或許是幼童，跟隨父母來到未知的世界。
英國威爾斯一頭貴婦狗最近走失了。原來牠跳上了一輛的士，隨同上車的家庭一起駛到50里外的曼城機場。司機後來把牠載回原地，再在社交媒體幫助下讓牠與主人重逢[註]。
貴婦狗英文叫「poodle」，這字來自德文的「Pudel」。「Pudel」一字來源於低地德文 （Plattdeutsch）「puddeln」這動詞，解作「潑水」。這品種據說起源於中世紀德意志地區，用作穿梭船隻間送遞物品，亦被獵人用來拯救掉進水裡的鴨子。牠因有在水裡活動的特性，因而得名「puddeln」，後來成為牠名字。
這頭威爾斯的poodle，因為街上寒冷，為避寒而隨著一個外遊家庭跳上往曼城機場之的士。巧合地，在這個英國大城市機場裡，每天都有很多移居英國的人降落。
近年許多港人落戶曼城，從赤鱲角出發，最後在曼城機場上岸。此外，每天亦有許多東歐人，選擇到英國開展新生活，都在曼城機場踏上征途。
移居曼城的人，有多少是像這頭狗般，陰差陽錯地來到這片新的陸地？他們或許是幼童，跟隨父母來到未知的世界。飛機降落在曼城，窗外看著英式平房，一切都很陌生。甚至是移民的父母，雖然曼城是自己選擇的，但踏出機場，所有都是新的，與想像有出入，都如這頭貴婦狗，不知曉命運會把自己帶往何方。
機場的新移民看著這頭走失了的狗，不知道大家的命途何等相似，似是自己選擇，卻有命運之手在背後操線，都有不由自主的一面。猶如貴婦狗的祖宗從沒有想過，牠們的後裔不再是獵犬，而是居於一棟棟高樓的住宅中，吃著從超市買來的人工製狗糧。牠們也由負責潑水的Pudel，變成華人口中屬於富有人家的「貴婦狗」。
今後提到曼城機場，原來這不只是人類移民的落腳地，還有頭貴婦狗那年那月因緣際會來過這裡，說不定還有許多新移民與牠打過招呼，很多小孩與牠相視而笑，滋潤了這些新來客在英首天的生活，為他們帶來生趣。這頭叫Ralph的狗，有幸遇上了好心的士司機，把他載回原地與主人重逢。這些移民離開曼城機場後，等待他們的又會是甚麼人、甚麼事呢？
英國人都會記得一本叫《深夜小狗神秘習題》（The Curious Incident of the Dog in the Night-Time）的暢銷小說，一位自閉症男童因為想解開鄰居小狗死亡之謎，而發現了很多不為人知的家庭秘密，卻因著這過程慢慢建立自信，成為不一樣的人。不同的，是這頭威爾斯小狗還生龍活虎般健在，牠的故事卻啟發了很多人，包括很多新來英國者，原來世上有這麼多心地善良的人。在新的環境下，就算遇到任何困難，只要守望相助，都可以迎刃而解，與愛的人在更佳的環境下重逢。
註：Wrexham: Missing dog takes 100-mile round-trip in taxi （14-2-2023, BBC)
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。