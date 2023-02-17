不由自主的的移民，陰差陽錯來到新土地的人與狗

英國威爾斯一頭貴婦狗最近走失了。原來牠跳上了一輛的士，隨同上車的家庭一起駛到50里外的曼城機場。司機後來把牠載回原地，再在社交媒體幫助下讓牠與主人重逢[註]。

貴婦狗英文叫「poodle」，這字來自德文的「Pudel」。「Pudel」一字來源於低地德文 （Plattdeutsch）「puddeln」這動詞，解作「潑水」。這品種據說起源於中世紀德意志地區，用作穿梭船隻間送遞物品，亦被獵人用來拯救掉進水裡的鴨子。牠因有在水裡活動的特性，因而得名「puddeln」，後來成為牠名字。

這頭威爾斯的poodle，因為街上寒冷，為避寒而隨著一個外遊家庭跳上往曼城機場之的士。巧合地，在這個英國大城市機場裡，每天都有很多移居英國的人降落。

近年許多港人落戶曼城，從赤鱲角出發，最後在曼城機場上岸。此外，每天亦有許多東歐人，選擇到英國開展新生活，都在曼城機場踏上征途。

移居曼城的人，有多少是像這頭狗般，陰差陽錯地來到這片新的陸地？他們或許是幼童，跟隨父母來到未知的世界。飛機降落在曼城，窗外看著英式平房，一切都很陌生。甚至是移民的父母，雖然曼城是自己選擇的，但踏出機場，所有都是新的，與想像有出入，都如這頭貴婦狗，不知曉命運會把自己帶往何方。

機場的新移民看著這頭走失了的狗，不知道大家的命途何等相似，似是自己選擇，卻有命運之手在背後操線，都有不由自主的一面。猶如貴婦狗的祖宗從沒有想過，牠們的後裔不再是獵犬，而是居於一棟棟高樓的住宅中，吃著從超市買來的人工製狗糧。牠們也由負責潑水的Pudel，變成華人口中屬於富有人家的「貴婦狗」。

今後提到曼城機場，原來這不只是人類移民的落腳地，還有頭貴婦狗那年那月因緣際會來過這裡，說不定還有許多新移民與牠打過招呼，很多小孩與牠相視而笑，滋潤了這些新來客在英首天的生活，為他們帶來生趣。這頭叫Ralph的狗，有幸遇上了好心的士司機，把他載回原地與主人重逢。這些移民離開曼城機場後，等待他們的又會是甚麼人、甚麼事呢？

英國人都會記得一本叫《深夜小狗神秘習題》（The Curious Incident of the Dog in the Night-Time）的暢銷小說，一位自閉症男童因為想解開鄰居小狗死亡之謎，而發現了很多不為人知的家庭秘密，卻因著這過程慢慢建立自信，成為不一樣的人。不同的，是這頭威爾斯小狗還生龍活虎般健在，牠的故事卻啟發了很多人，包括很多新來英國者，原來世上有這麼多心地善良的人。在新的環境下，就算遇到任何困難，只要守望相助，都可以迎刃而解，與愛的人在更佳的環境下重逢。

Photo Credit: GettyImages

註：Wrexham: Missing dog takes 100-mile round-trip in taxi （14-2-2023, BBC)

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin