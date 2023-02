不由自主的的移民，陰差陽錯來到新土地的人與狗

英國威爾斯一頭貴婦狗最近走失了。原來牠跳上了一輛的士,隨同上車的家庭一起駛到50里外的曼城機場。司機後來把牠載回原地,再在社交媒體幫助下讓牠與主人重逢[註]。

貴婦狗英文叫「poodle」,這字來自德文的「Pudel」。「Pudel」一字來源於低地德文 (Plattdeutsch)「puddeln」這動詞,解作「潑水」。這品種據說起源於中世紀德意志地區,用作穿梭船隻間送遞物品,亦被獵人用來拯救掉進水裡的鴨子。牠因有在水裡活動的特性,因而得名「puddeln」,後來成為牠名字。

這頭威爾斯的poodle,因為街上寒冷,為避寒而隨著一個外遊家庭跳上往曼城機場之的士。巧合地,在這個英國大城市機場裡,每天都有很多移居英國的人降落。

近年許多港人落戶曼城,從赤鱲角出發,最後在曼城機場上岸。此外,每天亦有許多東歐人,選擇到英國開展新生活,都在曼城機場踏上征途。

移居曼城的人,有多少是像這頭狗般,陰差陽錯地來到這片新的陸地?他們或許是幼童,跟隨父母來到未知的世界。飛機降落在曼城,窗外看著英式平房,一切都很陌生。甚至是移民的父母,雖然曼城是自己選擇的,但踏出機場,所有都是新的,與想像有出入,都如這頭貴婦狗,不知曉命運會把自己帶往何方。

機場的新移民看著這頭走失了的狗,不知道大家的命途何等相似,似是自己選擇,卻有命運之手在背後操線,都有不由自主的一面。猶如貴婦狗的祖宗從沒有想過,牠們的後裔不再是獵犬,而是居於一棟棟高樓的住宅中,吃著從超市買來的人工製狗糧。牠們也由負責潑水的Pudel,變成華人口中屬於富有人家的「貴婦狗」。

今後提到曼城機場,原來這不只是人類移民的落腳地,還有頭貴婦狗那年那月因緣際會來過這裡,說不定還有許多新移民與牠打過招呼,很多小孩與牠相視而笑,滋潤了這些新來客在英首天的生活,為他們帶來生趣。這頭叫Ralph的狗,有幸遇上了好心的士司機,把他載回原地與主人重逢。這些移民離開曼城機場後,等待他們的又會是甚麼人、甚麼事呢?

英國人都會記得一本叫《深夜小狗神秘習題》(The Curious Incident of the Dog in the Night-Time)的暢銷小說,一位自閉症男童因為想解開鄰居小狗死亡之謎,而發現了很多不為人知的家庭秘密,卻因著這過程慢慢建立自信,成為不一樣的人。不同的,是這頭威爾斯小狗還生龍活虎般健在,牠的故事卻啟發了很多人,包括很多新來英國者,原來世上有這麼多心地善良的人。在新的環境下,就算遇到任何困難,只要守望相助,都可以迎刃而解,與愛的人在更佳的環境下重逢。

Photo Credit: GettyImages

註:Wrexham: Missing dog takes 100-mile round-trip in taxi (14-2-2023, BBC)

文章獲授權轉載,題目由編輯修改,原文可見於此。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:Alex

核稿編輯:Alvin