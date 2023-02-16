2023/02/16,
經濟

蘋果轉移供應鏈受阻：印度基礎建設、勞工素質趕不上，高階產品良率只有5成

蘋果轉移供應鏈受阻：印度基礎建設、勞工素質趕不上，高階產品良率只有5成
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

仔細研究中國和印度的發展，過去十多年來，中國大抵上是循著工業化的路徑來推動其經濟發展，但是印度儘管在重化工業已有相當的基礎，卻某種程度跳脫工業化的歷程，反而是以服務業為經濟結構的主體，導致基礎建設嚴重不足。

蘋果（Apple）近年致力推動「供應鏈多元化」，以分散風險在中國的風險，首要的目標就是印度等地，不過近日卻傳出，印度供應鏈轉移受阻，高階電子產品良率竟只有5成，凸顯印度政府於效率、文化，基礎建設及工人素質上仍相當大的進步空間。

印度製造遇到困難

隨著美中對抗下，供應鏈存在更多不確定因素。其中，全球電子巨擘蘋果又遇到了iPhone重要的生產基地鄭州廠，接連遭受疫情打擊，加速了蘋果轉移供應鏈的決心。

根據近日來蘋果代工業者鴻海（Foxconn）大動作於印度建立晶片和面板供應鏈，未來印度將成為重要的生產據點不言而喻。

知情人士向《金融時報》透露，蘋果一直從美中兩地派遣產品設計、工程師到印度南部，向當地人進行培訓，進一步將這些廠房建立起來。

事實上，蘋果於2017年就在印度組裝低階的iPhone手機，而去（2022）年9月是重要轉捩點，部分在印度供應鏈開始供應旗艦機款。

值得注意的是，印度的旗艦機款僅止於組裝，包含面板、晶片乃至於機殼等零組件仍相當程度仰賴中國供應商，因此印度的供應鏈轉移還會遇到許多困難。

例如《金融時報》引述知情人士說法指出，蘋果的手機的工藝很高，蘋果在印度的其中一間供應商塔塔集團（Tata）手機殼工廠良率只有50%。他說：「這是非常糟糕的問題」。

報導進一步指出，除了零組件的問題以外，工人的熟練、專業程度仍處於較低的水準，意味著未來的道路仍是非常漫長。

印度基礎建設、文化成為轉型挑戰

此外，印度的基礎設施建設仍然緩慢。據台灣國家發展委員會（簡稱國發會）的調查報告指出，雖然印度近十餘年來的改革轉型，使其經濟發展取得相當的成就，但是，結構性的因素也使得其經濟發展面臨一些瓶頸。

這些問題包含：印度國內文盲比例仍偏高，導致生產力低落，再加上政府、工會及階級制度，變相地前置了產業發展，然後政府效率緩慢、造成實體基礎建設不足，牽連到水電、海陸交通的問題叢生。

更重要的是「土地產權不清」，這在經濟學上將導致資源無法有效下放到民間，也不能透過資本的力量加速效率。對照中印兩國的發展，國發會分析，中國的改革開放比印度早，時間落差約十餘年，但是兩國的經濟發展路徑相當不同。

首先，過去十多年來，中國大抵上是循著工業化的路徑來推動其經濟發展，但是印度儘管在重化工業已有相當的基礎，卻某種程度跳脫工業化的經歷，反而是以服務業為經濟結構的主體，導致基礎建設嚴重不足。

印度製造仍在路上

早在20十多年前，中國工業占GDP比重已達45.82%（含營建業則達52.26%），而印度於此比重仍然只有27.1%，而且印度過去針對「外國投資」採取保守態度。

整體而言，印度作為新興市場有2大特色：即國內消費者眾而市場潛力有待開發和透過經濟改革，脫離過去濃厚管制經濟或內向發展經濟，而呈現相當經濟成長潛力。

而近年來印度總理莫迪（Modi）宣示開放的態度已經有了改變。例如2022年8月15日，莫迪於講台上激情地說：「在我們有生之年，必須接下來的25年內，將印度變成一個已開發國家」。這是一個很重大的決心，他說印度人們應該要全力以赴往這個目標邁進。

這並非只是口號，莫迪主政的最大的改變是，啟動『Gati Shakti』國家基礎設施建設計畫，規模100 兆盧比（1.35 兆美元），還加強了製造業和出口相關政策。莫迪想打造，全球銷售的每件產品都與印度製造有關，國際市場與對手中國競爭。

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核稿編輯：翁世航


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