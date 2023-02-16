蘋果轉移供應鏈受阻：印度基礎建設、勞工素質趕不上，高階產品良率只有5成
我們想讓你知道的是
仔細研究中國和印度的發展，過去十多年來，中國大抵上是循著工業化的路徑來推動其經濟發展，但是印度儘管在重化工業已有相當的基礎，卻某種程度跳脫工業化的歷程，反而是以服務業為經濟結構的主體，導致基礎建設嚴重不足。
蘋果（Apple）近年致力推動「供應鏈多元化」，以分散風險在中國的風險，首要的目標就是印度等地，不過近日卻傳出，印度供應鏈轉移受阻，高階電子產品良率竟只有5成，凸顯印度政府於效率、文化，基礎建設及工人素質上仍相當大的進步空間。
印度製造遇到困難
隨著美中對抗下，供應鏈存在更多不確定因素。其中，全球電子巨擘蘋果又遇到了iPhone重要的生產基地鄭州廠，接連遭受疫情打擊，加速了蘋果轉移供應鏈的決心。
根據近日來蘋果代工業者鴻海（Foxconn）大動作於印度建立晶片和面板供應鏈，未來印度將成為重要的生產據點不言而喻。
知情人士向《金融時報》透露，蘋果一直從美中兩地派遣產品設計、工程師到印度南部，向當地人進行培訓，進一步將這些廠房建立起來。
事實上，蘋果於2017年就在印度組裝低階的iPhone手機，而去（2022）年9月是重要轉捩點，部分在印度供應鏈開始供應旗艦機款。
值得注意的是，印度的旗艦機款僅止於組裝，包含面板、晶片乃至於機殼等零組件仍相當程度仰賴中國供應商，因此印度的供應鏈轉移還會遇到許多困難。
例如《金融時報》引述知情人士說法指出，蘋果的手機的工藝很高，蘋果在印度的其中一間供應商塔塔集團（Tata）手機殼工廠良率只有50%。他說：「這是非常糟糕的問題」。
報導進一步指出，除了零組件的問題以外，工人的熟練、專業程度仍處於較低的水準，意味著未來的道路仍是非常漫長。
印度基礎建設、文化成為轉型挑戰
此外，印度的基礎設施建設仍然緩慢。據台灣國家發展委員會（簡稱國發會）的調查報告指出，雖然印度近十餘年來的改革轉型，使其經濟發展取得相當的成就，但是，結構性的因素也使得其經濟發展面臨一些瓶頸。
這些問題包含：印度國內文盲比例仍偏高，導致生產力低落，再加上政府、工會及階級制度，變相地前置了產業發展，然後政府效率緩慢、造成實體基礎建設不足，牽連到水電、海陸交通的問題叢生。
更重要的是「土地產權不清」，這在經濟學上將導致資源無法有效下放到民間，也不能透過資本的力量加速效率。對照中印兩國的發展，國發會分析，中國的改革開放比印度早，時間落差約十餘年，但是兩國的經濟發展路徑相當不同。
首先，過去十多年來，中國大抵上是循著工業化的路徑來推動其經濟發展，但是印度儘管在重化工業已有相當的基礎，卻某種程度跳脫工業化的經歷，反而是以服務業為經濟結構的主體，導致基礎建設嚴重不足。
印度製造仍在路上
早在20十多年前，中國工業占GDP比重已達45.82%（含營建業則達52.26%），而印度於此比重仍然只有27.1%，而且印度過去針對「外國投資」採取保守態度。
整體而言，印度作為新興市場有2大特色：即國內消費者眾而市場潛力有待開發和透過經濟改革，脫離過去濃厚管制經濟或內向發展經濟，而呈現相當經濟成長潛力。
而近年來印度總理莫迪（Modi）宣示開放的態度已經有了改變。例如2022年8月15日，莫迪於講台上激情地說：「在我們有生之年，必須接下來的25年內，將印度變成一個已開發國家」。這是一個很重大的決心，他說印度人們應該要全力以赴往這個目標邁進。
這並非只是口號，莫迪主政的最大的改變是，啟動『Gati Shakti』國家基礎設施建設計畫，規模100 兆盧比（1.35 兆美元），還加強了製造業和出口相關政策。莫迪想打造，全球銷售的每件產品都與印度製造有關，國際市場與對手中國競爭。
延伸閱讀
- 群創技術轉移印度Vedanta，母公司鴻海打造晶片、面板兩大供應鏈就近供應當地市場
- 傳鴻海失去iPhone 15 Pro Max獨家訂單，豪灑6200億元布局「印度矽谷」打造新供應鏈
- 《紐約時報》：防疫限制加上美中科技戰，台灣半導體人才從中國回流
- 全球終端需求不振、歐盟再推效能新規，台灣面板產能利用率恐下探6成
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。