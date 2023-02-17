2023/02/17,
商業

【一圖看懂】台灣「零售與電商全體次產業結構」，實體店與非店面誰的業績好？

【一圖看懂】台灣「零售與電商全體次產業結構」，實體店與非店面誰的業績好？
Photo Credit: Depositphotos

我們想讓你知道的是

2022年台灣整體零售業成長幅度創下近18年新高，實體零售業復甦力道強勁，其中百貨、免稅店、服飾專賣大幅反彈，但電子商務與3C家電零售成長回落。其中，實體零售業網路銷售成長16.9%，傢俱家庭用品、服飾專賣、綜合商品零售業，也位居網路銷售額增幅的前三名。

2022年台灣零售業整體銷售規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2815億元，不僅金額創下新高，7.43%的年增幅亦寫下2004年後的新高紀錄。此外，2022年為台灣零售產業於疫情爆發後首度迎來全產業別正向成長，惟受到疫情後消費模式與偏好轉變影響，各業別間成長表現仍存在不小差異。

未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售＆電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。

台灣「零售電商全體次產業結構」年度數據總覽-1
Photo Credit: 未來流通研究所

例如由圖中可以看到，2022年「百貨公司」佔整體「綜合商品零售業」產業規模比例為28.1%，「綜合商品零售業」 佔整體「實體店零售業」比例為36.2%，「實體店零售業」佔「總體零售業」比例為90.5%。

由上述數據即可以推算出「百貨公司」佔「總體零售業」比例為9.21%（28.1% x 36.2% x 90.5%）。藉由樹狀圖的梳理與呈現，可快速有效獲取全年度零售產業各關鍵數據，做為判讀產業細部情勢的重要參考基準。

2022年整體零售業成長幅度創下近18年新高
實體零售業復甦力道強勁

台灣零售產業發展成熟，2010-2021年間零售業規模年均複合成長率（CAGR）僅1.8%。不過，受惠於疫情管制解封後強勁的消費反彈力道，2022年零售產業規模年增幅達7.43%，寫下2004年後近18年的新高紀錄，同步帶動產業規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2815億元。

1. 實體店零售業

2022年各實體零售業別規模全數成長，銷售總額增幅達7.34%，遠高於2010至2021年僅1.3%的年均複合成長表現外，亦創下2004年後新高。

包含百貨、超市、超商、量販、免稅店等業態在內的「綜合商品零售業」，2022年銷售額年增7.81%，遠高於2021年僅0.81%的成長表現；包含食品、服飾、美妝藥局、3C家電零售在內的「專賣零售業」，2022年銷售額年增7.08%，同樣高於2021年3.10%的增長幅度。

2. 非店面零售業

非店面零售業產業規模成長幅度在疫情後顯著回落。2022年非店面零售業成長率自2021年的13.97%降至8.26%，其中「電商＆郵購業」年增率更自18.33%大幅下滑至8.74%，甚至低於2010-2021年間長期成長表現（CAGR 9.8%）。

不過值得一提的是，2022年非店面零售業成長率仍高於實體店零售業，使實體店零售業佔整體零售業比例持續下滑，2022年略減0.1個百分點至90.5%。若進一步扣除實體零售業網路銷售額，則實體零售佔比將降至88.49%（亦即電商滲透率達11.51%歷史新高），反映出零售業朝向OMO線上線下整合經營的重要性日益攀升。

百貨、免稅店、服飾專賣大幅反彈
電子商務與3C家電零售成長回落

1. 消費景氣回溫＋管制措施放寬：百貨公司、免稅商店、服飾專賣銷售大幅反彈

「百貨公司業」歷經連續兩年衰退後，2022年營收大幅反彈，全年成長15.19%至3946億，增長幅度與營業額雙雙創下歷史新高外，更超越便利商店業，重新成為規模最大的綜合商品零售通路別。

2022年前10大百貨單店營業額全數成長，營業額前3高的分別為新光三越台中中港店，營業額年增14.49%達245億，大遠百台中店年增20.24%至202億，台北101（台北金融大樓）年增14.65%至180億。

2022年「服飾專賣零售業」產業規模首度突破3千億、增至3494億，且18.82%的年成長幅度不僅遠高於2021年2.09%的增幅，更位居所有零售次產業別首位。

蓬勃的市場景氣帶動多家大型服飾專賣領導業者展現亮眼營運績效，例如UNIQLO台灣無論銷售額、毛利、來客數均創下10年新高。以免稅店為主的「其他綜合商品零售業」受惠於觀光旅行人潮回流，營運表現擺脫疫情下連續兩年大幅衰退的困境，年增16.2%至1,237億元，不過整體規模仍低於疫情前2019年的1679億元。

此外，在通勤上班人潮回流等因素帶動下，「便利商店業」2022年產業規模年增5.7%至3821億元的歷史新高，代表性業者如統一超商2022年合併營收年增10.47%至2902.4億元，全家便利商店合併營收年增8.46%至907.4億元，增幅均超越產業整體平均水準。

超商推新型冷凍複合店 搶攻冷凍食品商機
Photo Credit: 中央社

2. 疫後消費模式轉變＋產業回歸理性成長：電子商務與3C家電零售增長幅度回落

「電商＆郵購業」成長率自2021年的18.33%大幅降至8.74%，不過成長幅度於各項次產業中仍位居前段，顯示整體產業仍處於持續擴張階段。代表性業者如富邦媒體科技（momo購物網）2022年合併營收年增17.01%至1034.4億元，成長幅度遠高於整體產業水準外，亦成為台灣首家營運規模突破千億元的電商業者。

「3C與家電專賣零售業」疫情期間受惠於居家上課、遠距辦公型態的快速普及，推升個人電腦、平板、耳機等3C設備以及視聽家電採購需求強勁攀升，成功扭轉2012至2019年間連續8年的衰退走勢。2021年產業規模成長幅度達11.8%，為2004年後新高，同步帶動相關業者營收大幅增長。


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