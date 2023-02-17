【一圖看懂】台灣「零售與電商全體次產業結構」，實體店與非店面誰的業績好？
我們想讓你知道的是
2022年台灣整體零售業成長幅度創下近18年新高，實體零售業復甦力道強勁，其中百貨、免稅店、服飾專賣大幅反彈，但電子商務與3C家電零售成長回落。其中，實體零售業網路銷售成長16.9%，傢俱家庭用品、服飾專賣、綜合商品零售業，也位居網路銷售額增幅的前三名。
2022年台灣零售業整體銷售規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2815億元，不僅金額創下新高，7.43%的年增幅亦寫下2004年後的新高紀錄。此外，2022年為台灣零售產業於疫情爆發後首度迎來全產業別正向成長，惟受到疫情後消費模式與偏好轉變影響，各業別間成長表現仍存在不小差異。
未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售＆電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。
例如由圖中可以看到，2022年「百貨公司」佔整體「綜合商品零售業」產業規模比例為28.1%，「綜合商品零售業」 佔整體「實體店零售業」比例為36.2%，「實體店零售業」佔「總體零售業」比例為90.5%。
由上述數據即可以推算出「百貨公司」佔「總體零售業」比例為9.21%（28.1% x 36.2% x 90.5%）。藉由樹狀圖的梳理與呈現，可快速有效獲取全年度零售產業各關鍵數據，做為判讀產業細部情勢的重要參考基準。
2022年整體零售業成長幅度創下近18年新高
實體零售業復甦力道強勁
台灣零售產業發展成熟，2010-2021年間零售業規模年均複合成長率（CAGR）僅1.8%。不過，受惠於疫情管制解封後強勁的消費反彈力道，2022年零售產業規模年增幅達7.43%，寫下2004年後近18年的新高紀錄，同步帶動產業規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2815億元。
1. 實體店零售業
2022年各實體零售業別規模全數成長，銷售總額增幅達7.34%，遠高於2010至2021年僅1.3%的年均複合成長表現外，亦創下2004年後新高。
包含百貨、超市、超商、量販、免稅店等業態在內的「綜合商品零售業」，2022年銷售額年增7.81%，遠高於2021年僅0.81%的成長表現；包含食品、服飾、美妝藥局、3C家電零售在內的「專賣零售業」，2022年銷售額年增7.08%，同樣高於2021年3.10%的增長幅度。
2. 非店面零售業
非店面零售業產業規模成長幅度在疫情後顯著回落。2022年非店面零售業成長率自2021年的13.97%降至8.26%，其中「電商＆郵購業」年增率更自18.33%大幅下滑至8.74%，甚至低於2010-2021年間長期成長表現（CAGR 9.8%）。
不過值得一提的是，2022年非店面零售業成長率仍高於實體店零售業，使實體店零售業佔整體零售業比例持續下滑，2022年略減0.1個百分點至90.5%。若進一步扣除實體零售業網路銷售額，則實體零售佔比將降至88.49%（亦即電商滲透率達11.51%歷史新高），反映出零售業朝向OMO線上線下整合經營的重要性日益攀升。
百貨、免稅店、服飾專賣大幅反彈
電子商務與3C家電零售成長回落
1. 消費景氣回溫＋管制措施放寬：百貨公司、免稅商店、服飾專賣銷售大幅反彈
「百貨公司業」歷經連續兩年衰退後，2022年營收大幅反彈，全年成長15.19%至3946億，增長幅度與營業額雙雙創下歷史新高外，更超越便利商店業，重新成為規模最大的綜合商品零售通路別。
2022年前10大百貨單店營業額全數成長，營業額前3高的分別為新光三越台中中港店，營業額年增14.49%達245億，大遠百台中店年增20.24%至202億，台北101（台北金融大樓）年增14.65%至180億。
2022年「服飾專賣零售業」產業規模首度突破3千億、增至3494億，且18.82%的年成長幅度不僅遠高於2021年2.09%的增幅，更位居所有零售次產業別首位。
蓬勃的市場景氣帶動多家大型服飾專賣領導業者展現亮眼營運績效，例如UNIQLO台灣無論銷售額、毛利、來客數均創下10年新高。以免稅店為主的「其他綜合商品零售業」受惠於觀光旅行人潮回流，營運表現擺脫疫情下連續兩年大幅衰退的困境，年增16.2%至1,237億元，不過整體規模仍低於疫情前2019年的1679億元。
此外，在通勤上班人潮回流等因素帶動下，「便利商店業」2022年產業規模年增5.7%至3821億元的歷史新高，代表性業者如統一超商2022年合併營收年增10.47%至2902.4億元，全家便利商店合併營收年增8.46%至907.4億元，增幅均超越產業整體平均水準。
2. 疫後消費模式轉變＋產業回歸理性成長：電子商務與3C家電零售增長幅度回落
「電商＆郵購業」成長率自2021年的18.33%大幅降至8.74%，不過成長幅度於各項次產業中仍位居前段，顯示整體產業仍處於持續擴張階段。代表性業者如富邦媒體科技（momo購物網）2022年合併營收年增17.01%至1034.4億元，成長幅度遠高於整體產業水準外，亦成為台灣首家營運規模突破千億元的電商業者。
「3C與家電專賣零售業」疫情期間受惠於居家上課、遠距辦公型態的快速普及，推升個人電腦、平板、耳機等3C設備以及視聽家電採購需求強勁攀升，成功扭轉2012至2019年間連續8年的衰退走勢。2021年產業規模成長幅度達11.8%，為2004年後新高，同步帶動相關業者營收大幅增長。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。