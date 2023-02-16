永續時尚再進化！Story Wear首家零廢旗艦店進駐誠品松菸店 翻轉訂製服務 打造屬於自己的時尚故事

將零廢棄時尚帶入台灣的 永續時尚品牌 — Story Wear創業至今致力推動「Rethink」、「Remake」、「Recycle」，從原料開始落實「Zero Waste（零廢棄）」概念，不只把「Power of Zero（循環的力量）」的精神融入一針一線之中，如今更將永續理念延伸至空間設計。Story Wear悉心打造旗下首間零廢旗艦店，選址於台北松菸園區，用行動證明台灣時尚對永續允諾的責任，已經不再僅限於衣桿上的商品。

Story Wear創辦人陳冠百以創造出時尚和永續完美平衡的品牌為己任，品牌幕後生產團隊皆是二度就業婦女、腦麻兒家庭及更生人等就業弱勢族群，今年更首次與詩人導演盧建彰合作，以這些幕後功臣為主角，推出創作詩集《自由 平等 博愛，And You？》，希望讓眾人關注這些小人物的人生故事，藉此體現真正的「永續時尚」。

永續時尚大耀進 Story Wear打造首家零廢旗艦店

在氣候變遷劇烈、環境資源有限的衝擊下，各國永續意識抬頭，被列為全球第二大污染的時尚產業也爭相競逐希望成為全球最佳企業，更以成為「對世界最好的企業」（Best for the World®）為目標。英國B型企業協會指出：「在英國，平均每日申請認證的企業增加了一倍，年度認證企業增加了40％，服裝、珠寶和皮革製品類尤其受到關注。」台灣永續時尚品牌Story Wear也不落人後，在推廣環保與零廢理念的道路上，以「零廢棄」為宗旨發展實體店面。

位於誠品生活松菸店一樓的Story Wear零廢旗艦店，與台灣永續研發團隊共同合作實踐「永續時尚」，原生打造台灣零廢時尚旗艦店。全店大面積使用回收材，以回收鋁呈現銀金屬色與水庫回收淤泥塗料 — 水泥灰為主調，呈現出低調簡約卻又新潮吸睛的質感。店內的銀灰色地面特別選用以100%回收衣服製作的「衣纖木」板材；同時，地板可回收重複使用，拆解後更能再進入回收、製成的體系中，不造成浪費。

明亮簡約的灰銀色空間，僅以幾何形的藍色跳色點綴，使整體空間散發著未來感，與店內一件件乘載著豐富故事的藍色丹寧服裝，和佇立角落的丹寧永生樹，形成協調又強烈的視覺對比，如同置身美好且純粹的未來世界。

店內除能一覽Story Wear眾多當季商品，集結來自台灣和世界各地、同樣履行環保理念的生活設計選物，例如：回收科技零件製作的銀飾、回收漁網做成的眼鏡、回收瓦楞紙製成的藝術品、可以客製量身定製的工匠英倫鞋、甚至還有友善環境的彩妝及保養品，讓Story Wear為你把關，永續生活也可以很簡單。

Story_Wear店內亦集結來自台灣和世界各地、同樣履行環保理念的生活設計選物

一對一客製化服務 精心縫製專屬故事

每件衣服都是一段回憶，因為衣服，我們看到種種人生故事。Story Wear零廢旗艦店另一項任務便是成為寄託消費者情感與乘載所有回憶的故事屋；為深化「故事衣」珍貴的永續精神，旗艦店內提供「微客製」服務，邀請消費者帶著衣櫃中不捨丟棄、閒置的舊丹寧衣物前來拆解、改造，再加入品牌現有的回收布料，賦予舊衣新的生命與靈魂，讓每個人都能「穿上自己的故事，成為永續的主角」。

Story Wear提供多元的客製化款式，將時裝周伸展台上獨特的showpiece分批上架展示，並提供顧客在此試穿、挑選心儀的服裝版型。消費者可進行一對一的討論，共同決定款式、配色與拼接區塊的設計，預計等待15至30天的製作時間，就能讓舊衣物以全新的面貌回到顧客手中。

Story_Wear旗艦店內提供「微客製」服務，邀請消費者帶著二手丹寧衣物前來改

Story Wear每件服裝內皆縫上專屬身分證，標示出裁縫師的姓名、製作時間、材料來源等，藉此透明化生產流程，也能讓顧客直接感受到品牌所投注的心力，更珍惜背後所付出的資源，進而願意永久珍藏、傳承Story Wear的作品。

透過平易近人的客製化服務，Story Wear從華麗的伸展台親自走向消費者，如同好友般傾聽顧客所分享的故事，將每件舊衣背後的經歷化為創作靈感，讓每個人都能「穿上自己的故事，成為永續的主角」，也期望經過升級再製的衣物，能陪伴主人持續乘載更多的人生記憶。

永續發展非口號 持續推動善的循環

秉持著「Be Cool & Be Kind」的良善意念，Story Wear特有的丹寧生產線，不僅成功創造出跳脫傳統框架、不受流行拘束的時裝，更立志成為終身不製造垃圾，又能為社會與議題奮鬥的時裝品牌。

「即使疫情持續，也不會阻止我們向永續的目標前進。」創辦人陳冠百表示，此間Story Wear零廢旗艦店，不僅是循環時尚的推廣平台，也希望更進一步向大眾傳遞「零廢棄」的無限可能，從服飾到硬體，再到賦予生命的服飾記憶，藉由人的溫度與善意被永久穿戴、珍藏，成為不被潮流淘汰的載體。

Story_Wear推出「THE_BIG_RE」活動，凡捐贈丹寧褲即享9折優惠

【Story Wear三月零廢旗艦店活動】

微客製：限量10件本月限定日式外罩衫

微客製：限量2件TOMO桑的故事衣、畢書盡時裝秀款

【BIG RE | 正式上線】

REPAIR, RECYCLE, REMAKE – 提供SW衣物修改、SW商品回收、SW重製服務

凡捐贈丹寧褲即享9折優惠

【Story Wear零廢旗艦店資訊】

地點：誠品生活松菸店

地址：台北市信義區菸廠路88號1樓

電話：0972-616-058

營業時間：11:00am - 10:00p