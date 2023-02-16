內政部推「住宅三箭」，學者質疑房貸利息補助門檻不合理，政策細節一次看
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內政部強調，本政策不適用於購買高價住宅的民眾，重點是減輕中低薪房貸族的居住負擔，不是鼓勵未來要買房的人，不適用購買高房價者，也不會補助到出租房子的房東。
全球為了打擊通貨膨脹，各國央行啟動循環升息，導致民眾房貸節節攀高。而今（16）日內政部為了減輕民眾的負擔，將推出「住宅三箭」補助其房貸補貼。住宅三箭主要的大方向是：租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼。
內政部推動「住宅三箭」
針對住宅三箭的訂定細節，內政部將補貼標準訂於家戶所得在新台幣（下同）120萬元以下，如果是首都台北市房貸核貸金額在850萬元以下，其他地區須在700萬元以下者；同時符合兩要件才享有房貸補貼。
官員解釋，考量到補貼方案是全國性政策，家戶門檻才會統一，並設在核貸金額850萬或者700萬以下的排富條款，而在如此門檻下，官員也坦言若於北市是買「小房」的民眾，較有機會納入補助。
根據內政部釋出的最新訊息可知，補貼對象為名下僅有1戶的自用住宅者，並設有排富條款，將提供每戶一次性新台幣3萬元的支持，預估可減輕55萬戶房貸族的負擔，其中台北市約佔4萬戶。
此外非台北市其他城市大約51萬戶。定額支持3萬元係以全國平均房貸餘額495萬元，2022年央行累積升息0.625%來估算而得。
內政部強調，本政策不適用於購買高價住宅的民眾，重點是減輕中低薪房貸族的居住負擔，不是鼓勵未來要買房的人，不適用購買高房價者，也不會補助到出租房子的房東。
- 符合下列資格之民眾，可申請住屋貸款支持方案：
- 僅有一筆自用性質購置住宅貸款
- 名下只有一戶房屋以內
- 110年家戶所得合計120萬元以內
- 原始核貸金額台北市850萬元（房屋總價約1200萬）以下的房屋、其他縣市始核貸金額700萬（房屋總價約1000萬）以下的房屋
不過對於政策方向學界仍有不同看法，《經濟日報》引述政大地政系退休教授張金鶚的說法指出，不應使用同把尺衡量，像是各地區薪資所得、房價、消費水平不同。
其次，要在雙北買房沒有貸款到千萬元，應是經濟條件較富裕族群，核貸總額在850萬及700萬以下才能領補助，顯然有失公平。最後，張金鶚也強調，如果房貸支持方案只為期1年，對於房貸族來說只是錦上添花，除非房貸支持政策要長期執行，才較為合理。
最後，還有借名登記問題，在條件設計上必須去排除。而更重要的是讓人民住得好，而非買得起，因此，住宅政策的目標從傳統的「住者有其屋」轉換成「住者適其屋」。
租金補貼擴大辦理
針對租屋族，內政部還指出租金補貼擴大辦理，過去300億租金補貼政策2022年首度由中央直接受理與撥款，核定戶數由108年的6萬戶大幅成長，現已達27.7萬戶，其中弱勢家庭約占四成、初入社會青年與婚育家庭各占約三成，實質給予租屋民眾支持並有效減輕生活負擔。
- 2023年還將擴大精進租金補貼，包含：
- 隨到隨辦；舊戶直接延續補貼，不用重新申請；
- 新申請戶之租約免附房東身分證字號；
- 放寬房屋的適用範圍，會以房屋稅和地政資料進行勾稽，無資料者可以切結方式處理；
- 擴大到18歲以上的租屋族皆可適用。
至於社會住宅部分，中央興建社宅已從2020年底的4435戶，在3年內興建數量快速成長，去年已累積興辦3萬491戶及遍及全台20縣市（含澎湖），完成「社宅環島」里程碑。今年馬祖與金門也將開辦，將可達成全國22縣市均有社宅的成果，預計可增加2萬戶。
內政部進一步補充，截至2023年1月底，全國直接興建社宅戶數已突破7.1萬戶，未來也將持續盤點國公有低度利用房地，與各部會機關整合利用國有土地，以取得社宅用地。
內政部說，預估在2024年底，中央與地方興建社宅總量可累計達成12.3萬戶目標。未來也會就社宅執行策略與方向進行更多討論與滾動檢討，持續推升全國社宅供給總量。
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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