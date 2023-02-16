內政部推「住宅三箭」，學者質疑房貸利息補助門檻不合理，政策細節一次看

全球為了打擊通貨膨脹，各國央行啟動循環升息，導致民眾房貸節節攀高。而今（16）日內政部為了減輕民眾的負擔，將推出「住宅三箭」補助其房貸補貼。住宅三箭主要的大方向是：租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼。

內政部推動「住宅三箭」

針對住宅三箭的訂定細節，內政部將補貼標準訂於家戶所得在新台幣（下同）120萬元以下，如果是首都台北市房貸核貸金額在850萬元以下，其他地區須在700萬元以下者；同時符合兩要件才享有房貸補貼。

官員解釋，考量到補貼方案是全國性政策，家戶門檻才會統一，並設在核貸金額850萬或者700萬以下的排富條款，而在如此門檻下，官員也坦言若於北市是買「小房」的民眾，較有機會納入補助。

根據內政部釋出的最新訊息可知，補貼對象為名下僅有1戶的自用住宅者，並設有排富條款，將提供每戶一次性新台幣3萬元的支持，預估可減輕55萬戶房貸族的負擔，其中台北市約佔4萬戶。

此外非台北市其他城市大約51萬戶。定額支持3萬元係以全國平均房貸餘額495萬元，2022年央行累積升息0.625%來估算而得。

內政部強調，本政策不適用於購買高價住宅的民眾，重點是減輕中低薪房貸族的居住負擔，不是鼓勵未來要買房的人，不適用購買高房價者，也不會補助到出租房子的房東。

符合下列資格之民眾，可申請住屋貸款支持方案：

僅有一筆自用性質購置住宅貸款 名下只有一戶房屋以內 110年家戶所得合計120萬元以內 原始核貸金額台北市850萬元（房屋總價約1200萬）以下的房屋、其他縣市始核貸金額700萬（房屋總價約1000萬）以下的房屋

不過對於政策方向學界仍有不同看法，《經濟日報》引述政大地政系退休教授張金鶚的說法指出，不應使用同把尺衡量，像是各地區薪資所得、房價、消費水平不同。

其次，要在雙北買房沒有貸款到千萬元，應是經濟條件較富裕族群，核貸總額在850萬及700萬以下才能領補助，顯然有失公平。最後，張金鶚也強調，如果房貸支持方案只為期1年，對於房貸族來說只是錦上添花，除非房貸支持政策要長期執行，才較為合理。

最後，還有借名登記問題，在條件設計上必須去排除。而更重要的是讓人民住得好，而非買得起，因此，住宅政策的目標從傳統的「住者有其屋」轉換成「住者適其屋」。

租金補貼擴大辦理

針對租屋族，內政部還指出租金補貼擴大辦理，過去300億租金補貼政策2022年首度由中央直接受理與撥款，核定戶數由108年的6萬戶大幅成長，現已達27.7萬戶，其中弱勢家庭約占四成、初入社會青年與婚育家庭各占約三成，實質給予租屋民眾支持並有效減輕生活負擔。

2023年還將擴大精進租金補貼，包含：

隨到隨辦；舊戶直接延續補貼，不用重新申請； 新申請戶之租約免附房東身分證字號； 放寬房屋的適用範圍，會以房屋稅和地政資料進行勾稽，無資料者可以切結方式處理； 擴大到18歲以上的租屋族皆可適用。

至於社會住宅部分，中央興建社宅已從2020年底的4435戶，在3年內興建數量快速成長，去年已累積興辦3萬491戶及遍及全台20縣市（含澎湖），完成「社宅環島」里程碑。今年馬祖與金門也將開辦，將可達成全國22縣市均有社宅的成果，預計可增加2萬戶。

內政部進一步補充，截至2023年1月底，全國直接興建社宅戶數已突破7.1萬戶，未來也將持續盤點國公有低度利用房地，與各部會機關整合利用國有土地，以取得社宅用地。

內政部說，預估在2024年底，中央與地方興建社宅總量可累計達成12.3萬戶目標。未來也會就社宅執行策略與方向進行更多討論與滾動檢討，持續推升全國社宅供給總量。

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核稿編輯：翁世航