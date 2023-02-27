《你可以當好人，但不要好得不像人》：討好者會揣測別人的想法，並以此形塑自己的人生
我們想讓你知道的是
我當時正在寫文章，順便整理一些電子郵件。但我沒辦法忽視這段美好的故事：九十歲的女士剛買了蘋果的手錶，正在努力學習使用方式。「這可以顯示我的心律嗎？」我聽見她問。 「當然囉，奶奶。看到了嗎？在這裡。」年長的女士說：「我每天早上都會檢查有沒有脈搏，有的話才需要起床。」
文：麥克・貝勒（Mike Bechtle）
珍惜一次又一次的選擇
不要忘記，唯有死魚才會隨波逐流。英國記者，馬爾科姆・蒙格瑞奇（Malcolm Muggeridge）
她和咖啡廳的其他客人格格不入。
通常，這類地方都充滿了帶著電腦的學生、喝著拿鐵的生意人，以及幾個看著平板電腦的年長者。但她完全不同。她銀白色的頭髮整理成很舒服的髮型，全身散發著不做作的時尚感。她很時髦。她和一個年輕許多的女子相對而坐，離我只有幾英尺。她們之間放了一個打開的小盒子。
盒子上的商標很眼熟：蘋果。
那位年長女性開口時，聽起來很有自信，但不咄咄逼人。「我做得來，妳知道吧？所以我才會買。」
「當然的，奶奶。」年輕女性回答：「妳從不害怕嘗試新的事物。」
「或許我老了以後就會怕吧。」奶奶說。
「那麼，妳現在幾歲了呢？」
「我才九十歲。好啦，示範一下這東西有多好用吧。」
於是，看起來四十出頭的孫女讓奶奶拿著電子裝置，並引導她嘗試各種功能。
我當時正在寫文章，順便整理一些電子郵件。但我沒辦法忽視這段美好的故事：九十歲的女士剛買了蘋果的手錶，正在努力學習使用方式。
「這可以顯示我的心律嗎？」我聽見她問。
「當然囉，奶奶。看到了嗎？在這裡。」
「這很重要。」年長的女士說。「我每天早上都會檢查有沒有脈搏，有的話才需要起床。」彼此都笑了。
「它會記錄我走了幾步嗎？」
「會的，也會顯示妳的確切位置，我可以在我電腦的地圖上看到。」
「很棒。我每天都該走一萬步。假如迷路了，我就一直走到妳來找我為止。」兩人又笑了起來。
閒聊持續了三十分鐘。奶奶每種功能都嘗試了幾次，學會以後再開始學下一種。即便要重複好幾遍，孫女卻沒有表現出任何不耐煩，所展現的耐心是對奶奶最好的尊重。
最終，到了離開的時候，時髦的奶奶戴上手錶。
「謝啦，親愛的。」對著孫女說，「下次可以教我怎麼把手錶連上手機嗎？」
祖孫倆離開了。
我看著她們慢慢走遠，我發現，這位奶奶並不是那種體能極佳的馬拉松長輩跑者。
她是體態衰老、卻決心不要讓思想也跟著衰老的女人。她的心態很年輕，因為她為自己負責。這個女士採取主動。
堅強的人才有力氣行善
討好者會用其他人的觀點和反應，來定義自己的價值。他們把自己看成雕像，並且將雕刻刀交到其他人手中（或是認定雕刻刀本來就在別人手中）。他們成了受害者，因為他們會揣測別人的想法，並以此形塑自己的人生。他們覺得自己弱小無助，卻從不讓別人知道自己的感受。他們想像別人的想法，並且成為這種想像的囚徒。要相信別人能接受真實的自己，實在是太冒險了，於是他們持續控制自己的形象。
如此一來，他們就減損了自己對世界獨一無二的貢獻。他們或許想主動嘗試新事物，卻又迫切觀察其他人的反應，只要感受到一絲一毫的批判，就會立刻放棄。或許新事物能讓他們振奮，但他們永遠嘗不到。他們讓其他人的意向來決定自己的選擇，而無視自己真正想要的。
復原之路的第一項要素是採取主動：對自己的人生負責。這意味著永遠不要把自己的處境歸咎於人，也永遠根據自己的獨特觀點來做決定。
《與成功有約》的作者柯維博士常說：「決定我是誰的並非我身處的環境，而是我所做的決定。」積極主動的意思，是認知到把處境歸咎於人終究毫無意義。其他人或許會在某些方面對你施壓，但你永遠能自由決定回應的方式。你能掌控自己的選擇，而你的選擇則控制了你的命運。
你或許會說：「但總有一些在我們掌控之外的事啊？我沒辦法控制經濟發展，或是其他人惡意的行為。這把我的生活弄得亂七八糟，我一點辦法都沒有。」我們固然無法控制其他人的行為，但卻可以控制自己的反應。假如我們陷入憤怒苦悶，又受制於他人造成的情緒，那等於是放棄了選擇的自由。任由情緒被他人控制——但我們可不希望這種人控制我們的人生。
採取主動並不會將其他人造成的傷害降到最小。這只代表我們選擇不受其奴役。我們從實際的觀點回顧過去，再決定如何繼續前進。換句話說，我們把通往快樂的鑰匙放在自己的口袋裡。
就像芮因霍・尼布爾（Reinhold Niebuhr）在經典的《寧靜禱告》（The Serenity Prayer）中所寫：
主啊，請賜予我寧靜，去接受無法改變的事物，
賜予我勇氣，去做出有能力的改變，賜予我智慧，去判別兩者的不同。
積極主動的人學習度過無悔的人生，而這是從日積月累的討好習慣中，邁向復原的基礎。
相關書摘 ▶《你可以當好人，但不要好得不像人》：細心照料花園的不知名植物，警察好友問我為何種大麻？
書籍介紹
本文摘錄自《你可以當好人，但不要好得不像人：有本事才給予。設立界線、有限度討好是長久關係的祕密》，一起來出版
作者：麥克・貝勒（Mike Bechtle）
譯者：謝慈
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討好是人生教會我們的事，一旦過度就損耗情緒。教育博士貝勒從自身復元的經歷、到幫助千人重塑關係的專業知識，彙整出一套討好行為的新觀點。告訴我們，如何從筋疲力盡的盲目討好者，轉變為成熟自在的理性討好者。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。