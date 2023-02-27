《你可以當好人，但不要好得不像人》：討好者會揣測別人的想法，並以此形塑自己的人生

文：麥克・貝勒（Mike Bechtle）

珍惜一次又一次的選擇

不要忘記，唯有死魚才會隨波逐流。英國記者，馬爾科姆・蒙格瑞奇（Malcolm Muggeridge）

她和咖啡廳的其他客人格格不入。

通常，這類地方都充滿了帶著電腦的學生、喝著拿鐵的生意人，以及幾個看著平板電腦的年長者。但她完全不同。她銀白色的頭髮整理成很舒服的髮型，全身散發著不做作的時尚感。她很時髦。她和一個年輕許多的女子相對而坐，離我只有幾英尺。她們之間放了一個打開的小盒子。

盒子上的商標很眼熟：蘋果。

那位年長女性開口時，聽起來很有自信，但不咄咄逼人。「我做得來，妳知道吧？所以我才會買。」

「當然的，奶奶。」年輕女性回答：「妳從不害怕嘗試新的事物。」

「或許我老了以後就會怕吧。」奶奶說。

「那麼，妳現在幾歲了呢？」

「我才九十歲。好啦，示範一下這東西有多好用吧。」

於是，看起來四十出頭的孫女讓奶奶拿著電子裝置，並引導她嘗試各種功能。

我當時正在寫文章，順便整理一些電子郵件。但我沒辦法忽視這段美好的故事：九十歲的女士剛買了蘋果的手錶，正在努力學習使用方式。

「這可以顯示我的心律嗎？」我聽見她問。

「當然囉，奶奶。看到了嗎？在這裡。」

「這很重要。」年長的女士說。「我每天早上都會檢查有沒有脈搏，有的話才需要起床。」彼此都笑了。

「它會記錄我走了幾步嗎？」

「會的，也會顯示妳的確切位置，我可以在我電腦的地圖上看到。」

「很棒。我每天都該走一萬步。假如迷路了，我就一直走到妳來找我為止。」兩人又笑了起來。

閒聊持續了三十分鐘。奶奶每種功能都嘗試了幾次，學會以後再開始學下一種。即便要重複好幾遍，孫女卻沒有表現出任何不耐煩，所展現的耐心是對奶奶最好的尊重。

最終，到了離開的時候，時髦的奶奶戴上手錶。

「謝啦，親愛的。」對著孫女說，「下次可以教我怎麼把手錶連上手機嗎？」

祖孫倆離開了。

我看著她們慢慢走遠，我發現，這位奶奶並不是那種體能極佳的馬拉松長輩跑者。

她是體態衰老、卻決心不要讓思想也跟著衰老的女人。她的心態很年輕，因為她為自己負責。這個女士採取主動。

堅強的人才有力氣行善

討好者會用其他人的觀點和反應，來定義自己的價值。他們把自己看成雕像，並且將雕刻刀交到其他人手中（或是認定雕刻刀本來就在別人手中）。他們成了受害者，因為他們會揣測別人的想法，並以此形塑自己的人生。他們覺得自己弱小無助，卻從不讓別人知道自己的感受。他們想像別人的想法，並且成為這種想像的囚徒。要相信別人能接受真實的自己，實在是太冒險了，於是他們持續控制自己的形象。

如此一來，他們就減損了自己對世界獨一無二的貢獻。他們或許想主動嘗試新事物，卻又迫切觀察其他人的反應，只要感受到一絲一毫的批判，就會立刻放棄。或許新事物能讓他們振奮，但他們永遠嘗不到。他們讓其他人的意向來決定自己的選擇，而無視自己真正想要的。

復原之路的第一項要素是採取主動：對自己的人生負責。這意味著永遠不要把自己的處境歸咎於人，也永遠根據自己的獨特觀點來做決定。

《與成功有約》的作者柯維博士常說：「決定我是誰的並非我身處的環境，而是我所做的決定。」積極主動的意思，是認知到把處境歸咎於人終究毫無意義。其他人或許會在某些方面對你施壓，但你永遠能自由決定回應的方式。你能掌控自己的選擇，而你的選擇則控制了你的命運。

你或許會說：「但總有一些在我們掌控之外的事啊？我沒辦法控制經濟發展，或是其他人惡意的行為。這把我的生活弄得亂七八糟，我一點辦法都沒有。」我們固然無法控制其他人的行為，但卻可以控制自己的反應。假如我們陷入憤怒苦悶，又受制於他人造成的情緒，那等於是放棄了選擇的自由。任由情緒被他人控制——但我們可不希望這種人控制我們的人生。

採取主動並不會將其他人造成的傷害降到最小。這只代表我們選擇不受其奴役。我們從實際的觀點回顧過去，再決定如何繼續前進。換句話說，我們把通往快樂的鑰匙放在自己的口袋裡。

就像芮因霍・尼布爾（Reinhold Niebuhr）在經典的《寧靜禱告》（The Serenity Prayer）中所寫：

主啊，請賜予我寧靜，去接受無法改變的事物， 賜予我勇氣，去做出有能力的改變，賜予我智慧，去判別兩者的不同。

積極主動的人學習度過無悔的人生，而這是從日積月累的討好習慣中，邁向復原的基礎。

相關書摘 ▶《你可以當好人，但不要好得不像人》：細心照料花園的不知名植物，警察好友問我為何種大麻？

書籍介紹

本文摘錄自《你可以當好人，但不要好得不像人：有本事才給予。設立界線、有限度討好是長久關係的祕密》，一起來出版

作者：麥克・貝勒（Mike Bechtle）

譯者：謝慈

理性討好，才是關係中最強大的生存策略

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══ 一本寫給盲目討好者的自適指南 ══

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★ 內附【討好健康指數測驗】，看出你屬於潛在、世襲還是技術性討好

★ 尼克小姐、心裡小心理、幹話心理學──率性推薦

討好是人生教會我們的事，一旦過度就損耗情緒。教育博士貝勒從自身復元的經歷、到幫助千人重塑關係的專業知識，彙整出一套討好行為的新觀點。告訴我們，如何從筋疲力盡的盲目討好者，轉變為成熟自在的理性討好者。

Photo Credit: 一起來出版

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航