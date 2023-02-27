《你可以當好人，但不要好得不像人》：細心照料花園的不知名植物，警察好友問我為何種大麻？
我們想讓你知道的是
有很多事物似乎都是「就這麼出現」在我們的生命中，包含了我們並未特別培養的想法、習慣和態度。我們身邊的人也可能養成了隱微的自大、驕傲或「無害」的嘲諷習慣，而這些習慣趁著我們不注意時，也蔓延到我們的人生。我們很容易以為它們是無害的，於是讓它們留下—甚至還會澆水施肥。
文：麥克・貝勒（Mike Bechtle）
一個接一個做有意義的選擇
幾年前，我擔任一間公營事業的顧問。我們談論微小決定如何帶來巨大改變。與會者並沒有花太多時間，就理解了這個概念，因為他們才剛經歷過一件真實案例。
公司有一位軟體工程師負責的業務太過幕後，以致於根本沒有人想到檢查他的工作情況。他開發的軟體之一，用途是收取民眾繳納的費用，並加入公司帳戶。他知道帳單結算時，實際的費用通常會有小數點；因此，假如算出用戶需要繳納三十八元又四十點五美分時，電腦會自動進位成四十六美分。每個月，公司都會從成千上萬用戶的帳單中多收那零點幾分錢。那位工程師改寫了程式，讓這些錢不進入公司帳戶，而流到他的祕密戶頭中。
公司精確得到應得的費用，顧客也從未要求那不到一分錢的退費。這個程式基本上是自主運作，並沒有安全措施能預防。他的計畫萬無一失，也沒有被抓包的可能性——畢竟他就是程式的負責人。
他只犯了一個疏失，就是向朋友吹噓這件事，而朋友舉發了他。我不知道他這個陰謀起於何時。但被逮捕時，他的祕密戶頭累積了數萬美元。
我想，我們可以從這個案例中學到很多事（除了不該偷竊公司或客戶）。
- 微小的選擇只要重複夠多次，就會帶來巨大的改變。
- 不好的微小選擇，會導致巨大的惡習。
- 好的微小選擇，會形成巨大的好習慣。
- 想要成大事嗎？從細微處開始努力，不要停下腳步。
- 想要避免生命中的巨大痛苦嗎？每個微小的選擇都會帶來改變，所以務必慎重。
反覆的行為造就了當下的我們，每個選擇都有意義，每天都很重要。
處之泰然，不如坦然
討好者如果想建立堅固的人生基礎，就必須覺察到自己的真誠被迫做出妥協的時刻，不能視而不見、不知不覺。他們得努力突破長久以來日常生活中的欺瞞，因此，正視問題就變得至關緊要。
我和妻子剛成婚時，住在加州麗浪多海灘市的一棟小房子裡。我們規畫設計了小小的院子，注意到某天冒出了一株植物幼苗。我不知道品種，但它看起來很美，有綠色鋸齒狀的葉子，像極了手指張開的手掌。這棵植物長得很好，我就像照顧花園裡其他植物那樣照顧它。很快地，它成為院子裡最好看的一叢。
不久之後，我們邀朋友共進晚餐。他們是教會的人，是時常和我們共處的好朋友，其中一個是警察。
我們很努力打理房子，也以自己設計的景觀為傲，因此邀他們四處參觀，帶他們欣賞了院子的花卉和灌木。我們述說著如何替草坪翻地，加上灑水器，讓她們腳下的茂盛綠草欣欣向榮。
接著，我們走向側邊的院子，繼續參觀。
「那麼，你們這種的是啥呢？」那位警察朋友一邊靠近我們的意外植物，一邊問道。
「我不知道——但真的很美，不是嗎？」
「是啊，真好看。是你種的嗎？」他問。
「不。有一天就這麼冒出來了。看起來很酷，所以我一直照顧下去。」
「你知道嗎？」他說：「或許你不要這麼仔細照顧比較好。」
「為什麼？」
「它是大麻。」
他做了一些調查，發現幾個月前我們的鄰居才因此被逮捕。他的院子裡滿是大麻，而當時還是違法的。儘管當局清空了他的院子，但有些種子還是殘留在泥土裡。
我們以為自己是好園丁。我們種的所有植物都生氣蓬勃，即便是意外長出來的也是如此。大麻就這麼出現了。我們並沒有產生質疑，而認定一切都沒什麼。
有很多事物似乎都是「就這麼出現」在我們的生命中，包含了我們並未特別培養的想法、習慣和態度。我們身邊的人也可能養成了隱微的自大、驕傲或「無害」的嘲諷習慣，而這些習慣趁著我們不注意時，也蔓延到我們的人生。我們很容易以為它們是無害的，於是讓它們留下—甚至還會澆水施肥。然而，隨著時間過去，它們會向下紮根，長成開枝散葉的植物。
它們或許看起來很漂亮，但實際上卻很危險——而且會傷害我們的生命。我們不能再繼續澆水下去，而得將它們根除。
如果希望有所成長，唯一的方法就是專注在幫助我們發揮的事物，並有意識地排除扯我們後腿的事物。
活出精彩人生
如果我們的生命很精彩，差別何在？如果我們不再想著表現真誠，而是發自內心？反而人們會對我們印象深刻。
喜劇演員威爾・羅傑斯（Will Rogers）曾說過：「好好過日子，讓你就算把家裡的鸚鵡賣給鎮上最八卦的人，也不令你蒙羞。」
真誠的意思是，你表現出的外在完全符合你的內在。意味著你並不會修飾編輯自己的人生。
對於康復中的討好者來說，這真是再美好不過了！
相關書摘 ▶《你可以當好人，但不要好得不像人》：討好者會揣測別人的想法，並以此形塑自己的人生
書籍介紹
本文摘錄自《你可以當好人，但不要好得不像人：有本事才給予。設立界線、有限度討好是長久關係的祕密》，一起來出版
作者：麥克・貝勒（Mike Bechtle）
譯者：謝慈
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
理性討好，才是關係中最強大的生存策略
化解五個社交恐懼，在所有關係裡安 身 自 在
══ 一本寫給盲目討好者的自適指南 ══
★ 正值「複製討好行為」的時代，小心在眾人眼光裡迷失自我
★ 內附【討好健康指數測驗】，看出你屬於潛在、世襲還是技術性討好
★ 尼克小姐、心裡小心理、幹話心理學──率性推薦
討好是人生教會我們的事，一旦過度就損耗情緒。教育博士貝勒從自身復元的經歷、到幫助千人重塑關係的專業知識，彙整出一套討好行為的新觀點。告訴我們，如何從筋疲力盡的盲目討好者，轉變為成熟自在的理性討好者。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna