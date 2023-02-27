《你可以當好人，但不要好得不像人》：細心照料花園的不知名植物，警察好友問我為何種大麻？

文：麥克・貝勒（Mike Bechtle）

一個接一個做有意義的選擇

幾年前，我擔任一間公營事業的顧問。我們談論微小決定如何帶來巨大改變。與會者並沒有花太多時間，就理解了這個概念，因為他們才剛經歷過一件真實案例。

公司有一位軟體工程師負責的業務太過幕後，以致於根本沒有人想到檢查他的工作情況。他開發的軟體之一，用途是收取民眾繳納的費用，並加入公司帳戶。他知道帳單結算時，實際的費用通常會有小數點；因此，假如算出用戶需要繳納三十八元又四十點五美分時，電腦會自動進位成四十六美分。每個月，公司都會從成千上萬用戶的帳單中多收那零點幾分錢。那位工程師改寫了程式，讓這些錢不進入公司帳戶，而流到他的祕密戶頭中。

公司精確得到應得的費用，顧客也從未要求那不到一分錢的退費。這個程式基本上是自主運作，並沒有安全措施能預防。他的計畫萬無一失，也沒有被抓包的可能性——畢竟他就是程式的負責人。

他只犯了一個疏失，就是向朋友吹噓這件事，而朋友舉發了他。我不知道他這個陰謀起於何時。但被逮捕時，他的祕密戶頭累積了數萬美元。

我想，我們可以從這個案例中學到很多事（除了不該偷竊公司或客戶）。

微小的選擇只要重複夠多次，就會帶來巨大的改變。

不好的微小選擇，會導致巨大的惡習。

好的微小選擇，會形成巨大的好習慣。

想要成大事嗎？從細微處開始努力，不要停下腳步。

想要避免生命中的巨大痛苦嗎？每個微小的選擇都會帶來改變，所以務必慎重。

反覆的行為造就了當下的我們，每個選擇都有意義，每天都很重要。

處之泰然，不如坦然

討好者如果想建立堅固的人生基礎，就必須覺察到自己的真誠被迫做出妥協的時刻，不能視而不見、不知不覺。他們得努力突破長久以來日常生活中的欺瞞，因此，正視問題就變得至關緊要。

我和妻子剛成婚時，住在加州麗浪多海灘市的一棟小房子裡。我們規畫設計了小小的院子，注意到某天冒出了一株植物幼苗。我不知道品種，但它看起來很美，有綠色鋸齒狀的葉子，像極了手指張開的手掌。這棵植物長得很好，我就像照顧花園裡其他植物那樣照顧它。很快地，它成為院子裡最好看的一叢。

不久之後，我們邀朋友共進晚餐。他們是教會的人，是時常和我們共處的好朋友，其中一個是警察。

我們很努力打理房子，也以自己設計的景觀為傲，因此邀他們四處參觀，帶他們欣賞了院子的花卉和灌木。我們述說著如何替草坪翻地，加上灑水器，讓她們腳下的茂盛綠草欣欣向榮。

接著，我們走向側邊的院子，繼續參觀。

「那麼，你們這種的是啥呢？」那位警察朋友一邊靠近我們的意外植物，一邊問道。

「我不知道——但真的很美，不是嗎？」

「是啊，真好看。是你種的嗎？」他問。

「不。有一天就這麼冒出來了。看起來很酷，所以我一直照顧下去。」

「你知道嗎？」他說：「或許你不要這麼仔細照顧比較好。」

「為什麼？」

「它是大麻。」

他做了一些調查，發現幾個月前我們的鄰居才因此被逮捕。他的院子裡滿是大麻，而當時還是違法的。儘管當局清空了他的院子，但有些種子還是殘留在泥土裡。

我們以為自己是好園丁。我們種的所有植物都生氣蓬勃，即便是意外長出來的也是如此。大麻就這麼出現了。我們並沒有產生質疑，而認定一切都沒什麼。

有很多事物似乎都是「就這麼出現」在我們的生命中，包含了我們並未特別培養的想法、習慣和態度。我們身邊的人也可能養成了隱微的自大、驕傲或「無害」的嘲諷習慣，而這些習慣趁著我們不注意時，也蔓延到我們的人生。我們很容易以為它們是無害的，於是讓它們留下—甚至還會澆水施肥。然而，隨著時間過去，它們會向下紮根，長成開枝散葉的植物。

它們或許看起來很漂亮，但實際上卻很危險——而且會傷害我們的生命。我們不能再繼續澆水下去，而得將它們根除。

如果希望有所成長，唯一的方法就是專注在幫助我們發揮的事物，並有意識地排除扯我們後腿的事物。

活出精彩人生

如果我們的生命很精彩，差別何在？如果我們不再想著表現真誠，而是發自內心？反而人們會對我們印象深刻。

喜劇演員威爾・羅傑斯（Will Rogers）曾說過：「好好過日子，讓你就算把家裡的鸚鵡賣給鎮上最八卦的人，也不令你蒙羞。」

真誠的意思是，你表現出的外在完全符合你的內在。意味著你並不會修飾編輯自己的人生。

對於康復中的討好者來說，這真是再美好不過了！

相關書摘 ▶《你可以當好人，但不要好得不像人》：討好者會揣測別人的想法，並以此形塑自己的人生

書籍介紹

本文摘錄自《你可以當好人，但不要好得不像人：有本事才給予。設立界線、有限度討好是長久關係的祕密》，一起來出版

作者：麥克・貝勒（Mike Bechtle）

譯者：謝慈

理性討好，才是關係中最強大的生存策略

化解五個社交恐懼，在所有關係裡安 身 自 在

══ 一本寫給盲目討好者的自適指南 ══

★ 正值「複製討好行為」的時代，小心在眾人眼光裡迷失自我

★ 內附【討好健康指數測驗】，看出你屬於潛在、世襲還是技術性討好

★ 尼克小姐、心裡小心理、幹話心理學──率性推薦

討好是人生教會我們的事，一旦過度就損耗情緒。教育博士貝勒從自身復元的經歷、到幫助千人重塑關係的專業知識，彙整出一套討好行為的新觀點。告訴我們，如何從筋疲力盡的盲目討好者，轉變為成熟自在的理性討好者。

Photo Credit: 一起來出版

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航