「郭系」的黃健庭作為朱立倫與郭台銘的橋樑，角色至為關鍵
我們想讓你知道的是
黃健庭和郭台銘的關係，更勝與朱立倫的關係。私底下，黃健庭絕對可以直通郭台銘，足堪為郭出謀劃策。這一點反映在黃健庭會見郭台銘的效率：郭王前一天喊話，郭黃隔天就見面了......
郭台銘14日會見王金平喊話，願代表國民黨選總統，要求黨中央擬定初選辦法，並與侯友宜公平競爭。國民黨祕書長黃健庭15日表示，已與郭台銘見過面了。
黃健庭轉述，初步溝通、了解郭董的想法，郭台銘不計任何形式，只要黨與國家需要，願承擔責任，他清楚表達願意代表國民黨參選總統意願，但也沒有非選不可。國民黨接下來將進一步協調、整合，擬提名作業，等3月4日南投補選後再議。
外界或許好奇，黃健庭居然說郭台銘「沒有非選不可」。
這一點黃對郭沒有不敬，因為郭檯面上的確說，等初選辦法出爐後再決定參選與否，黃健庭也講了「沒有卡侯」給侯友宜聽，郭董沒有「非選不可」。
言下之意，國民黨也沒有「非侯不可」、「非郭不可」。黨中央沒有偏袒任何一方，朱立倫站在制高點上。
我在乎的是，黃健庭跟郭台銘的關係，與國民黨接觸郭董的效率。
郭王前一天喊話，郭黃隔天就見面的「效率」
先說郭黃關係。
2019年郭台銘信誓旦旦角逐總統大選，曾邀黃健庭展開郭黃配的「奇幻之旅」。郭董把黃健庭當成核心、政治幕僚，推薦黃健庭角逐台北市長。黃健庭理論上被歸類為郭台銘人馬。前年10月，朱立倫邀請黃健庭出任國民黨秘書長，朱黃共事一年四個月。黃健庭同時也是朱立倫人馬。
黃健庭的權力來源，來自於兩個恩庇主。郭、朱先後對黃有支持、提拔。我個人觀察，黃健庭和郭台銘的關係，更勝與朱立倫的關係。私底下，黃健庭絕對可以直通郭台銘，足堪為郭出謀劃策的。
這一點反映在黃健庭會見郭台銘的效率。郭王前一天喊話，郭黃隔天就見面了。
以政治邏輯、常理判斷，「郭王會」敲鑼打鼓喊參選總統前，郭台銘難道不先告知黃健庭？黃健庭得知郭董念頭，難道會瞞著朱立倫？朱、郭兩方人馬，人裡人外，這就是一場戲。只是角色上，郭王高調，朱黃低調。
「郭系」的黃健庭，作為朱立倫與郭台銘的橋樑
朱立倫透過黃健庭穿梭，可以輕易得知郭台銘的真實想法，完全不需要假他人之手。而朱立倫的心證，郭台銘想必也可以透過黃健庭，第一時間得知。郭朱暢通無阻。
反過頭來，不少朱系人馬私下幫侯、期待侯友宜出馬。朱侯反而是隔了一層的。
回顧黃健庭前年黨主席選前表態「挺朱」時說，2024需推出最符合社會期待的候選人，不論是為黨內最強候選人如侯友宜排除障礙，或整合民間有力人士如郭台銘共同奮鬥，都需要老練沈穩無私的領袖；朱立倫已多次表示「成功不必在我」，強調願意為黨「求最強的候選人」，黨主席艱難任務，非朱莫屬。
如今，黃健庭還認為侯友宜是最強候選人？他要「砍」郭台銘豈砍得下去？耐人尋味。
「郭系」的黃健庭作為朱立倫與郭台銘的橋樑，以及郭台銘和侯友宜可能競爭的裁判之一，角色至為關鍵。郭王喊聲，侯友宜不再「定於一尊」，老朱怎麼看都是賺的。
很多政治線頭、萌芽、反制，或許在2020總統大選，2021黨主席選舉就已經埋下了種子。我不知道該說郭台銘有遠見，還是朱立倫有遠見。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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