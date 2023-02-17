「郭系」的黃健庭作為朱立倫與郭台銘的橋樑，角色至為關鍵

郭台銘14日會見王金平喊話，願代表國民黨選總統，要求黨中央擬定初選辦法，並與侯友宜公平競爭。國民黨祕書長黃健庭15日表示，已與郭台銘見過面了。

黃健庭轉述，初步溝通、了解郭董的想法，郭台銘不計任何形式，只要黨與國家需要，願承擔責任，他清楚表達願意代表國民黨參選總統意願，但也沒有非選不可。國民黨接下來將進一步協調、整合，擬提名作業，等3月4日南投補選後再議。

外界或許好奇，黃健庭居然說郭台銘「沒有非選不可」。

這一點黃對郭沒有不敬，因為郭檯面上的確說，等初選辦法出爐後再決定參選與否，黃健庭也講了「沒有卡侯」給侯友宜聽，郭董沒有「非選不可」。

言下之意，國民黨也沒有「非侯不可」、「非郭不可」。黨中央沒有偏袒任何一方，朱立倫站在制高點上。

我在乎的是，黃健庭跟郭台銘的關係，與國民黨接觸郭董的效率。

郭王前一天喊話，郭黃隔天就見面的「效率」

先說郭黃關係。

2019年郭台銘信誓旦旦角逐總統大選，曾邀黃健庭展開郭黃配的「奇幻之旅」。郭董把黃健庭當成核心、政治幕僚，推薦黃健庭角逐台北市長。黃健庭理論上被歸類為郭台銘人馬。前年10月，朱立倫邀請黃健庭出任國民黨秘書長，朱黃共事一年四個月。黃健庭同時也是朱立倫人馬。

黃健庭的權力來源，來自於兩個恩庇主。郭、朱先後對黃有支持、提拔。我個人觀察，黃健庭和郭台銘的關係，更勝與朱立倫的關係。私底下，黃健庭絕對可以直通郭台銘，足堪為郭出謀劃策的。

這一點反映在黃健庭會見郭台銘的效率。郭王前一天喊話，郭黃隔天就見面了。

以政治邏輯、常理判斷，「郭王會」敲鑼打鼓喊參選總統前，郭台銘難道不先告知黃健庭？黃健庭得知郭董念頭，難道會瞞著朱立倫？朱、郭兩方人馬，人裡人外，這就是一場戲。只是角色上，郭王高調，朱黃低調。

Photo Credit: 中央社 國民黨祕書長黃健庭（中）

「郭系」的黃健庭，作為朱立倫與郭台銘的橋樑

朱立倫透過黃健庭穿梭，可以輕易得知郭台銘的真實想法，完全不需要假他人之手。而朱立倫的心證，郭台銘想必也可以透過黃健庭，第一時間得知。郭朱暢通無阻。

反過頭來，不少朱系人馬私下幫侯、期待侯友宜出馬。朱侯反而是隔了一層的。

回顧黃健庭前年黨主席選前表態「挺朱」時說，2024需推出最符合社會期待的候選人，不論是為黨內最強候選人如侯友宜排除障礙，或整合民間有力人士如郭台銘共同奮鬥，都需要老練沈穩無私的領袖；朱立倫已多次表示「成功不必在我」，強調願意為黨「求最強的候選人」，黨主席艱難任務，非朱莫屬。

如今，黃健庭還認為侯友宜是最強候選人？他要「砍」郭台銘豈砍得下去？耐人尋味。

「郭系」的黃健庭作為朱立倫與郭台銘的橋樑，以及郭台銘和侯友宜可能競爭的裁判之一，角色至為關鍵。郭王喊聲，侯友宜不再「定於一尊」，老朱怎麼看都是賺的。

很多政治線頭、萌芽、反制，或許在2020總統大選，2021黨主席選舉就已經埋下了種子。我不知道該說郭台銘有遠見，還是朱立倫有遠見。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航