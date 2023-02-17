健保部分負擔新制將採兩階段：門診藥費、急診部分負擔4月上路，盼落實分級醫療、減少浪費

原訂於去（2022）年5月中旬上路的健保部分負擔新制延宕至今，新任健保署長石崇良昨（16）日召開記者會，宣布門診藥費及急診部分負擔為第一階段調整，最快有望於4月上路，檢查檢驗則因涉及到相關的行政配套有待討論，屬於第二階段調整，具體實施時程未定。

石崇良說明，部分負擔新制在去年之所以暫緩實施，主要是考量當時台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，醫療院所不分層級皆投入防疫工作，也考慮到民眾當時的負擔。石崇良表示，如今一年的時間過去，疫情已漸趨穩定，考量到部分負擔的費用調整對於健保資源利用及分級醫療政策推動，扮演一定份量的角色，因此重新將此案提出。

石崇良表示，部分負擔新制分為三部分，門診藥費（含慢性病處方箋）及急診部分負擔屬於第一階段調整。門診一般藥費的收取方式在地區醫院及基層診所仍維持藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院收取藥品部分負擔20%，最多收300元。

慢箋新制則與去年公告的版本略有不同。慢箋新制在去年公告的內容中，首次到基層診所領取慢箋也要收取部分負擔，第二次起才免收，昨日公佈的內容，首次到基層診所領取慢箋則不收取費用。

石崇良說明，若民眾的就醫行為沒有改變，受新制影響的人數約為700萬人，其中有400萬人一年多付出的費用在200元以下。

急診部分負擔新制的內容則與去年公布的版本相同，石崇良說明急診新制上路後，受影響的人數約為100萬人，其中一半的人屬於檢傷分級第1、2級部分負擔將下降、一半的人屬於第4、5級，負擔將會增加。

檢查檢驗部分負擔，健保署去年公布的版本，將由現行的免收，改為依據醫療院所層級及檢查費用金額，收取10-20％的部分負擔。

石崇良表示，檢查檢驗部分負擔新制的影響人數一年約為980萬人，若開始收取部分負擔，會涉及到民眾沒有檢查時的退費問題，或是看完門診與進行檢查檢驗之間存有時間差，費用收取的時機點問題。石崇良指出，此部分由於尚有行政配套措施需要釐清及準備妥適，因此列為第二階段推動，後續會繼續與各界討論。

媒體詢問部分負擔新制能為健保挹注多少費用，石崇良則回應此次政策調整的用意不在於挹注健保費用，重點在於落實分級醫療，導引正確的就醫行為，減少浪費。

《聯合新聞網》報導，台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊指出，若基層診所領藥費不收藥品部分負擔，對領藥行為有何影響、能否達成政策目標等，尚無實證基礎。醫改會執行長林雅惠也說，健保署雖針對各級醫院每次藥費部分負擔設有天花板，但經醫改會試算，多重慢性病但無重大傷病民眾，每年累計金額仍不容小覷，若家裡有多位多重慢病患者，負擔更重。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，尊重健保部分負擔新制分兩階段上路，但改革力道可能因此稍嫌薄弱，近年檢驗檢查費用於健保總額占比愈來愈高，這是需要解決的核心問題，若檢驗檢查部分負擔取得共識，仍應盡速上路。他也指出，最重要的還是要透過修《健保法》，提高健保費率上限，增加政府對健保醫療投資，才是上策。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航