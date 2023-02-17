健保部分負擔新制將採兩階段：門診藥費、急診部分負擔4月上路，盼落實分級醫療、減少浪費
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台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，尊重健保部分負擔新制分兩階段上路，但改革力道可能因此稍嫌薄弱，近年檢驗檢查費用於健保總額占比愈來愈高，這是需要解決的核心問題，若檢驗檢查部分負擔取得共識，仍應盡速上路。
原訂於去（2022）年5月中旬上路的健保部分負擔新制延宕至今，新任健保署長石崇良昨（16）日召開記者會，宣布門診藥費及急診部分負擔為第一階段調整，最快有望於4月上路，檢查檢驗則因涉及到相關的行政配套有待討論，屬於第二階段調整，具體實施時程未定。
石崇良說明，部分負擔新制在去年之所以暫緩實施，主要是考量當時台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，醫療院所不分層級皆投入防疫工作，也考慮到民眾當時的負擔。石崇良表示，如今一年的時間過去，疫情已漸趨穩定，考量到部分負擔的費用調整對於健保資源利用及分級醫療政策推動，扮演一定份量的角色，因此重新將此案提出。
石崇良表示，部分負擔新制分為三部分，門診藥費（含慢性病處方箋）及急診部分負擔屬於第一階段調整。門診一般藥費的收取方式在地區醫院及基層診所仍維持藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院收取藥品部分負擔20%，最多收300元。
慢箋新制則與去年公告的版本略有不同。慢箋新制在去年公告的內容中，首次到基層診所領取慢箋也要收取部分負擔，第二次起才免收，昨日公佈的內容，首次到基層診所領取慢箋則不收取費用。
石崇良說明，若民眾的就醫行為沒有改變，受新制影響的人數約為700萬人，其中有400萬人一年多付出的費用在200元以下。
急診部分負擔新制的內容則與去年公布的版本相同，石崇良說明急診新制上路後，受影響的人數約為100萬人，其中一半的人屬於檢傷分級第1、2級部分負擔將下降、一半的人屬於第4、5級，負擔將會增加。
檢查檢驗部分負擔，健保署去年公布的版本，將由現行的免收，改為依據醫療院所層級及檢查費用金額，收取10-20％的部分負擔。
石崇良表示，檢查檢驗部分負擔新制的影響人數一年約為980萬人，若開始收取部分負擔，會涉及到民眾沒有檢查時的退費問題，或是看完門診與進行檢查檢驗之間存有時間差，費用收取的時機點問題。石崇良指出，此部分由於尚有行政配套措施需要釐清及準備妥適，因此列為第二階段推動，後續會繼續與各界討論。
媒體詢問部分負擔新制能為健保挹注多少費用，石崇良則回應此次政策調整的用意不在於挹注健保費用，重點在於落實分級醫療，導引正確的就醫行為，減少浪費。
《聯合新聞網》報導，台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊指出，若基層診所領藥費不收藥品部分負擔，對領藥行為有何影響、能否達成政策目標等，尚無實證基礎。醫改會執行長林雅惠也說，健保署雖針對各級醫院每次藥費部分負擔設有天花板，但經醫改會試算，多重慢性病但無重大傷病民眾，每年累計金額仍不容小覷，若家裡有多位多重慢病患者，負擔更重。
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，尊重健保部分負擔新制分兩階段上路，但改革力道可能因此稍嫌薄弱，近年檢驗檢查費用於健保總額占比愈來愈高，這是需要解決的核心問題，若檢驗檢查部分負擔取得共識，仍應盡速上路。他也指出，最重要的還是要透過修《健保法》，提高健保費率上限，增加政府對健保醫療投資，才是上策。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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