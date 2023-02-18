台灣人若真的關心土敘強震，更應該關心中國侵台這個「災難」的日常化
我們想讓你知道的是
救災和災後的難民安置和心理重建，是需要高度人力物力部署的政治運作，需要一個民主開放的體制，道德情感只是必要但非充分的條件。現代歷史更不乏政治權力消費和操作災難和集體哀傷，走向一種更不寬容、更偏執、為特定意識形態的政治模式。
文：黃涵榆（任教於台灣師範大學英語系）
土耳其南部與敘利亞北部於2月6日發生規模7.8級地震，死亡人數急速攀升至四萬人。包括台灣在內的世界各國都在第一時間派遣救災隊到土耳其，並且投入大量的捐款與物資援助。
國際救援顯示的人性關懷再自然不過，也是土耳其和敘利亞劫後餘生的災民存活的重要支柱。然而，除了「患難見真情」的感動，我們對於這樣的重大災難還能而有什麼樣的思考？
「土耳其有事，台灣有事」
台灣人在第一時間伸出援手，包括短短幾天之內捐款超過4.9億元，總統、行政院長和多位立委捐出一月薪水，救援物資的募集更因數量過於龐大而喊停，在在展現「土耳其有事，台灣有事」的人道關懷。土耳其前總理達夫托葛魯（Ahmt Davutoglu）以「你們是我們的公民」感謝台灣人，如同日本人對台灣援助三一一災民感佩至今。
台灣與土耳其同處於板塊活動頻繁的區域，一直經歷規模大小不等的地震侵襲。九二一大地震發生之後，最早到達台灣的國際救援隊就是土耳其，兩國因苦難而形成相互與共的情感和生命連結。
從哲學的角度來說，「哀傷」並非只是一種個人層次柔弱、退縮或封閉的情感，哀傷，或用當代哲學家茱蒂絲．巴特勒（Judith Butler）的詞彙「可哀慟性」（grieveability），意謂著一種相互依存的體認。體認每個人都是依賴者，或是都在依賴與被依賴的關係中，彼此都同樣暴露在風險、暴力和災難的威脅當中。
然而，各種形式的暴力，包括戰亂、資源分配不均、種族和性別歧視、勞力剝削等等，使得並非所有的生命都同樣可哀慟。可哀慟性因此意味著體認不同個體與群體平等的存在權利。
可哀慟性召喚的倫理意識和行動不僅關乎他人的生命，還包括其他有感知的生物、環境和基礎設施。在這個語境下的「平等」並不是抽象、甚至空泛的「眾生平等」的概念，而是要在所屬的社會組織之中，實現物質資源、糧食分配、居住、工作、與基礎建設等生活待遇上的平等。
即刻救援災難中的土耳其或任何一個國家是再自然不過的一種倫理行動。但是如何讓「患難見真情」、「土耳其有事，台灣有事」不會淪為去真實化、去政治化的道德感傷情懷，我們需要做的思考和工作還很多。
從上述巴特勒的「可哀慟性」的角度來說，唯有當各個地區與各個半球都重新省思並正視相互依存概念的價值，我們才能真正開始對環境威脅、全球貧民窟問題、系統性種族主義、無國籍移民者處境、殖民權力等議題展開思考，並採取行動。
災難政治學
筆者必須強調，我無意質疑甚至貶抑捐獻和救災的道德意義，而且情感對於理性的道德推理和行動可以是助力，關鍵在於我們如何忠於、並且實踐道德情感。
我們要問，到底從這樣的災難裡看到什麼？而思考「災難政治學」意味著思考環繞著災難的各種風險、內外物質條件、意識、知識、想像和行為，從而部署必要且有效的各種人力物力。
此次土耳其世紀大地震導因於阿拉伯板塊向北移動，和安納托利亞板塊劇烈撞擊。此地區自古以來地震頻繁，19世紀也發生過多次七級以上強震。慘重的災情反映了基礎建設與防護措施嚴重不足，而敘利亞災區更有相當大的範圍處於內戰狀態，震災行動和災情調查都難以有效進行。
重大災難多少具有不可測的元素，但政府行政是否廉能、資訊是否透明、物資與社會力的動員是否具備效率，都是災難重建和復原的決定性因素。
台灣這樣的民主國家從SARS記取教訓，得以建制世界各國推崇的防疫體系，也從一次又一次的地震災難累積了不少經驗，但還是出現像前南投縣長李朝卿貪污九二一賑災款，而重大交通事故經常暴露行政體系的積弊。
中國災難和疫情訊息向來不透明，官員貪腐嚴重，強佔和變賣救災物資和金援相當普遍。中國政府甚至還會阻撓和拒絕國際社會和組織的協助。
這些事例都說明了救災和災後的難民安置和心理重建，是需要高度人力物力部署的政治運作，需要一個民主開放的體制，道德情感只是必要但非充分的條件。而放諸現代歷史，更不乏政治權力消費和操作災難和集體哀傷，走向一種更不寬容、更偏執、為特定意識形態的政治模式。
從震災到全球正義
災後重建是一段無比艱辛漫長的歷程，經歷過二次大戰毀滅的德法、三一一巨變的日本、九二一的台灣等國都很清楚。此次世紀大地震發生之後，世界各國立即對土耳其和敘利亞伸出援手難能可貴，但如何從震災走向全球正義的落實，恐怕還需要持續的關注和行動。
任何的重大災難都會衍生出（被）遷徙無國籍者或難民的問題，而這又逼迫我們再次面對「難民的人權難題」。與土耳其和敘利亞相鄰的歐洲各國能夠接納多少難民？這些國家社會內部會不會又出現排外風潮，激化出一波又一波的種族主義暴力？
更令人困窘問題是：會不會那看似人道救援的行動，其實是一種潛意識裡不想讓「鄰人／他者」靠近的舉措，要將他們固著在意識形態想像和某種安全距離之內？
正視災難的日常化
即便災難的本質具有相當程度的不可測，也充分暴露文明的脆弱，但這不表示我們什麼都不需要做，或者說，一些日常化的作為面對的就是不可測的災難。這有點像基督教神學的一種說法，「神蹟只發生在有準備的信眾。」
災難存在於客觀與主觀之間的斷裂，它是無法否認的不完全可被理解和控制的客觀事實，但是災難的衝擊也關係到我們用什麼態度面對。我們該是為最糟的狀況做最好的準備，或是繼續我行我素，馬照跑、舞照跳？
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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