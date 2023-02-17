立委賴香伶：政府總說「勞保不會倒」，不能說的真相是「只會讓你領少少」

文：賴香伶（立法委員）

某些經營管理或人生規劃的書籍，會說「好謊言的黃金比例就是一半真相。」這對個人而言，若作為處世之道或許無傷大雅，但執行公共政策的政府機關，若也將此視為圭臬，那麼不僅有負職守，甚至可能造成難以回復的災難。執政者對於勞保危機的態度，就是一個明顯的例子。

對於即將到來的勞保財務危機，二月中我邀請專家、學者及勞工代表，要求蔡英文政府必須立即採取措施，針對勞保進行改革，理由除了根據精算報告，勞保基金將於五年內見底、十年內負債將突破兆元，更重要的是，新任行政院院長陳建仁，正是2016年總統府年金改革委員會的召集人，對於勞保危機以及應該提出的解方，理應知之甚詳，沒有迴避的空間。

只會發「勞保不會倒」的勞動部，禁得起檢驗嗎？

對於財務改革的呼聲，勞動部援例又提出新聞稿，了無新意地重申勞保是國家辦的社會保險，政府會持續撥補，並絕對會負起最終支付責任，也將持續蒐集各界意見，周延規劃推動期程云云。

然而，這樣的老調重彈 [註] 根本禁不起檢驗。

首先，勞保潛藏債務達10兆，光是僅僅要平衡接下來十年的收支逆差，每年至少要撥補1500億，近四年中央政府總預算總計也才撥補1170億，根本杯水車薪。再來，改革方案於2016年已有結論，2021年的精算報告也公佈最適費率，蔡總統這屆就任已將滿三年，試問還要蒐集什麼意見、規劃何種期程？

最後，誠如勞工代表所言，政府總說「勞保不會倒」，卻沒說「只是讓你領少少！」這才是全部的真相。

如果執政者沒有其他更好的理由，那麼遲未推動改革，莫非是「2024年之後就沒我的事」的心態使然？然而，目前聲勢較好的國民黨，也沒有「幸災樂禍」的空間。

回顧勞保老年年金制的修法歷程——自2009年三讀完成後，隔（2010）年精算報告即點出破產危機，更曾在2012年引發史上最大的搶退潮，並促使政府提出改革方案，但如今歷任四屆總統、立法院皆未能完成修法改革，不願直面財務危機。此一橫跨不同政黨（完全）執政時期、時間長達十餘年的政治現象，凸顯我國代議政治已缺乏公共理性思辨的習慣、實踐乃至能力。

勞保危機是藍綠共業，改革至少已經拖了十年，不改革，只會讓仍在工作的年輕世代，必須作出更大的犧牲，因為我們留下來的是一個殘破的制度，愈拖只會讓制度改革過程的過渡期間愈短，當政策選擇工具愈少，改革的幅度就必須愈激烈，只會加重即將退休者及已退休者的生活衝擊，更不利在職的勞工。

改革應有「多管齊下」的思維，以及透明的資料揭露

勞保應該如何改革，並不缺方案，缺的是直面的勇氣。

首先，勞保自1950年開辦以來，從未依平衡費率收繳保費，於2009年將失能、老年與遺屬給付從一次給付改採年金制後，更擴大基金給付潛藏負債的規模，再加上台灣步入高齡化及少子女化的人口結構，是導致現行制度難以為繼的根本原因，而有改革的必要。

面對收支失衡的結構，政府檢視整體財政，持續撥補當然是必要手段，但由於前述的結構性問題，日後每年高達上兆的老年給付金額，顯非我國財政所能負擔，進而應該有「多管齊下」的思維：為維持收支平衡，必須將給付率與費率連動，若不減少給付，費率即應調升；若不調升費率，則給付自必調降。

當然，勞保年金作為第一層公共年金，其所扮演的角色在於維持受僱者於離開勞動場域後，仍能維持基礎生活——若給付過低，使其陷於必須依靠社會救助的境地，則勞保年金也失去其意義。因此，對於投保薪資較低的被保險人，必須優先照護，不能使其給付率過低。

最後，綜合社會經濟、人口結構以及基金財務等面向，設計出較符合收支平衡的勞保新制後，也應該在勞保條例內設計自動調整機制，使其能在符合一定條件下，依法調整收支，而不是每隔一段時間就要修法，徒增爭議。

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨立委賴香伶（右3）

總體而言，對於怎麼救勞保，我認為應該在「世代互助、弱勢優先、永續發展」的精神下進行，而要實際推動，前提仍然是執政者必須將其手上有的資料、方案，負責任地跟國民報告、說明，才有凝聚共識的可能。

立法院開議在即，對於普發現金條例的規劃，行政院目前僅願意撥補勞保300億元，比台電分到的500億還少，更別說真正能治本的改革方案，至今仍未聞樓梯響。實有必要透過朝野政黨委員，共同督促陳建仁院長面對，不能再用微笑迴避。

畢竟，好的謊言再怎麼好，究竟還是謊言。

註解

勞動部勞工保險局歷來新聞稿：

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航