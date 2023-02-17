立委賴香伶：政府總說「勞保不會倒」，不能說的真相是「只會讓你領少少」
我們想讓你知道的是
立法院開議在即，對於普發現金條例的規劃，行政院目前僅願意撥補勞保300億元，比台電分到的500億還少，更別說真正能治本的改革方案，至今仍未聞樓梯響。實有必要透過朝野政黨委員，共同督促陳建仁院長面對，不能再用微笑迴避。
文：賴香伶（立法委員）
某些經營管理或人生規劃的書籍，會說「好謊言的黃金比例就是一半真相。」這對個人而言，若作為處世之道或許無傷大雅，但執行公共政策的政府機關，若也將此視為圭臬，那麼不僅有負職守，甚至可能造成難以回復的災難。執政者對於勞保危機的態度，就是一個明顯的例子。
對於即將到來的勞保財務危機，二月中我邀請專家、學者及勞工代表，要求蔡英文政府必須立即採取措施，針對勞保進行改革，理由除了根據精算報告，勞保基金將於五年內見底、十年內負債將突破兆元，更重要的是，新任行政院院長陳建仁，正是2016年總統府年金改革委員會的召集人，對於勞保危機以及應該提出的解方，理應知之甚詳，沒有迴避的空間。
只會發「勞保不會倒」的勞動部，禁得起檢驗嗎？
對於財務改革的呼聲，勞動部援例又提出新聞稿，了無新意地重申勞保是國家辦的社會保險，政府會持續撥補，並絕對會負起最終支付責任，也將持續蒐集各界意見，周延規劃推動期程云云。
然而，這樣的老調重彈 [註] 根本禁不起檢驗。
首先，勞保潛藏債務達10兆，光是僅僅要平衡接下來十年的收支逆差，每年至少要撥補1500億，近四年中央政府總預算總計也才撥補1170億，根本杯水車薪。再來，改革方案於2016年已有結論，2021年的精算報告也公佈最適費率，蔡總統這屆就任已將滿三年，試問還要蒐集什麼意見、規劃何種期程？
最後，誠如勞工代表所言，政府總說「勞保不會倒」，卻沒說「只是讓你領少少！」這才是全部的真相。
如果執政者沒有其他更好的理由，那麼遲未推動改革，莫非是「2024年之後就沒我的事」的心態使然？然而，目前聲勢較好的國民黨，也沒有「幸災樂禍」的空間。
回顧勞保老年年金制的修法歷程——自2009年三讀完成後，隔（2010）年精算報告即點出破產危機，更曾在2012年引發史上最大的搶退潮，並促使政府提出改革方案，但如今歷任四屆總統、立法院皆未能完成修法改革，不願直面財務危機。此一橫跨不同政黨（完全）執政時期、時間長達十餘年的政治現象，凸顯我國代議政治已缺乏公共理性思辨的習慣、實踐乃至能力。
勞保危機是藍綠共業，改革至少已經拖了十年，不改革，只會讓仍在工作的年輕世代，必須作出更大的犧牲，因為我們留下來的是一個殘破的制度，愈拖只會讓制度改革過程的過渡期間愈短，當政策選擇工具愈少，改革的幅度就必須愈激烈，只會加重即將退休者及已退休者的生活衝擊，更不利在職的勞工。
改革應有「多管齊下」的思維，以及透明的資料揭露
勞保應該如何改革，並不缺方案，缺的是直面的勇氣。
首先，勞保自1950年開辦以來，從未依平衡費率收繳保費，於2009年將失能、老年與遺屬給付從一次給付改採年金制後，更擴大基金給付潛藏負債的規模，再加上台灣步入高齡化及少子女化的人口結構，是導致現行制度難以為繼的根本原因，而有改革的必要。
面對收支失衡的結構，政府檢視整體財政，持續撥補當然是必要手段，但由於前述的結構性問題，日後每年高達上兆的老年給付金額，顯非我國財政所能負擔，進而應該有「多管齊下」的思維：為維持收支平衡，必須將給付率與費率連動，若不減少給付，費率即應調升；若不調升費率，則給付自必調降。
當然，勞保年金作為第一層公共年金，其所扮演的角色在於維持受僱者於離開勞動場域後，仍能維持基礎生活——若給付過低，使其陷於必須依靠社會救助的境地，則勞保年金也失去其意義。因此，對於投保薪資較低的被保險人，必須優先照護，不能使其給付率過低。
最後，綜合社會經濟、人口結構以及基金財務等面向，設計出較符合收支平衡的勞保新制後，也應該在勞保條例內設計自動調整機制，使其能在符合一定條件下，依法調整收支，而不是每隔一段時間就要修法，徒增爭議。
總體而言，對於怎麼救勞保，我認為應該在「世代互助、弱勢優先、永續發展」的精神下進行，而要實際推動，前提仍然是執政者必須將其手上有的資料、方案，負責任地跟國民報告、說明，才有凝聚共識的可能。
立法院開議在即，對於普發現金條例的規劃，行政院目前僅願意撥補勞保300億元，比台電分到的500億還少，更別說真正能治本的改革方案，至今仍未聞樓梯響。實有必要透過朝野政黨委員，共同督促陳建仁院長面對，不能再用微笑迴避。
畢竟，好的謊言再怎麼好，究竟還是謊言。
註解
勞動部勞工保險局歷來新聞稿：
- 2012年10月19日，勞保不會倒，民眾請安心
- 2021年11月10日，勞保年金改革，目前尚無具體期程
- 2023年2月14日，政府持續撥補勞保基金，並負最終支付責任，維持制度運作
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。