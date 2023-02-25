緬懷日本樂壇傳奇高橋幸宏（上）：從生平與音樂性，探究作為歌手和鼓手的特色

文：學長音樂黑白講

前言

今（2023）年1月11日，曾任Yellow Magic Orchestra（YMO）樂團鼓手兼主唱的日本樂壇傳奇，高橋幸宏因病離開了我們，享壽70歲。在人們印象中他總是位打扮得體面時髦的紳士，終生擴展自身的創作邊界從未停歇，這樣一位擁有不老靈魂的人物，辭世也就格外令人難以置信。

身為貫穿日本流行音樂史、職涯五十餘載的創作者，中文圈關於高橋幸宏的討論，卻往往只集中在五年的YMO事業（儘管之後又有多次重組），或是僅提及歌手身份，而忽略了他令人印象深刻的爵士鼓演奏，實在可惜。

為一名樂迷與習鼓之人，我希望能填補這些少被談及的部分，因此本專題會聚焦在高橋幸宏個人，嘗試從音樂的角度切入，以作品導聆的方式提供脈絡，使各位更好理解其魅力所在。

本文仍會介紹他的生平，但關於人格特質，我認為龍貓大王通信撰寫的〈身為主唱，卻立志一生做配角：YMO最柔軟的C位——高橋幸宏〉已經描述得相當充分且親切易讀，若有興趣不妨也可以讀讀看。

由於高橋幸宏是個大題目，故我會拆成上下兩篇完成，上篇先介紹其生平與音樂特色；下篇則會根據不同時期的風格，以專輯為單位挑選幾張作品推薦並解說，試著從音樂這個側面帶領各位認識高橋幸宏，敬請期待。

最後，為了讓說明更完整，文中將提到諸多人名和樂風名詞，即使你是初次接觸也不必害怕，我會盡量用淺顯、著重在特徵描寫的方式解說作品。

Photo Credit: GettyImages 高橋幸宏

生平介紹

成長環境

高橋幸宏1952年生於東京一個富裕的家庭，有熱愛音樂的哥哥高橋信之，還有鍾情於時尚服飾的姐姐伊藤美惠，兩者後來皆成為該領域的專業人士。受到家人影響，小幸宏自幼就產生對音樂和時尚的興趣，寬敞的住家也提供了合適的練鼓環境，他在11歲的聖誕節收到一套鼓組當作禮物，成為日後音樂生涯的起點。

巨星將臨的黎明

文化早熟的高橋幸宏，高中便已開始作為錄音室樂手活動，1972年時參加了讓他作為鼓手成名的樂團サディスティック・ミカ・バンド（Sadistic Mika Band），該樂團首先在英國取得了成功，然後以逆輸入的形式在日本獲得評價，此時開始有更多人知道高橋幸宏的存在。

值得一提的是當時高橋的演奏在英國人心中留下了很深的印象，以至於YMO到英國演出時還有人認為是「那個高橋幸宏的樂團」，跟著以下影片，來聽聽高橋幸宏是如何擄獲英國人心的吧。

才能開花

70年代末到整個80年代是高橋幸宏大放異彩的時代，這十多年間的活動使他成為談論日本流行文化史不可或缺的人物。他於1978年發表首張個人專輯《サラヴァ！》（Saravah!，願你幸福！），同年加入了YMO，和細野晴臣、坂本龍一等人一同開啟東洋音樂的合成器風潮，改變了一個時代的聲音，也活用自己服裝設計的才能設計樂團形象，由本人擔任設計師的原創服飾品牌Bricks亦是在這個時期成立。

即使在1983年YMO「散開」後，高橋幸宏的音樂活動依然蓬勃發展，甚至能說此時才正式展開。他以幾乎一年一張的頻率發表個人專輯，獨特的風格確立了其作為歌手的地位，此外也持續以樂手身份參加諸多音樂人的錄音、製作和演出，在80年代的流行音樂場景取得一席之地。

永不止步的更新

進入2000年後，雖然他不再像過去20年那麼頻繁地以個人名義發表作品，卻參與了許多有趣的音樂組合，包括以不同名義「再生」的YMO、和細野晴臣共組的SKETCH SHOW，以及集結各路菁英的METAFIVE等，並且在每個團體都會進行新的嘗試。隨著時代變化不斷更新自己音樂性的高橋幸宏，是聽眾和創作者心目中永遠的偶像。

Photo Credit: GettyImages

談人物

介紹完生平，終於要來談高橋幸宏的音樂性，分別討論作為歌手和鼓手的特色。

獨行於新浪潮，城市流行中的異色存在

「都市流行」（city pop）一詞泛指日本80年代流行音樂中，特別受西洋音樂影響且具有「都會、時髦」印象的作品，其所指的對象是氛圍而非特定曲風。過去幾年由西方開始的「都市流行復興」，使當時的音樂再度流入人們耳中，而高橋幸宏也作為其中一員獲得關注。

關於這件事其實連高橋本人都十分意外，因為他的作品和都市流行的印象實在差太多了。儘管當時有許多曲風被囊括在這個大型名詞內，但大多數歌曲仍以pop rock、R&B、funk或fusion為主，唯獨他是以「新浪潮」（new wave）為主要風格，這個名詞所指範圍也很廣，但大致可以歸納出使用電子樂器、開朗、怪誕、神經質等特徵。

吸取了YMO活動的經驗，高橋幸宏大量使用合成器，追求他熱愛的新浪潮音樂，變化多端的電子聲響是他作品的常客，搭配慵懶溫柔的唱腔以及歌詞中內斂男性的形象，描繪出兼有開朗和寂寞，時而展露空虛和神經質的獨特都會景色。

新浪潮風格最強的時期，建議到YouTube觀看，說明欄有時間軸可挑選曲目。

柔情之聲與緊實的鼓點，高橋聲響的二面性

前面說了這麼多，所以高橋幸宏是位「好」歌手嗎？若你已看過上面的影片，便知道恐怕很難這麼說。

並非想澆各位冷水，然而相比其他都市流行的男歌星，他既沒有山下達郎的激情，也沒有大瀧詠一的浪漫，只有「潮」這一點能和角松敏生較量。

總而言之，他那輕柔中帶點顫抖的歌聲確實有特別的迷幻魅力，也和新浪潮的怪誕風格搭調，但大概和一般人想像的「美聲」仍有一段距離，我因此認為高橋幸宏在80年代的作品，對不習慣這類音樂的聽眾而言有一定門檻，然而也唯有這樣的歌聲能表現前述高橋幸宏獨有的風景，我想「好聽」和「魅力」並沒有必然的因果關係，當然這也見仁見智。