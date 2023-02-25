緬懷日本樂壇傳奇高橋幸宏（上）：從生平與音樂性，探究作為歌手和鼓手的特色

我們想讓你知道的是
身為貫穿日本流行音樂史、職涯五十餘載的創作者，中文圈關於高橋幸宏的討論，卻往往只集中在5年的YMO事業（儘管之後又有多次重組），或是僅提及歌手身份，而忽略了他令人印象深刻的爵士鼓演奏，實在可惜。為一名樂迷與習鼓之人，我希望能填補這些少被談及的部分，因此本文會聚焦在高橋幸宏個人，嘗試從音樂的角度切入，以作品導聆的方式提供脈絡，使各位更好理解其魅力所在。
文：學長音樂黑白講
前言
今（2023）年1月11日，曾任Yellow Magic Orchestra（YMO）樂團鼓手兼主唱的日本樂壇傳奇，高橋幸宏因病離開了我們，享壽70歲。在人們印象中他總是位打扮得體面時髦的紳士，終生擴展自身的創作邊界從未停歇，這樣一位擁有不老靈魂的人物，辭世也就格外令人難以置信。
身為貫穿日本流行音樂史、職涯五十餘載的創作者，中文圈關於高橋幸宏的討論，卻往往只集中在五年的YMO事業（儘管之後又有多次重組），或是僅提及歌手身份，而忽略了他令人印象深刻的爵士鼓演奏，實在可惜。
為一名樂迷與習鼓之人，我希望能填補這些少被談及的部分，因此本專題會聚焦在高橋幸宏個人，嘗試從音樂的角度切入，以作品導聆的方式提供脈絡，使各位更好理解其魅力所在。
本文仍會介紹他的生平，但關於人格特質，我認為龍貓大王通信撰寫的〈身為主唱，卻立志一生做配角：YMO最柔軟的C位——高橋幸宏〉已經描述得相當充分且親切易讀，若有興趣不妨也可以讀讀看。
由於高橋幸宏是個大題目，故我會拆成上下兩篇完成，上篇先介紹其生平與音樂特色；下篇則會根據不同時期的風格，以專輯為單位挑選幾張作品推薦並解說，試著從音樂這個側面帶領各位認識高橋幸宏，敬請期待。
最後，為了讓說明更完整，文中將提到諸多人名和樂風名詞，即使你是初次接觸也不必害怕，我會盡量用淺顯、著重在特徵描寫的方式解說作品。
生平介紹
- 成長環境
高橋幸宏1952年生於東京一個富裕的家庭，有熱愛音樂的哥哥高橋信之，還有鍾情於時尚服飾的姐姐伊藤美惠，兩者後來皆成為該領域的專業人士。受到家人影響，小幸宏自幼就產生對音樂和時尚的興趣，寬敞的住家也提供了合適的練鼓環境，他在11歲的聖誕節收到一套鼓組當作禮物，成為日後音樂生涯的起點。
- 巨星將臨的黎明
文化早熟的高橋幸宏，高中便已開始作為錄音室樂手活動，1972年時參加了讓他作為鼓手成名的樂團サディスティック・ミカ・バンド（Sadistic Mika Band），該樂團首先在英國取得了成功，然後以逆輸入的形式在日本獲得評價，此時開始有更多人知道高橋幸宏的存在。
值得一提的是當時高橋的演奏在英國人心中留下了很深的印象，以至於YMO到英國演出時還有人認為是「那個高橋幸宏的樂團」，跟著以下影片，來聽聽高橋幸宏是如何擄獲英國人心的吧。
- 才能開花
70年代末到整個80年代是高橋幸宏大放異彩的時代，這十多年間的活動使他成為談論日本流行文化史不可或缺的人物。他於1978年發表首張個人專輯《サラヴァ！》（Saravah!，願你幸福！），同年加入了YMO，和細野晴臣、坂本龍一等人一同開啟東洋音樂的合成器風潮，改變了一個時代的聲音，也活用自己服裝設計的才能設計樂團形象，由本人擔任設計師的原創服飾品牌Bricks亦是在這個時期成立。
即使在1983年YMO「散開」後，高橋幸宏的音樂活動依然蓬勃發展，甚至能說此時才正式展開。他以幾乎一年一張的頻率發表個人專輯，獨特的風格確立了其作為歌手的地位，此外也持續以樂手身份參加諸多音樂人的錄音、製作和演出，在80年代的流行音樂場景取得一席之地。
- 永不止步的更新
進入2000年後，雖然他不再像過去20年那麼頻繁地以個人名義發表作品，卻參與了許多有趣的音樂組合，包括以不同名義「再生」的YMO、和細野晴臣共組的SKETCH SHOW，以及集結各路菁英的METAFIVE等，並且在每個團體都會進行新的嘗試。隨著時代變化不斷更新自己音樂性的高橋幸宏，是聽眾和創作者心目中永遠的偶像。
談人物
介紹完生平，終於要來談高橋幸宏的音樂性，分別討論作為歌手和鼓手的特色。
- 獨行於新浪潮，城市流行中的異色存在
「都市流行」（city pop）一詞泛指日本80年代流行音樂中，特別受西洋音樂影響且具有「都會、時髦」印象的作品，其所指的對象是氛圍而非特定曲風。過去幾年由西方開始的「都市流行復興」，使當時的音樂再度流入人們耳中，而高橋幸宏也作為其中一員獲得關注。
關於這件事其實連高橋本人都十分意外，因為他的作品和都市流行的印象實在差太多了。儘管當時有許多曲風被囊括在這個大型名詞內，但大多數歌曲仍以pop rock、R&B、funk或fusion為主，唯獨他是以「新浪潮」（new wave）為主要風格，這個名詞所指範圍也很廣，但大致可以歸納出使用電子樂器、開朗、怪誕、神經質等特徵。
吸取了YMO活動的經驗，高橋幸宏大量使用合成器，追求他熱愛的新浪潮音樂，變化多端的電子聲響是他作品的常客，搭配慵懶溫柔的唱腔以及歌詞中內斂男性的形象，描繪出兼有開朗和寂寞，時而展露空虛和神經質的獨特都會景色。
新浪潮風格最強的時期，建議到YouTube觀看，說明欄有時間軸可挑選曲目。
- 柔情之聲與緊實的鼓點，高橋聲響的二面性
前面說了這麼多，所以高橋幸宏是位「好」歌手嗎？若你已看過上面的影片，便知道恐怕很難這麼說。
並非想澆各位冷水，然而相比其他都市流行的男歌星，他既沒有山下達郎的激情，也沒有大瀧詠一的浪漫，只有「潮」這一點能和角松敏生較量。
總而言之，他那輕柔中帶點顫抖的歌聲確實有特別的迷幻魅力，也和新浪潮的怪誕風格搭調，但大概和一般人想像的「美聲」仍有一段距離，我因此認為高橋幸宏在80年代的作品，對不習慣這類音樂的聽眾而言有一定門檻，然而也唯有這樣的歌聲能表現前述高橋幸宏獨有的風景，我想「好聽」和「魅力」並沒有必然的因果關係，當然這也見仁見智。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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