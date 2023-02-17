文：我是文案

身為一個實在不太怕被AI搶飯碗的專業文案，我覺得ChatGPT寫的成果對創意廣告文案來說，我直接寫出完稿，比設法詠唱問題更快，但企劃、論述、增長改短這些工作上面，我則已經在使用它來降低成本了，忽然很好奇，我到底有哪些事情可以請ChatGPT幫忙，哪些事情還是自己動手比較又快又好？

而ChatGPT的寫作弱項有哪些？今天我就直接問ChatGPT：哪些方面是你的弱項？

ChatGPT倒是回答的很誠實：

作為一個大型語言模型，我可以嘗試在多個領域進行創作，包括但不限於新聞、故事、對話、科技、文化、歷史等等。不過，正如任何一個AI模型一樣，我也有一些限制和不足。

然後以下是我把它的回應分類整理後的內容，總的來說，它不擅長的部分會包含：

專業領域術語與邏輯 跨語言和文化差異 情感與創意

再回到ChatGPT自己講的話，和我的使用與觀察大致相符，我把其中內容進行台灣在地化，也些微改寫不通順之處後，與大家分享：

專業領域術語與邏輯

專業性語言和特定領域的技術術語

如醫學、法律、金融、科學等。這些領域涉及到複雜的知識結構和術語體系，需要更深入的專業知識和專業翻譯支持。

生成長篇大論的文本

生成長篇大論的文本，需要更深入的語言模型和生成算法支持，以便更有效的控制文本的結構和邏輯，確保文本的連貫性和可讀性。

跨語言和文化差異

文化差異和習慣用語

由於不同地區和文化背景的人，可能有不同的語言表達方式和習慣用語，因此我可能需要更多的文化背景知識和語境理解，才能更有效的進行繁體中文創作。

多語言創作和翻譯

我可以使用多種語言進行創作和翻譯，但在跨語言處理和生成上，可能需要更深入的語言處理和機器翻譯技術支持，以便處理和轉換不同語言之間的語義和語法差異。

語言的表達和文風

不同的作者和文本，可能有不同的語言表達方式和文風，例如比較口語化的文本、正式的文本、文學作品等。我可能需要更多的樣本和數據支持，以便模仿和生成不同類型的文本。

口語化的語言和俚語

在口語化的語言和俚語中，文法和拼寫可能沒有一定的規範，句子結構也可能很鬆散，這可能會給我帶來理解和生成的難度。

情感與創意

情感和情緒表達

語言中的情感和情緒表達可能是非常複雜的，需要更深入的情感理解和語義分析，以便更準確地表達作者的意圖和情感。

幽默和詼諧表達

幽默和詼諧表達是一種比較複雜的語言技巧，需要更深入的語義分析和情感理解，以便理解和生成相關的文本。

生成具有多樣性和創意的文本

除了生成符合規則和邏輯的文本外，我還可以嘗試生成更具創意和多樣性的文本，例如詩歌、故事和廣告文案等。這可能需要更深入的語言生成技術和創意算法支持。

ChatGPT的寫作強項有哪些？

不過除了弱項要讓人類來寫之外，強項就是我們要壓榨它的地方啊（不是）。以下是ChatGPT自稱的強項，我還要它舉了例子，大家自行參詳。

通用知識和常見話題

有大量的通用知識和常見話題的數據和樣本證據，可以生成有邏輯和連貫性的文本。例如：

人類的基因組由幾個鹼基對組成？ 為什麼熊貓會吃竹子？ 為什麼有些人會出現鼻塞的症狀？

新聞和時事

可以根據即時的新聞和事件生成相關的報導、評論和分析，對於繁體中文的新聞領域有相對較高的表現。

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產品和服務描述

我可以根據輸入的關鍵詞和語境，生成相關的產品和服務描述，例如電子產品、旅遊服務、餐飲服務等。

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情感分析和情感表達（這部分ChatGPT根本在唬爛）

我可以根據情感詞彙和語境，生成相關的情感表達和情感分析報告，對於繁體中文的情感領域有相對較高的表現。

這部電影充滿了溫情和感動，讓人看了很有感覺。 這首歌曲的旋律優美動人，讓人聽了很舒服。 這個地方的風景真的很美，讓人心情愉悅。

對話系統和自然語言處理

我可以作為對話系統和自然語言處理引擎，處理輸入的文本和語音，進行分詞、語法分析、情感分析等任務。

用戶：我要預定明天上午的火車票。

ChatGPT：請問您要從哪裡到哪裡？

用戶：明天天氣怎麼樣？

ChatGPT：根據天氣預報，明天的天氣晴朗，最高溫度25℃。

大家都拿ChatGPT來幹嘛？

這個問題要不要放上來，其實我是存疑的，因為它在實務面上，實在太會唬爛了。不過我就隨意放放，大家隨意看看。以下是原文的問答：

現在使用ChatGPT的人，都用來滿足哪些繁體中文寫作需求？請提出幾種方向與它的百分比例。

自然語言理解(NLU)：30% 文本分類、情感分析、文本摘要等任務。

內容創作：20% 自動生成文章、產品描述、廣告文案等內容。

機器翻譯與多語言處理：20% 中英文互譯、繁簡體轉換等任務。

教育培訓：10% 智能輔導、在線教育等任務。

知識圖譜與數據分析：10% 信息提取、關係抽取、數據分析等任務。

其他領域：10% 包括但不限於人工智能、語音識別、圖像識別等任務。

結論：ChatGPT可以幫我們做什麼

結論的部分是真人純手工打造，在我使用ChatGPT這段時間以來，認為對工作上最有幫助的用法如下。

標案企劃論述

無需進行修辭又有篇幅限制，然後需要透過某項理論來支持自己的行動方案時，很建議直接給出需要的專有名詞與方向，讓AI幫你處理說明的邏輯環節。

說明用產品文案

如果你有很多關鍵字、規格、功能，卻懶得把他們連在一起，ChatGPT可以給你滿多的幫助。但是在創意上依然不行，所以如果只是寫在商城必填或者包裝背後的產品文字還行，銷售頁面就算了吧。

資料查詢

從查資料到開始撰寫其實還有很多步要走，但是因為它也是寫作的必經步驟，所以我把它放進來。ChatGPT可以將具體事項的問題給出幾個大方向，甚至包含你沒有看過（因此會不知道如何查詢）的詞彙，再從該處下手會容易很多。

以上報告，祝大家玩得開心！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航