ChatGPT實測：哪些文字工作可以請ChatGPT幫忙？它的強項與弱項各是什麼？
我們想讓你知道的是
ChatGPT
文：我是文案
身為一個實在不太怕被AI搶飯碗的專業文案，我覺得ChatGPT寫的成果對創意廣告文案來說，我直接寫出完稿，比設法詠唱問題更快，但企劃、論述、增長改短這些工作上面，我則已經在使用它來降低成本了，忽然很好奇，我到底有哪些事情可以請ChatGPT幫忙，哪些事情還是自己動手比較又快又好？
而ChatGPT的寫作弱項有哪些？今天我就直接問ChatGPT：哪些方面是你的弱項？
ChatGPT倒是回答的很誠實：
作為一個大型語言模型，我可以嘗試在多個領域進行創作，包括但不限於新聞、故事、對話、科技、文化、歷史等等。不過，正如任何一個AI模型一樣，我也有一些限制和不足。
然後以下是我把它的回應分類整理後的內容，總的來說，它不擅長的部分會包含：
- 專業領域術語與邏輯
- 跨語言和文化差異
- 情感與創意
再回到ChatGPT自己講的話，和我的使用與觀察大致相符，我把其中內容進行台灣在地化，也些微改寫不通順之處後，與大家分享：
專業領域術語與邏輯
- 專業性語言和特定領域的技術術語
如醫學、法律、金融、科學等。這些領域涉及到複雜的知識結構和術語體系，需要更深入的專業知識和專業翻譯支持。
- 生成長篇大論的文本
生成長篇大論的文本，需要更深入的語言模型和生成算法支持，以便更有效的控制文本的結構和邏輯，確保文本的連貫性和可讀性。
跨語言和文化差異
- 文化差異和習慣用語
由於不同地區和文化背景的人，可能有不同的語言表達方式和習慣用語，因此我可能需要更多的文化背景知識和語境理解，才能更有效的進行繁體中文創作。
- 多語言創作和翻譯
我可以使用多種語言進行創作和翻譯，但在跨語言處理和生成上，可能需要更深入的語言處理和機器翻譯技術支持，以便處理和轉換不同語言之間的語義和語法差異。
- 語言的表達和文風
不同的作者和文本，可能有不同的語言表達方式和文風，例如比較口語化的文本、正式的文本、文學作品等。我可能需要更多的樣本和數據支持，以便模仿和生成不同類型的文本。
- 口語化的語言和俚語
在口語化的語言和俚語中，文法和拼寫可能沒有一定的規範，句子結構也可能很鬆散，這可能會給我帶來理解和生成的難度。
情感與創意
- 情感和情緒表達
語言中的情感和情緒表達可能是非常複雜的，需要更深入的情感理解和語義分析，以便更準確地表達作者的意圖和情感。
- 幽默和詼諧表達
幽默和詼諧表達是一種比較複雜的語言技巧，需要更深入的語義分析和情感理解，以便理解和生成相關的文本。
- 生成具有多樣性和創意的文本
除了生成符合規則和邏輯的文本外，我還可以嘗試生成更具創意和多樣性的文本，例如詩歌、故事和廣告文案等。這可能需要更深入的語言生成技術和創意算法支持。
ChatGPT的寫作強項有哪些？
不過除了弱項要讓人類來寫之外，強項就是我們要壓榨它的地方啊（不是）。以下是ChatGPT自稱的強項，我還要它舉了例子，大家自行參詳。
- 通用知識和常見話題
有大量的通用知識和常見話題的數據和樣本證據，可以生成有邏輯和連貫性的文本。例如：
- 人類的基因組由幾個鹼基對組成？
- 為什麼熊貓會吃竹子？
- 為什麼有些人會出現鼻塞的症狀？
- 新聞和時事
可以根據即時的新聞和事件生成相關的報導、評論和分析，對於繁體中文的新聞領域有相對較高的表現。
- 新冠疫情對全球旅遊業的影響
- 中國的經濟增長率創下新高
- 香港特首林鄭月娥發表政府工作報告
- 產品和服務描述
我可以根據輸入的關鍵詞和語境，生成相關的產品和服務描述，例如電子產品、旅遊服務、餐飲服務等。
- iPhone 13的新功能和升級
- 景區門票預訂系統的使用指南
- 雲端在線會議平台的介紹和操作說明
- 情感分析和情感表達（這部分ChatGPT根本在唬爛）
我可以根據情感詞彙和語境，生成相關的情感表達和情感分析報告，對於繁體中文的情感領域有相對較高的表現。
- 這部電影充滿了溫情和感動，讓人看了很有感覺。
- 這首歌曲的旋律優美動人，讓人聽了很舒服。
- 這個地方的風景真的很美，讓人心情愉悅。
- 對話系統和自然語言處理
我可以作為對話系統和自然語言處理引擎，處理輸入的文本和語音，進行分詞、語法分析、情感分析等任務。
- 用戶：我要預定明天上午的火車票。
- ChatGPT：請問您要從哪裡到哪裡？
- 用戶：明天天氣怎麼樣？
- ChatGPT：根據天氣預報，明天的天氣晴朗，最高溫度25℃。
大家都拿ChatGPT來幹嘛？
這個問題要不要放上來，其實我是存疑的，因為它在實務面上，實在太會唬爛了。不過我就隨意放放，大家隨意看看。以下是原文的問答：
現在使用ChatGPT的人，都用來滿足哪些繁體中文寫作需求？請提出幾種方向與它的百分比例。
- 自然語言理解(NLU)：30% 文本分類、情感分析、文本摘要等任務。
- 內容創作：20% 自動生成文章、產品描述、廣告文案等內容。
- 機器翻譯與多語言處理：20% 中英文互譯、繁簡體轉換等任務。
- 教育培訓：10% 智能輔導、在線教育等任務。
- 知識圖譜與數據分析：10% 信息提取、關係抽取、數據分析等任務。
- 其他領域：10% 包括但不限於人工智能、語音識別、圖像識別等任務。
結論：ChatGPT可以幫我們做什麼
結論的部分是真人純手工打造，在我使用ChatGPT這段時間以來，認為對工作上最有幫助的用法如下。
- 標案企劃論述
無需進行修辭又有篇幅限制，然後需要透過某項理論來支持自己的行動方案時，很建議直接給出需要的專有名詞與方向，讓AI幫你處理說明的邏輯環節。
- 說明用產品文案
如果你有很多關鍵字、規格、功能，卻懶得把他們連在一起，ChatGPT可以給你滿多的幫助。但是在創意上依然不行，所以如果只是寫在商城必填或者包裝背後的產品文字還行，銷售頁面就算了吧。
- 資料查詢
從查資料到開始撰寫其實還有很多步要走，但是因為它也是寫作的必經步驟，所以我把它放進來。ChatGPT可以將具體事項的問題給出幾個大方向，甚至包含你沒有看過（因此會不知道如何查詢）的詞彙，再從該處下手會容易很多。
以上報告，祝大家玩得開心！
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。