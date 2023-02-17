2023/02/17,
中東

土敘強震：受困近10天一家3口幸運獲救，男子佯裝警察到災區醫院企圖偷嬰被捕

土敘強震：受困近10天一家3口幸運獲救，男子佯裝警察到災區醫院企圖偷嬰被捕
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我們想讓你知道的是

土耳其強震發生超過228小時，救難人員昨（16）日在南部城市安塔基亞（Antakya）一棟倒塌公寓中，救出一名婦女艾拉（Ela）和她的兩名孩子。62歲災民貝爾貝（Huseyin Berber）是糖尿病患，地震當下他在自家一樓，他靠著僅有的一瓶水維生，水喝完就喝自己的尿液，在瓦礫堆下苦撐187小時後最終獲救。

土耳其強震228小時過後，一家3口幸運獲救

（中央社）土耳其強震發生超過228小時，救難人員昨（16）日在南部城市安塔基亞（Antakya）一棟倒塌公寓中，救出一名婦女艾拉（Ela）和她的兩名孩子。

《路透社》報導，土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，罹難人數已超過4萬1000人。

救難人員昨天在靠近震央的卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）倒塌建築瓦礫堆中，接連救出2名婦女，救難團隊開心地相互打氣和擁抱。

土耳其國營的《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）也報導指出，強震發生228小時後，婦女艾拉和她兩名孩子昨天在安塔基亞市一棟倒塌的公寓中被救難人員救出。

另外也有災民分享倖存經歷。62歲災民貝爾貝（Huseyin Berber）是糖尿病患，地震當下他在自家一樓，身旁的冰箱和櫥櫃撐起倒塌的牆壁，所幸還有一張扶手椅可坐及一張地毯能保暖，他靠著僅有的一瓶水維生，水喝完就喝自己的尿液，在瓦礫堆下苦撐187小時後最終獲救。

他在麥新港市（Mersin）的醫院病床上受訪說：「我不斷喊了又喊、喊了又喊，沒有人聽到我的聲音，我喊到喉嚨發疼……接著有人伸手進來碰到我的手，他們把我從那裡拉了出來。我從一個非常小的洞裡出來，這讓我有點害怕。」

土、敘強震造成重大死傷，另有數以百萬民眾急需人道援助，許多倖存者在氣溫近乎冰點的寒冬中無家可歸。

隨著黃金救援時間已過，受困者生還希望愈來愈渺茫，救援行動也所剩無幾，重點已轉變為對倖存者的援助。

由於災區的衛生基礎設施大多被地震破壞或無法使用，如何避免民眾感染疾病是衛生當局面臨的艱鉅挑戰。

土耳其男佯裝警察，地震災區醫院企圖偷嬰兒被捕

（中央社）土耳其國營媒體報導，南部警方將一名企圖自醫院竊取嬰兒的男子逮捕，這個地區剛遭受強烈地震侵襲。

《法新社》報導，土耳其東南部和敘利亞部分地區近日遭到規模7.8強震侵襲，災區一片混亂，目前已知兩國喪生人數已經超過4萬1000人，另有數百萬人無家可歸。

國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）昨天報導，災區哈泰省（Hatay）薩曼達區（Samandag）有一名男子佯裝警察局長走入醫院。

但醫院人員警覺他的身分證明不實，向真正的警方報案。報導中說，警方將這名男子拘留，發現他持有偽造的警察和軍人身分證件，以及黃金和共值6500美元左右的土耳其里拉、美元和歐元。

災區一些家長對傳言中兒童遭到綁架一事表示憂心，家庭和社會服務部長亞尼克（Derya Yanik）日前表示，地震已造成至少1362名兒童與家人分離。

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大地震發生後，一名女性因為自己的輕人被埋在瓦礫堆中而哭泣。

土耳其重建路迢迢，駐台代表：下階段最需貨櫃屋

（中央社）土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）15日表示，強震救災現階段重心是把募集到的愛心物資運回土耳其，下階段則需大量「貨櫃屋」安置災民， 他對台灣助人精神很感動，「只要有台灣，就沒有界限」。

土耳其與敘利亞邊界6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損。災民無家可歸之際還得面對寒冬低溫。包括台灣歐美在內，多國皆派員協助救災。

貝定可與妻子前天上午照例到慈濟在內湖的愛心物資集散處幫忙，並親自加入志工搬貨行列，示範如何以「人龍接力」方式有效率地搬運一箱箱沉重物資，並不斷感謝持續湧入幫忙的志工。

志工裡不乏年輕人、孩童，民進黨立委何志偉上午也穿上慈濟背心到場協助，想到土耳其震災的慘狀，何志偉不禁落淚，貝定可也回以深深擁抱。

貝定可接受《中央社》記者專訪時說，最近幾天慈濟的愛心物資集散倉庫已變成實質的土耳其駐台辦事處，他和妻子、全體同事約11人都進駐倉庫工作，分別負責接收物資、清點、運送、媒體溝通等，「我們常從早上9點忙到超過晚上11點，但沒人在意，因為還有很多人急需援助」。

貝定可說，他每天到內湖物資中心都帶來不同指令，因為必須和土國救災指揮中心即時聯繫，調整急缺物資的運送順序，包括保溫瓶、毛毯、發電機、電暖爐等，他計劃把過程拍成短片，紀錄台灣人愛心幫助土耳其的點滴。

貝定可表示，他很感動每天約有2000名台灣志工來幫忙，面對大量湧入的物資，「沒有這些志工，我們真不知道該怎麼辦」，他看到甚至有人帶5歲小孩來幫忙，讓他對未來備感希望，「這些孩子長大會拯救世界」。

土耳其駐台代表貝定可搬運賑災物資
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土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）（前右）15日前往慈濟內湖園區，協助志工整理賑災物資並幫忙搬運。

貝定可也特別澄清，先前宣布提早結束募集物資，單純是因駐台辦事處的處置能量有限，接下來駐處還會繼續募集其他物資，第二階段主要需要貨櫃屋，第三階段則需重建資源，預估重建期恐達1年以上。

他並指出，「貨櫃屋」安置災民方面，目前已有些企業主動表達願意協助，讓他對台灣助人精神很感動，「只要有台灣，就沒有界限」。（If there is Taiwan, there’s no limit.）

對於台灣搜救隊選在15日返台，貝定可說，這是按照預定時程計畫，因為全世界很多搜救隊前去土耳其，必須安排飛機接駁等事宜，原本協調時就提供台灣搜救隊13日、14日兩個回程時間選擇，搜救隊出發與抵達時，他也都親自到機場歡送、迎接，「我對台灣搜救隊的感謝，說再多次也不夠」。

談到土耳其搜救隊曾來台協助九二一大地震救災，貝定可說，台灣與土耳其都曾遭受嚴重地震侵襲，特別能感同身受，「這是互相的，我們彼此幫助。」


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