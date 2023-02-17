土敘強震：受困近10天一家3口幸運獲救，男子佯裝警察到災區醫院企圖偷嬰被捕
我們想讓你知道的是
土耳其強震發生超過228小時，救難人員昨（16）日在南部城市安塔基亞（Antakya）一棟倒塌公寓中，救出一名婦女艾拉（Ela）和她的兩名孩子。62歲災民貝爾貝（Huseyin Berber）是糖尿病患，地震當下他在自家一樓，他靠著僅有的一瓶水維生，水喝完就喝自己的尿液，在瓦礫堆下苦撐187小時後最終獲救。
土耳其強震228小時過後，一家3口幸運獲救
（中央社）土耳其強震發生超過228小時，救難人員昨（16）日在南部城市安塔基亞（Antakya）一棟倒塌公寓中，救出一名婦女艾拉（Ela）和她的兩名孩子。
《路透社》報導，土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，罹難人數已超過4萬1000人。
救難人員昨天在靠近震央的卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）倒塌建築瓦礫堆中，接連救出2名婦女，救難團隊開心地相互打氣和擁抱。
土耳其國營的《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）也報導指出，強震發生228小時後，婦女艾拉和她兩名孩子昨天在安塔基亞市一棟倒塌的公寓中被救難人員救出。
另外也有災民分享倖存經歷。62歲災民貝爾貝（Huseyin Berber）是糖尿病患，地震當下他在自家一樓，身旁的冰箱和櫥櫃撐起倒塌的牆壁，所幸還有一張扶手椅可坐及一張地毯能保暖，他靠著僅有的一瓶水維生，水喝完就喝自己的尿液，在瓦礫堆下苦撐187小時後最終獲救。
他在麥新港市（Mersin）的醫院病床上受訪說：「我不斷喊了又喊、喊了又喊，沒有人聽到我的聲音，我喊到喉嚨發疼……接著有人伸手進來碰到我的手，他們把我從那裡拉了出來。我從一個非常小的洞裡出來，這讓我有點害怕。」
土、敘強震造成重大死傷，另有數以百萬民眾急需人道援助，許多倖存者在氣溫近乎冰點的寒冬中無家可歸。
隨著黃金救援時間已過，受困者生還希望愈來愈渺茫，救援行動也所剩無幾，重點已轉變為對倖存者的援助。
由於災區的衛生基礎設施大多被地震破壞或無法使用，如何避免民眾感染疾病是衛生當局面臨的艱鉅挑戰。
土耳其男佯裝警察，地震災區醫院企圖偷嬰兒被捕
（中央社）土耳其國營媒體報導，南部警方將一名企圖自醫院竊取嬰兒的男子逮捕，這個地區剛遭受強烈地震侵襲。
《法新社》報導，土耳其東南部和敘利亞部分地區近日遭到規模7.8強震侵襲，災區一片混亂，目前已知兩國喪生人數已經超過4萬1000人，另有數百萬人無家可歸。
國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）昨天報導，災區哈泰省（Hatay）薩曼達區（Samandag）有一名男子佯裝警察局長走入醫院。
但醫院人員警覺他的身分證明不實，向真正的警方報案。報導中說，警方將這名男子拘留，發現他持有偽造的警察和軍人身分證件，以及黃金和共值6500美元左右的土耳其里拉、美元和歐元。
災區一些家長對傳言中兒童遭到綁架一事表示憂心，家庭和社會服務部長亞尼克（Derya Yanik）日前表示，地震已造成至少1362名兒童與家人分離。
土耳其重建路迢迢，駐台代表：下階段最需貨櫃屋
（中央社）土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）15日表示，強震救災現階段重心是把募集到的愛心物資運回土耳其，下階段則需大量「貨櫃屋」安置災民， 他對台灣助人精神很感動，「只要有台灣，就沒有界限」。
土耳其與敘利亞邊界6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損。災民無家可歸之際還得面對寒冬低溫。包括台灣歐美在內，多國皆派員協助救災。
貝定可與妻子前天上午照例到慈濟在內湖的愛心物資集散處幫忙，並親自加入志工搬貨行列，示範如何以「人龍接力」方式有效率地搬運一箱箱沉重物資，並不斷感謝持續湧入幫忙的志工。
志工裡不乏年輕人、孩童，民進黨立委何志偉上午也穿上慈濟背心到場協助，想到土耳其震災的慘狀，何志偉不禁落淚，貝定可也回以深深擁抱。
貝定可接受《中央社》記者專訪時說，最近幾天慈濟的愛心物資集散倉庫已變成實質的土耳其駐台辦事處，他和妻子、全體同事約11人都進駐倉庫工作，分別負責接收物資、清點、運送、媒體溝通等，「我們常從早上9點忙到超過晚上11點，但沒人在意，因為還有很多人急需援助」。
貝定可說，他每天到內湖物資中心都帶來不同指令，因為必須和土國救災指揮中心即時聯繫，調整急缺物資的運送順序，包括保溫瓶、毛毯、發電機、電暖爐等，他計劃把過程拍成短片，紀錄台灣人愛心幫助土耳其的點滴。
貝定可表示，他很感動每天約有2000名台灣志工來幫忙，面對大量湧入的物資，「沒有這些志工，我們真不知道該怎麼辦」，他看到甚至有人帶5歲小孩來幫忙，讓他對未來備感希望，「這些孩子長大會拯救世界」。
貝定可也特別澄清，先前宣布提早結束募集物資，單純是因駐台辦事處的處置能量有限，接下來駐處還會繼續募集其他物資，第二階段主要需要貨櫃屋，第三階段則需重建資源，預估重建期恐達1年以上。
他並指出，「貨櫃屋」安置災民方面，目前已有些企業主動表達願意協助，讓他對台灣助人精神很感動，「只要有台灣，就沒有界限」。（If there is Taiwan, there’s no limit.）
對於台灣搜救隊選在15日返台，貝定可說，這是按照預定時程計畫，因為全世界很多搜救隊前去土耳其，必須安排飛機接駁等事宜，原本協調時就提供台灣搜救隊13日、14日兩個回程時間選擇，搜救隊出發與抵達時，他也都親自到機場歡送、迎接，「我對台灣搜救隊的感謝，說再多次也不夠」。
談到土耳其搜救隊曾來台協助九二一大地震救災，貝定可說，台灣與土耳其都曾遭受嚴重地震侵襲，特別能感同身受，「這是互相的，我們彼此幫助。」
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。