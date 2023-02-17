TNL+ 2023/02/17,
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「政」撼彈！蘇格蘭首席部長史特金無預警請辭，獨立公投與跨性別政策成未竟之業

「政」撼彈！蘇格蘭首席部長史特金無預警請辭，獨立公投與跨性別政策成未竟之業
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

愛丁堡大學領土政治學教授麥克文（Nicola McEwen）對此表示，雖然史特金的國際形象十分傑出，但在經過數次爭議事件後，她明顯已經變成了象徵分裂的政治人物。「人民後續開始意識到，史特金或許不是那名能夠引領大家通往下一階段的人物。」

文：Taylor Mei

蘇格蘭首席部長史特金（Nicola Sturgeon）15日於首都愛丁堡宣布，自己將辭去待了長達8年的部長職位。據《BBC》報導，同時具有民族黨（SNP）黨魁身份的史特金對外表示，會做出這樣的選擇，是因為無論是她的理性還是感性，都告訴自己，現在正是從位子上退下來的最好時機。

雖史特金已公開自己請辭的消息，但她仍強調會等到接班人確定後，才會正式離開。史特金除了是蘇格蘭首名女性首席部長，而其擔任首席部長超過8年，也已創下歷史紀錄。

「時候到了，就該離開」

史特金強調，請辭是她在經過深思熟慮後所做出的最後決定。她會選擇卸下首席部長職務的原因，並不是因為近期過於繁重的壓力與公務，如性別改革、跨性別受刑人及主權等問題所致。史特金說：「從上任以來，我深信能做好這份工作的其中一項能力，就是知道自己什麼時候該退下來讓其他人接手。」

對於目前的狀態，史特金坦言自今（2023）年開始，內心就一直覺得很矛盾。她表示，每天醒來通常會先說服自己應該繼續待在這個位子上，但後來卻發現，或許這樣的認知對國家和政黨都是有害的。

「雖然我的國家跟所屬政黨可能會覺得一切來得太突然，但我相信時候到了，就應該要有勇氣放下這個位子。」史特金說，並指出她現在做出的選擇，無論是對蘇格蘭還是民族黨來說，都會是最好的選擇。

在投下「政」撼彈前

在史特金宣布請辭的前幾週，她才剛被捲入一場蘇格蘭政府針對跨性別相關政策的風波中，因蘇格蘭議會所提出讓民眾更容易合法改變自己性別《性別認同改革法》，遭到英國政府否決。更早之前，史特金也因延長COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）封城時間的抗疫政策，與英國等其他國家不同調，導致對其評價正反兩極的問題。

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