台馬海纜斷線近半月，NCC證實遭中國漁船勾斷，中華電：近5年故障逾20次，不確定是否遭蓄意破壞
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台馬兩條海底電纜全斷，導致馬祖通訊不足凸顯國安問題。中華電信表示，近5年來，台馬海纜故障中斷次數多達20幾次，但此次是否遭蓄意破壞暫無法評論，目前已規劃增建兩條離島海纜。
台馬間海纜斷線近半月，中華電爭取提前搶修增備援
（中央社）台馬兩條海底電纜全斷，馬祖通訊不足，中華電承諾「馬祖不會成為孤島」。並指出，斷纜對寬頻上網服務影響大，已爭取國際海纜船提前抵台搶修，並緊急擴增微波備援系統。
中華電信指出，由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」，於2日晚間約7時30分，在距東引機房端約52公里附近海域發生斷纜後，台馬通信自動切換至由桃園到馬祖南竿的「台馬第三海纜」運作，但台馬第三海纜於8日中午約12時32分在距馬祖南竿機房約40公里附近海域又發生斷纜事件，以致台灣至馬祖間兩條海纜全斷。
國民黨立院黨團昨（16）日召開「台馬兩條海底電纜全斷線 馬祖成孤島」記者會，中華電信發出新聞回應指出，此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，造成馬祖地區民眾通訊服務不足，中華電信除表達最大歉意，也在馬祖各門市提供24小時免費Wi-Fi上網服務，「馬祖不會成為孤島」。
中華電信並承諾會盡最大努力，讓馬祖通訊服務儘速恢復正常。中華電信強調，海纜障礙發生後第一時間，中華電信已啟動微波提供電話、國安、政府、飛航、教育、民生等重要電路使用，目前受頻寬限制，上網服務速度變慢。
同時，中華電也緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，目前能抵台搶修的國際海纜船中，預計最快只能在4月20日抵台，中華電信正積極爭取再提前。
中華電同步緊急擴增微波備援系統，預計3月中施工完成後，台馬微波頻寬可由原本的2.2Gbps，經擴增1.6Gbps後，累計至總頻寬3.8Gbps，供民眾上網使用。
NCC：台馬海纜遭中國漁船勾斷，年底將備援達平時通訊水準
（中央社）針對台馬海纜斷訊原因，NCC昨天證實，台馬2號、3號海纜分別被中國大陸籍漁船與不名貨輪勾斷，中華電預計今（2023）年底目標微波備援總容量達8.148Gbps，可以接近平時水準。
至於立委質疑這次台馬海纜中斷事件是中國船蓄意勾斷，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗則說，「這部分沒有看到進一步的事證。」
翁柏宗昨天接受媒體訪問時表示，以前馬祖南竿到莒光的海纜確實常常被中國的抽砂船勾斷，這次依據中華電信的資料顯示，台馬2號海纜是被一艘中國大陸籍漁船勾斷，台馬3號海纜則是遭不知名貨輪勾斷。
根據中華電信提交給NCC的資料指出，台馬海纜過去3年的故障次數分別是2021年有5次、2022年4次、今年則有2次。
翁柏宗指出，台馬2號跟3號海纜都是放在海床上，後續新海纜技術埋在沙子的深度會比較深，深入海床約1.5公尺。
翁柏宗表示，馬祖平時對外聯絡訊務量是8到9Gbps，中華電回報資訊指出，後續微波備援總容量3月中旬擴大到3.8Gbps，6月底達4.382Gbps，今年底達到8.148Gbps，即年底備援容量可以接近相同水準。
中華電擴容部分，必須另外向數位部申請微波頻率。
馬祖兩條海纜中斷，綠委：請夏立言向中國抗議
（中央社）近期台灣至馬祖間兩條海底通訊海纜中斷，民進黨團幹事長鄭運鵬昨天表示，是中國商船、漁船造成的結果，從發生頻率來看，幾乎是故意的行為。民進黨立委洪申翰指出，請國民黨副主席夏立言向中國表達嚴正抗議。
國民黨團總召曾銘宗則指出，馬祖海底電纜斷訊是嚴重的國安問題，也是重大民生問題，請政府重視面對問題，提出中長期解決方案，確保國家安全，以及當地民眾生活基本權益。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯及國民黨立委陳雪生等人，昨天在立法院國民黨團記者室召開「兩條海底電纜全斷線 馬祖成孤島」記者會。
連江縣區域立委陳雪生指出，馬祖海底電纜總共有3條線，1號線因老舊淘汰，剩下2號、3號海底電纜，中華電信目前正在規劃第4條海底電纜中。其中2號海底電纜在2日遭到中國大陸漁船扯斷，3號海底電纜在8日遭到不明船隻勾斷，到目前還查不出是什麼船。
陳雪生表示，馬祖海底電纜斷線如斷箭，這是國安危機。海底電纜全面斷線之後，馬祖收不到任何網路訊號，成為孤島，包括觀光、教育甚至軍事都受到嚴重影響。他要求行政院負起責任，盡速解決馬祖海底電纜斷線危機。
曾銘宗指出，國民黨團具體要求蔡政府、行政院，馬祖海底電纜斷訊是嚴重的國安問題，也是重大民生問題，請政府重視面對問題，提出中長期解決方案，確保國家安全，以及當地民眾生活基本權益，請蔡政府趕快處理，不要讓馬祖民眾孤立無援，陷入孤島情況。
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰、立委劉世芳等人昨天在立法院召開輿情回應記者會；對於台灣至馬祖兩條海纜斷纜，鄭運鵬說，這是中國商船、漁船造成的結果，需要國際海纜船才能修復。
鄭運鵬說，中國對台灣進行實質騷擾與威脅，不僅高空有氣球，在海底則是斷海纜，而且從發生的頻率來看，這幾乎是故意的行為，請中國拿出管理能力，民進黨團也要對中國表達嚴正抗議與要求，不要再騷擾台灣。
洪申翰指出，這些年以來中國船隻已對馬祖海域及海岸生態及民生等，造成巨大傷害，從馬祖的角度來看，希望行政部門、中華電信給予的補償方案能更優惠，但大家要知道，這始作俑者是來自中國。
洪申翰說，國民黨副主席夏立言還在中國訪問，如果國民黨在意這個議題，就請夏立言向中國表達嚴正抗議，以及是否商談補償或補救機制。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
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談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。