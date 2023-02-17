2023/02/17,
社會

台馬海纜斷線近半月，NCC證實遭中國漁船勾斷，中華電：近5年故障逾20次，不確定是否遭蓄意破壞

台馬海纜斷線近半月，NCC證實遭中國漁船勾斷，中華電：近5年故障逾20次，不確定是否遭蓄意破壞
馬祖東引。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台馬兩條海底電纜全斷，導致馬祖通訊不足凸顯國安問題。中華電信表示，近5年來，台馬海纜故障中斷次數多達20幾次，但此次是否遭蓄意破壞暫無法評論，目前已規劃增建兩條離島海纜。

台馬間海纜斷線近半月，中華電爭取提前搶修增備援

（中央社）台馬兩條海底電纜全斷，馬祖通訊不足，中華電承諾「馬祖不會成為孤島」。並指出，斷纜對寬頻上網服務影響大，已爭取國際海纜船提前抵台搶修，並緊急擴增微波備援系統。

中華電信指出，由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」，於2日晚間約7時30分，在距東引機房端約52公里附近海域發生斷纜後，台馬通信自動切換至由桃園到馬祖南竿的「台馬第三海纜」運作，但台馬第三海纜於8日中午約12時32分在距馬祖南竿機房約40公里附近海域又發生斷纜事件，以致台灣至馬祖間兩條海纜全斷。

國民黨立院黨團昨（16）日召開「台馬兩條海底電纜全斷線 馬祖成孤島」記者會，中華電信發出新聞回應指出，此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，造成馬祖地區民眾通訊服務不足，中華電信除表達最大歉意，也在馬祖各門市提供24小時免費Wi-Fi上網服務，「馬祖不會成為孤島」。

中華電信並承諾會盡最大努力，讓馬祖通訊服務儘速恢復正常。中華電信強調，海纜障礙發生後第一時間，中華電信已啟動微波提供電話、國安、政府、飛航、教育、民生等重要電路使用，目前受頻寬限制，上網服務速度變慢。

同時，中華電也緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，目前能抵台搶修的國際海纜船中，預計最快只能在4月20日抵台，中華電信正積極爭取再提前。

中華電同步緊急擴增微波備援系統，預計3月中施工完成後，台馬微波頻寬可由原本的2.2Gbps，經擴增1.6Gbps後，累計至總頻寬3.8Gbps，供民眾上網使用。

NCC：台馬海纜遭中國漁船勾斷，年底將備援達平時通訊水準

（中央社）針對台馬海纜斷訊原因，NCC昨天證實，台馬2號、3號海纜分別被中國大陸籍漁船與不名貨輪勾斷，中華電預計今（2023）年底目標微波備援總容量達8.148Gbps，可以接近平時水準。

至於立委質疑這次台馬海纜中斷事件是中國船蓄意勾斷，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗則說，「這部分沒有看到進一步的事證。」

翁柏宗昨天接受媒體訪問時表示，以前馬祖南竿到莒光的海纜確實常常被中國的抽砂船勾斷，這次依據中華電信的資料顯示，台馬2號海纜是被一艘中國大陸籍漁船勾斷，台馬3號海纜則是遭不知名貨輪勾斷。

根據中華電信提交給NCC的資料指出，台馬海纜過去3年的故障次數分別是2021年有5次、2022年4次、今年則有2次。

翁柏宗指出，台馬2號跟3號海纜都是放在海床上，後續新海纜技術埋在沙子的深度會比較深，深入海床約1.5公尺。

翁柏宗表示，馬祖平時對外聯絡訊務量是8到9Gbps，中華電回報資訊指出，後續微波備援總容量3月中旬擴大到3.8Gbps，6月底達4.382Gbps，今年底達到8.148Gbps，即年底備援容量可以接近相同水準。

中華電擴容部分，必須另外向數位部申請微波頻率。

馬祖兩條海纜中斷，綠委：請夏立言向中國抗議

（中央社）近期台灣至馬祖間兩條海底通訊海纜中斷，民進黨團幹事長鄭運鵬昨天表示，是中國商船、漁船造成的結果，從發生頻率來看，幾乎是故意的行為。民進黨立委洪申翰指出，請國民黨副主席夏立言向中國表達嚴正抗議。

國民黨團總召曾銘宗則指出，馬祖海底電纜斷訊是嚴重的國安問題，也是重大民生問題，請政府重視面對問題，提出中長期解決方案，確保國家安全，以及當地民眾生活基本權益。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯及國民黨立委陳雪生等人，昨天在立法院國民黨團記者室召開「兩條海底電纜全斷線 馬祖成孤島」記者會。

連江縣區域立委陳雪生指出，馬祖海底電纜總共有3條線，1號線因老舊淘汰，剩下2號、3號海底電纜，中華電信目前正在規劃第4條海底電纜中。其中2號海底電纜在2日遭到中國大陸漁船扯斷，3號海底電纜在8日遭到不明船隻勾斷，到目前還查不出是什麼船。

陳雪生表示，馬祖海底電纜斷線如斷箭，這是國安危機。海底電纜全面斷線之後，馬祖收不到任何網路訊號，成為孤島，包括觀光、教育甚至軍事都受到嚴重影響。他要求行政院負起責任，盡速解決馬祖海底電纜斷線危機。

曾銘宗指出，國民黨團具體要求蔡政府、行政院，馬祖海底電纜斷訊是嚴重的國安問題，也是重大民生問題，請政府重視面對問題，提出中長期解決方案，確保國家安全，以及當地民眾生活基本權益，請蔡政府趕快處理，不要讓馬祖民眾孤立無援，陷入孤島情況。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰、立委劉世芳等人昨天在立法院召開輿情回應記者會；對於台灣至馬祖兩條海纜斷纜，鄭運鵬說，這是中國商船、漁船造成的結果，需要國際海纜船才能修復。

鄭運鵬說，中國對台灣進行實質騷擾與威脅，不僅高空有氣球，在海底則是斷海纜，而且從發生的頻率來看，這幾乎是故意的行為，請中國拿出管理能力，民進黨團也要對中國表達嚴正抗議與要求，不要再騷擾台灣。

洪申翰指出，這些年以來中國船隻已對馬祖海域及海岸生態及民生等，造成巨大傷害，從馬祖的角度來看，希望行政部門、中華電信給予的補償方案能更優惠，但大家要知道，這始作俑者是來自中國。

洪申翰說，國民黨副主席夏立言還在中國訪問，如果國民黨在意這個議題，就請夏立言向中國表達嚴正抗議，以及是否商談補償或補救機制。


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