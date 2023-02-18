伊朗總統萊希訪中會習近平：中國能避免被視為俄中伊同盟的一員嗎？
我們想讓你知道的是
對於伊朗和沙烏地阿拉伯，中國依然難以做到真正的平衡，因為中國與兩國背後支持大國俄羅斯和美國的關係存在差異。中國和沙烏地阿拉伯的關係依然主要停留在經貿領域，然而與伊朗已經在安全領域關係越來越密切。
2月14日，伊朗總統萊希訪問中國，並與中國國家主席習近平會談。
這次訪問備受國際社會的關注，主要有三重背景：伊朗與中國長期保持較好的雙邊關係，在2021年簽署了長達25年的超長期協議；習近平去（2022）年底訪問沙烏地阿拉伯，後者為伊朗在海灣地區的「宿敵」，伊朗官方此後曾公開表示不滿；俄烏爆發戰爭，伊核協議破裂，中伊兩國與西方國家的關係急轉直下，中國在經貿、科技領域與美國摩擦不斷，西方觀察者形成一種印象，「俄-中-伊朗」在加速形成一個與西方為敵的聯盟。
過去幾個月來，從G20到中東之行，再到與各國領袖頻繁會談，中國似乎在外交策略做出一些調整，試圖更平衡，而避免被視為對抗西方的聯盟成員。
這種變化會給中國利益，乃至世界局勢帶來哪些影響？《BBC中文》梳理了近期相關外交動態和專家觀點。
擔憂
「西方國家需要密切監測俄羅斯、伊朗和中國之間的互動。」美國蘭德公司高級國際防務研究員蒂莫西・希斯稱，俄羅斯在戰場上受到挫敗，伊朗國內爆發抗議活動，中國的經濟也在日漸衰弱，「他們很有可能會越來越有動力去合作和相互協助。」
在類似的擔憂之下，習近平和萊希會談時提到「相互支持，團結協作」，這句話被國際媒體頻頻提及。
在川普任內，美國與中國開打貿易戰和科技戰，中美關係惡化；川普解除與伊朗的核協議，對伊制裁再生效，拜登上台後，美國與中國和伊朗的關係並未發生變化，甚至在俄烏戰爭後還進一步惡化；這使得中國和伊朗，有更多原因加強雙邊的關係，這種意願的結晶就是兩國於2021年簽訂的25年長期合約。
俄烏戰爭開始後，俄羅斯和伊朗在軍事上的合作越發密切，伊朗被指成了俄羅斯的軍火提供商。中國在戰爭初期避免譴責俄羅斯，但強調中國不會遵從西方國家對俄羅斯的經濟制裁，這使西方觀察者形成一種印象，「俄-中-伊朗」在加速形成一個與西方為敵的聯盟。
中國也有自己的擔憂。經濟學人智庫（EIU）中國分析師李子謙（Chim Lee）向BBC中文表示，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，習近平迴避與各國領導人面對面會談，在外交上這是有代價的。與此同時，美國並未停下外交出訪，再加上烏克蘭戰爭的爆發，都有助於西方國家在安全、技術競爭和人權問題上加強共識。在這種情況下，中國擔心美國將建立一個國際聯盟，共同對華施壓。
平衡中東諸強
伊朗此次訪問前，剛剛因為習近平的沙烏地阿拉伯之行，與中國鬧得不太愉快。
2022年12月，習近平訪問沙烏地阿拉伯，還與一眾阿拉伯國家舉行峰會，簽署合作協議，行程的高規格和高密度，傳達了一個強勁的訊息——中國和沙烏地阿拉伯，乃至整個阿拉伯地區的關係，將進入一個快速發展的新時期。
但是海灣的另一邊，是沙烏地阿拉伯的宿敵伊朗。在中東紛亂的局勢中，沙烏地阿拉伯和伊朗，經常被比喻為冷戰時期的美國和蘇聯——兩強對峙，劃分陣營，經常在代理人戰爭中扮演幕後角色。更有意思的是，沙烏地阿拉伯和伊朗，放在全球局勢之中，背後又站著另外兩個強國的身影——美國和俄羅斯。
然而長期以來，中國和伊朗維持著更為緊密的雙邊關係。
中國想展現領導力，就必須小心翼翼地同時處理好與沙烏地阿拉伯和伊朗這對中東宿敵的關係，保持一定程度的中立，還要追求自身的經濟、政治和安全利益。
如果仔細探究中國在中東地區的外交史，不難發現另一條軌跡——中國一直試圖在海灣兩邊的德黑蘭（伊朗首都）和利雅德（沙烏地阿拉伯首都）之間取得平衡。每過幾年，就會對其中一個國家展開密切的外交活動，雖然往往會刺激另一個國家的神經，中國也會做一些相應補償和平衡。
比如2016年，習近平與沙烏地阿拉伯和伊朗都分別簽署了全面戰略伙伴協議，兩者相隔僅僅幾周；再比如2019年，中國與伊朗和沙烏地阿拉伯分別舉行聯合軍演，兩次軍演僅僅相隔幾周的時間。
甚至在習近平離開沙烏地阿拉伯兩天後，中國副總理胡春華緊接著出訪德黑蘭。然而德黑蘭的外交家，顯然不願看到中國和沙烏地阿拉伯熱絡起來。胡春華在德黑蘭也感受到出乎意料的反彈。
胡春華與伊朗總統萊希會面。後者稱，中國對沙烏地阿拉伯的訪問在某些方面引起了伊朗政府內部的「不滿」。
伊朗方面的不滿主要針對中國和海灣阿拉伯國家合作委員會發表的聯合聲明，這份聲明中提到要「處理伊核問題、破壞穩定的區域性活動，阻止對恐怖組織、教派組織和非法武裝組織的支持」，這一表述是海灣國家長期以來對伊朗的觀點。
聲明還承諾支持阿拉伯聯合酋長國「根據國際法凖則進行雙邊談判以和平解決」波斯灣三島（大通布、小通布、阿布穆薩）問題的倡議和努力，這些島嶼自1971年以來一直由伊朗管轄，這對德黑蘭來說是一個敏感話題。甚至有伊朗媒體發表評論文章稱，有鑒於此，伊朗應該考慮承認台灣的地位。
位於阿聯酋的扎耶德大學政治學副教授喬納森・富頓（Jonathan Fulton）則撰文稱，中國介入中東紛爭是不尋常的，考慮到中國和伊朗的關係，出現這種情況會在德黑蘭被解釋為一種背叛。
正是在此背景下，此次萊希訪華，被輿論視為有修補兩國關係的意味。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。