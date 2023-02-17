美國俄亥俄洲火車脫軌，有毒化學品爆炸造成動物死亡、居民身體不適，小鎮陷入混亂恐慌
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約翰・霍普金斯大學研究空氣污染的教授說，除了氯乙烯，火車上其他幾種物質在燃燒時也可能形成危險化合物，比如戴奧辛。「作為一名大氣化學家，這是我非常、非常、非常想避免的。」他補充稱，希望環保部門公布有關空氣質量的更詳細數據。
在一列載有有毒化學品的火車在美國俄亥俄州小鎮東巴勒斯坦（East Palestine）發生脫軌的12天後，焦慮的居民仍在要求得到答案。
「現在的情況非常引人注目。」住在離事發地點僅幾個街區的詹姆斯・菲格利（James Figley）說：「整個小鎮都陷入騷動。」
63歲的菲格利是一名平面設計師，2月3日晚，他正坐在沙發上，突然聽到可怕而刺耳的金屬聲。他和妻子上車去查看，發現了地獄般的一幕。
「當時發生了一系列爆炸，持續不斷，而且氣味越來越可怕。」菲格利說。
「你曾在你的後院燒過塑料並（出現）黑煙嗎？就是那種。」他說。「它是黑色的，完全的黑色。你可以看出那是一種化學氣味。眼睛灼痛。如果你對著風，情況可能會變得非常糟。」
事故引發了大火，令住在幾個街區外的居民感到恐慌。
幾天后，隨著官員們需在一種被稱為氯乙烯的危險化學物質爆炸前將其燃除，一個有毒的煙柱出現在城鎮上空。
在接下來的幾天裡，溪流中出現了死魚。官員們後來證實，數量達成千上萬條之多。附近居民告訴當地媒體，他們的雞突然死亡、狐狸出現恐慌，其他寵物也患上疾病。居民們抱怨自己出現頭痛、眼睛灼痛和喉嚨痛的症狀。
俄亥俄州州長邁克・德溫（Mike DeWine）周三表示，雖然該鎮的空氣質量是安全的，但有毒洩漏地點附近居民應該飲用瓶裝水，以防萬一。州和聯邦官員向居民承諾，他們正在清除現場的污染土壤，空氣和市政水質現已恢復正常。
一些居民訴說的情況與官員們繼續發布的承諾之間大相徑庭，導致了東巴勒斯坦出現混亂和恐懼。與此同時，環境和健康專家對該地是否真的安全提出了質疑。一些社交媒體用戶稱，儘管政府官員經常更新情況並對鐵路公司表示憤怒，但官方並沒有告訴居民實情。
一些當地人對這種額外的監督表示歡迎。「我們不知道的東西太多了，」菲格利說。
關於東巴勒斯坦火車出軌事件的事實
官員們提供了2月3日諾福克南方鐵路（Norfolk Southern）列車在行至賓夕法尼亞州途中脫軌的一些細節。
德溫在周二的記者會上表示，這列火車有約150節車廂，其中50節車廂脫軌。其中大約10節載有潛在有毒物質。
美國國家運輸安全委員會尚未確定脫軌的確切原因，但該部門表示，可能與其中一個車軸的機械問題有關。
列車攜帶的物質包括氯乙烯，這是一種無色的有害氣體，用於製造PVC塑料和乙烯基產品。
氯乙烯也是一種致癌物。急性暴露於該化學物質會導致頭暈、嗜睡和頭痛，而長期接觸則會導致肝損傷和一種罕見肝癌。
2月6日，在疏散了鄰近地區後，官員們對氯乙烯進行了受控燃燒。德溫說，聯邦、州和鐵路專家得出的結論是，這比讓材料爆炸並讓碎片在小鎮中飛濺要安全得多，他稱這是兩害相權取其輕。
這次受控燃燒在東巴勒斯坦上空產生了宛如世界末日般的煙霧。這些畫面在社交媒體上廣為流傳，許多震驚的讀者將其比作災難片。
幾天后，德溫州長、賓夕法尼亞州州長喬什・夏皮羅（Josh Shapiro）和諾福克南方鐵路宣布燃除成功，一旦官員認為安全，居民就被允許返回。
「對我們來說，當他們說一切都解決了，我們決定就可以回來了。」東巴勒斯坦居民約翰・邁爾斯（John Myers）說，他和家人住在脫軌地點附近的一所房子裡。
他表示，他沒有感受到任何負面的副作用。「空氣聞起來像往常一樣。」他說。
周二，美國環境保護署表示，未在空氣中檢測到任何顯著水平的有害物質。該部門稱，截至目前已經檢查了近400個家庭，沒有檢測到任何化學物質，不過他們仍在繼續檢查該地區更多家庭，並進行空氣質量監測。
事故發生後，美國環保署確實在包括俄亥俄河在內的附近水樣中，發現了化學物質的痕跡。該機構表示，被污染的水已進入了雨水排水槽。俄亥俄州官員表示，如果有需要，他們將檢測居民的供水情況，或者鑽探新井。
在周三，俄亥俄州環境保護署向居民承諾，當地供水系統的水井經檢測不含脫軌產生的化學物質，市政供水可以安全飲用。
「太多不信任和質疑」
對於一些人來說，令人震驚的有毒煙霧圖像與當局近期向東巴勒斯坦解除警報之舉似乎格格不入。
尤其是推特和TikTok上的社交媒體用戶一直在關注有關動物受傷的報導，以及氯乙烯燃燒的畫面。他們要求官員給出更多答案。
在人們將死魚的影片發布到社交媒體上後，官員們承認這一現象是真實的。俄亥俄州自然資源部表示，在東巴勒斯坦南部約7.5英里長的溪流中，約有3500條12種不同種類的魚死亡。
然而，官員們表示，他們沒有收到有關脫軌或化學燃除直接導致牲畜或其他陸地動物死亡的報告。
據《華盛頓郵報》、《新共和》和當地媒體報導，在化學品燃燒一周多後，附近地區的居民投訴出現頭痛和噁心的情況。
環境專家告訴BBC，他們對政府在事故發生和進行受控燃燒後短時間內就允許人們返回東巴勒斯坦的決定感到擔憂。
「顯然，州和地方監管機構給人們開綠燈回家的速度太快了。」賓夕法尼亞環境研究與政策中心（PennEnvironment Research & Policy Center）執行主任戴維・馬蘇爾（David Masur）說。
「這讓公眾對這些機構的可信度產生了很多不信任和懷疑，這是一個問題。」他說。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。