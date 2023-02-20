量子技術突破有望帶來計算機革命，「把機器做大，有可能像足球場那麼大」
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目前計算機只能以簡單的線性方式處理問題，一次進行一個計算。在量子領域，粒子能夠同時處於兩個地方，量子顆粒能夠在間隔數百萬英里的情況下仍然能夠顯示關聯，兩個粒子的行為同時有鏡像表現。這個特性被研究人員利用來研發能力更強大的計算機。
研究人員離實現製造多任務的「量子」計算機又近了一步，那將是比現有的最先進的超級計算機更強大的計算機。
量子計算機利用了亞原子粒子的怪異特性。
所謂的量子波粒能夠同時存在於兩個地方，而且即使分隔數百萬英里仍然匪夷所思地能夠保持關聯性。
英國蘇塞克斯大學（Sussex University）的研究團隊實現了在電腦晶片之間以前所未有的速度和精度傳送量子訊息。
20多年來電腦研究人員一直努力造出有效的量子計算機。諸如Google、IBM和微軟這類公司已經開發出簡單的機器。但是按照蘇塞克斯大學研究團隊負責人溫弗里德．漢辛格（Winfried Hensinger）教授的說法，新的研究為製造出新系統鋪平了道路，這種新系統將能夠解決現有最好的計算機也不能解決的現實世界的問題。
他說：「我們現在擁有的量子計算機的晶片都非常簡單，我們現在已經取得了某種能力，即能造更強大的量子計算機，用它能夠解決工業和社會中的一些最重要的問題。」
目前計算機只能以簡單的線性方式處理問題，一次進行一個計算。
在量子領域，粒子能夠同時處於兩個地方，研究人員希望利用這個特性研發出能夠同時進行多個計算的計算機。
量子顆粒能夠在間隔數百萬英里的情況下仍然能夠顯示關聯，兩個粒子的行為同時有鏡像表現。這個特性被研究人員利用來研發能力更強大的計算機。
一個研究當中的障礙，就是需要在晶片之間迅速和可靠地傳送量子訊息：訊息受損就會產生誤差。
不過漢辛格教授的團隊已經取得了突破，他們發表在《自然通訊》期刊上的研究表明，他們可能已經克服了上述障礙。
這個團隊研發了從一個晶片向另外一個晶片以創紀錄的速度傳送訊息的系統，傳送可靠率達到了99.999993％。研究人員說，這顯示了在原則上許多晶片能夠插在一起形成算力更強大的量子計算機。
邁克爾．卡斯伯特（Michael Cuthbert）教授是牛津郡迪德科特（Didcot）的國家量子計算中心的負責人，該機構獨立於蘇塞克斯的研究團隊。他把最新的研究進展說成「邁出很重要的，具有實際意義的一步」。不過他說要研發出實際的系統還需要做更多工作。
「將來要造出我們需要的量子計算機，需要在開始時把指甲大小的晶片連接，形成餐盤大小的東西。蘇塞克斯的團隊已經展示了在做這一步的時候能夠實現某種穩定性和速度。」
「不過在那一步的時候你需要把餐盤大小的東西相連接的機制，把機器做大，有可能像足球場那麼大，這樣才能進行有實際意義的，有用的計算，那種規模的通訊技術目前還沒有。」
薩塞克斯大學的博士生撒哈拉．庫爾米亞（Sahra Kulmiya）參加了上述試驗研究。她說研究團隊已經凖備好迎接挑戰，把技術推進到下一個階段。
她對BBC記者說「這已經不僅僅是物理問題了。」
「這是個工程問題，計算機科學的問題，也是個數學的問題。」
「很難說現在我們究竟距離實現量子計算有多近，但是我對於這種技術對我們日常生活具有意義感到樂觀。」
英國主要的工程公司羅爾斯・羅伊斯（Rolls Royce）也對上述技術感到樂觀。他們同蘇塞克斯的研究人員一起研發能夠幫助他們設計更好的噴氣發動機的計算機。
強大的超級計算機被用作模擬氣流，測試航空發動機的新設計。
為工程帶來轉變
李．拉普沃斯（Leigh Lapworth）教授是羅爾斯-羅伊斯研發量子計算機的負責人。他說，量子計算機在理論上能夠以更大的精確度跟蹤氣流，而且快速完成這個過程。
「量子計算機能夠以目前我們無法實現的速度完成計算，而用其他方法這個計算過程需要數月或數年才能完成。有潛力在數天裡做到這點會改變我們的設計系統，讓我們製造出更好的發動機。」
「這個技術還可能應用到更塊地設計藥品，同時能精凖地模擬藥品的化學反應，這些計算任務對目前的超級計算機都過於困難。他們還可能提高更凖確的氣象預報系統，預測氣候變化的衝擊。」
漢辛格教授說，他最初產生研發量子計算機的想法是在20多年前。
「人們翻著眼睛說：『那不可能』。」
「當人們告訴我那無法做到的時候，我只是喜歡嘗試。因此，在過去的20年當中，我一直在克服一個又一個的障礙，現在到了能夠建造可以實際操作的量子計算機的地步。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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